Larisa Udilă se confruntă cu probleme de sănătate. Ce a pățit influencerița

22:10

Raluca Pastramă face confesiuni sincere și dureroase despre regretele pe care le are. Fosta soție a lui Pepe spune că, dacă ar putea da timpul înapoi, ar face lucrurile diferit atunci când vine vorba despre fetițele pe care le are din mariajul cu artistul. Cum este Raluca Pastramă ca mamă și ce ar schimba acum.