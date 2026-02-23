FCSB - Metaloglobus 4-1 » Ofri Arad, primele declarații după meci
Gazeta Sporturilor, 24 februarie 2026 00:20
FCSB - Metaloglobus 4-1 » Ofri Arad, primele declarații după meci
A vândut Craiova Maxima lui Dinamo titlul din 1983? Mărturia care zguduie Bănia: „Știam de la generalul Diaconescu tot ce se va întâmpla” + „Doar nu se lăsa Dinamo pe ultima etapă!” # Gazeta Sporturilor
Fost președinte la FC Bihor în sezonul 1982-1983, Romeo Pașcu, 81 ani, face o serie de mărturisiri spectaculoase despre modul în care Dinamo a cucerit titlul în fața Craiovei Maxima în acel campionat. ...
Acum 2 ore
23:30
Oferta-„mamut” primită de Barcelona pentru Lamine Yamal » Ar fi fost cel mai scump din istorie, Laporta a confirmat # Gazeta Sporturilor
Joan Laporta (63 de ani), președintele celor de la Barcelona, a dezvăluit oferta „mamut” primită de Barcelona în urmă cu doi ani de la Paris Saint-Germain pentru Lamine Yamal (18 ani), pe care catalanii au respins-o la vremea respectivă.Paris Saint-Germain a fost în trecut protagonistă a unor transferuri costisitoare și se pare că, în urmă cu câțiva ani, a încercat să realizeze încă unul. ...
23:30
Charalambous a recunoscut imediat după FCSB - Metaloglobus: „Este o greșeală care îmi aparține” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul de la FCSB, a reacționat după victoria „la pas” cu Metaloglobus din cadrul etapei 28 din Superliga, scor 4-1. FCSB are neapărată nevoie de victorii în ultimele două etape, dar și de eventualii pași greșiți ai contracandidatelor, pentru a mai spera la calificarea în play-off. ...
23:20
Ofri Arad (27 de ani) a debutat luni seara la FCSB, în victoria 4-1 cu Metaloglobus, din etapa #28. A și marcat un gol, care a fost anulat, iar după meci a oferit și o reacție la flash-interviu. Acesta a vorbit despre primele lui minute în roș-albastru, despre șansele la play-off, făcând chiar o declarație pe placul patronului campioanei: „Sperăm că totul va fi bine și că Dumnezeu va fi cu noi”. ...
23:10
Imaginile serii pe Arena Națională! „Uitat” la stadion, Darius Olaru a plecat cu duba # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a oferit imaginile serii la finalul partidei pe care echipa lui a câștigat-o, luni seara, cu Metaloglobus, scor 4-1, pe Arena Națională. Căpitanul roș-albaștrilor a înscris golul de 2-1 în minutul 26, iar la final a fost „uitat” la stadion. După ultimul fluier al confruntării, Olaru a mers să ofere o reacție la zona de flash-interviu, apoi a venit în fața jurnaliștilor și la zona mixtă. ...
23:10
Mihai Teja a vorbit despre șansele FCSB-ului la play-off: „Vina este a lor, n-au fost serioși de la început” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja (47 de ani), antrenorul lui Metaloglobus, a reacționat după eșecul suferit cu FCSB în cadrul etapei 28 din Superliga, scor 1-4. În ciuda faptului că formația ilfoveană este „lanterna roșie” a clasamentului, tehnicianul a declarat că nu se dă bătut în lupta de la retrogradare. De altfel, Teja, fost antrenor la FCSB în 2019, a comentat și situația campioanei din ultimele două sezoane, care poate rata calificarea în play-off în această stagiune. ...
Acum 4 ore
22:50
Gigi Becali i-a dat dreptate lui Craioveanu: „De 25 de ani am zis asta! Sunt adeptul a ceea ce a zis Gică” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a comentat pe seama accidentării lui Florin Tănase (31 de ani), care a ieșit de pe teren după doar 21 de minute în meciul cu Metaloglobus, din runda cu numărul 28. Tănase a revenit după accidentare, dar nu a rezistat nici la jocul cu Metaloglobus. După două vizite la Belgrad, la „vraciul” Marijana, acesta a cedat din nou și a cerut schimbare prematur. ...
22:40
Daniel Bîrligea știe cum a ajuns FCSB să aibă emoții pentru play-off: „Asta ne-a adus aici” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul lui FCSB, autor al unui gol în victoria cu Metaloglobus, scor 4-1, a declarat că încă mai speră la play-off, în ciuda faptului că roș-albaștrii depind de rezultatele celorlalte contracandidate. ...
22:30
Gigi Becali a intrat în direct și a făcut planul pentru calificarea în play-off: rezultatele pe care le visează # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a intervenit în direct după ce echipa lui a câștigat luni seara, pe teren propriu, scor 4-1, cu Metaloglobus, în runda #28 din Superliga. În urma acestui rezultat, campioana rămâne în viață și continuă să spere la un miracol pe final de sezon regulat. ...
22:10
Ce nu s-a văzut la TV în FCSB - Metaloglobus » Imaginile de la final: „Chiar dacă ajungem în play-out...” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Metaloglobus este partida care a tras cortina peste antepenultima etapă din sezonul regular al Superligii. Roș-albaștrii au câștigat cu 4-1, grație reușitelor lui Bîrligea, Olaru, Miculescu și Cisotti. Pentru trupa lui Mihai Teja, a marcat Dragoș Huiban.Reporterii Gazetei Sporturilor, prezenți la fața locului pe cel mai mare stadion al țării, au surprins șase detalii care au scăpat camerelor de televiziune. ...
21:50
Darius Olaru a pasat perfect, David Miculescu s-a distrat cu portarul de la Metaloglobus » Cum s-a marcat golul care a adus liniștea pentru FCSB # Gazeta Sporturilor
David Miculescu a încheiat „seceta” de 4 etape fără gol marcat, reușind să înscrie golul 3 pentru FCSB, în meciul cu Metaloglobus din cadrul etapei 28 din Superliga. Titular în flancul drept al atacului, David Miculescu și-a adus aportul în minutul 51 al meciului de pe Arena Națională, FCSB având neapărată nevoie de victorie pentru a mai spera, cel puțin teoretic, la un loc de play-off.VIDEO. ...
21:50
21:30
Vin banii pentru echipele românești din Liga Campionilor! Cum este posibil ca Dinamo să câștige mai mult decât CSM București # Gazeta Sporturilor
CSM București, Gloria Bistrița și Dinamo vor fi recompensate de Federația Europeană (EHF) pentru participarea în Liga Campionilor.Cei mai mulți bani îi va primi CSM București, care s-a calificat de pe locul 2 în grupă în sferturile de finală.CSM București și-a acoperit cheltuielile cu banii de la EHF!La feminin, EHF oferă 5000 de euro pentru fiecare meci jucat și 1500 euro pentru fiecare punct câștigat.CSM va primi 70. ...
21:20
FCSB, părăsită de fani! Cu șanse infime la play-off, roș-albaștrii au înregistrat cea mai slabă asistență din acest sezon # Gazeta Sporturilor
La partida dintre FCSB și Metaloglobus, cea care a tras cortina peste runda a 28-a din Superligă, roș-albaștrii au consemnat cea mai scăzută asistență din acest sezon. Doar 2.456 de spectatori au fost prezenți în tribunele celui mai mare stadion al țării, pe fondul rezultatelor din ultima perioadă, al vremii neprietenoase, dar și al programării meciului într-o zi de luni.GALERIE FOTO. ...
21:10
Robert Ilyeș (52 de ani), antrenorul de la Csikszereda, și-a felicitat jucătorii pentru victoria obținută pe teren propriu cu Hermannstadt, scor 2-1, în cadrul etapei 28 din Superliga.Ciucanii au bifat astfel a treia victorie în ultimele 4 etape, după 1-0 cu Metaloglobus și 2-0 cu UTA Arad. Seria a fost întreruptă de eșecul suferit în deplasare cu U Cluj, scor 1-4, din etapa precedentă. ...
21:00
„Blestemul” lui Florin Tănase continuă! Nerefăcut nici de această dată, rezistă doar 21 de minute # Gazeta Sporturilor
Florin Tănase (31 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, continuă să aibă probleme medicale. Revenit după două meciuri în care nu a jucat, acesta s-a accidentat din nou, rezistând doar 21 de minute în meciul cu Metaloglobus, din runda cu numărul 28 din Superliga. În minutul 21, la scorul de 1-1, Florin Tănase s-a întins pe gazon, vizibil afectat, semn clar că nu mai poate continua. ...
21:00
A șaptea demitere în acest sezon din Serie A » Echipa lui Dan Șucu a produs schimbarea antrenorului # Gazeta Sporturilor
Torino renunță la tehnicianul cu care a început sezonul. Marco Baroni (62 de ani) și-a pierdut postul după eșecul suferit în deplasare duminică (0-3 cu Genoa) și va fi înlocuit de Roberto D'Aversa, fost ultima oară la Lecce. Juventus, Genoa, Fiorentina, Atalanta, Pisa și Hellas Verona își schimbaseră anterior antrenorii. ...
Acum 6 ore
20:40
Al Okhdood, formația antrenată de Marius Șumudică (54 de ani), joacă în această seară în deplasare cu Al Fateh, într-o restanță din etapa 10 a primei ligi din Arabia Saudită. Meciul începe la ora 21:00 și poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro.Situația din clasament arată foarte rău pentru echipa antrenată de Marius Șumudică, care se află pe locul 17, direct retrogradabil, cu doar 10 puncte obținute în 22 de meciuri. ...
20:20
Antrenorul lui Bodo/Glimt a ironizat declarațiile lui Cristi Chivu: „Cei care se gândesc la asta nu sunt inteligenți” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, și-a exprimat indignarea față de scuzele invocate de Cristian Chivu, dar și ale presei din Italia, conform cărora victoria obținută cu scorul de 3-1 în fața lui Inter, în turul play-off-ului Ligii Campionilor, s-ar fi datorat terenului artificial folosit de formația norvegiană. ...
20:00
Angelescu a dat replica la videoclipul controversat postat de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid: „Ciorile sunt unele dintre cele mai deștepte...” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele de la Rapid, a reacționat după videoclipul controversat folosit de Dinamo pentru a prefața derby-ul, câștigat ulterior de giuleșteni cu scorul de 2-1.Pe pagina oficială de Facebook a celor de la Dinamo a fost postat un video cu un câine roșu, aflat pe gazon, alături de o pană neagră. ...
20:00
Un titular revine pe lista convocaților pentru returul din play-off » Ce intenții are Chivu la meciul cu Bodo/Glimt # Gazeta Sporturilor
Veste foarte bună pentru Cristi Chivu înaintea partidei cu Bodo/Glimt din manșa a doua a barajului de calificare în „optimile” Ligii Campionilor. După cum s-a pregătit în ultimele zile, Denzel Dumfries va fi în lotul lui Inter pentru returul de marți seară, care pornește de la 3-1 pentru echipa norvegiană.Fundașul dreapta olandez îi lipsește lui Chivu de trei luni și jumătate, după ce s-a accidentat grav în partida cu Lazio de campionat. ...
20:00
A murit fostul fotbalist român cu 226 de meciuri în prima ligă » A marcat pe terenul lui Arsenal în sferturile Cupei UEFA # Gazeta Sporturilor
Fotbalul românesc este iar în doliu. Foști fotbaliști cunoscuți ai Bacăului au anunțat astăzi că Petre Băluță a decedat.Născut pe 1 ianuarie 1945, Băluță a jucat 12 ani la echipa din urbea lui Bacovia, în perioada 1966-1978, interval în care a bifat 226 de meciuri în prima ligă. ...
19:40
Rămân în cursa pentru găzduirea Jocurilor Olimpice din 2036, în ciuda uriașei controverse # Gazeta Sporturilor
Șeful comitetului olimpic german, Thomas Weikert (64 de ani), susține că o candidatură pentru Jocurile din 2036, 2040 sau 2044 are scopul de a „arăta o Germanie pozitivă”, după ce președintele țării a numit-o prima dată „problematică din punct de vedere istoric”. ...
19:40
„Perla” Rapidului vrea o mărire consistentă de salariu » Ce remunerații au celelalte vedete din lot # Gazeta Sporturilor
Pe parcursul acestui sezon, mai mulți jucători de la Rapid și-au prelungit contractele, printre ei Alexandru Dobre, Claudiu Petrila, Cristi Manea, Luka Gojkovic (împrumutat la UTA), iar acum a venit și rândul lui Andrei Borza (20 ani).Salariul și clauza de reziliereChiar dacă fundașul stânga, cotat la 2,5 milioane de euro pe transfermarkt.ro, mai are contract până în vara lui 2027, giuleștenii au vrut să evite ca el să intre în ultimul an al înțelegerii. ...
19:30
Dorinel Munteanu a capitulat?! Ședință de urgență cerută cu conducerea clubului # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, a oferit o primă reacție, după ce echipa lui a pierdut un nou meci în Superliga, luni seara, în runda cu numărul 28, scor 1-2 cu Csikszereda. Acesta a venit resemnat la interviu și a spus că își dorește o discuție cu șefii clubului, convins că și aceștia sunt dezamăgiți.Dorinel Munteanu a preluat echipa pentru a o redresa și a o pune pe linia de plutire, dar nu a reușit. ...
19:10
SUA a rupt deja pactul secret: „Se anunță reuniuni de urgență la FIFA” + Ce se întâmplă cu meciurile din Mexic # Gazeta Sporturilor
Cu mai puțin de patru luni înaintea startului Campionatului Mondial 2026, în Mexic e haos. Unul dintre cele trei orașe care vor găzdui meciuri la turneul final, Guadalajara, a ajuns paralizat de revolta cartelului de droguri Jalisco New Generation. Asta după ce liderul, Nemesio „El Mencho” Oseguera Cervantes, a fost ucis de autoritățile mexicane în cadrul unei operațiuni care viza arestarea lui.Fotbalul s-a oprit și el. ...
19:00
Arena Națională se degradează alarmant! Dezastru la un studio TV și în zona VIP » Imagini halucinante: plouă din tavan, miros pregnant de mucegai # Gazeta Sporturilor
Reporterii GSP prezenți luni seara pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, au surprins imagini absolut uluitoare înainte de meciul care încheie runda cu numărul 28 din Superliga, FCSB - Metaloglobus. Stadionul, a cărui construcție a necesitat o investiție de peste 200 de milioane de euro, se degradează de la zi la zi, iar unul dintre studiourile TV este distrus complet și inundat. ...
19:00
Renaște fotbalul în orașul rămas fără echipă în primele trei ligi! Informații în premieră despre proiect: „Putem fi din nou la nivel înalt” # Gazeta Sporturilor
Mioveni, orașul care a cochetat câțiva ani cu aerul din prima ligă, se restartează după dezintegrarea clubului care a jucat ultima oară în Superligă în 2023. În micuțul oraș de lângă Pitești s-au clădit temeliile unui nou proiect, unul care i-a înglobat pe copiii rămași pe drumuri după prăbușirea CS-ului.După dizolvarea vechii societăți năpădite de datorii, Mioveniul a luat-o de la capăt cu CS Star, club care activează momentan în Liga 4, la seniori. ...
Acum 8 ore
18:30
Jucătorul de la Universitatea Craiova l-a impresionat pe fostul căpitan din Bănie: „Mi se pare cel mai constant” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Vătăjelu, 32 de ani, a oferit un interviu pentru Gazeta Sporturilor. Fostul fundaș de la Universitatea Craiova a povestit mai multe experiențe din cariera sa, dar a spus și numele fotbalistului care l-a impresionat cel mai mult din lotul oltenilor. Craiova are jucători spectaculoși care marchează aproape în fiecare meci, însă favoritul acestuia este cu totul altcineva. ...
18:20
Golul etapei s-a marcat în Csikszereda - Hermannstadt » Șut de la 30 de metri, în vinclu! Nu a mai înscris în Liga 1 de 5 ani # Gazeta Sporturilor
Răzvan Trif (28 de ani), fundașul stânga al lui Csikszereda, a marcat golul etapei 28 din Superliga, cu un șut imparabil expediat de la 30 de metri, în meciul de pe teren propriu cu Hermannstadt.Sosit la Csikszereda în această iarnă, liber de contract de la Oțelul Galați, Răzvan Trif a marcat astfel primul său gol pentru formația din Miercurea Ciuc.VIDEO. ...
18:00
Noile modele Dacia trec prin schimbări majore » Vor fi printre cele mai ieftine mașini de condus din istorie # Gazeta Sporturilor
O serie de actualizări importante au fost anunțate pentru gama de modele Dacia, în contextul în care marca depune în această perioadă efortul de a electrifica întreaga linie de vehicule. Noile motorizări hibride au fost deja confirmate pentru modelul Sandero, alături de alte modificări aduse întregii game Dacia. ...
17:50
Verdict dur după derby-ul Londrei: „Drăgușin a comis un păcat capital. L-a făcut pe Gyokeres să pară bun!” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin (24 de ani), fundașul central al lui Tottenham, n-a convins contra lui Arsenal (1-3). „A dovedit că nu-i suficient de bun pentru a juca în derby-ul nordului Londrei. Să admitem că niciun jucător de la Spurs n-a impresionat, dar el...”, scriu englezii despre internaționalul român.Drăgușin a bifat al patrulea meci consecutiv ca titular la Tottenham și primul după demiterea lui Thomas Frank. ...
17:40
Primul jucător care pleacă de la Dinamo în vară: este unul dintre cei mai vechi jucători din lot # Gazeta Sporturilor
Deși pentru Dinamo urmează 12 meciuri decisive în campionat, două în sezonul regular și zece în play-off, la care se adaugă partidele din Cupa României, „câinii” își conturează deja strategia de transferuri pentru perioada de iarnă. # Dacă plecarea lui Kennedy Boateng pare iminentă, iar situația lui Eddy Gnahore rămâne incertă, cu ezitări de ambele părți, Dinamo este aproape sigur că se va despărți și de un alt jucător important. ...
17:40
Lindsey Vonn, detalii înfiorătoare după externarea din spital: „Sunt în scaun cu rotile, complet imobilizată. Totul a început să moară!” # Gazeta Sporturilor
Lindsey Vonn (41 de ani) a fost externată din spital după fractura îngrozitoare suferită la picior, însă legendara schioare americană va avea un drum foarte lung până la recuperare.Sportiva a dezvăluit amploarea devastatoare a rănilor suferite și a povestit detaliat cum medicii au salvat-o la timp, aceasta riscând să îi fie amputat piciorul în urma accidentului suferit la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. ...
17:00
Incredibil câți oameni au urmărit SUA - Canada, finala turneului de hochei pe gheață de la Jocurile Olimpice # Gazeta Sporturilor
Turneul de hochei pe gheață de la Jocurile Olimpice s-a terminat cum nu se poate mai frumos pentru fanii sportului, un duel crâncen câștigat de SUA în fața Canadei, în prelungiri, scor 2-1 (1-0, 0-1, 0-0, 1-0).Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 au fost televizate în România de TVR și de Eurosport. Finala turneului de hochei, cel mai așteptat eveniment, s-a jucat duminică, începând cu ora 15:10. ...
Acum 12 ore
16:50
Toate informațiile despre FCSB - Metaloglobus, prezentate în emisiunea Breaking Bets! Înregistrarea emisiunii e disponibilă pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor # Gazeta Sporturilor
Dan Bâra, jurnalistul Gazetei Sporturilor, a revenit azi cu o nouă ediție a emisiunii Breaking Bets, în care a analizat confruntarea dintre FCSB și Metaloglobus, alături de cele mai atractive confruntări programate în fotbalul intern și european.Superliga României programează azi ultimele două meciuri ale etapei cu numărul 28, Csikszereda M. Ciuc - Hermannstadt și FCSB - Metaloglobus, iar Breaking Bets a adunat toate informațiile importante despre aceste partide. ...
16:50
Biletul de cotă 2 propus în emisiunea Breaking Bets de azi conține două partide, FCSB – Metaloglobus și Fiorentina – Pisa. Cota totală a biletului este 2.09, iar selecțiile pentru cele două jocuri pot fi vizionate urmărind videoclipul de mai jos. Strategia biletului de cotă 2 este extrem de importantă. ...
16:50
Ce se întâmplă cu Prestianni la returul cu Real Madrid după scandalul cu Vinicius: decizia UEFA # Gazeta Sporturilor
Gianluca Prestianni (20 de ani), jucătorul celor de la Benfica, a fost suspendat preventiv de UEFA pentru returul din play-off-ul Ligii Campionilor cu Real Madrid pe BernabeuConform comunicatului organismului care guvernează fotbalul european, suspendarea este rezultatul unei solicitări din partea Inspectorului de Etică și Disciplină, numit după meciul tur, marcat de incidentul dintre Vinicius Juniorr și Prestianni, în care internaționalul brazilian de la Real Madrid l-a acuzat ...
16:50
Cristi Chivu, înaintea meciului decisiv din Liga Campionilor: „O respectăm pe Bodo, dar trebuie să ne gândim la șansa noastră” # Gazeta Sporturilor
Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a susținut conferința de presă dinaintea meciului contra lui Bodo/Glimt. Meciul este programat marți, de la ora 22:00, la Milano, iar italienii speră să revină, după ce au pierdut cu 1-3 manșa tur.Tehnicianul român crede în șansa echipei sale de a reveni. ...
16:20
Revelația din Ligue 1 a rupt tăcerea după Strasbourg - Lyon: „Acolo mă numeau «agentul 007», acum nimeni nu mai vorbește” # Gazeta Sporturilor
Diego Moreira (21 de ani) a fost protagonistul victoriei lui Strasbourg împotriva lui Lyon (3-1), duminică, și a profitat de moment pentru a-i transmite un mesaj fostului său club, la care a fost împrumutat în prima jumătate a sezonului 2023/2024.Jucătorul belgian, cu dublă cetățenie portugheză, a fost desemnat omul meciului după o prestație remarcabilă, în care a oferit pasa decisivă pentru primul gol, înainte de a marca golul de 2-0, cu un șut de la distanță. ...
16:00
Provocator! » Marca a dezvăluit planul lui Jose Mourinho pentru un triumf pe „Bernabeu” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul Benficăi, Jose Mourinho, e gata să-și folosească tot arsenalul „strategic” pentru a o elimina pe Real Madrid, pe care a expediat-o și în play-off, în duelul din ultima etapă a grupei unice. În tur, madrilenii au câștigat la Lisabona cu 1-0.La acel 0-1 de pe „Da Luz”, imediat după gol, Vinicius l-a acuzat pe Gianluca Prestianni că i-a strigat „maimuță”. Deși argentinianul a negat, a ieșit un întreg scandal, iar UEFA a deschis o anchetă. ...
15:50
„Recunoscător că respir, că văd soarele!” » Lecția de viață a lui Horia Tecău, la 41 de ani: „Am o regulă!” # Gazeta Sporturilor
Horia Tecău (41 de ani), de trei ori câștigător de Grand Slam și fost număr 1 mondial la dublu, a vorbit cu Raluca Hagiu la podcastul „Prima dată”, făcut în colaborare cu Libertatea.ro, despre motivație și despre lucrurile mai puțin știute din rutina și stilul său de viață.Fostul mare jucător de tenis a dezvăluit că de la 10-11 ani scrie într-un jurnal propriu. Inițial despre meciuri și antrenamente, apoi despre stări, obiective și credință. ...
