Florin Barbu a făcut patru propuneri în cadrul procedurii de revizuire a Directivei 633 UE

00:00

Din 24 februarie 2022, ziua în care Federaţia Rusă a trecut la invazia pe scară largă a Ucrainei, sancţiunile internaţionale şi europene au încetat să mai fie and #8222;un instrument de descurajare and #8221; şi au devenit o infrastructură permanentă de constrângere: un ansamblu de interdicţii, îngheţări de active, embargouri, plafonări de preţ, tăieri de acces la finanţare şi tehnologii, construit în straturi succesive, calibrat să reducă resursele de război ale Moscovei şi să-i degradeze capacitatea industrială, militară şi financiară.