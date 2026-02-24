Florin Barbu a făcut patru propuneri în cadrul procedurii de revizuire a Directivei 633 UE
Bursa, 24 februarie 2026 07:50
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis patru propuneri în cadrul procedurii de revizuire a Directivei 633 UE cu privire la practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar
Volvo Cars va rechema peste 40.000 de SUV-uri electrice EX30, la nivel global, după ce a identificat riscul de supraîncălzire a modulelor din bateria de înaltă tensiune, o problemă care ar putea afecta serios reputaţia producătorului, cunoscut pentru standardele sale ridicate de siguranţă, transmite Reuters.
Acţiunile Novo Nordisk s-au prăbuşit luni cu până la 16%, după ce compania a anunţat că noul său medicament experimental pentru slăbit nu a reuşit să îndeplinească obiectivul principal al studiului clinic, şi anume demonstrarea faptului că nu este inferior tratamentului rival dezvoltat de Eli Lilly, transmite CNBC.
Consilierii generali discută preţul energiei termice şi reduceri pentru livrarea sub parametri # Bursa
Consilierii generali au fost convocaţi, marţi, de la ora 11:00, într-o şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi fiind un proiect pentru aprobarea preţului energiei termice furnizate populaţiei de Termoenergetica. Proiectul prevede, între altele că, în cazul în care energia termică nu va fi furnizata la temperatura convenită contractual, populaţia are dreptul la diminuarea preţului
Ucraina are nevoie de 588 de miliarde de dolari pentru a se reconstrui după distrugerile cauzate de invazia Rusiei care a durat patru ani, o sumă de aproape trei ori mai mare decât producţia economică anuală a ţării
Indicele paneuropean Stoxx 600 a închis cu un minus de 0,3%, majoritatea sectoarelor şi burselor principale rămânând în teritoriu negativ pe tot parcursul zilei, transmite CNBC, potrivit CNBC.
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezminţit luni articole din presă conform cărora şeful statului major interarme american l-ar fi avertizat împotriva unei intervenţii militare pe scară largă în Iran, relatează AFP.
În ajunul împlinirii a patru ani de la invazia rusă în Ucraina, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a adresat un apel personal lui Donald Trump, declarând pentru CNN că doreşte ca preşedintele SUA and #8222;să rămână de partea lor and #8221;, potrivit CNN.
Antrenorul italian Marco Baroni a fost demis luni de la conducerea echipei Torino, el fiind înlocuit de Roberto D and #39;Aversa.
Jucătorii care primesc îngrijiri medicale pentru o accidentare ar putea fi obligaţi să rămână pe marginea terenului timp de un minut, conform propunerilor FIFA, informează BBC.
*(Interviu cu Majka Romel, Sales Manager Marea Britanie, Europa Centrală şi de Est , Rusia şi Asia Bahia Principe Hotels and Resorts)Reporter: Cât de importantă este piaţa românească pentru strategia dumneavoastră de vânzări şi ce rol joacă turiştii români în performanţa anuală a hotelurilor dumneavoastră?Majka Romel: Pentru Bahia Principe Hotels and Resorts, piaţa românească nu se numără printre cele mai mari pieţe sursă din punct de vedere al volumului, dar este cu siguranţă una importantă şi strategică pentru noi.
Strategia naţională împotriva agresiunilor asupra personalului medical, lansată în consultare publică # Bursa
Federaţia Solidaritatea Sanitară a anunţat publicarea primei forme a Strategiei naţionale de acţiune împotriva agresiunilor la adresa profesioniştilor din sănătate pentru perioada 2026-2030, precum şi deschiderea consultării publice asupra documentului.
NASA intenţionează să lanseze pe 6 martie misiunea Artemis 2, în cadrul căreia astronauţii vor zbura în jurul Lunii pentru prima dată după mai bine de jumătate de secol, potrivit agenţiei AFP.
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a stagnat la 5,64%.
Euro a scăzut, ieri, cu 0,0006 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0968 lei/euro.
Walmart Inc. din SUA a raportat un ultim trimestru solid pentru anul fiscal 2026, cu venituri şi un câştig pe acţiune (EPS) peste estimări, susţinute de avansul eCommerce (+27% în SUA) şi publicitate (+37%). Totuşi, ghidajul pentru anul următor (creştere vânzări 3,5-4,5%) a fost sub aşteptări, ceea ce a temperat reacţia pieţei, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
Stau într-un cartier de la marginea Bucureştilor. Am două slujbe. Petrec în trafic cel puţin două ore zilnic. Cum s-ar spune, am destule pe cap. Aşa că mă veţi înţelege, stimaţi cititori, de ce am neglijat complet să mă uit la Olimpiada de Iarnă de la Milano. Nici măcar un minut.
OZN-urile revin în prim-planul politic: Trump cere declasificarea documentelor guvernamentale # Bursa
Preşedintele Donald Trump este decis să răspundă la o întrebare care macină omenirea de secole: există extratereştri? Milioane de răspunsuri au fost rostite până acum, dar lucrurile nu au fost deloc lămurite.
CNBC: Noua ofensiv and #227; tarifar and #227; a lui Trump nu d and #227; peste cap pieţele globale # Bursa
* Ed Yardeni: and #8222;Piaţa a învăţat că economia globală este remarcabil de rezilientă în faţa a ceea ce eu numesc turbulenţele tarifare ale lui Trump and #8221;* Atlas Funds Management: and #8222;Nicio declaraţie privind politica comercială venită din partea lui Trump nu mai este considerată de durată; este doar zgomot and #8221;
Patru dintre cele mai mari companii de tehnologie din SUA au planificat investiţii de până la 650 de miliarde de dolari în 2026, conform unei ştiri recente de la Bloomberg.
Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, ca reacţie la incertitudinile din jurul politicii comerciale a SUA, după ce preşedintele Donald Trump a anunţat noi tarife globale.
* Declin de 2,1% pentru titlurile OMV Petrom, după ce compania a fost exclusă din indicii de pieţe emergente ai FTSE Russell
Sprijinul militar şi umanitar acordat în ultimii ani Ucrainei reprezintă cel mai amplu efort occidental de susţinere a unei ţări aflate sub agresiune după Războiul Rece.
Aproape două miliarde de tone de trestie de zahăr sunt recoltate la nivel global în fiecare an, aceasta fiind cea mai extinsă cultură de pe Pământ, potrivit visualcapitalist.com, care prezintă un clasament al producţiei globale de culturi în 2024, în baza datelor Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) a Naţiunilor Unite.
Prognoza pentru RomâniaValorile termice se vor situa peste cele specifice datei în cea mai mare a ţării, dar mai ales în vest şi în sud-vest. Cerul va avea înnorări şi temporar vor fi precipitaţii, ziua în cea mai mare parte a ţării, iar noaptea la munte şi pe arii restrânse în rest.
Din 24 februarie 2022, ziua în care Federaţia Rusă a trecut la invazia pe scară largă a Ucrainei, sancţiunile internaţionale şi europene au încetat să mai fie and #8222;un instrument de descurajare and #8221; şi au devenit o infrastructură permanentă de constrângere: un ansamblu de interdicţii, îngheţări de active, embargouri, plafonări de preţ, tăieri de acces la finanţare şi tehnologii, construit în straturi succesive, calibrat să reducă resursele de război ale Moscovei şi să-i degradeze capacitatea industrială, militară şi financiară.
În dimineaţa de 24 februarie 2022, când Rusia a trecut la invazia pe scară largă a Ucrainei, lumea a intrat într-un paradox diplomatic: cu cât războiul devenea mai total, cu atât pacea era mai des invocată.
Bilanţul războiului din Ucraina, astăzi, la patru ani de la declanşarea conflictului respectiv, cuprinde pierderi umane, migraţie masivă, contracţie economică şi degradarea infrastructurii critice.
La 24 februarie se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă declanşată de Vladimir Putin împotriva Ucrainei, un moment care a provocat o ruptură în ordinea europeană de după 1991, ducând la o revizuire brutală a certitudinilor pe care Europa şi le construise despre stabilitate, interdependenţă şi ireversibilitatea păcii.
Ministrul german al culturii consideră că TikTok trebuie and #8222;plasat în mâini europene and #8221; # Bursa
Reţeaua socială chineză TikTok ar trebui să ajungă, în Uniunea Europeană, sub controlul unor companii europene, a declarat luni ministrul german al culturii, Wolfram Weimer, rlatează Agerpres.
Mexic: Zeci de persoane, ucise în urma eliminării lui and #39;El Mencho and #39;, şeful cartelului CJNG # Bursa
Violenţe de amploare au izbucnit în Mexic după moartea lui Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut drept and #8222;El Mencho and #8221;, liderul Cartelului Jalisco Noua Generaţie (CJNG), ucis duminică într-o operaţiune militară. Guvernul mexican a anunţat luni că zeci de persoane şi-au pierdut viaţa în confruntările care au urmat.
Comisia de politică externă a Senatului a subliniat luni, în unanimitate, necesitatea ca, în cadrul negocierilor de aderare dintre Ucraina şi Uniunea Europeană, autorităţile de la Kiev să asigure protejarea identităţii naţionale a etnicilor români, în conformitate cu standardele europene.
Friedrich Merz denunţă and #8222;barbaria and #8221; Rusiei lui Vladimir Putin la patru ani de la începutul războiului în Ucraina # Bursa
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că Rusia condusă de Vladimir Putin a ajuns and #8222;la cel mai jos nivel al barbariei and #8221;, afirmaţia fiind făcută în ajunul împlinirii a patru ani de la declanşarea invaziei Ucrainei.
Senat: Membrii comisiilor pentru evaluarea persoanelor cu handicap, obligaţi să aibă experienţă în domeniu # Bursa
Membrii comisiilor de evaluare a persoanelor cu handicap vor fi obligaţi să deţină experienţă profesională relevantă în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, potrivit unui proiect legislativ adoptat luni de Senat.
Cel mai mare portavion al Marinei Statelor Unite, USS Gerald R. Ford, a sosit luni în insula Creta şi a ancorat în Golful Souda pentru realimentare la baza militară americană din zonă.
Rectorul Universităţii din Suceava, printre variantele luate în calcul de premierul Ilie Bolojan pentru Ministerul Educaţiei # Bursa
Mihai Dimian, rectorul Universităţii din Suceava, se numără printre variantele analizate de Ilie Bolojan pentru preluarea portofoliului Educaţiei.
Senatul a adoptat luni un proiect legislativ care prevede înfiinţarea Programului naţional and #8222;Viaţa la ţară and #8221;, destinat promovării şi valorificării patrimoniului cultural, tradiţional şi natural din mediul rural, prin susţinerea gospodăriilor ţărăneşti în prezentarea activităţilor proprii.
Ministerul venezuelean de Externe Yvan Gil Pinto a cerut luni, la ONU, eliberarea and #8222;imediată and #8221; a fostului preşedintevenezuelean Nicolas Maduro, îndepărtat de la putere de către Statele Unite în urmă cu peste o lună, şi a confirmat deschiderea unui and #8222;canal diplomatic and #8221; cu Washingtonul.
Un oficial american a acuzat luni China că şi-a and #8222;consolidat semnificativ and #8221; capacităţile nucleare şi că desfăşoară teste în mod netransparent, în contextul în care tratatul New START dintre Statele Unite şi Rusia a expirat la începutul lunii februarie.
Dronele ucrainene au atacat o staţie de pompare din Rusia care deserveşte conducta petrolieră Drujba, prin care state din Europa de Est primesc ţiţei rusesc, a declarat luni un oficial ucrainean din domeniul securităţii.
Vulnerabilităţile sistemului judiciar, subiectul principal atacat de candidaţii pentru funcţia de Procuror General # Bursa
Vulnerabilităţile sistemului judiciar din ţara noastră au ieşit astăzi la lumină, în urma interviurilor susţinute în faţa comisiei de examinare de cei doi candidaţi pentru funcţia de Procuror General al României, Cristina Chiriac, şefa DNA Iaşi, şi procurorul militar Bogdan Pîrlog.
Costurile reconstrucţiei Ucrainei după război sunt estimate la peste 500 de miliarde de euro pentru următorul deceniu, potrivit unui raport comun realizat de autorităţile de la Kiev, Banca Mondială, UE şi ONU.
Iranul a transmis luni că va trata orice atac asupra teritoriului său - inclusiv unul de amploare redusă - drept un and #8222;act de agresiune and #8221;, reacţia venind după declaraţiile preşedintelui american Donald Trump, care a sugerat că ia în calcul această opţiune, în timp ce Statele Unite îşi sporesc presiunile militare.
Un aer condiţionat A++, în contextul climatic din România, este o alegere eficientă şi inspirată. Altex, eMAG, Flanco şi evomag au un portofoliu vast de dispozitive de răcire de la branduri de seamă precum Yamato şi Gree
Cei care îşi doresc un aer condiţionat Gree Pulsar 12000 BTU compară ofertele disponibile pe magazine online ca eMAG, evomag sau Altex între ele cu scopul de a găsi cel mai avantajos preţ la Gree Pulsar 12000 BTU
În România, peste 95% dintre gospodării locuiesc în spaţii proprii, iar multe locuinţe urbane se confruntă cu camere compacte şi nevoia de depozitare eficientă. În acelaşi timp, ţara are una dintre cele mai ridicate rate de supraaglomerare din Uniunea Europeană, peste 40%, ceea ce face ca fiecare decizie de mobilare să conteze
Cluj-Napoca găzduiteşte TaxEU Forum 2026, cel mai complex eveniment de fiscalitate al anului # Bursa
Conferinţa şi seminarele TaxEU Forum Cluj-Napoca 2026 oferă profesioniştilor în taxe răspunsurile de care au nevoie pentru gestionarea noului val de modificări fiscale, într-un context plin de provocări şi incertitudini
Comitetul Interministerial de Coordonare a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) a analizat, în şedinţa de astăzi, stadiul reformelor şi investiţiilor asumate de ţara noastră prin cererile de plată transmise Comisiei Europene.
AP: Eurodeputaţii pregătesc suspendarea acordului comercial UE-SUA după hotărârea Curţii Supreme din SUA # Bursa
O decizie a Curţii Supreme a Statelor Unite referitoare la taxele vamale impuse de preşedintele Donald Trump ar putea pune în discuţie acordul comercial dintre UE şi Statele Unite, încheiat în vara anului 2025.
eToro: Bitcoin rămâne în intervalul 66.000-71.000 de dolari, în aşteptarea unui nou impuls legislativ din SUA # Bursa
Preţul Bitcoin continuă să evolueze într-un interval restrâns, cuprins între 66.000 şi 71.000 de dolari, semn că piaţa traversează o fază de consolidare şi are nevoie de un catalizator pentru a susţine o nouă creştere, precizează un comunicat de presă al companiei eToro.
