Putin vrea să dezvolte forțele nucleare ale Rusiei: o „prioritate absolută”
Euractiv.ro, 24 februarie 2026 09:20
Președintele rus a declarat duminică dezvoltarea forțelor nucleare ale Rusiei o „prioritate absolută”, după expirarea celui mai recent tratat de dezarmare cu Statele Unite, și a promis că va continua "să întărească" armata rusă care luptă în Ucraina.
Violențe în Mexic, după ce armata l-a ucis pe „El Mencho”, liderul cartelului de droguri din Jalisco # Euractiv.ro
Duminică noaptea au izbucnit violențe în Mexic, după uciderea lui „El Mencho”, cunoscutul lider al cartelului de droguri Jalisco New Generation, una dintre cele mai puternice organizații criminale din țară, relatează „Euronews” (Italia).
Senatul a adoptat luni cu majoritate de voturi, o propunere legislativă USR care simplifică regulile privind numele de familie după divorț.
Conferința de Securitate de la München a readus în prim-plan ideea unei apărări europene mai autonome în NATO, dar industria de profil rămâne fragmentată, protejată național și greu de integrat la scară continentală, scrie „El Mundo” (Spania).
Oricâtă păsuire va fi fiind Donald Trump dispus să-i acorde lui Vladimir Putin, aceasta ar trebui să se diminueze chiar mai rapid acum, când Moscova îi oferă fățiș sprijin militar Teheranului, scrie editorialistul „The New York Post” (SUA).
Noile sancțiuni împotriva Rusiei rămân întârzie. Ungaria a blocat acest set de sancțiuni # Euractiv.ro
Este tot mai puțin probabil ca Uniunea Europeană să ajungă la un acord cu privire la un nou pachet de sancțiuni – al 20-lea – impus Rusiei, având în vedere că se împlinesc patru ani de la invazia Ucrainei, notează „The Guardian” (Marea Britanie).
Europa devine singurul bastion al Ucrainei în războiul care va decide viitorul continentului # Euractiv.ro
Invazia pe scară largă a lui Putin, care intră acum în al cincilea an, modelează relațiile dintre UE și Trump, în timp ce mișcările pentru încorporarea Kievului în blocul comunitar se intensifică, scrie „El País” (Spania).
Articol semnat de Dr. Ion I. Jinga, ambasador, Reprezentant Permanent al României pe lângă Consiliul Europei.
4 ani de război: Ucraina a schimbat regulile confruntării pentru a contracara planurile armatei ruse # Euractiv.ro
Războiul din Ucraina a schimbat strategiile militare, odată cu trecerea de la obuz la dronă pe o linie a frontului de peste 1.200 km. Mai multe revoluții tehnologice sunt în curs, relatează „Les Echos” (Franța).
Fostul Ministru al Justiției, Stelian Ion (USR) a criticat, luni, conducerea DIICOT-ului. Printr-o postare, acesta a reacționat la legăturile Ministrei Justiției din 2024, Alina Gorghiu (PNL) cu șefa DIICOT, Alina Albu.
Coaliția a căzut la pace pe tăierile din administrație și măsurile de relansare economică # Euractiv.ro
În ședința Coaliției de luni s-a ajuns, în unanimitate, la un acord asupra unui set de măsuri pentru modernizarea statului, stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european.
Luni au început interviurile pentru funcțiile de conducere din sistemul judiciar.
Zelenski spune la BBC că Putin a început al Treilea Război Mondial și că trebuie oprit # Euractiv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, continuă să transmită un mesaj ferm de sfidare și susține că Ucraina va încheia războiul victorioasă.
Comitetul Interministerial de Coordonare a PNRR a analizat luni, sub coordonarea premierului Ilie Bolojan și a ministrului Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, stadiul realizării reformelor și investițiilor incluse în cererile de plată.
Senatorul USR Sorin Șipoș anunță că Biroul permanent al Senatului a respins luni solicitarea senatorilor AUR ca instituția să le plătească participarea la un summit organizat de Turning Point USA la Washington.
Uniunea Europeană ar trebui să suspende ratificarea acordului comercial cu Statele Unite, consideră europarlamentari din mai multe grupuri politice.
Șefa diplomației române Oana Țoiu participă luni și marți la reuniunea Consiliului Afaceri Externe și la reuniunea Consiliului Afaceri Generale la Bruxelles.
O linie falsă de sesizări pentru raportarea imigranților fără acte, creată inițial ca experiment satiric de un comediant american, a devenit virală și a stârnit controverse în Statele Unite, relatează „Washington Post” (SUA).
Startup-urile din România au atras 103 mil. euro în 2025, an în care piața a devenit mai selectivă # Euractiv.ro
Startup-urile din România au atras investiții totale de 103 milioane euro în 2025, rezultate în urma a 40 de tranzacții, potrivit „Venture in Eastern Europe 2025 Report”, lansat de How to Web.
O româncă stabilită în Marea Britanie încearcă să le arate românilor și englezilor cât de importante sunt cuvintele și, mai ales, cât de important este subiectul, cine a făcut acțiunea sau, mai precis, cine este criminalul.
Chatbotul ANAF, întrebat ce zodie e și dacă face cartofi prăjiți. Ce discuții au românii cu Ana # Euractiv.ro
Circa 40% din mesajele pe care le primește de la utilizatori chatbot-ul ANAF, lansat luna aceasta, sunt fără legătură cu domeniul fiscal, potrivit informațiilor Profit.ro.
Donald Trump și-a convocat în premieră joi la Washington Consiliul pentru Pace, în absența majorității aliaților tradiționali ai SUA și în timp ce lumea „clocotește de zvonuri” cu privire la o operațiune militară americană împotriva Iranului.
Elicoptere, obuziere și forțe speciale: NATO își etalează mușchii în frigul din nordul Germaniei # Euractiv.ro
În frigul din Bergen, printre focuri de armă și fum, exercițiul militar își propune să transmită un mesaj clar: Forța de Reacție Aliată nu este doar o structură pe hârtie, ci un mecanism conceput să se desfășoare rapid, scrie „La Razon” (Spania).
Firmele turcești din străinătate au înregistrat o cifră de afaceri de aproape 90 mld. dolari # Euractiv.ro
Institutul Turc de Statistică (TUIK) a publicat datele privind veniturile obținute de firmele turcești din străinătate. Cifrele arată că aceste firme au obținut în 2024 venituri de 89,8 miliarde de dolari, potrivit „Sabah” (Turcia).
Poliția a dispersat vineri seara un alt miting masiv al susținătorilor opoziției de dreapta în fața clădirilor guvernului și parlamentului albanez din Tirana, răspunzând cu tunuri de apă la artificii și cocktailuri Molotov, relatează AFP (Franța).
Ascensiunea la putere a lui Friedrich Merz în Germania oferise speranțe de revitalizare a relațiilor franco-germane. Însă după mai puțin de un an cancelarul și Emmanuel Macron par să nu se înțeleagă, scrie editorialistul „Le Monde” (Franța).
În pofida ripostei date de Curtea Supremă, jocul lui Trump în privința comerțului va continua # Euractiv.ro
O fi contestat Curtea Supremă cu 6 voturi „pentru” și 3 „împotrivă” decizia președintelui Trump de a apela la o lege de urgență la nivel internațional vizând impunerea unor taxe vamale, președintele pare decis însă să continue experimentul.
Jack Lopresti, fost vicepreședinte al Partidului Conservator din Marea Britanie și ex-membru al Comisiei parlamentare pentru Apărare, s-a alăturat Brigăzii 12 Azov din Garda Națională a Ucrainei, informează „Suspilne” (Ucraina).
„Pachetul Dmitriev” sau promisiunea nebunească de 14 trilioane de dolari pentru Statele Unite # Euractiv.ro
Kirill Dmitriev, care negociază pentru Vladimir Putin potențiale acorduri economice cu Statele Unite, a promis un câștig neașteptat de 14 trilioane de dolari pentru Washington, scrie „France 24” (Franța).
Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale statelor membre UE drept organizații teroriste # Euractiv.ro
Ministerul de Externe de la Teheran a anunțat sâmbătă că Iranul a desemnat forțele navale și aeriene ale tuturor statelor membre ale Uniunii Europene drept organizații teroriste, transmite Xinhua (China).
80 de deținuți politici au fost eliberați sâmbătă în Venezuela în cadrul recentei amnistii, a declarat președintele Parlamentului, Jorge Rodriguez, pentru AFP, potrivit Agerpres.
Dosar penal după descoperirea a peste 200 de animale moarte la o fermă din Recea-Cristur # Euractiv.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej a deschis un dosar penal în cazul fermei de animale din Recea-Cristur, județul Cluj, după ce autoritățile au descoperit peste 200 de animale moarte pe terenul exploatației, anunță autoritatea judiciară.
Liderul PPE îi cere cancelarului Merz o implicare mai fermă în eforturile europene de apărare # Euractiv.ro
Liderul Partidului Popular European (PPE/conservator) din Parlamentul European, Manfred Weber, i-a cerut cancelarului german Friedrich Merz să se angajeze ferm în eforturile comune de apărare în cadrul UE, relatează sâmbătă dpa.
SUA: Decizia privind taxele vamale aduce ușurare, dar incertitudinea comercială persistă # Euractiv.ro
Curtea supremă a SUA a decis vineri că președintele Trump și-a depășit atribuțiile prevăzute de Constituție impunând taxe vamale asupra produselor care intră în SUA, iar piețele globale au salutat decizia, notează agenția de știri chineză Xinhua.
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei califică platforma Telegram drept un risc de securitate # Euractiv.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a clasificat platforma online Telegram, utilizată de milioane de persoane în Rusia, drept un risc de securitate, potrivit dpa.
Premierul slovac Robert Fico a amenințat sâmbătă că va opri exporturile de electricitate către Ucraina dacă în două zile Kievul nu ia măsuri pentru reluarea transporturilor de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba, transmite Reuters.
Ucraina confirmă atacul asupra unei fabrici rusești de rachete hipersonice Oreșnik, Udmurtia # Euractiv.ro
Statul Major General al forțelor armate ale Ucrainei a confirmat sâmbătă un atac asupra unei fabrici care produce rachetele balistice hipersonice Oreșnik situată în regiunea Udmurtia, informează EFE preluată de Agerpres.
Patru ani de război în Ucraina. Serviciile secrete au avertizat, însă prea puțini au crezut # Euractiv.ro
Un articol publicat de Shaun Walker în „The Guardian” (Marea Britanie) dezvăluie cum serviciile de informații americane și britanice au anticipat invazia rusă din Ucraina, dar s-au lovit de scepticism în capitalele europene și chiar la Kiev.
88 de țări au semnat cel mai mare acord diplomatic din istorie privind inteligența artificială # Euractiv.ro
Ediția 2026 a summitului privind impactul inteligenței artificiale (AI ) s-a încheiat sâmbătă în capitala Indiei cu semnarea „Declarației de la Delhi”, cel mai mare acord diplomatic din istorie privind AI, susținut de 88 de țări.
Premierul României, Ilie Bolojan, va avea o întrevedere, la Bruxelles, cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe data de 26 februarie.
Magistrații i-au scris lui Nicușor Dan să trimită Parlamentului legea privind pensiile speciale # Euractiv.ro
Un număr de 16 Curți de Apel din România i-au trimis, vineri, președintelui Nicușor Dan, o scrisoare prin care îi cer ca recenta lege trecută de controlul CCR și care vizează pensionarea magistraților să fie retrimisă Parlamentului.
Cancelarul german Friedrich Merz și-a făcut autocritica la Congresul CDU.
Aeroportul Internațional Palm Beach din Florida va fi redenumit în curând după președintele american Donald Trump, în urma adoptării unui proiect de lege în acest sens de către legislatorii acestui stat în care se află reședința privată a lui Trump.
Maia Sandu: Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet # Euractiv.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani.
Abia intrați în recesiune tehnică, Guvernul spune că „economia a reintrat pe traiectorie ascendentă" # Euractiv.ro
Guvernul a transmis vineri pe rețelele sociale că "economia României a reintrat pe traiectorie ascendentă", la scurt timp după ce Statistica a anunțat că țara noastră se află în recesiune tehnică.
Guvernul ceh planifică modificări ale finanțării mass-media publice–dar păstrează detaliile secrete # Euractiv.ro
Noua coaliție din Cehia se pregătește să elimine taxele de licență și să transfere finanțarea mass-media publice către bugetul de stat, o mișcare care a stârnit îngrijorări în rândul experților în mass-media și al organizaților internaționale.
PSD face din nou opoziție de la putere: apel la PNL și USR să nu blocheze relansarea economică # Euractiv.ro
PSD face apel la PNL și USR să înceteze disputele privind controlul asupra fondurilor destinate programului de relansare economică și spune că pachetul de măsuri trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei!
Trump a cerut guvernului american să pregătească publicarea dosarelor despre extratereștri și OZN # Euractiv.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că va ordona agențiilor americane, inclusiv Departamentului apărării, să „înceapă procesul de identificare și publicare” a dosarelor guvernamentale despre extratereștri și viață extraterestră.
Trei aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au aterizat luni la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.
