Trump susține primul discurs despre Starea Uniunii din al doilea mandat, în fața unui Congres tot mai divizat
Newsweek.ro, 24 februarie 2026 09:20
Președintele Donald Trump va susține marți primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat, în fața unui Congres marginalizat și a unei națiuni marcate de tensiuni politice, proteste și confruntări instituționale majore.
• • •
Acum 5 minute
09:40
Fiecare român are o avere de 44.568€ de care nu are habar, au calculat elvețenii. De unde provin banii? # Newsweek.ro
Fiecare român are o avere medie de 44.568€ au calculat specialiștii elvețenii. Suntem mai săraci ca bulgarii, arată un studiu care arată că și dacă nu ai cont în bancă poți fi destul de bogat.
09:40
Apelul lui Zelenski pentru Trump în al patrulea an de război: „Rămâi de partea noastră. Fără SUA pierdem tot” # Newsweek.ro
Cu o zi înainte de împlinirea a patru ani de la invazia Rusiei, Volodimir Zelenski îi cere președintelui Donald Trump să rămână alături de Ucraina, subliniind rolul crucial al SUA în oprirea războiului declanșat de Vladimir Putin.
Acum 30 minute
09:20
09:10
Ungaria și Slovacia dau „în clocot”, după ce Ucraina a atacat din nou conducta rusească de petrol Drujba # Newsweek.ro
Ucraina a generat noi tensiuni după ce a atacat din nou conducta petrolieră Drujba, vitală pentru aprovizionarea cu petrol a ungariei și slovaciei. Incidentul amplifică tensiunile regionale, pe fondul represaliilor economice și politice adoptate de cele două state aliniate Rusiei
Acum o oră
09:00
Testul Armaghedon: cum poate o explozie nucleară să schimbe traiectoria unui asteroid periculos # Newsweek.ro
O companie germano-austriacă testează modul în care asteroizii periculoși pot fi deviați cu o explozie nucleară în caz de urgență.
08:50
Clienții Hidroelectrica sunt rugați să transmită indexul autocitit până la data de 26 februarie, pentru ca factura să reflecte consumul real de energie. Astfel, se evită estimările și se asigură facturi corecte și mai mici.
Acum 2 ore
08:40
Prețul energiei termice ar putea fi scăzut în anumite condiții. Ce anunță Termoenergetica? # Newsweek.ro
Consilierii generali au fost convocaţi, marţi, într-o şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi fiind un proiect pentru aprobarea preţului energiei termice furnizate populaţiei de Termoenergetica.
08:30
Andres Ritter o va înlocui pe Laura Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, după expirarea mandatului pe 31 octombrie. Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European a aprobat numirea domnului Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european.
08:20
Trei procurori intră marți în cursa pentru funcția de procuror-șef al Direcția Națională Anticorupție # Newsweek.ro
Trei procurori concurează marți pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în fața comisiei de la Ministerul Justiției.
08:10
Trei persoane, prinse în flagrant în timp ce vindeau un kilogram de cocaină unui polițist sub acoperire # Newsweek.ro
Trei invidivizi au fost prinşi chiar în timp ce îi vindeau unui ofiţer sub acoperire nu mai puţin de un kilogram de cocaină.
08:00
360.000.000€ au plătit pensionarii cu pensie sub 3.000 lei la asigurările de sănătate. Când vor scăpa de CASS? # Newsweek.ro
Pensionarii care au pensii mai mici de 3.000 de lei au plătit timp de 4 luni CASS la asigurările de sănătate. Suma medie lunară plătită de peste 2.000.000 de pensionari a fost de 450.000.000 de lei.
07:50
António Costa îl atacă pe Viktor Orbán după ce Ungaria blochează împrumutul de 90 de miliarde € pentru Ucraina # Newsweek.ro
Președintele Consiliului European, António Costa, a avut un schimb dur de replici cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, în legătură cu blocarea de către Budapesta a unui împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, scrie Politico.
Acum 4 ore
07:40
Rusia cumpără case lângă baze militare din Europa. Pregătește atacuri și sabotaje după modelul „cal troian” # Newsweek.ro
Spionii Kremlinului achiziționează o rețea de case numită „cal troian” de unde pregătesc campanii de sabotaj. Au achiziționat case de vară, cabane de vacanță, depozite, școli abandonate, apartamente și chiar insule întregi.
07:30
Ce aliment să pui în cadă ca să îți întinerești pielea? Îl folosea Regina Cleopatra ca să se mențină tânără # Newsweek.ro
Îți poți răsfăța pielea chiar acasă cu un ingredient folosit de Regina Cleopatra pentru a-și păstra frumusețea și tinerețea. Adaugă-l în cadă și bucură-te de un efect hidratant, catifelat și revigorant, ca în ritualurile regale de îngrijire.
07:30
Amendă 1.500 lei dacă faci renovări în apartament în afara orelor permise. Ce se întâmplă dacă nu te oprești? # Newsweek.ro
Amenzi de 1.500 lei pentru lucrările de renovare efectuate în afara orelor permise! Dacă nu oprești zgomotul, autoritățile pot aplica sancțiuni suplimentare și te poți confrunta cu probleme legale serioase.
07:20
VIDEO 4 ani de război Rusia-Ucraina. Momentele cruciale ale conflictului pornit de Putin care a schimbat lumea # Newsweek.ro
În ciuda eforturilor de pace conduse de SUA de un an, războiul Rusia-Ucraina continuă și urmează să marcheze marți a patra aniversare.
07:10
Horoscop 25 februarie. Luna în Gemeni pune Capricornii în centrul atenției. Leii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 25 februarie. Luna în Gemeni pune Capricornii în centrul atenției. Leii impresionează. Peștii sunt creativi. Balanțele sunt norocoase. Berbecii trebuie să fie toleranți.
06:50
Un proiect de lege care a trecut se Senat ar putea face ca familiile cu copii să nu mai plătească impozit pe venit. Legea trebuie votată în Camera Deputaților.
06:40
Pensii „înghețate”, după ce datoria publică a ajuns la 60%. Prin ce miracol pensionarii pot lua bani în plus? # Newsweek.ro
Cum vor mai putea fi mărite pensiile, după ce deficitul a ajuns la peste 60% din PIB? Mihai Căruntu, analist financiar, preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România are câteva soluții.
Acum 12 ore
22:30
Lech Walesa: Trump este fie un "trădător", fie un lider "excepţional". ”Aparent, pare să fie valetul Rusiei” # Newsweek.ro
Fostul preşedinte al Poloniei, disident anticomunist şi lider Solidarnosc Lech Walesa crede că Trump este fie un "trădător", fie un lider "excepţional". ”Aparent, pare să fie valetul Rusiei”, conchide Walesa.
21:50
Gheorghe Hagi ar fi bătut palma cu FRF, pentru a fi noul selecţioner al naţionalei de fotbal a României # Newsweek.ro
Fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi ar fi bătut palma cu FRF, pentru a fi noul selecţioner al naţionalei de fotbal a României, după ce se termină mandatul lui Mircea Lucescu.
21:40
Ilie Bolojan anunţă că miniştrii şi secretarii de stat care pierd bani din PNRR vor fi revocaţi din funcţie # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan avertizează că miniştrii şi secretarii de stat care pierd bani din PNRR vor fi revocaţi din funcţie. "Va fi răspundere politică", spune Bolojan.
21:40
Patru ani de război în Ucraina i-au adus lui Putin o extindere NATO. Cum va arăta Rusia și Europa peste 10 ani # Newsweek.ro
O nouă rundă de negocieri Rusia-Ucraina va avea loc la 26-27 februarie la Geneva. Ce se va decide va contura viitorul întregii Europe, nu numai al Rusiei și Ucrainei.
21:10
Deputatul PNL Andrei Baciu propune pedepse mai mari pentru persoanele care agresează medici # Newsweek.ro
Deputatul PNL Andrei Baciu a depus luni la Parlament un proiect de lege prin care se înăspresc pedepsele pentru persoanele care agresează medici sau personal medical, care se află în timpul serviciului.
21:00
După divorț, numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat fără consimțământul fostului soț # Newsweek.ro
Numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat, după divorț, fără consimțământul fostului soț, stipulează o propunere legislativă de modificare a Codului civil, care a fost adoptată luni de Senat.
Acum 24 ore
20:30
Călin Georgescu: Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că azi era președinte democratic ales # Newsweek.ro
Călin Georgescu face noi declaraţii mincinoase: El susţine, evident fără acoperire că, dacă Ceaușescu avea Curtea Constituţională, probabil că astăzi era președinte democratic ales.
20:10
Un oraș turistic iubit de români intenționează să oprească vânzarea de alcool de la ora 20:00. Care e motivul? # Newsweek.ro
În orașul turistic Split, alcoolul nu va mai fi disponibil în curând pentru cumpărare seara: orașul intenționează să restricționeze masiv vânzarea de alcool.
19:50
România, Albania, Bulgaria, Italia şi Macedonia de Nord confirmă Coridorul 8 drept axă-cheie de conectivitate # Newsweek.ro
România, Albania, Italia, Bulgaria şi Macedonia de Nord au recunoscut oficial Coridorul 8 ca axă strategică pentru Europa de Sud-Est, subliniind importanța sa politică, economică și de securitate.
19:40
Unde se mută bogații lumii? Destinații din Europa, Asia și Emirate, în fruntea listei. Îi atrag ca un magnet # Newsweek.ro
Bogații lumii se mută din țările lor către alte locuri de pe glob. Sunt mai multe criterii luate în considerare, iar acestea sunt îndeplinite de țări din Europa dar și în Emiratele Arabe Unite.
19:20
Ce este interzis să faci de Dragobete dacă nu vrei să rămâi singur tot anul. Femeile care plâng atrag necazuri # Newsweek.ro
Dragobetele vine cu tradiții și superstiții vechi din bătrâni, iar unele gesturi sunt considerate de rău augur. Se spune că dacă încalci anumite obiceiuri sau plângi în această zi, riști să atragi singurătatea și necazurile pentru tot anul. Iată ce ar trebui să eviți.
19:10
300 de avioane ale SUA așteaptă ordinul de atac în Iran. Khamenei a numit succesorul, în caz că va fi eliminat # Newsweek.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a luat măsuri în cazul propriei eliminări pe fondul amenințărilor tot mai mari din partea Statelor Unite. El și-a numit succesor un aliat care să lupte cu SUA și aliații pentru a salva republica islamică.
19:10
Franţa este supărată pe România, din cauza contractelor germane din Programul SAFE, cu valoare mai mare # Newsweek.ro
Franţa este supărată pe România, din cauza contractelor cu firmele germane, din Programul SAFE, care au o valoare mai mare decât cele cu firmele franceze.
18:50
„Botoxul” natural care îți menține fața fermă după 50 de ani. Este gratuit și îl poți face singură acasă # Newsweek.ro
După 50 de ani, pielea își pierde fermitatea, dar există o alternativă naturală la „botox”, pe care o poți face chiar la tine acasă. Gratuită, simplă și la îndemâna oricui, această metodă promite să redea tenului elasticitatea și aspectul întinerit.
18:40
Patru ani de război la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei. Moscova are peste 1.200.000 de victime # Newsweek.ro
Pe 24 februarie 2026, marcăm patru ani de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Patru ani mai târziu, Kremlinul își continuă războiul brutal, escaladându-l pentru a viza civilii prin transformarea iernii în arme.
18:20
Horoscop februarie: 4 zodii au parte de dragoste în săptămâna iubirii. De Dragobete se schimbă viața # Newsweek.ro
Horoscop februarie: 4 zodii vor simți iubirea la maxim în Săptămâna Iubirii. Pe 24 februarie, de Dragobete, relațiile se transformă, iar sentimentele devin mai intense ca niciodată. Este momentul perfect pentru noi începuturi și declarații din inimă.
18:10
Hidroelectrica schimbă jocul: accent tot mai mare pe furnizarea directă către populație și industrie # Newsweek.ro
Strategia companiei s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, iar Hidroelectrica pune tot mai mult accent pe furnizarea directă către clienții casnici și industriali, potrivit CEO-ului Bogdan Badea.
17:50
Persoanale cu handicap și românii care locuiesc în aceste case vor plăti impozite mai mici. Guvernl a decis # Newsweek.ro
Guvernul a decis să reducă impozitul pentru anumite categorii de români. Persoanele cu handicap vor beneficia de o reducere la plata impozitului. De asemenea, românii care locuiesc într-un anume tip de locuințe plătesc impozit mai mic.
17:50
Actualul șef al DNA, Marius Voineag, care candidează la funcția de adjunct al procurorului general al României, a afirmat, luni, în legătură cu reticența procurorilor de a încheia acorduri de recunoaștere a vinovăției, că există manageri de parchete care încă trăiesc în "mirajul"
17:40
S-a aflat motivul pentru care 1.000.000 de turiști români au „invadat” Bulgaria. Prețurile dictează # Newsweek.ro
Aproape 1 milion de turiști români au ales Bulgaria în 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Aceasta reprezintă o creștere de 8,5% față de 2024 și o creștere impresionantă de 51,2% față de nivelul din 2019.
17:30
Chiriile ar putea crește în Capitală: tariful pentru locuințe convenabile, posibil majorat peste 8 lei/mp # Newsweek.ro
Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile va fi de 8 lei/mp, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei.
17:20
Presiune maximă pe Guvern. Ilie Bolojan pune pe masă revocări și stoparea sporurilor dacă se pierd fonduri UE # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a coordonat, luni, ședința de analiză a realizării reformelor și investițiilor din PNRR, care a avut loc la Palatul Victoria.
17:10
Primarul din Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi fals intelectual # Newsweek.ro
Primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual în formă continuată, fiind acuzat că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 3,3 milioane de lei.
17:00
De ce nu se înghesuie șoferii la mașini electrice? Prețul prea mare! O termică echivalentă, cu 40% mai ieftină # Newsweek.ro
Piața de mașini electrice nu merge nici pe departe cum au „visat” autoritățile UE, când au decis să interzică vânzarea de autoturisme noi pe benzină și motorină din 2035. Răspunsul la întrebarea „De ce nu se înghesuie șoferii la mașini electrice?” este prețul prea mare.
16:50
Petrișor Peiu: Oana Țoiu a ales să sfideze Parlamentul. Nu participă la dezbaterea moțiunii care o vizează # Newsweek.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat, luni, decizia ministrului de Externe, Oana Țoiu, de a nu participa la dezbaterea moțiunii simple din plenul Senatului.
16:40
Chirii majorate în Capitală: tarif de 8 lei/mp, coeficienți pe zone și 10 lei/mp pentru garaje, proiect CGMB # Newsweek.ro
Tariful de bază pentru închirierea locuințelor convenabile va fi de 8 lei/mp, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în ședința de joi a Consiliului General al Capitalei.
16:30
UE îngheață acordul comercial cu SUA la care România e parte. De vină sunt taxele vamale impuse de Trump # Newsweek.ro
Uniunea Europeană oprește temporar ratificarea acordului său comercial cu SUA. Principalele grupuri politice din Parlamentul European intenționează să suspende luni lucrările legislative privind acordul, potrivit Bloomberg și altor instituții media americane.
16:20
Zelenski are un scenariu ipotetic. Dacă Belarus ar fi liberă ar putea adera la UE alături de Ucraina # Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a sugerat că Belarus și Ucraina ar trebui să adere la Uniunea Europeană, susținând că ar fi „cel mai bun lucru” pentru ambele națiuni.
16:00
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrului muncii? # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole, a dat ca sigură creșterea pensiilor prin indexare de la 1 ianuarie 2027. Ministrul de finanțe a fost sceptic. Un analist ecenomic, Adrian Negrescu, spune că pensiile se vor indexa numai în 2028.
15:50
Oana Țoiu îl ironizează pe traseistul Ninel Peia, semnatar al moțiunii simple: Ar sta bucuros lângă Putin # Newsweek.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, aflată la Bruxelles, a reacționat la moțiunea simplă depusă împotriva sa în Senat. Ea îl ironizează pe senatorul Ninel Peia, un traseis politic și promotor al teoriilor conspirației, afirmând că „probabil s-ar așeza bucuros cu Vladimir Putin”.
15:50
Un hoț a crezut că dă lovitura și a spart o casă. Vecinii au alertat Poliția. Ce a furat? # Newsweek.ro
Un bărbat a intrat într-o casă și a furat bateriile de la baie. Nu știa că este înregistrat video. Vecinii au dat alarma iar imaginile au ajuns la Poliție. Acum e arestat.
