Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?

Coaliția se reunește azi pentru a adopta reforma din administrației. Este o zi importantă și pentru pachetul de solidaritate pe baza căruia pensionarii ar pirmi ajutoare de până la 1.000 de lei. Ordonanța prin care se reformează administrația e legată de pachetul social.

