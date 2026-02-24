Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor?
Newsweek.ro, 24 februarie 2026 10:50
Coaliția se reunește azi pentru a adopta reforma din administrației. Este o zi importantă și pentru pachetul de solidaritate pe baza căruia pensionarii ar pirmi ajutoare de până la 1.000 de lei. Ordonanța prin care se reformează administrația e legată de pachetul social.
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
11:00
Probleme la metrou. Călătorii au fost coborâți de urgență la stația Constantin Brâncoveanu. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Un metrou s-a defectat, marți dimineață, la stația Constantin Brâncoveanu și a fost retras din circulație. Pasagerii au fost coborâți de urgență din tren.
Acum 30 minute
10:50
Cătălin Predoiu: Trebuie să dezvoltăm parteneriate economice cu SUA care pot aduce zeci de miliarde de dolari # Newsweek.ro
Vicepremierul Cătălin Predoiu spune că România trebuie să inițieze și dă dezvolte parteneriate economice cu SUA. Acestea ar putea aduce miliarde de dolari țării noastre.
10:50
Zi decisivă pentru ajutoare la pensie de 1.000 lei. De ce ezită Bolojan să dea bani în plus pensionarilor? # Newsweek.ro
Coaliția se reunește azi pentru a adopta reforma din administrației. Este o zi importantă și pentru pachetul de solidaritate pe baza căruia pensionarii ar pirmi ajutoare de până la 1.000 de lei. Ordonanța prin care se reformează administrația e legată de pachetul social.
Acum o oră
10:40
Îți iei noul Audi RS5 de 100.000 € și vrei să-ți personalizezi ecranele din bord? Plătești 10-20€ pe o „temă” # Newsweek.ro
Până nu demult, când îți luai o mașină premium sau de lux „full” însemna că beneficiezi de toate opțiunile. Mai nou, însă, producătorii vor facă bani și după achiziție. La noul Audi RS5 de 100.000 €, dacă vrei să-ți personalizezi ecranele din bord, plătești 10-20€ pe o „temă”.
10:30
Concediu suplimentar pentru femeile care urmează proceduri FIV. Câte zile libere sunt oferite # Newsweek.ro
Salariatele din România care urmează proceduri de fertilizare in vitro beneficiază, potrivit legii, de trei zile de concediu plătit suplimentar, acordat etapizat și obținut pe baza unei scrisori medicale de la specialist.
10:20
O nouă funcție a telefonului mobil îți poate salva viața dar te poate duce direct în închisoare. De ce? # Newsweek.ro
Google lansează în prezent o nouă funcție Android. Însă utilizatorii din unele țări ar trebui să fie atenți: utilizarea acesteia poate fi ilegală în anumite circumstanțe.
Acum 2 ore
10:00
Lukoil renunță la zăcământul Trident din Marea Neagră, peste 30.000.000.000 de mc de gaze rămân neexploatate # Newsweek.ro
Lukoil Overseas Atash BV a notificat oficial autoritățile române că se află în forță majoră și nu mai poate continua explorarea gazelor din perimetrul Trident din Marea Neagră, un proiect cu rezerve estimate la peste 30 de miliarde de metri cubi.
10:00
Un lider global pe piața de prelucrare a lemnului a anunțat concedieri masive. Dă afară 400 de angajați. De ce # Newsweek.ro
Unul dintre cei mai mari producători de utilaje pentru prelucrarea lemnului din Germania, a anunțat cocedieri masive. 400 de oameni urmează să fie dați afară.
09:40
Fiecare român are o avere de 44.568€ de care nu are habar, au calculat elvețenii. De unde provin banii? # Newsweek.ro
Fiecare român are o avere medie de 44.568€ au calculat specialiștii elvețenii. Suntem mai săraci ca bulgarii, arată un studiu care arată că și dacă nu ai cont în bancă poți fi destul de bogat.
09:40
Apelul lui Zelenski pentru Trump în al patrulea an de război: „Rămâi de partea noastră. Fără SUA pierdem tot” # Newsweek.ro
Cu o zi înainte de împlinirea a patru ani de la invazia Rusiei, Volodimir Zelenski îi cere președintelui Donald Trump să rămână alături de Ucraina, subliniind rolul crucial al SUA în oprirea războiului declanșat de Vladimir Putin.
09:20
Trump susține primul discurs despre Starea Uniunii din al doilea mandat, în fața unui Congres tot mai divizat # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump va susține marți primul discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat, în fața unui Congres marginalizat și a unei națiuni marcate de tensiuni politice, proteste și confruntări instituționale majore.
Acum 4 ore
09:10
Ungaria și Slovacia dau „în clocot”, după ce Ucraina a atacat din nou conducta rusească de petrol Drujba # Newsweek.ro
Ucraina a generat noi tensiuni după ce a atacat din nou conducta petrolieră Drujba, vitală pentru aprovizionarea cu petrol a ungariei și slovaciei. Incidentul amplifică tensiunile regionale, pe fondul represaliilor economice și politice adoptate de cele două state aliniate Rusiei
09:00
Testul Armaghedon: cum poate o explozie nucleară să schimbe traiectoria unui asteroid periculos # Newsweek.ro
O companie germano-austriacă testează modul în care asteroizii periculoși pot fi deviați cu o explozie nucleară în caz de urgență.
08:50
Clienții Hidroelectrica sunt rugați să transmită indexul autocitit până la data de 26 februarie, pentru ca factura să reflecte consumul real de energie. Astfel, se evită estimările și se asigură facturi corecte și mai mici.
08:40
Prețul energiei termice ar putea fi scăzut în anumite condiții. Ce anunță Termoenergetica? # Newsweek.ro
Consilierii generali au fost convocaţi, marţi, într-o şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi fiind un proiect pentru aprobarea preţului energiei termice furnizate populaţiei de Termoenergetica.
08:30
Andres Ritter o va înlocui pe Laura Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, după expirarea mandatului pe 31 octombrie. Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European a aprobat numirea domnului Andrés Ritter în funcția de procuror-șef european.
08:20
Trei procurori intră marți în cursa pentru funcția de procuror-șef al Direcția Națională Anticorupție # Newsweek.ro
Trei procurori concurează marți pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în fața comisiei de la Ministerul Justiției.
08:10
Trei persoane, prinse în flagrant în timp ce vindeau un kilogram de cocaină unui polițist sub acoperire # Newsweek.ro
Trei invidivizi au fost prinşi chiar în timp ce îi vindeau unui ofiţer sub acoperire nu mai puţin de un kilogram de cocaină.
08:00
360.000.000€ au plătit pensionarii cu pensie sub 3.000 lei la asigurările de sănătate. Când vor scăpa de CASS? # Newsweek.ro
Pensionarii care au pensii mai mici de 3.000 de lei au plătit timp de 4 luni CASS la asigurările de sănătate. Suma medie lunară plătită de peste 2.000.000 de pensionari a fost de 450.000.000 de lei.
07:50
António Costa îl atacă pe Viktor Orbán după ce Ungaria blochează împrumutul de 90 de miliarde € pentru Ucraina # Newsweek.ro
Președintele Consiliului European, António Costa, a avut un schimb dur de replici cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, în legătură cu blocarea de către Budapesta a unui împrumut de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, scrie Politico.
07:40
Rusia cumpără case lângă baze militare din Europa. Pregătește atacuri și sabotaje după modelul „cal troian” # Newsweek.ro
Spionii Kremlinului achiziționează o rețea de case numită „cal troian” de unde pregătesc campanii de sabotaj. Au achiziționat case de vară, cabane de vacanță, depozite, școli abandonate, apartamente și chiar insule întregi.
07:30
Ce aliment să pui în cadă ca să îți întinerești pielea? Îl folosea Regina Cleopatra ca să se mențină tânără # Newsweek.ro
Îți poți răsfăța pielea chiar acasă cu un ingredient folosit de Regina Cleopatra pentru a-și păstra frumusețea și tinerețea. Adaugă-l în cadă și bucură-te de un efect hidratant, catifelat și revigorant, ca în ritualurile regale de îngrijire.
07:30
Amendă 1.500 lei dacă faci renovări în apartament în afara orelor permise. Ce se întâmplă dacă nu te oprești? # Newsweek.ro
Amenzi de 1.500 lei pentru lucrările de renovare efectuate în afara orelor permise! Dacă nu oprești zgomotul, autoritățile pot aplica sancțiuni suplimentare și te poți confrunta cu probleme legale serioase.
07:20
VIDEO 4 ani de război Rusia-Ucraina. Momentele cruciale ale conflictului pornit de Putin care a schimbat lumea # Newsweek.ro
În ciuda eforturilor de pace conduse de SUA de un an, războiul Rusia-Ucraina continuă și urmează să marcheze marți a patra aniversare.
Acum 6 ore
07:10
Horoscop 25 februarie. Luna în Gemeni pune Capricornii în centrul atenției. Leii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 25 februarie. Luna în Gemeni pune Capricornii în centrul atenției. Leii impresionează. Peștii sunt creativi. Balanțele sunt norocoase. Berbecii trebuie să fie toleranți.
06:50
Un proiect de lege care a trecut se Senat ar putea face ca familiile cu copii să nu mai plătească impozit pe venit. Legea trebuie votată în Camera Deputaților.
06:40
Pensii „înghețate”, după ce datoria publică a ajuns la 60%. Prin ce miracol pensionarii pot lua bani în plus? # Newsweek.ro
Cum vor mai putea fi mărite pensiile, după ce deficitul a ajuns la peste 60% din PIB? Mihai Căruntu, analist financiar, preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România are câteva soluții.
Acum 12 ore
22:30
Lech Walesa: Trump este fie un "trădător", fie un lider "excepţional". ”Aparent, pare să fie valetul Rusiei” # Newsweek.ro
Fostul preşedinte al Poloniei, disident anticomunist şi lider Solidarnosc Lech Walesa crede că Trump este fie un "trădător", fie un lider "excepţional". ”Aparent, pare să fie valetul Rusiei”, conchide Walesa.
Acum 24 ore
21:50
Gheorghe Hagi ar fi bătut palma cu FRF, pentru a fi noul selecţioner al naţionalei de fotbal a României # Newsweek.ro
Fostul mare fotbalist Gheorghe Hagi ar fi bătut palma cu FRF, pentru a fi noul selecţioner al naţionalei de fotbal a României, după ce se termină mandatul lui Mircea Lucescu.
21:40
Ilie Bolojan anunţă că miniştrii şi secretarii de stat care pierd bani din PNRR vor fi revocaţi din funcţie # Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan avertizează că miniştrii şi secretarii de stat care pierd bani din PNRR vor fi revocaţi din funcţie. "Va fi răspundere politică", spune Bolojan.
21:40
Patru ani de război în Ucraina i-au adus lui Putin o extindere NATO. Cum va arăta Rusia și Europa peste 10 ani # Newsweek.ro
O nouă rundă de negocieri Rusia-Ucraina va avea loc la 26-27 februarie la Geneva. Ce se va decide va contura viitorul întregii Europe, nu numai al Rusiei și Ucrainei.
21:10
Deputatul PNL Andrei Baciu propune pedepse mai mari pentru persoanele care agresează medici # Newsweek.ro
Deputatul PNL Andrei Baciu a depus luni la Parlament un proiect de lege prin care se înăspresc pedepsele pentru persoanele care agresează medici sau personal medical, care se află în timpul serviciului.
21:00
După divorț, numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat fără consimțământul fostului soț # Newsweek.ro
Numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat, după divorț, fără consimțământul fostului soț, stipulează o propunere legislativă de modificare a Codului civil, care a fost adoptată luni de Senat.
20:30
Călin Georgescu: Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut CCR, probabil că azi era președinte democratic ales # Newsweek.ro
Călin Georgescu face noi declaraţii mincinoase: El susţine, evident fără acoperire că, dacă Ceaușescu avea Curtea Constituţională, probabil că astăzi era președinte democratic ales.
20:10
Un oraș turistic iubit de români intenționează să oprească vânzarea de alcool de la ora 20:00. Care e motivul? # Newsweek.ro
În orașul turistic Split, alcoolul nu va mai fi disponibil în curând pentru cumpărare seara: orașul intenționează să restricționeze masiv vânzarea de alcool.
19:50
România, Albania, Bulgaria, Italia şi Macedonia de Nord confirmă Coridorul 8 drept axă-cheie de conectivitate # Newsweek.ro
România, Albania, Italia, Bulgaria şi Macedonia de Nord au recunoscut oficial Coridorul 8 ca axă strategică pentru Europa de Sud-Est, subliniind importanța sa politică, economică și de securitate.
19:40
Unde se mută bogații lumii? Destinații din Europa, Asia și Emirate, în fruntea listei. Îi atrag ca un magnet # Newsweek.ro
Bogații lumii se mută din țările lor către alte locuri de pe glob. Sunt mai multe criterii luate în considerare, iar acestea sunt îndeplinite de țări din Europa dar și în Emiratele Arabe Unite.
19:20
Ce este interzis să faci de Dragobete dacă nu vrei să rămâi singur tot anul. Femeile care plâng atrag necazuri # Newsweek.ro
Dragobetele vine cu tradiții și superstiții vechi din bătrâni, iar unele gesturi sunt considerate de rău augur. Se spune că dacă încalci anumite obiceiuri sau plângi în această zi, riști să atragi singurătatea și necazurile pentru tot anul. Iată ce ar trebui să eviți.
19:10
300 de avioane ale SUA așteaptă ordinul de atac în Iran. Khamenei a numit succesorul, în caz că va fi eliminat # Newsweek.ro
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a luat măsuri în cazul propriei eliminări pe fondul amenințărilor tot mai mari din partea Statelor Unite. El și-a numit succesor un aliat care să lupte cu SUA și aliații pentru a salva republica islamică.
19:10
Franţa este supărată pe România, din cauza contractelor germane din Programul SAFE, cu valoare mai mare # Newsweek.ro
Franţa este supărată pe România, din cauza contractelor cu firmele germane, din Programul SAFE, care au o valoare mai mare decât cele cu firmele franceze.
18:50
„Botoxul” natural care îți menține fața fermă după 50 de ani. Este gratuit și îl poți face singură acasă # Newsweek.ro
După 50 de ani, pielea își pierde fermitatea, dar există o alternativă naturală la „botox”, pe care o poți face chiar la tine acasă. Gratuită, simplă și la îndemâna oricui, această metodă promite să redea tenului elasticitatea și aspectul întinerit.
18:40
Patru ani de război la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei. Moscova are peste 1.200.000 de victime # Newsweek.ro
Pe 24 februarie 2026, marcăm patru ani de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Patru ani mai târziu, Kremlinul își continuă războiul brutal, escaladându-l pentru a viza civilii prin transformarea iernii în arme.
18:20
Horoscop februarie: 4 zodii au parte de dragoste în săptămâna iubirii. De Dragobete se schimbă viața # Newsweek.ro
Horoscop februarie: 4 zodii vor simți iubirea la maxim în Săptămâna Iubirii. Pe 24 februarie, de Dragobete, relațiile se transformă, iar sentimentele devin mai intense ca niciodată. Este momentul perfect pentru noi începuturi și declarații din inimă.
18:10
Hidroelectrica schimbă jocul: accent tot mai mare pe furnizarea directă către populație și industrie # Newsweek.ro
Strategia companiei s-a schimbat semnificativ în ultimii ani, iar Hidroelectrica pune tot mai mult accent pe furnizarea directă către clienții casnici și industriali, potrivit CEO-ului Bogdan Badea.
17:50
Persoanale cu handicap și românii care locuiesc în aceste case vor plăti impozite mai mici. Guvernl a decis # Newsweek.ro
Guvernul a decis să reducă impozitul pentru anumite categorii de români. Persoanele cu handicap vor beneficia de o reducere la plata impozitului. De asemenea, românii care locuiesc într-un anume tip de locuințe plătesc impozit mai mic.
17:50
Actualul șef al DNA, Marius Voineag, care candidează la funcția de adjunct al procurorului general al României, a afirmat, luni, în legătură cu reticența procurorilor de a încheia acorduri de recunoaștere a vinovăției, că există manageri de parchete care încă trăiesc în "mirajul"
17:40
S-a aflat motivul pentru care 1.000.000 de turiști români au „invadat” Bulgaria. Prețurile dictează # Newsweek.ro
Aproape 1 milion de turiști români au ales Bulgaria în 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Aceasta reprezintă o creștere de 8,5% față de 2024 și o creștere impresionantă de 51,2% față de nivelul din 2019.
17:30
Chiriile ar putea crește în Capitală: tariful pentru locuințe convenabile, posibil majorat peste 8 lei/mp # Newsweek.ro
Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile va fi de 8 lei/mp, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei.
17:20
Presiune maximă pe Guvern. Ilie Bolojan pune pe masă revocări și stoparea sporurilor dacă se pierd fonduri UE # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a coordonat, luni, ședința de analiză a realizării reformelor și investițiilor din PNRR, care a avut loc la Palatul Victoria.
17:10
Primarul din Dumbrăveni, trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi fals intelectual # Newsweek.ro
Primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual în formă continuată, fiind acuzat că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 3,3 milioane de lei.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.