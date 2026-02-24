Când informația nu este suficientă: Ucraina și criza deciziei strategice (opinie Corneliu PIVARIU)
Când informația nu este suficientă: Ucraina și criza deciziei strategice (opinie Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
Serviciile de informații au avertizat. Politica a ezitat. Istoria a consemnat. Autor: Corneliu Pivariu – General-maior (cu două […] The post Când informația nu este suficientă: Ucraina și criza deciziei strategice (opinie Corneliu PIVARIU) appeared first on Financial Intelligence.
Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), sistează activitatea operațională a rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega […] The post Rafinăriile Petromidia și Vega intră în revizie tehnologică programată appeared first on Financial Intelligence.
Coridorul de energie verde Asia Centrală-Azerbaidjan va prinde contur până în 2027 – viceministru azer # Financial Intelligence
Studiul de fezabilitate tehnico-economică pentru Coridorul de energie verde Asia Centrală-Azerbaidjan este preconizat să fie finalizat până la […] The post Coridorul de energie verde Asia Centrală-Azerbaidjan va prinde contur până în 2027 – viceministru azer appeared first on Financial Intelligence.
Venezuela îi aşteaptă cu “braţele deschise” pe cei care doresc să revină după legea amnistiei, spune preşedinta # Financial Intelligence
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat luni că venezuelenii plecaţi în străinătate vor fi primiţi cu […] The post Venezuela îi aşteaptă cu “braţele deschise” pe cei care doresc să revină după legea amnistiei, spune preşedinta appeared first on Financial Intelligence.
Panama anulează acordul portuar cu China și cedează terminalele canalului către Maersk și MSC # Financial Intelligence
Panama a anulat contractele portuare cheie deținute de o filială a CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, […] The post Panama anulează acordul portuar cu China și cedează terminalele canalului către Maersk și MSC appeared first on Financial Intelligence.
Modelul AI DeepSeek al Chinei a fost antrenat pe cel mai bun cip Nvidia, în ciuda interdicției SUA (Reuters) # Financial Intelligence
DeepSeek ar putea elimina indicatorii tehnici care arată utilizarea cipurilor americane, afirmă un oficial Controlul exporturilor americane interzice […] The post Modelul AI DeepSeek al Chinei a fost antrenat pe cel mai bun cip Nvidia, în ciuda interdicției SUA (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
Bitcoin continuă să scadă, înregistrând o pierdere de peste 5% și ajungând sub 63.000 de dolari # Financial Intelligence
Bitcoin a scăzut cu peste 5% marți, ajungând sub 63.000 de dolari. Analiștii au afirmat că această scădere […] The post Bitcoin continuă să scadă, înregistrând o pierdere de peste 5% și ajungând sub 63.000 de dolari appeared first on Financial Intelligence.
Bucureşti: Consilierii generali, convocaţi în şedinţă extraordinară – Pe ordinea de zi, proiect privind aprobarea preţului energiei termice furnizate populaţiei de Termoenergetica # Financial Intelligence
Consilierii generali au fost convocaţi, marţi, într-o şedinţă extraordinară, pe ordinea de zi fiind un proiect pentru aprobarea […] The post Bucureşti: Consilierii generali, convocaţi în şedinţă extraordinară – Pe ordinea de zi, proiect privind aprobarea preţului energiei termice furnizate populaţiei de Termoenergetica appeared first on Financial Intelligence.
UCRAINA-PATRU ANI DE RĂZBOI/De la Bayraktar la Patriot: Cum au evoluat “armele vedetă” ale războiului # Financial Intelligence
În discursul său din această lună la Conferinţa de Securitate de la Munchen, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a […] The post UCRAINA-PATRU ANI DE RĂZBOI/De la Bayraktar la Patriot: Cum au evoluat “armele vedetă” ale războiului appeared first on Financial Intelligence.
Comisia LIBE îl susţine pe Andres Ritter pentru a-i succede Laurei Codruţa Kovesi la şefia EPPO # Financial Intelligence
Comisia pentru Libertăţi Civile a Parlamentului European (LIBE) a informat luni, într-un comunicat de presă, că susţine numirea […] The post Comisia LIBE îl susţine pe Andres Ritter pentru a-i succede Laurei Codruţa Kovesi la şefia EPPO appeared first on Financial Intelligence.
Cine era „El Mencho”, temutul lider al cartelului drogurilor, ucis într-o operațiune militară? (CNN) # Financial Intelligence
Zeci de persoane, ucise în violenţe după eliminarea lui ‘El Mencho’ Oseguera a murit într-un elicopter după ce […] The post Cine era „El Mencho”, temutul lider al cartelului drogurilor, ucis într-o operațiune militară? (CNN) appeared first on Financial Intelligence.
România,cel mai mic cost de finanţare din ultimii 2 ani la împrumurile în lei pe termen lung – Nazare # Financial Intelligence
Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30%, cel mai […] The post România,cel mai mic cost de finanţare din ultimii 2 ani la împrumurile în lei pe termen lung – Nazare appeared first on Financial Intelligence.
Secretarul american al Apărării îl convoacă pe şeful Anthropic, care refuză anumite utilizări ale AI-ului său # Financial Intelligence
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, l-a convocat pentru marţi pe Dario Amodei, CEO al start-up-ului de inteligenţă […] The post Secretarul american al Apărării îl convoacă pe şeful Anthropic, care refuză anumite utilizări ale AI-ului său appeared first on Financial Intelligence.
Afacerea Epstein: Fostul ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat # Financial Intelligence
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat de poliţia londoneză, fiind suspectat de […] The post Afacerea Epstein: Fostul ambasador britanic în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat appeared first on Financial Intelligence.
Ucraina a atacat din nou conducta petrolieră Drujba şi tensiunile sale cu Ungaria şi Slovacia se amplifică # Financial Intelligence
Drone lansate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit luni o staţie de pompare a conductei […] The post Ucraina a atacat din nou conducta petrolieră Drujba şi tensiunile sale cu Ungaria şi Slovacia se amplifică appeared first on Financial Intelligence.
Statele Unite se întâlnesc cu delegațiile Rusiei și Chinei pentru discuții privind controlul armelor nucleare # Financial Intelligence
SUA s-au întâlnit luni la Geneva cu o delegație rusă și se vor întâlni marți cu o delegație […] The post Statele Unite se întâlnesc cu delegațiile Rusiei și Chinei pentru discuții privind controlul armelor nucleare appeared first on Financial Intelligence.
Senat – Comisia de politică externă: Pe parcursul negocierilor Ucraina-UE, identitatea naţională a etnicilor români să fie prezervată # Financial Intelligence
Comisia de politică externă a Senatului a evidenţiat, luni, în unanimitate, necesitatea ca, pe parcursul procesului de negocieri […] The post Senat – Comisia de politică externă: Pe parcursul negocierilor Ucraina-UE, identitatea naţională a etnicilor români să fie prezervată appeared first on Financial Intelligence.
Pîslaru: În următoarele 6 luni, trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în țară, prin PNRR # Financial Intelligence
România trebuie să absoarbă aproape 11 miliarde de euro prin PNRR în următoarele şase luni, cu proiecte de […] The post Pîslaru: În următoarele 6 luni, trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în țară, prin PNRR appeared first on Financial Intelligence.
Pariul lui Prometeu în era algoritmilor. Industrial Accelerator Act și mobilizarea forțată a energiei europene (Daniel Apostol) # Financial Intelligence
Autor: Daniel Apostol/ Articol preluat de pe 2eu.brussels. Industrial Accelerator Act marchează ruptura dintre idealismul climatic al ultimului […] The post Pariul lui Prometeu în era algoritmilor. Industrial Accelerator Act și mobilizarea forțată a energiei europene (Daniel Apostol) appeared first on Financial Intelligence.
SUA retrag personalul nesenţial al ambasadei din Liban în contextul tensiunilor cu Iranul # Financial Intelligence
Departamentul de Stat retrage personalul neesenţial şi membrii de familie ai personalului ambasadei americane la Beirut, a anunţat […] The post SUA retrag personalul nesenţial al ambasadei din Liban în contextul tensiunilor cu Iranul appeared first on Financial Intelligence.
Secretarul de stat american Marco Rubio ar putea amâna o vizită în Israel, prevăzută la sfârşitul săptămânii # Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio ar putea amâna o vizită în Israel, unde urma să se întâlnească […] The post Secretarul de stat american Marco Rubio ar putea amâna o vizită în Israel, prevăzută la sfârşitul săptămânii appeared first on Financial Intelligence.
Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA # Financial Intelligence
Parlamentul European a suspendat luni procesul de ratificare a acordului comercial dintre UE şi SUA, în aşteptarea clarificărilor […] The post Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial dintre UE şi SUA appeared first on Financial Intelligence.
Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Star Residence Invest SA # Financial Intelligence
REIT CAPITAL S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, jud. Cluj, înregistrată […] The post Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Star Residence Invest SA appeared first on Financial Intelligence.
Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Star Residence Invest SA # Financial Intelligence
REIT CAPITAL S.A., persoană juridică română, cu sediul social în Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 119, jud. Cluj, înregistrată […] The post Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Star Residence Invest SA appeared first on Financial Intelligence.
România s-a clasat pe locul al doilea în totalul exporturilor de petrol ale Azerbaidjanului, în ianuarie # Financial Intelligence
În ianuarie anul acesta, Azerbaidjanul a exportat 1.847.915,54 tone de petrol în valoare de 861.652,23 mii de dolari […] The post România s-a clasat pe locul al doilea în totalul exporturilor de petrol ale Azerbaidjanului, în ianuarie appeared first on Financial Intelligence.
Kazahstanul informează SUA că are prioritate în oferta de cumpărare a Lukoil pe piaţa internă # Financial Intelligence
Kazahstanul a informat Statele Unite că deține dreptul de preempțiune pentru a cumpăra activele producătorului rus de petrol […] The post Kazahstanul informează SUA că are prioritate în oferta de cumpărare a Lukoil pe piaţa internă appeared first on Financial Intelligence.
Chevron intenționează să achiziționeze importantul câmp petrolier West Qurna 2 al Lukoil din Irak # Financial Intelligence
Chevron a semnat un acord preliminar cu Basra Oil Company din Irak pentru a discuta despre posibila vânzare […] The post Chevron intenționează să achiziționeze importantul câmp petrolier West Qurna 2 al Lukoil din Irak appeared first on Financial Intelligence.
Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord asupra unui set de măsuri pentru stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european # Financial Intelligence
În ședința Coaliției de luni, 23 februarie, s-a ajuns, în unanimitate, la un acord asupra unui set de […] The post Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord asupra unui set de măsuri pentru stimularea economiei și respectarea angajamentelor asumate de România la nivel european appeared first on Financial Intelligence.
Comitetul European pentru Protecția Datelor și 61 de autorități globale avertizează asupra imaginilor generate de AI fără consimțământ și cer intervenție urgentă de reglementare # Financial Intelligence
Comitetul European pentru Protecția Datelor a susținut și semnat o declarație comună coordonată de Global Privacy Assembly, alături […] The post Comitetul European pentru Protecția Datelor și 61 de autorități globale avertizează asupra imaginilor generate de AI fără consimțământ și cer intervenție urgentă de reglementare appeared first on Financial Intelligence.
Interviuri pentru șefia marilor parchete/Cristina Chiriac vrea mai multe dosare cu acord de recunoaștere a vinovăției # Financial Intelligence
Cristina Chiriac, candidat la funcția de procuror general al României, a pledat luni, în timpul interviului susținut la […] The post Interviuri pentru șefia marilor parchete/Cristina Chiriac vrea mai multe dosare cu acord de recunoaștere a vinovăției appeared first on Financial Intelligence.
Interviuri la șefia marilor parchete/Pîrlog: Am pierdut suportul opiniei publice; modul de promovare la ICCJ este ridicol # Financial Intelligence
Bogdan-Ciprian Pîrlog, candidat la funcția de procuror general al României, a declarat luni, în timpul interviului susținut la […] The post Interviuri la șefia marilor parchete/Pîrlog: Am pierdut suportul opiniei publice; modul de promovare la ICCJ este ridicol appeared first on Financial Intelligence.
Interviuri la șefia marilor parchete/Voineag: Există manageri de parchete care trăiesc în mirajul rechizitoriilor multe pe an # Financial Intelligence
Actualul șef al DNA, Marius Voineag, care candidează la funcția de adjunct al procurorului general al României, a […] The post Interviuri la șefia marilor parchete/Voineag: Există manageri de parchete care trăiesc în mirajul rechizitoriilor multe pe an appeared first on Financial Intelligence.
Abrudean: Nu văd un motiv pentru care n-am avea ordonanţa privind administraţia aprobată în această săptămână # Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, în legătură cu negocierile din coaliţia de guvernare, că nu vede […] The post Abrudean: Nu văd un motiv pentru care n-am avea ordonanţa privind administraţia aprobată în această săptămână appeared first on Financial Intelligence.
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 863 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de […] The post Ministerul Finanţelor a împrumutat luni 863 milioane de lei de la bănci appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Preşedintele american Donald Trump a criticat din nou luni Curtea Supremă, acuzând cea mai înaltă instanţă din Statele […] The post Donald Trump acuză Curtea Supremă a SUA că favorizează China appeared first on Financial Intelligence.
Pentru cei care solicită până la 30 aprilie 2026 un credit de investiții imobiliare pentru refinanțare, Exim Banca Românească acoperă, în limita a 2.500 de lei, cheltuielile asociate acestei tranzacții # Financial Intelligence
Exim Banca Românească lansează o facilitate dedicată persoanelor fizice care doresc să își optimizeze costurile prin refinanțarea unui […] The post Pentru cei care solicită până la 30 aprilie 2026 un credit de investiții imobiliare pentru refinanțare, Exim Banca Românească acoperă, în limita a 2.500 de lei, cheltuielile asociate acestei tranzacții appeared first on Financial Intelligence.
BT Property, fond imobiliar din Grupul BT, a achiziţionat complexul de birouri Record Park din Cluj-Napoca # Financial Intelligence
BT Property, fond imobiliar de investiţii alternative destinat investitorilor profesionali, administrat de INNO Investments SAI SA, companie a […] The post BT Property, fond imobiliar din Grupul BT, a achiziţionat complexul de birouri Record Park din Cluj-Napoca appeared first on Financial Intelligence.
Popescu, Romgaz: Cred că vom fi pregătiţi ca, odată cu ieşirea din plafonare, la 1 aprilie, să putem să fim în piaţă # Financial Intelligence
Romgaz va fi pregătită din punct de vedere tehnic ca, odată cu ieşirea din plafonare la 1 aprilie, […] The post Popescu, Romgaz: Cred că vom fi pregătiţi ca, odată cu ieşirea din plafonare, la 1 aprilie, să putem să fim în piaţă appeared first on Financial Intelligence.
Răzvan Popescu: Romgaz priveşte activul Azomureş ca fiind un distress asset # Financial Intelligence
Romgaz consideră activul Azomureş un distress asset, deoarece acesta a înregistrat pierderi în ultimii ani, a declarat luni […] The post Răzvan Popescu: Romgaz priveşte activul Azomureş ca fiind un distress asset appeared first on Financial Intelligence.
UNSAR: Peste 180 de dosare de daună au fost depuse în doar patru zile solicitând despăgubiri pentru pagubele produse de ninsorile abundente # Financial Intelligence
Companiile membre UNSAR (Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România) au deschis în doar patru […] The post UNSAR: Peste 180 de dosare de daună au fost depuse în doar patru zile solicitând despăgubiri pentru pagubele produse de ninsorile abundente appeared first on Financial Intelligence.
Startup-urile din România au atras 103 milioane euro în 2025, cu 20% mai puţin faţă de 2024 (raport) # Financial Intelligence
Startup-urile din România au atras investiţii totale de 103 milioane euro în 2025, în urma a 40 de […] The post Startup-urile din România au atras 103 milioane euro în 2025, cu 20% mai puţin faţă de 2024 (raport) appeared first on Financial Intelligence.
Badea (Hidroelectrica): Am avut trei sau patru perioade cu preţ reglementat în ultimii 10 ani; sperăm să fie şi ultima # Financial Intelligence
Am avut o perioadă de preţ reglementat, cred că a treia sau a patra în ultimii zece ani, […] The post Badea (Hidroelectrica): Am avut trei sau patru perioade cu preţ reglementat în ultimii 10 ani; sperăm să fie şi ultima appeared first on Financial Intelligence.
MAE: România a adoptat Declaraţia Ministerială de la Tirana la reuniunea Coridorului VIII # Financial Intelligence
România a adoptat, alături de Albania, Bulgaria, Italia şi Macedonia de Nord, Declaraţia Ministerială de la Tirana la […] The post MAE: România a adoptat Declaraţia Ministerială de la Tirana la reuniunea Coridorului VIII appeared first on Financial Intelligence.
Verchere (OMV Petrom): Consumul de energie pe termen lung va creşte în România # Financial Intelligence
Consumul de energie pe termen lung va creşte în România şi cred că pe piaţa energetică locală capacitatea […] The post Verchere (OMV Petrom): Consumul de energie pe termen lung va creşte în România appeared first on Financial Intelligence.
Preţurile la raft nu au crescut din cauza energiei, iar cineva ar trebui să se ocupe de acest […] The post Andronache (ANRE): Preţurile la raft nu au crescut din cauza energiei appeared first on Financial Intelligence.
AEI: Motorina a depăşit 8,2 lei/litru şi ar putea urca spre 8,5 lei, în contextul tensiunilor regionale # Financial Intelligence
Preţul motorinei a trecut de 8,2 lei pe litru în unele benzinării şi ar putea ajunge la 8,3 […] The post AEI: Motorina a depăşit 8,2 lei/litru şi ar putea urca spre 8,5 lei, în contextul tensiunilor regionale appeared first on Financial Intelligence.
Sphera Franchise Group duce brandul de inspirație mexicană, Taco Bell, la Chișinău # Financial Intelligence
Sphera Franchise Group, liderul pieței de foodservice din România, anunță extinderea brandului Taco Bell în Republica Moldova, prin […] The post Sphera Franchise Group duce brandul de inspirație mexicană, Taco Bell, la Chișinău appeared first on Financial Intelligence.
Comitetul Unic de Rezoluție cere băncilor să își testeze capacitatea reală de separare și vânzare în caz de criză, fără cerințe noi, dar cu presiune pe execuție # Financial Intelligence
Comitetul Unic de Rezoluție actualizează ghidul privind separabilitatea și transferabilitatea și introduce un cadru operațional pentru testarea „transfer […] The post Comitetul Unic de Rezoluție cere băncilor să își testeze capacitatea reală de separare și vânzare în caz de criză, fără cerințe noi, dar cu presiune pe execuție appeared first on Financial Intelligence.
Norofert își consolidează poziția în piața din România prin preluarea pachetului majoritar al producătorului de semințe Expert Agribusiness # Financial Intelligence
Norofert, principalul producător de inputuri organice și furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piața AeRO (simbol BVB: […] The post Norofert își consolidează poziția în piața din România prin preluarea pachetului majoritar al producătorului de semințe Expert Agribusiness appeared first on Financial Intelligence.
Începând din 2027, Uniunea Europeană va stabili o limită maximă de 10.000 de euro pentru fiecare plată în numerar # Financial Intelligence
Măsura este inclusă în Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și se va aplica în întreaga Uniune […] The post Începând din 2027, Uniunea Europeană va stabili o limită maximă de 10.000 de euro pentru fiecare plată în numerar appeared first on Financial Intelligence.
