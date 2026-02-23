Interviuri la șefia marilor parchete/Voineag: Există manageri de parchete care trăiesc în mirajul rechizitoriilor multe pe an
Financial Intelligence, 23 februarie 2026 16:50
Actualul șef al DNA, Marius Voineag, care candidează la funcția de adjunct al procurorului general al României, a […]
Acum 15 minute
17:00
Comitetul European pentru Protecția Datelor și 61 de autorități globale avertizează asupra imaginilor generate de AI fără consimțământ și cer intervenție urgentă de reglementare # Financial Intelligence
Comitetul European pentru Protecția Datelor a susținut și semnat o declarație comună coordonată de Global Privacy Assembly, alături […]
Acum 30 minute
16:50
Interviuri pentru șefia marilor parchete/Cristina Chiriac vrea mai multe dosare cu acord de recunoaștere a vinovăției # Financial Intelligence
Cristina Chiriac, candidat la funcția de procuror general al României, a pledat luni, în timpul interviului susținut la […]
16:50
Interviuri la șefia marilor parchete/Pîrlog: Am pierdut suportul opiniei publice; modul de promovare la ICCJ este ridicol # Financial Intelligence
Bogdan-Ciprian Pîrlog, candidat la funcția de procuror general al României, a declarat luni, în timpul interviului susținut la […]
16:50
Interviuri la șefia marilor parchete/Voineag: Există manageri de parchete care trăiesc în mirajul rechizitoriilor multe pe an # Financial Intelligence
Actualul șef al DNA, Marius Voineag, care candidează la funcția de adjunct al procurorului general al României, a […]
Acum o oră
16:40
Abrudean: Nu văd un motiv pentru care n-am avea ordonanţa privind administraţia aprobată în această săptămână # Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, luni, în legătură cu negocierile din coaliţia de guvernare, că nu vede […]
16:40
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 863 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de […]
16:40
Preşedintele american Donald Trump a criticat din nou luni Curtea Supremă, acuzând cea mai înaltă instanţă din Statele […]
Acum 4 ore
14:30
Pentru cei care solicită până la 30 aprilie 2026 un credit de investiții imobiliare pentru refinanțare, Exim Banca Românească acoperă, în limita a 2.500 de lei, cheltuielile asociate acestei tranzacții # Financial Intelligence
Exim Banca Românească lansează o facilitate dedicată persoanelor fizice care doresc să își optimizeze costurile prin refinanțarea unui […]
14:30
BT Property, fond imobiliar din Grupul BT, a achiziţionat complexul de birouri Record Park din Cluj-Napoca # Financial Intelligence
BT Property, fond imobiliar de investiţii alternative destinat investitorilor profesionali, administrat de INNO Investments SAI SA, companie a […]
14:30
Popescu, Romgaz: Cred că vom fi pregătiţi ca, odată cu ieşirea din plafonare, la 1 aprilie, să putem să fim în piaţă # Financial Intelligence
Romgaz va fi pregătită din punct de vedere tehnic ca, odată cu ieşirea din plafonare la 1 aprilie, […]
14:10
Răzvan Popescu: Romgaz priveşte activul Azomureş ca fiind un distress asset # Financial Intelligence
Romgaz consideră activul Azomureş un distress asset, deoarece acesta a înregistrat pierderi în ultimii ani, a declarat luni […]
13:20
UNSAR: Peste 180 de dosare de daună au fost depuse în doar patru zile solicitând despăgubiri pentru pagubele produse de ninsorile abundente # Financial Intelligence
Companiile membre UNSAR (Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România) au deschis în doar patru […]
Acum 6 ore
13:10
Startup-urile din România au atras 103 milioane euro în 2025, cu 20% mai puţin faţă de 2024 (raport) # Financial Intelligence
Startup-urile din România au atras investiţii totale de 103 milioane euro în 2025, în urma a 40 de […]
13:10
Badea (Hidroelectrica): Am avut trei sau patru perioade cu preţ reglementat în ultimii 10 ani; sperăm să fie şi ultima # Financial Intelligence
Am avut o perioadă de preţ reglementat, cred că a treia sau a patra în ultimii zece ani, […]
12:20
MAE: România a adoptat Declaraţia Ministerială de la Tirana la reuniunea Coridorului VIII # Financial Intelligence
România a adoptat, alături de Albania, Bulgaria, Italia şi Macedonia de Nord, Declaraţia Ministerială de la Tirana la […]
12:20
Verchere (OMV Petrom): Consumul de energie pe termen lung va creşte în România # Financial Intelligence
Consumul de energie pe termen lung va creşte în România şi cred că pe piaţa energetică locală capacitatea […]
12:20
Preţurile la raft nu au crescut din cauza energiei, iar cineva ar trebui să se ocupe de acest […]
12:20
AEI: Motorina a depăşit 8,2 lei/litru şi ar putea urca spre 8,5 lei, în contextul tensiunilor regionale # Financial Intelligence
Preţul motorinei a trecut de 8,2 lei pe litru în unele benzinării şi ar putea ajunge la 8,3 […]
12:10
Sphera Franchise Group duce brandul de inspirație mexicană, Taco Bell, la Chișinău # Financial Intelligence
Sphera Franchise Group, liderul pieței de foodservice din România, anunță extinderea brandului Taco Bell în Republica Moldova, prin […]
12:10
Comitetul Unic de Rezoluție cere băncilor să își testeze capacitatea reală de separare și vânzare în caz de criză, fără cerințe noi, dar cu presiune pe execuție # Financial Intelligence
Comitetul Unic de Rezoluție actualizează ghidul privind separabilitatea și transferabilitatea și introduce un cadru operațional pentru testarea „transfer […]
12:00
Norofert își consolidează poziția în piața din România prin preluarea pachetului majoritar al producătorului de semințe Expert Agribusiness # Financial Intelligence
Norofert, principalul producător de inputuri organice și furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piața AeRO (simbol BVB: […]
Acum 8 ore
10:20
Începând din 2027, Uniunea Europeană va stabili o limită maximă de 10.000 de euro pentru fiecare plată în numerar # Financial Intelligence
Măsura este inclusă în Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și se va aplica în întreaga Uniune […]
09:50
COSMIN MARINESCU: Nicio economie nu poate crește sănătos pe seama deficitelor bugetare severe, care maschează performanțele și amână costurile; Creșterea datoriei publice ajunge să coste scump și impune corecții dureroase # Financial Intelligence
Bugetul pentru 2026, deși întârziat, este un test de maturitate economică Producția internă trebuie să reprezinte o prioritate […]
Acum 12 ore
09:10
Construcțiile, cel mai dinamic sector din economia națională în 2025 (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Activitatea din sectorul de construcții s-a redinamizat anul trecut, susținută de relansarea fluxurilor investiționale în […]
09:10
Alina Popa, OMV Petrom, despre anunțul că SNP va ieși din indicii FTSE Russell: Am observat o consolidare a participațiilor din partea mai multor investitori pe termen mediu și lung, cu un comportament investițional de tip cumpără și păstrează, ceea ce a condus la scăderea lichidității acțiunii noastre # Financial Intelligence
OMV Petrom rămâne pe deplin dedicată inițiativelor care susțin creșterea durabilă și crearea continuă a valorii pe termen […]
09:00
Digi Communications N.V. raportează venituri consolidate preliminare de 2.2 miliarde euro în 2025, în creștere cu 15% față de anul precedent # Financial Intelligence
Digi Communications N.V., una dintre principalele companii europene de telecomunicații, listată la Bursa de Valori București, raportează venituri […]
09:00
BVB: România va avea în continuare, începând cu luna martie, 12 companii incluse în indicii FTSE Russell dedicați Piețelor Emergente; OMV Petrom poate fi reinclusă în indicii FTSE Global All Cap după o perioadă de cel puțin 12 luni de menținere în afara indicilor # Financial Intelligence
România va avea în continuare, începând cu luna martie, 12 companii incluse în indicii FTSE Russell dedicați Piețelor […]
08:50
DN AGRAR înregistrează o creștere de 65% a profitului net, la 52 milioane lei # Financial Intelligence
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător […]
08:40
Gabriel ȚECHERĂ, TTS: Comisia Europeană nu a făcut nimic pentru simplificarea raportării de sustenabilitate; Cerințele de raportare nu țin cont de realitate; de exemplu, deși operăm în Uniunea Europeană, trebuie să raportăm dacă angajăm sclavi și dacă exploatăm copii, # Financial Intelligence
Comisia Europeană nu a făcut nimic pentru simplificarea raportării de sustenabilitate, a spus Gabriel ȚECHERĂ Director Guvernanță Corporativă […]
08:10
Interviu George Niculescu: ANRE are o politică de toleranță zero față de ATR-urile care blochează rețeaua cu proiecte care nu vor vedea niciodată lumina zilei # Financial Intelligence
"În 2025, am început să luăm măsuri care să curețe sistemul de ATR-uri fantomă: proiecte care au emisă […]
07:40
Acțiunile OMV Petrom, excluse din indicii FTSE, din cauza neîndeplinirii criteriului de lichiditate # Financial Intelligence
Acțiunile OMV Petrom a fost excluse din indicii FTSE All World și Large Cap, din cauza neîndeplinirii criteriului […]
06:50
Mexic – Uciderea baronului drogurilor mexican El Mencho declanșează atacuri de răzbunare; mașini și afaceri incendiate, autostrăzi blocate # Financial Intelligence
Violențe după moartea lui El Mencho Companiile aeriene anulează zborurile către Puerto Vallarta Autoritățile nu raportează victime în […]
06:50
Bitcoin scade sub 65.000 de dolari, pe fondul incertitudinii generate de măsurile tarifare ale lui Trump # Financial Intelligence
Bitcoin a scăzut cu peste 5%, sub 65.000 de dolari, după ce președintele Donald Trump a anunțat planuri […]
06:40
Beijingul presează Washingtonul să elimine taxele vamale unilaterale după decizia Curţii Supreme # Financial Intelligence
Beijingul a afirmat luni că evaluează consecinţele deciziei Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula o mare […]
06:40
Moartea unui militant naţionalist în Franţa: Parisul îl convoacă pe ambasadorul american # Financial Intelligence
Ambasadorul american în post la Paris, Charles Kushner, va fi convocat la Ministerul francez de Externe în urma […]
06:40
Violenţe în Mexic: Armata mexicană îl ucide pe șeful cartelului „El Mencho” într-un raid susținut de SUA; SUA îşi îndeamnă cetăţenii prezenţi în anumite zone să rămână “la adăpost” # Financial Intelligence
Statele Unite au lansat duminică un apel cetăţenilor americani prezenţi în mai multe zone ale Mexicului, inclusiv destinaţii […]
Acum 24 ore
22:00
Președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului București să fie repartizat județului Ilfov # Financial Intelligence
Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat […]
21:50
Ministrul Sănătăţii a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din Bucureşti, în cazul aeronavei care urmează să revină pe Aeroportul Otopeni # Financial Intelligence
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a convocat o celulă de criză, cu principalele spitale de urgenţă din […]
21:50
Raed Arafat: Nu avem nici o informare din partea pilotului aeronavei Hisky că ar fi cineva rănit sau că cineva a păţit ceva în avion # Financial Intelligence
Şeful DSU, secretarul de stat Raed Arafat, a declarat că nu are nici o informare din partea pilotului […]
21:40
Planul de intervenție preventivă, activat pe aeroportul Henri Coandă; O aeronavă care opera cursa pe ruta Bucureşti – Hurghada a semnalat activarea unui senzor de presurizare şi a cerut să revină pe Otopeni # Financial Intelligence
Planul de intervenție preventivă a fost activat, duminică seară, la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă București după ce […]
18:50
UE aşteaptă de la SUA să respecte acordul comercial din 2025, declară Comisia Europeană # Financial Intelligence
Comisia Europeană a declarat că aşteaptă de la Statele Unite să respecte acordul comercial cu Uniunea Europeană, după […]
18:00
Dacă Estonia are arme nucleare îndreptate către Rusia, Moscova își va îndrepta propriile arme nucleare către Estonia – Dmitri Peskov # Financial Intelligence
Rusia nu amenință Estonia sau alte țări, dar va face întotdeauna tot ce este necesar pentru a-și asigura […]
18:00
Președintele Societății Eminescu de la Cernăuți: MAE a cerut Ucrainei să mențină actuala rețea de școli în limba română # Financial Intelligence
Ministerul român al Afacerilor Externe a cerut autorităților din Ucraina să mențină actuala rețea de școli și licee […]
18:00
AEI: Realitatea climatică arată necesitatea unor investiții masive în infrastructură hidrotehnică # Financial Intelligence
Realitatea climatică arată necesitatea unor investiții masive în infrastructura hidrotehnică deși mesajele publice oscilează între minimizarea investițiilor și […]
17:50
Sondaj CURS – Intenţii de vot la alegerile locale în Capitală: PSD – 22%, AUR – 20%, PNL – 18%; 65% dintre bucureşteni consideră că oraşul se îndreaptă într-o direcţie greşită # Financial Intelligence
PSD este pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile locale în Capitală, cu o cotă de […]
17:30
Secret Service anunţă că agenţii săi au împuşcat mortal un bărbat care încerca să intre la Mar-a-Lago # Financial Intelligence
Secret Service, care asigură protecţia celor mai înalţi demnitari americani, a anunţat că agenţii săi au împuşcat mortal […]
17:30
Atacurile de malware Android ce exploatează NFC, aproape duble în 2025; Apple Pay, în atenţia hackerilor (analiză) # Financial Intelligence
Numărul detecţiilor de malware Android care exploatează tehnologia de comunicaţie în câmp apropiat pentru plăţile cu telefonul mobil […]
Ieri
14:50
Somaliland, stat recunoscut doar de Israel, încearcă să atragă SUA oferind baze militare şi acces la minereuri # Financial Intelligence
Somaliland, care şi-a proclamat independenţa faţă de Somalia în 1991, propune Statelor Unite acces privilegiat la resursele sale […]
14:40
Ungaria va bloca cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni europene împotriva Rusiei # Financial Intelligence
Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anunţat duminică decizia ţării sale de a bloca adoptarea de către […]
13:20
Un oficial al BCE spune că tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări # Financial Intelligence
Economia SUA a suportat cea mai mare parte a poverii tarifelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump, potrivit […]
