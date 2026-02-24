Criză în România. Cel mai mare declin al pieței auto din UE, pentru piaţa din ţara noastră
Economica.net, 24 februarie 2026 10:50
Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au scăzut în ritm anual în luna ianuarie 2026, acesta fiind primul declin înregistrat după luna iunie 2025, afectate de scăderile înregistrate pe principalele pieţe, inclusiv Germania, Franţa şi Polonia, arată datele publicate marţi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters. Piaţa auto din România a avut cel mai puternic declin din UE, în ianuarie.
• • •
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:30
Producție record pentru Holde Agri Invest. „Contextul de piață a rămas unul dificil în 2025” # Economica.net
Holde Agri Invest a obținut anul trecut de pe cele peste 16.000 de hectare exploatate peste 81.200 tone de cereale și leguminoase, o cantitate cu 58% mai mare decât anul trecut.
Acum 2 ore
10:00
Olandezii de la Action „care au mereu 1.500 de produse sub 5 lei” au deschis al nouălea magazin din România # Economica.net
Action, discounterul pentru produse non-alimentare cu prețuri sub 5 lei continuă să se extindă pe piața din România. Compania deschide al nouălea magazin, în Satu Mare.
09:50
Horaţiu Moldovan, CNAS: Avem acum costuri minime de funcţionare raportate la volumul fondurilor gestionate. O eroare necontrolată sau o fraudă de doar 1% din bugetul FNUASS ar însemna o pierdere de aproximativ 160 milioane euro anual # Economica.net
"Avem acum costuri minime de funcţionare raportate la volumul fondurilor gestionate. În această situație, orice reducere suplimentară de personal ar putea genera economii marginale, însă ar expune sistemul unor riscuri majore. O eroare necontrolată sau o fraudă de doar 1% din bugetul FNUASS ar însemna o pierdere de aproximativ 160 milioane euro anual, de peste zece ori mai mult decât economiile estimate", a declarat profesorul Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS, luni, 24 februarie, într-un comunicat transmis Economica.net.
09:40
Petromidia, cea mai mare rafinărie din țară, intră în revizia programată. România rămâne cu o singură rafinărie funcțională, timp de 20 de zile # Economica.net
Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), sistează activitatea operațională a rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, pentru realizarea reviziei tehnologice intermediare programate, la începutul lunii martie, pentru o perioadă de aproximativ 20 de zile, potrivit unui comunicat de presă.
09:30
Canalul Panama. Autoritățile panameze au preluat controlul asupra a două porturi exploatate de CK Hutchison # Economica.net
Autorităţile panameze au preluat luni controlul asupra a două porturi ale Canalului Panama, după ce tribunalul a anulat contractul de concesionare semnat cu grupul CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, care avertizează că analizează "toate căile legale disponibile", transmite AFP.
09:30
Submarine nucleare AUKUS – Australia. Primele piese au fost achiziţionate de guvernul de la Canberra # Economica.net
Australia a plătit primele piese ale reactoarelor nucleare construite de Regatul Unit pentru a alimenta viitoarele sale submarine stealth din clasa SSN-AUKUS, în cadrul alianţei cu acelaşi nume, a anunţat marţi guvernul de la Canberra, notează AFP.
Acum 4 ore
09:00
Safetech Innovations raportează pentru 2025 venituri și afaceri în scădere, dar profitul în urcare # Economica.net
Safetech Innovations, companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în București, Londra, Abu Dhabi și Riyadh, raportează venituri consolidate preliminare de 54,9 milioane de lei în 2025, în scădere cu 9% față de 2024, o cifră de afaceri de 35,6 milioane de lei, în scădere cu 17%, și un profit net de 11,3 milioane de lei, o creștere cu 2% comparativ cu anul precedent.
09:00
Patru ani de război în Ucraina – Cargo 200, numărul militarilor ruşi ucişi, secretul cel mai prost păstrat al lui Putin în Ucraina # Economica.net
Armata rusă a pierdut peste 300.000 de oameni în cei patru ani de război din Ucraina, potrivit unor surse independente. Deşi decesele ruse sunt secretul lui Polichinelle, Kremlinul rămâne tăcut pentru a nu amplifica şi mai mult nemulţumirea în creştere a ruşilor faţă de campania militară din ţara vecină, scrie EFE.
08:50
Candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie susţin, marţi, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei.
08:50
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezminţit luni articole din presă conform cărora şeful statului major interarme american l-ar fi avertizat împotriva unei intervenţii militare pe scară largă în Iran, relatează AFP.
08:40
Armele-vedetă ale războiului din Ucraina. De la Bayraktar şi Javelin, până la rachete Himars şi Patriot # Economica.net
În discursul său din această lună la Conferinţa de Securitate de la Munchen, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a îndemnat aliaţii să accelereze livrarea de echipamente de apărare către Ucraina, deplângând faptul că deciziile politice în această chestiune nu au evoluat la fel de repede ca armamentul în acest război, relatează EFE.
07:30
Nouă scumpire a carburanților în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 24 februarie # Economica.net
Carburanții auto s-au scumpit din nou azi la stațiile de distribuție, pentru a cincea oară în această lună.
Acum 12 ore
23:00
Autostrăzi prioritare la construit în 2026. Provincia istorică a României către care se îndreaptă toate privirile # Economica.net
Bugetul pe anul 2026 va ține cont și de relansarea economică, iar infrastructura rutieră are un rol important, anunță luni seara Cătălin Urtoi, membru în Consiulul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). Acesta detaliază ce proiecte de autostrăzi vor fi prioritizate în 2026.
22:40
Daune de milioane de euro și riscuri tot mai complexe: cum se schimbă asigurările pentru companii în România # Economica.net
Creșterea investițiilor în infrastructură, industrializare și energie verde schimbă radical profilul daunelor din asigurările pentru companii din România. Asigurătorii gestionează tot mai des evenimente complexe, cu impact financiar major, generate de incendii, fenomene meteo extreme sau avarii tehnice.
22:30
Cât ne-a costat pesta porcină în 2025. Jumătate din bani au ajuns la Comtim, grup controlat de gigantul chinez WH Group # Economica.net
Statul român a cheltuit anul trecut peste 71,2 milioane de lei (aproximativ 11,5 milioane de euro) pentru a despăgubi proprietarii de suine afectați de pesta porcină africană, cu aproximativ 24% mai mult decât cu un an în urmă. Peste 95.200 de porci au fost uciși din cauza virusului.
22:30
DOCUMENT RCA mai ieftin, direct de la PPC, Electrica, eMAG sau Poșta Română? Brokerii contestă vehement propunerile venite din ASF # Economica.net
Brokerii de asigurări, care lucrează cu circa 30.000 de colaboratori în întreaga țară, contestă vehement cele mai recente propuneri de modificare a normelor venite dinspre Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și prezentate în premieră de Economica. Un document consultant de noi relevă argumentele cu care intermedairii clasici se vor opune schimbării, mai ales introducerii noțiunii de multiagent, care îi va aduce, practic, în situație de concurență directă cu orice entitate va dori să vândă asigurări și va obține autorizarea ASF în acest sens, de la marii furnizori de utilități (ca PPC sau Electrica) la magazinele online (ca eMag) sau chiar la Poșta Română.
22:30
Pensionarii cu pensii peste 3.000 de lei au adus 1,8 miliarde de lei la Fondul Sănătăţii în 2025, efect direct al eliminării excepţiei de la plata CASS prin Legea 141. Deficit de 58 de ori mai mic în 2025 – analiză # Economica.net
Efectele Legii 141 din 2025, care a corectat mai multe inechităţi istorice din finanţarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate, în 2025: peste 1,8 miliarde de lei de lei s-au colectat la Fondul din care e finanţat în mare parte sistemul asigurărilor sociale de sănătate (FNUASS) în august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, de la pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei, cărora li se reţine CASS pentru partea de pensie care depăşeşte pragul de 3.000 de lei, potrivit analizei lunare a Economica.net asupra execuţiei FNUASS. Peste 31 de milioane de lei au adus la FNUASS oamenii care s-au asigurat opţional la sănătate, fie pentru că li s-a eliminat prin lege categoria de coasigurat, în baza căreia au fost asiguraţi la sănătate fără plata CASS, fie pentru că nu au venituri şi s-au asigurat opţional, dar de acum plătesc prima tranşă a CASS datorate chiar la momentul când trimit declaraţia unică la Fisc, potrivit analizei Economica.net.
22:20
Când devine o firmă inactivă fiscal din 2026: Criteriile ANAF. Contribuabilul nu-și mai poate deduce TVA-ul, dar e obligat să-și depună situațiile financiare # Economica.net
Noile clarificări ANAF privind declararea inactivității fiscale, aplicabile de la 1 ianuarie 2026, pot produce efecte juridice și operaționale majore pentru societățile care nu depun situațiile financiare anuale în termenul de maximum cinci luni de la scadența legală, arată dr. Radu Pavel, avocatul c oordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații,.
Acum 24 ore
22:10
Ambasadorul SUA în Franța, care e cuscrul lui Trump, a refuzat să se prezinte la o convocare a Ministerului de Externe # Economica.net
Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, "nu s-a prezentat" luni seară la o convocare a Ministerului francez de Externe în urma comentariilor administraţiei preşedintelui american Donald Trump privind moartea unui student de extremă dreapta, şi-a exprimat regretul Quai d'Orsay, relatează AFP, transmite Agerpres.
21:50
România rămâne cu banii dați. ICSID a respins cererea de anulare a unei decizii prin care statul a fost obligat la plata a 42 de milioane de euro, plus penalități, către investitorii în regenerabile # Economica.net
Curtea Internațională de Arbitraj de la Washington a respins săptămâna trecută solicitarea României de anulare a deciziei prin care a fost obligată să plătească 42 de milioane de euro investitorilor în regenerabile, potrivit datelor publice.
21:40
Scandalul Epstein are efecte puternice în Marea Britanie. Lordul Peter Mandelson, fostul ambasador al Regatului în SUA, a fost arestat # Economica.net
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat de poliţia londoneză, fiind suspectat de abatere disciplinară într-o funcţie publică, în urma dezvăluirilor privind legăturile sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, relatează luni Reuters, transmite Agerpres.
21:10
Ucraina a lovit din nou conducta de petrol Drujba. Acțiunea Kievului riscă să escaladeze tensiunile deja mari din relațiile cu Slovacia și Ungaria # Economica.net
Drone lansate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit luni o staţie de pompare a conductei petroliere Drujba în regiunea rusă Tatarstan, staţie care este esenţială pentru funcţionarea conductei ce transportă petrol rusesc către Slovacia şi Ungaria, ţări ce au început să-şi pună în practică ameninţările cu represalii faţă de Ucraina, pe care o acuză că menţine blocat din ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin această conductă, transmit agenţiile Reuters şi EFE, relatează Agerpres.
21:00
Autostrada Bucureștiului: Când vom circula pe A0 între A2 și DN1? Stadiul detaliat al lucrărilor în punctul fierbinte – pasajul DN3 # Economica.net
Pasajul DN3 peste Autostrada Bucureștiului reprezintă un punct fierbinte pe A0 Nord, pentru că, în funcție de finalizarea lui, vom putea circula între A2 - DN2 - A3 și DN1 la nivel de autostradă, transmite luni seara secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.
20:40
Bursa de la București a închis în creștere ședința de tranzacționare de luni. Rulajul a depășit 144 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de luni, iar rulajul total s-a cifrat la 144,723 de milioane de lei (28,395 de milioane de euro), din care 104 milioane de lei (20,425 de milioane de euro) tranzacţii cu acţiuni, relatează Agerpres.
20:30
FOTO Linia de cale ferată din România care are șanse să fie redeschisă în 2026, după doi ani de la închidere # Economica.net
Traficul se va relua anul acesta pe primii 30,411 kilometri modernizați ai lotului 1 de la Cluj - Napoca până la Aghireșu, din cadrul liniei de cale ferată Cluj Napoca - Oradea, estimează Asociația Pro Infrastructură (API).
20:10
Compania israeliană Hagag Energy îl numește pe Răzvan Pârvulescu în funcția de director de Dezvoltare al Diviziei Gaze Naturale # Economica.net
Investitorul israelian Hagag Development Europe anunță numirea oficială a lui Răzvan Pârvulescu în funcția de director de Dezvoltare al Diviziei Gaze Naturale din cadrul companiei Hagag Energy.
19:40
Unilever și Google Cloud se asociază pentru a dezvolta următoarea generație de tehnologii pentru produse de larg consum # Economica.net
Unilever și Google Cloud anunță că un încheiat un parteneriat pe cinci ani, menit să accelereze transformarea companiei de bunuri de larg consum prin folosirea capacităților avansate de AI, date, platforme și de marketing de ultimă generație oferite de gigantul IT.
19:30
FOTO Încep lucrările la un penitenciar din România. Vor fi create 500 de locuri de cazare # Economica.net
Compania de construcții MIS Grup anunță startul lucrărilor la Penitenciarul Bistrița, la un pavilion care va avea 500 de locuri de cazare.
19:20
Washingtonul acuză Beijingul că și-a consolidat arsenalul nuclear și că efectuează teste secrete # Economica.net
Un oficial al Guvernului american a acuzat luni China că şi-a "consolidat semnificativ" arsenalul nuclear, reiterând că Beijingul efectuează teste secrete, relatează AFP, transmite Agerpres.
18:50
Efectul deciziei Curții Supreme a SUA cu privire la taxele vamale ale lui Trump. Parlamentul European suspendă ratificarea tratatului comercial dintre UE și SUA # Economica.net
Parlamentul European a suspendat luni procesul de ratificare a acordului comercial dintre UE şi SUA, în aşteptarea clarificărilor din partea Washingtonului cu privire la impactul deciziei Curţii Supreme a SUA, care a anulat parţial taxele vamale impuse de preşedintele american Donald Trump, ce a replicat prin impunerea unei noi taxe vamale, relatează AFP, transmite Agerpres.
18:40
Dragoș Pîslaru (MIPE): în următoarele 6 luni trebuie să mai aducem aproape 11 miliarde de euro în ţară prin PNRR # Economica.net
România trebuie să absoarbă aproape 11 miliarde de euro prin PNRR în următoarele şase luni, cu proiecte de investiţii finalizate, recepţionate şi reforme îndeplinite la timp, pe baza calendarului agreat cu Comisia Europeană, până la termenul-limită de 31 august 2026, susţine ministrul Investiţiilor şi proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, transmite Agerpres.
18:20
Alexandru Nazare: Dobânzile la împrumuturile statului în lei au ajuns la cel mai mic cost de finanţare din ultimii doi ani # Economica.net
Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30%, cel mai mic cost de finanţare din ultimii doi ani, iar la volumele mari de finanţare ale statului, aceste diferenţe se traduc în economii consistente pentru buget, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, relatează Agerpres.
18:00
18:00
VIDEO Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș: Imagini noi cu cel mai avansat lot al turcilor de la Makyol # Economica.net
Un reprezentant al companiei Makyol prezintă imagini noi cu lotul 3 din Autostrada A13 Sibiu - Făgăraș. Acest constructor din Turcia este al doilea cel mai mare din România în funcție de valoarea contractelor de autostrăzi, după UMB.
18:00
Norofert cumpără un pachet majoritar de acțiuni al producătorului de semințe Expert Agribusiness, din Fundulea # Economica.net
Norofert, principalul producător local de inputuri organice și furnizor de biotehnologie pentru agricultură, anunță semnarea unui acord de preluare a unui pachet de 60% din părțile sociale ale companiei Expert Agribusiness SRL, producător român de semințe cu genetică autohtonă, cu sediul în Fundulea, județul Călărași.
18:00
Grupul de lobby „Transport şi Mediu” cere Comisiei Europene înăsprirea reglementărilor privind autovehiculele cumpărare de companiile mari # Economica.net
Uniunea Europeană ar trebui să determine companiile să includă mai multe vehicule prietenoase cu mediul în flotele lor corporative, şi să excludă din cote vehiculele cu emisii scăzute şi hibride plug-in, se arată într-un document dat publicităţii luni de grupul de lobby "Transport şi Mediu" (T&E), transmite Reuters, relatează Agerpres.
17:20
Companiile de asigurări au deschis în doar patru zile peste 180 de dosare de daună, ca urmare a ninsorilor abundente din țară # Economica.net
Ninsorile abundente din perioada 17–20 februarie a.c. au afectat numeroase zone din țară și au generat daune semnificative pentru proprietarii de locuințe, antreprenori și șoferi, anunță Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România.
17:10
17:00
16:50
Bitcoin trece printr-o fază de consolidare, prețul său rămânând în limitele unui interval restrâns, în ciuda discuțiilor privind Legea CLARITY din SUA # Economica.net
Bitcoin rămâne blocat într-o fază de consolidare, tranzacționându-se între 66.000 și 71.000 de dolari și pare să aibă nevoie de un catalizator pentru a-și crește prețul.
16:30
Danezii de la Eurowind investesc un miliard de euro în România până în 2030. “E nevoie de mai multă capacitate instalată în regenerabile, ele vor stabili prețul în piață” # Economica.net
Dezvoltatorul danez de energie regenerabilă Eurowind Energy, foarte activ pe piața din România, plănuiește să aloce până la un miliard de euro pentru investiții în Ronânia până la sfârșitul deceniului, pentru că mai este nevoie de noi capacități astfel încât regenerabilele să dicteze prețul pe piața energiei.
16:30
Un nou împrumut al statului, de la bănci, în februarie: 863 milioane de lei – date Ministerul Finanțelor, 23.02.2026 # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 863 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 92 de luni, la un randament mediu de 6,28% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
16:30
Autostrada Unirii A8: Contestațiile pentru supervizarea lotului Sărățeni – Joseni au fost respinse # Economica.net
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins cele două contestații depuse la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe lotul 1C Sărățeni - Joseni al Autostrăzii Unirii Târgu Mureș - Târgu Neamț, secțiunea II Miercurea Nirajului - Leghin, informează luni Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
16:20
Lege nouă în Bucureşti. Care este propunerea pentru noul preţ de bază la închirierea locuințelor convenabile (proiect CGMB) # Economica.net
Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile va fi de 8 lei/mp, conform unui proiect care urmează să fie dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei.
16:10
Prezentarea planului Bruxellesului pentru a favoriza producţia "Made in Europe" în industria de automobile şi în alte sectoare industriale strategice a fost amânată pentru 4 martie, a anunţat luni cabinetul comisarului european Stéphane Séjourné, relatează AFP.
16:10
Când deschide lanțul ucrainean Chernomorka restaurantul cu specific pescăresc în București # Economica.net
Chernomorka, lanțul de restaurante cu specific pescăresc, urmează să deschisă primul restaurant din București.
15:50
Volker Raffel, E.On: Am implementat deja din proiectele finanțate din bani eurpeni, dar Ministerul Energiei nu plătește # Economica.net
Volker Raffel, conuntry manager al E.On Romania, a declarat că, deși compania a implementat din proiectele pentru modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice care s-au calificat la finanțare europeană prin Fondul de Modernizare gestionată de Ministerul Energiei, statul încă nu rambursează banii. Datoriile către E.On se rirică deja la 88 de milioane de lei.
15:50
Firmă românească, implicată în modernizarea unui drum din Republica Moldova, la granița cu România # Economica.net
Geostud, cea mai mare companie românească specializată în foraje geotehnice pentru autostrăzi, anunță parteneriat cu MM Consulting&Engineering pentru un proiect cu impact strategic asupra dezvoltării Republicii Moldova: reabilitarea și extinderea drumului național M3 Chișinău – Giurgiulești – frontieră cu România, finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (EBRD/BERD).
15:30
IT-iștii clujeni ajută echipa de Formula 1 Visa Cash App Racing Bulls să își optimizeze analiza datelor aerodinamice # Economica.net
Compania RebelDot din Cluj-Napoca anunță că îmbunătățește performanța echipei Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) în Formula 1 prin dezvoltarea și optimizarea infrastructurii software care transformă datele provenite din simulările aerodinamice în decizii inginerești rapide și validate.
