4 ani de război: Macron: Rusia a eșuat militar, economic și strategic
Cotidianul de Hunedoara, 24 februarie 2026 10:50
Cel mai sângeros conflict din Europa de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, ofensiva masivă a Rusiei a provocat cel puţin sute de mii de morţi şi răniţi.
Acum 5 minute
11:10
Volodimir Zelenski spune, la patru ani de la invadarea ţării sale de către trupele ruse, că omologul său rus Vladimir Putin nu a reuşit să-şi atingă obiectivele de război.
11:10
Rectorul favorit să preia ministerul Educației: Nu sunt nici susținut de PSD, nici „USR-ist nenorocit” # Cotidianul de Hunedoara
„Încurajez colegii din universitar şi preuniversitar să facă acest lucru, pentru că partidele politice au nevoie de resurse umane de calitate", a scris Dimian pe Facebook.
Acum 30 minute
10:50
Cel mai sângeros conflict din Europa de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, ofensiva masivă a Rusiei a provocat cel puţin sute de mii de morţi şi răniţi.
10:50
VIDEO Ucraina nu cedează: „Credeați că am îngenuncheat? Doar mi-am legat bocancii!” # Cotidianul de Hunedoara
Zelenski rememorează începutul războiului din buncărul de pe strada Bankova. După 1462 de zile de lupte, el le cere ucrainenilor să rămână uniți și să nu permită Rusiei să le îngroape viitorul sub teroarea atacurilor nocturne.
Acum o oră
10:30
Ursula von der Leyen a sosit la Kiev în ziua în care se împlinesc patru ani de la război # Cotidianul de Hunedoara
Ursula von der Leyen a sosit la Kiev, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, reafirmând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru o pace justă și durabilă.
10:20
Betej este cel care a făcut cea mai importantă descoperire arheologică din Gorj și una dintre cele mai importante din România.
Acum 2 ore
10:00
LIVE „Suntem un fel de Spitalul Fundeni!” Luptă în trei pentru un loc în fruntea DNA, etapa interviurilor # Cotidianul de Hunedoara
„În vremurile noastre, procurorii sunt mai puțin motivați de muncă și mai mult interesați de drepturi", crede unul dintre candidații la șefia DNA.
10:00
VIDEO Vânătoarea de polițiști continuă în Rusia. Nou atac cu bombă în Moscova # Cotidianul de Hunedoara
O explozie violentă a zguduit piața gării Saveolovsky, Moscova, lăsând în urmă un polițist mort și doi răniți. Atacatorul a murit pe loc după ce a detonat o bombă lângă mașina de patrulă.
09:50
Asistăm, de ceva vreme, aproape ca niciodată înainte, la un permanent și coordonat cor public de bocitoare cacofonice, unisex, care tot anunță iminenta suspendare/irelevanță/dezamăgire/inadvertență/nulitate a președintelui ales, Nicușor Dan. Săracului om i se caută – indiferent ce face, ce spune sau ce nu face, nu spune – nod în papură, indiferent de situație. Nimic nu […]
09:40
Ultimul act pentru Lukoil în România. Rușii invocă forța majoră pentru a scăpa de obligații # Cotidianul de Hunedoara
Lukoil a notificat România că invocă forța majoră în perimetrul Trident din Marea Neagră, din cauza sancțiunilor internaționale. Compania rusă a dat în judecată statul român pentru a opri oficial operațiunile, în timp ce Guvernul a instituit un regim de supraveghere strict asupra firmei.
09:40
Un metrou din București s-a defectat în timpul unei curse, iar pasagerii au fost nevoiți să evacueze trenul, toți pe ușa din față.
09:30
SONDAJ Românii nu cred că Ucraina și Rusia vor ajunge la un acord de pace în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Sondajul INSCOP măsoară și părerea românilor referitor la posibilitatea ca Rusia să atace Europa în viitorul apropiat.
Acum 4 ore
09:10
Tarife, deportări, concedieri. Trump prezintă bilanțul care a transformat SUA într-un an # Cotidianul de Hunedoara
Trump se prezintă în fața Congresului într-un moment critic, după un an în care a eliminat 300.000 de funcționari federali și a impus tarife vamale globale prin ordine executive. Discursul de marți seară are loc pe fondul unui boicot al opoziției democrate și al unor tensiuni militare iminente cu Iranul.
08:50
PRIMA NEWS Profesorii anunță protest la Cotroceni: „Nu mergem să cerem bani, cerem să nu se mai taie” VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Anton Hadăr anunță un protest miercuri, la ora 12:00, în fața Palatului Cotroceni. Manifestația vizează opoziția față de tăierile bugetare și protejarea resurselor actuale din educație.
08:30
Protest preventiv. Polițiștii ies în stradă speriați de creșterea vârstei de pensionare # Cotidianul de Hunedoara
Este revoltă în poliție! Peste 500 de angajați ai Ministerul Afacerilor Interne protestează astăzi, de la ora 17:00, în fața Guvernul României. Oamenii sunt nemulțumiți după anunțul că vârsta de pensionare pentru polițiști și militari ar putea crește printr-un proiect de Ordonanță de Urgență.
08:20
Ungaria a blocat al 20-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei, cerând în schimb reluarea tranzitului de petrol prin Ucraina.
08:10
Corneliu Ștefan (PSD) propune reducerea numărului de parlamentari la 300, conform referendumului din 2009. Propunerea face parte dintr-un pachet mai larg de reformă a administrației și solidaritate socială, care include reduceri de taxe pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități.
07:40
Lech Walesa afirmă că Trump ar putea fi un lider „excepțional" care mimează prietenia cu Putin pentru a evita un război nuclear. Fostul lider polonez crede că Trump forțează astfel Europa să se organizeze singură.
07:30
Zelenski îi cere lui Trump să rămână de partea Ucrainei. Liderul de la Kiev avertizează că Putin este personificarea războiului.
Acum 6 ore
06:10
Harta salariilor în Europa. Cât de prost plătiți sunt românii față de nemți, francezi sau spanioli # Cotidianul de Hunedoara
Salariile minime din Europa variaza puternic in 2026, de la 620 la 2.704 euro. Romania ramane in zona inferioara la nivel nominal, cu 795 euro, mult sub Germania, Franta sau Spania.
06:00
PATRU ANI DE RĂZBOI „A creat un sentiment profund de insecuritate” – INTERVIU Csoma Botond # Cotidianul de Hunedoara
La patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, declanșată pe 24 februarie 2022, Cotidianul a stat de vorbă cu Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al UDMR, despre impactul conflictului asupra Europei și asupra României.
06:00
PATRU ANI DE RĂZBOI „Ucraina a fost atacată nu pentru ce a făcut, ci pentru ce este și pentru ce a ales să devină” – Alexandru Muraru # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a realizat o serie de interviuri cu reprezentanți ai mai multor partide din țară, la împlinirea a patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina. Pentru a avea o imaginea uniformă, Cotidianul a adresat aceleași întrebări tuturor persoanelor.
06:00
Război și (pe când?) pace. 4 ani de război. 4 răspunsuri de la toate partidele # Cotidianul de Hunedoara
La patru ani de la izbucnirea războiului, Cotidianul a stat de vorbă cu reprezentanți ai mai multor partide politice din România.
06:00
INTERVIU Ambasadorul Ucrainei: Rusia nu poate impune voința sa asupra viitorului Ucrainei, NATO e cea mai bună garanție de securitate # Cotidianul de Hunedoara
În interviul pentru Cotidianul, ambasadorul detaliază sprijinul pe care Ucraina l-a primit de la România
06:00
PATRU ANI DE RĂZBOI „Cel mai puternic șoc geopolitic produs în Europa după 1945” – INTERVIU Vasile Dîncu # Cotidianul de Hunedoara
La patru ani de la debutul invaziei ruse în Ucraina, Cotidianul a realizat în exclusivitate un interviu cu Vasile Dîncu, cel care a condus frâiele Ministerului Apărării în dimineața de 24 februarie 2022.
06:00
PATRU ANI DE RĂZBOI „Compromisul necompromițător este o chestiune pe care doar Ucraina îl poate măsura” – Ministrul Apărării # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a realizat o serie de interviuri cu reprezentanți ai mai multor partide din țară, la împlinirea a patru ani de la izbucnirea războiului din Ucraina. Pentru a avea o imaginea uniformă, Cotidianul a adresat aceleași întrebări tuturor persoanelor.
06:00
INTERVIU Aduce Trump pacea în Ucraina? Ce spune noua conducere AUR despre Putin # Cotidianul de Hunedoara
„Administrația Trump, spre deosebire de administrația Biden, vrea o mare înțelegere cu Rusia", spune Dan Dungaciu într-un interviu acordat pentru publicul Cotidianul.
05:40
De Dragobete, păsările își găsesc perechea și își fac cuiburi, devenind un model de fidelitate pentru noi oamenii.
Acum 12 ore
22:40
Politologul Cristian Preda, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, și-a rupt diploma de doctor în direct, la Digi24.
22:30
Povestea Cătălinei, profesoara moartă în accidentul din Brăila alături de soțul său. Mesaje de condoleanțe din partea colegilor # Cotidianul de Hunedoara
Viața unei familii din județul Brăila a fost distrusă în această seară în urma unui grav accident petrecut între localitățile Silistraru și Lacu Sărat.
Acum 24 ore
21:20
Locuitorii din mediul rural care vor să facă agroturism se pot înscrie pe o platformă digitală creată în acest scop.
20:10
Protest în Piața Victoriei. Sindicaliștii din MApN și MAI contestă majorarea vârstei de pensionare # Cotidianul de Hunedoara
Sindicaliștii din MAI și din cadrul MApN vor ieși marți în Piața Victoriei să protesteze.
20:10
O femeie și un bărbat au murit într-un grav accident petrecut luni seară pe DN2B, în județul Brăila.
19:30
După divorț, soții pot să-și aleagă numele dorit. Inițiativă USR adoptată de Senat # Cotidianul de Hunedoara
Cu o majoritate de voturi, Senatul a adoptat propunerea legislativă a USR care dă dreptul soților să-și aleagă ce nume vor după divorț.
19:20
SURSE Grindeanu a umilit-o pe funcționara care a propus tăierea normei de hrană # Cotidianul de Hunedoara
Conform unor surse, propunerea de eliminare a normei de hrană pentru polițiști și militari a venit din partea Danielei Pescaru.
19:20
Acordul comercial dintre UE și SUA, la un pas de suspendare. Reacția deputaților europeni # Cotidianul de Hunedoara
Încheiat în vara anului trecut, acordul UE-SUA privind taxele vamale ar putea fi suspendat.
19:10
Lipsa unor forme legale de angajare i-ar putea lăsa pe ciobani fără subvențiile acordate de APIA.
18:50
Proiectul Freedom.gov al guvernului SUA este relevant pentru situația în care au ajuns relațiile dintre cele două maluri ale Atlanticului
18:40
De la "Liberation Day" a lui Trump, 2 aprilie 2025, s-a dezvoltat o "narațiune" a războiului tarifar similară cu cea a confruntării între bine și rău
18:30
Reconstrucția Ucrainei va costa 588 de miliarde de dolari și va dura 10 ani # Cotidianul de Hunedoara
Studiul actual nu include datele de după intensificarea atacurilor rusești asupra instalațiilor energetice ucrainene din ianuarie și februarie.
18:30
Dosar Cotidianul la 4 ani de război. Interviuri cu ministrul Apărării și ambasadorul Ucrainei. Povestea unui reporter de război # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă oferă mâine o serie de interviuri cu personalități din România și Ucraina.
17:40
Inflexibilul Bolojan a devenit docil: a acceptat condițiile PSD și UDMR. Scad taxele și impozitele # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția a decis să reducă impozitele locale pentru persoanele cu dizabilități și clădirile mai vechi de 50 de ani.
17:30
Verde pentru încă un lot din Autostrada A8. Două contestații au fost respinse # Cotidianul de Hunedoara
CNIR anunță respingerea contestațiilor la contractul de supervizare pentru lotul 1C Sărățeni–Joseni al Autostrăzii A8, ceea ce permite semnarea celui de-al patrulea contract pentru secțiunea montană.
17:20
Cu Darren Cahill în echipă, Simona Halep a câştigat 10 turnee WTA şi a atins cea mai bună versiune a jocului său, fiind considerată una dintre cele mai complete jucătoare ale generaţiei sale.
17:20
VIDEO „Oana Țoiu, ești o mincinoasă de cea mai joasă speță”. AUR se războiește în lipsă cu ministrul de Externe # Cotidianul de Hunedoara
Moțiunea simplă a fost depusă de PACE cu sprijinul senatorilor AUR. Aceasta a fost intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune «da» altora și «nu» propriilor cetățeni".
17:10
Sindicatele din educație anunță protest miercuri la Palatul Cotroceni, acuzând subfinanțarea sistemului și lipsa dialogului cu autoritățile privind bugetul și măsurile de austeritate.
16:50
EXCLUSIV „Investitorii s-au obișnuit cu această Coaliție care se tot ceartă” – Radu Burnete, consilierul președintelui României # Cotidianul de Hunedoara
Burnete spune că bugetul pe 2026 va fi greu de construit, fiindcă trebuie să ducem deficitul la 6%, dar nu crede că vor fi necesare alte taxe, fiindcă începe să se vadă scăderea cheltuielilor publice.
16:50
În luna martie, va fi propus un nou set de programe şcolare, în vederea completării necesarului pentru învăţământul liceal.
16:10
Profesori ca la Hogwarts: 7 milioane de euro lipsă de un inspectorat școlar # Cotidianul de Hunedoara
„Suma totală de 35.200.695 lei nu a ajuns în casieria Inspectoratului Școlar Județean Constanța și nu s-au făcut plăți în numerar, prin casierie din aceste sume", se arată în raportul Corpului de Control obținut de EduPedu.
16:00
Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava, cu propunerea de a se menţine măsura asigurătorie dispusă în cauză.
