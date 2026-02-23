După divorț, soții pot să-și aleagă numele dorit. Inițiativă USR adoptată de Senat
Cotidianul de Hunedoara, 23 februarie 2026 19:30
Cu o majoritate de voturi, Senatul a adoptat propunerea legislativă a USR care dă dreptul soților să-și aleagă ce nume vor după divorț. The post După divorț, soții pot să-și aleagă numele dorit. Inițiativă USR adoptată de Senat appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
19:30
După divorț, soții pot să-și aleagă numele dorit. Inițiativă USR adoptată de Senat # Cotidianul de Hunedoara
Cu o majoritate de voturi, Senatul a adoptat propunerea legislativă a USR care dă dreptul soților să-și aleagă ce nume vor după divorț. The post După divorț, soții pot să-și aleagă numele dorit. Inițiativă USR adoptată de Senat appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
19:20
SURSE Grindeanu a umilit-o pe funcționara care a propus tăierea normei de hrană # Cotidianul de Hunedoara
Conform unor surse, propunerea de eliminare a normei de hrană pentru polițiști și militari a venit din partea Danielei Pescaru. The post SURSE Grindeanu a umilit-o pe funcționara care a propus tăierea normei de hrană appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Acordul comercial dintre UE și SUA, la un pas de suspendare. Reacția deputaților europeni # Cotidianul de Hunedoara
Încheiat în vara anului trecut, acordul UE-SUA privind taxele vamale ar putea fi suspendat. The post Acordul comercial dintre UE și SUA, la un pas de suspendare. Reacția deputaților europeni appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Lipsa unor forme legale de angajare i-ar putea lăsa pe ciobani fără subvențiile acordate de APIA. The post Controale la stână. Ciobanii riscă amenzi și tăieri de fonduri appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
18:50
Proiectul Freedom.gov al guvernului SUA este relevant pentru situația în care au ajuns relațiile dintre cele două maluri ale Atlanticului The post Pentru SUA, Europa este în spatele unei noi cortine de fier appeared first on Cotidianul RO.
18:40
De la ”Liberation Day” a lui Trump, 2 aprilie 2025, s-a dezvoltat o ”narațiune” a războiului tarifar similară cu cea a confruntării între bine și rău The post Nu Trump a pierdut la Curtea Supremă, ci visătorii din UE appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Reconstrucția Ucrainei va costa 588 de miliarde de dolari și va dura 10 ani # Cotidianul de Hunedoara
Studiul actual nu include datele de după intensificarea atacurilor rusești asupra instalațiilor energetice ucrainene din ianuarie și februarie. The post Reconstrucția Ucrainei va costa 588 de miliarde de dolari și va dura 10 ani appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Dosar Cotidianul la 4 ani de război. Interviuri cu ministrul Apărării și ambasadorul Ucrainei. Povestea unui reporter de război # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul vă oferă mâine o serie de interviuri cu personalități din România și Ucraina. The post Dosar Cotidianul la 4 ani de război. Interviuri cu ministrul Apărării și ambasadorul Ucrainei. Povestea unui reporter de război appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
17:40
Inflexibilul Bolojan a devenit docil: a acceptat condițiile PSD și UDMR. Scad taxele și impozitele # Cotidianul de Hunedoara
Coaliția a decis să reducă impozitele locale pentru persoanele cu dizabilități și clădirele mai vechi de 50 de ani. The post Inflexibilul Bolojan a devenit docil: a acceptat condițiile PSD și UDMR. Scad taxele și impozitele appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Verde pentru încă un lot din Autostrada A8. Două contestații au fost respinse # Cotidianul de Hunedoara
CNIR anunță respingerea contestațiilor la contractul de supervizare pentru lotul 1C Sărățeni–Joseni al Autostrăzii A8, ceea ce permite semnarea celui de-al patrulea contract pentru secțiunea montană. The post Verde pentru încă un lot din Autostrada A8. Două contestații au fost respinse appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Cu Darren Cahill în echipă, Simona Halep a câştigat 10 turnee WTA şi a atins cea mai bună versiune a jocului său, fiind considerată una dintre cele mai complete jucătoare ale generaţiei sale. The post Darren Cahill, invitat la meciul de retragere al Simonei Halep – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
17:20
VIDEO „Oana Țoiu, ești o mincinoasă de cea mai joasă speță”. AUR se războiește în lipsă cu ministrul de Externe # Cotidianul de Hunedoara
Moțiunea simplă a fost depusă de PACE cu sprijinul senatorilor AUR. Aceasta a fost intitulată „Diplomația progresistă cu hashtaguri a pus agricultura României în pericol. Oana Țoiu spune «da» altora și «nu» propriilor cetățeni”. The post VIDEO „Oana Țoiu, ești o mincinoasă de cea mai joasă speță”. AUR se războiește în lipsă cu ministrul de Externe appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Sindicatele din educație anunță protest miercuri la Palatul Cotroceni, acuzând subfinanțarea sistemului și lipsa dialogului cu autoritățile privind bugetul și măsurile de austeritate. The post Sindicatele din Educație anunță protest miercuri la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
16:50
EXCLUSIV „Investitorii s-au obișnuit cu această Coaliție care se tot ceartă” – Radu Burnete, consilierul președintelui României # Cotidianul de Hunedoara
Burnete spune că bugetul pe 2026 va fi greu de construit, fiindcă trebuie să ducem deficitul la 6%, dar nu crede că vor fi necesare alte taxe, fiindcă începe să se vadă scăderea cheltuielilor publice. The post EXCLUSIV „Investitorii s-au obișnuit cu această Coaliție care se tot ceartă” – Radu Burnete, consilierul președintelui României appeared first on Cotidianul RO.
16:50
În luna martie, va fi propus un nou set de programe şcolare, în vederea completării necesarului pentru învăţământul liceal. The post Noi programe școlare: Peste 300 de discipline intră în dezbatere appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Profesori ca la Hogwarts: 7 milioane de euro lipsă de un inspectorat școlar # Cotidianul de Hunedoara
„Suma totală de 35.200.695 lei nu a ajuns în casieria Inspectoratului Școlar Județean Constanța și nu s-au făcut plăți în numerar, prin casierie din aceste sume”, se arată în raportul Corpului de Control obținut de EduPedu. The post Profesori ca la Hogwarts: 7 milioane de euro lipsă de un inspectorat școlar appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Suceava, cu propunerea de a se menţine măsura asigurătorie dispusă în cauză. The post Trimis în judecată de DNA: Primarul repara drumurile doar„pe hârtie” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
15:50
Asasinate comandate pe internet, plătite în monede virtuale. Români implicați în rețea # Cotidianul de Hunedoara
O anchetă internaţională a devoalat o reţea criminală ai cărei lideri se află în Marea Britanie, dar cu ramificaţii în ţara noastră. Sub protecţia anonimatului, atât clienţii cât şi gruparea de tip mafiot comunicau prin platforme criptate, în special, pe darknet. Acolo, arată anchetatorii, erau comandate răpiri şi chiar asasinate The post Asasinate comandate pe internet, plătite în monede virtuale. Români implicați în rețea appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Parchetul Judecătoriei Sectorului 5 menţionează că în urma percheziţiilor făcute au fost ridicate sume de bani, aproximativ de 175.000 euro, asupra cărora se vor lua măsuri asigurătorii. The post Arestări la saloanele de masaj folosite pentru prostituție appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Prima News, ora 20.00. Vizita lui Nicușor Dan în SUA și reforma mimată la Romsilva # Cotidianul de Hunedoara
Marile subiecte prezentate în exclusivitate de Cotidianul, precum și vizita lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace al lui Donald Trump sunt analizate, punct cu punct, la Prima News, la „Proiect de țară - România”. The post Prima News, ora 20.00. Vizita lui Nicușor Dan în SUA și reforma mimată la Romsilva appeared first on Cotidianul RO.
15:30
SURSE Acord în coaliție. Relansarea și administrația intră marți pe agenda Guvernului # Cotidianul de Hunedoara
Decizia de a încheia cele două pachete vine după ce, la finalul săptămânii trecute, PSD acuza PNL și USR că blochează relansarea economică din cauza lipsei avizului Ministerului Economiei pe ordonanța privind măsurile de relansare economică. The post SURSE Acord în coaliție. Relansarea și administrația intră marți pe agenda Guvernului appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Ce se întâmplă cu prețul gazelor după 1 aprilie. Șeful Romgaz vorbește despre o scădere # Cotidianul de Hunedoara
Romgaz se pregătește pentru ieșirea din plafonarea prețurilor la gaze naturale de la 1 aprilie 2026, asigurând livrările interne și investiții în producție și infrastructură, anunță președintele Daniela Popescu. The post Ce se întâmplă cu prețul gazelor după 1 aprilie. Șeful Romgaz vorbește despre o scădere appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Procurorul Voineag crede că principala greșeală pe care a făcut-o în fruntea DNA este că „am comunicat mult prea tehnic. De la un punct încolo trebuie să ai o comunicare mult mai rotundă”. The post Procurorul ChatGPT. Propunerea șefului DNA pentru reforma justiției appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Proiectele din PNRR trebuie să fie finalizate până pe 31 august 2026. The post Bolojan amenință cu remanierea miniștrilor care pierd banii din PNRR appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Merz, la patru ani de război: Putin se află „la cel mai jos nivel al barbariei” # Cotidianul de Hunedoara
La sfârşitul anului 2025, potrivit registrului central al străinilor, aproape 1,330 milioane de refugiaţi ucraineni se aflau în Germania, dintre care 1,291 milioane erau cetăţeni ucraineni. The post Merz, la patru ani de război: Putin se află „la cel mai jos nivel al barbariei” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Motorina a depășit 8,2 lei/litru în România și ar putea urca spre 8,5 lei, pe fondul tensiunilor regionale și al creșterii costurilor internaționale ale țițeiului, avertizează AEI. The post Crește prețul carburanților. Cât a ajuns litrul de motorină appeared first on Cotidianul RO.
14:50
„Bănuiesc că nu faci sex cu prezervativ (...) Știi cine a inventat bolile cu transmitere sexuală, nu? Producătorii de prezervative”, „Tu dacă ai chef într-o zi, te-ai f**ut cu trei până la prânz”, „Dă-ți voie să vedem noi ce-i cu păsărica ta”, sunt doar câteva dintre expresiile vulgare folosite în ședințele de terapie de Ion Duvac, cel care a servit timp de 19 ani în structurile de forță ale statului, precum MApN și SIE. The post Prădătorul sexual Duvac a fost psiholog la SIE și la MApN timp de 19 ani appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Votul bucureștenilor, captiv în sertarele Senatului. USR cere Coaliției să nu mai joace la două capete # Cotidianul de Hunedoara
USR solicită Coaliției de Guvernare să deblocheze în Senat legea care aplică referendumul din București privind banii Capitalei. Deși președintele Nicușor Dan și liderii politici au agreat susținerea proiectului la Cotroceni, legea este întârziată prin proceduri parlamentare. The post Votul bucureștenilor, captiv în sertarele Senatului. USR cere Coaliției să nu mai joace la două capete appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Familia lui Martin a anunţat dispariţia lui duminică dimineaţa, potrivit autorităţilor. Era aproape exact intervalul de timp în care poliţia spune că Martin a încălcat perimetrul de la Mar-a-Lago. The post Controversă după moartea tânărului de 21 de ani la Mar-a-Lago appeared first on Cotidianul RO.
14:30
„Noi am murit pe front pentru ca voi să nu muriți de foame fără livratorul necalificat străin!”, a scris liderul AUR pe Facebook. The post Un nou derapaj al liderului AUR care nu suportă imigranții appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Directorul FBI, Kash Patel a petrecut în vestiar cu echipa de hochei – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Directorul FBI, Kash Patel, mare iubitor de hochei şi aflat în vizită oficială în Italia, a profitat de ocazie pentru a felicita campionii olimpici chiar în vestiarul lor. The post Directorul FBI, Kash Patel a petrecut în vestiar cu echipa de hochei – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, avertizează că România trebuie să reducă urgent deficitul bugetar pentru a nu pierde ratingul de țară. El arată că recesiunea tehnică actuală este rezultatul unor politici greșite din trecut și cere trecerea la o economie bazată pe investiții și fonduri europene. The post BNR dă deșteptarea. Care sunt riscurile și prioritățile economice în 2026 appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Gazzetta dello Sport, la picioarele lui Chivu: „Acest tanc care zdrobește Serie A” # Cotidianul de Hunedoara
Prestigioasa publicație Gazzetta dello Sport îi dedică un amplu materilal antrenorului român Cristian Chivu, care o conduce pe Inter prin al patrulea cel mai bun sezon din istorie în Serie A. The post Gazzetta dello Sport, la picioarele lui Chivu: „Acest tanc care zdrobește Serie A” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
13:50
BNS îl provoacă pe ministrul Apărării, Radu Miruță, la un dialog public pe tema programului SAFE # Cotidianul de Hunedoara
BNS solicită ministrului Apărării, Radu Miruță, clarificări privind programul SAFE, punând întrebări despre strategia industrială, obiective economice și valoarea adăugată pentru industria românească. The post BNS îl provoacă pe ministrul Apărării, Radu Miruță, la un dialog public pe tema programului SAFE appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Instanţa urmează să decidă dacă poate începe procesul pe fond. Horaţiu Potra a fost trimis în judecată alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea Românie The post Verdict în camera preliminară: Georgescu și Potra, în fața instanței appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Procurorul Pîrlog, în interviul pentru șefia Parchetului ÎCCJ: Justiția a pierdut suportul opiniei publice # Cotidianul de Hunedoara
„Nu trebuie fim nici ipocriţi şi să considerăm că tot ceea ce ni se reproşează nu este adevărat sau oamenii nu înţeleg”, a explicat Pîrlog The post Procurorul Pîrlog, în interviul pentru șefia Parchetului ÎCCJ: Justiția a pierdut suportul opiniei publice appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Ședință extraordinară a CGMB. Proiect pentru diminuarea facturilor la încălzire # Cotidianul de Hunedoara
PSD și PUSL au convocat o ședință CGMB pentru a aproba un proiect ce prevede reducerea facturilor la încălzire în București dacă agentul termic nu este livrat la parametrii contractuali. The post Ședință extraordinară a CGMB. Proiect pentru diminuarea facturilor la încălzire appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Ungaria pune „lacătul” pe miliardele Ucrainei. Budapesta vrea petrolul rusesc la schimb # Cotidianul de Hunedoara
Ungaria blochează noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei și ajutorul pentru Ucraina. Budapesta a recurs la dreptul de veto, condiționând aprobarea măsurilor de reluarea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drujba. The post Ungaria pune „lacătul” pe miliardele Ucrainei. Budapesta vrea petrolul rusesc la schimb appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Echipa Israelului a fost descalificată din proba de bob patru persoane, după ce Comitetul Olimpic Israelian a descoperit o falsificare de documente. The post Echipa de bob a Israelului, descalificată de propriul Comitet Olimpic appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Semnal de alarmă: Un jandarm a murit de epuizare; sindicatele acuză stresul extrem # Cotidianul de Hunedoara
Jandarmeria Română a anunţat decesul plutonierului adjutant Marian Spînu, ”un camarad devotat, un profesionist care şi-a îndeplinit datoria, cu seriozitate, responsabilitate”. The post Semnal de alarmă: Un jandarm a murit de epuizare; sindicatele acuză stresul extrem appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Istvan Kovacs va arbitra pentru a șasea oară un meci de Champions League în această ediție a celei mai importante competiții intercluburi din lume. The post Istvan Kovacs arbitrează, din nou, în Champions League appeared first on Cotidianul RO.
12:40
În contextul actual, Academia Română are filiale doar în Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara. The post Academia Română vrea să treacă Prutul. Parlamentul se face că plouă appeared first on Cotidianul RO.
12:30
ROBOR la 3 luni scade la 5,77%, iar cel la 6 luni la 5,81%, potrivit datelor BNR. Evoluția poate influența ratele la creditele în lei cu dobândă variabilă. The post Indicele ROBOR continuă să scadă appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Reacția controversată a Casei Albe după titlul olimpic la hochei pe gheață # Cotidianul de Hunedoara
Casa Albă a recționat printr-o postare devenită virală pe X, după ce SUA a învins Canada în finala olimpică masculină la hochei pe gheață. The post Reacția controversată a Casei Albe după titlul olimpic la hochei pe gheață appeared first on Cotidianul RO.
12:20
AUR cere bani de la Senat pentru a merge în SUA. Ce sumă solicită suveraniștii # Cotidianul de Hunedoara
Evenimentul la care vor să participe senatorii AUR este organizat de Anna Paulina Luna. The post AUR cere bani de la Senat pentru a merge în SUA. Ce sumă solicită suveraniștii appeared first on Cotidianul RO.
12:10
SURSE Bolojan a găsit un rector care a acceptat să fie ministrul Educației. Ce nume mai sunt pe lista scurtă # Cotidianul de Hunedoara
Mihai Dimian, rectorul de la Universitatea din Suceava, a vorbit în exclusivitate pentru Cotidianul despre posibilitatea de a prelua ministerul Educației. The post SURSE Bolojan a găsit un rector care a acceptat să fie ministrul Educației. Ce nume mai sunt pe lista scurtă appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Mexicul e în haos după uciderea lui Nemesio „El Mencho" Oseguera Cervantes, conducătorul Cartelului Jalisco Noua Generație (CJNG). The post Mexicul, în stare de asediu. „Scoateți tenismenii de acolo!” – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Iaşi a dispus arestarea preventivă faţă de trei dintre cei patru inculpaţi. The post Atac cu bâte și topoare, răzbunare pentru că a ajutat justiția appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
11:40
SURSE Compromisul lui Ciucu. Omul de care atârnă majoritatea, numit într-o funcție-cheie la Sectorul 6 # Cotidianul de Hunedoara
Ciprian Ciucu negociază la sânge noua majoritate din Consiliul General. The post SURSE Compromisul lui Ciucu. Omul de care atârnă majoritatea, numit într-o funcție-cheie la Sectorul 6 appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Liderul nord-coreean a fost reales, fără surprize, în funcţia de secretar general al Partidului Muncitorilor, în cadrul unui congres care îi va permite să-şi consolideze şi mai mult puterea asupra ţării. The post China și Coreea de Nord: Un nou început diplomatic appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.