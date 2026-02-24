(P) Ce înseamnă detailing-ul auto și cum îl faci corect acasă sau la nivel avansat
Auto Bild, 24 februarie 2026 12:50
Detailing-ul auto nu este doar o spălare mai atentă – este un proces complet de curățare, restaurare și protecție a mașinii, atât la exterior, cât și la interior, pentru a-i reda aspectul de fabrică sau chiar mai bun decât era inițial. Spre deosebire de spălătoria clasică (care rezolvă murdăria de suprafață), detailing-ul merge în profunzime: […]
• • •
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:40
Eficiența energetică a încetat să mai fie o opțiune teoretică, devenind o necesitate financiară pentru orice gospodărie modernă. Încălzirea reprezintă cea mai mare pondere în facturile de utilități, iar sistemele „clasice”, care funcționează fără o reglare precisă, generează pierderi masive prin supraîncălzire sau funcționare inutilă în absența utilizatorilor. Nu mai e nici un secret ca […]
Acum 24 ore
18:40
Serie limitată în România: Dacia Duster Spirit of Sand poartă ecoul Dakar-ului sub o formă personalizată și bine dotată # Auto Bild
Dincolo de personalizarea exterioară în manieră „new-wave artwork”, Dacia Duster Spirit of Sand mizează pe argumente tehnico funcționale notabile. Vorbim aici despre o ediție limitată la numai 500 de exemplare care este destinată strict României. Achiziția este posibilă numai online, prin intermediul platforma de e-commerce Dacia România. Cât despre preț, acesta este de 28.990 euro […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Producția următoarelor două noutăți Dacia nu va fi în România, decizie impusă de strategia înnoirilor intense la Renault # Auto Bild
Pentru cei care așteaptă cu nerăbdare extinderea în spectrul superior a gamei de automobile Dacia, vestea bună este că Dacia C-Neo va fi lansată spre jumătatea acestui an. Vorbim aici despre un automobil familial de clasă compactă (segment C), având la bază o versiune cu ampatament mărit a platformei tehnice CMF-B, similară cu aceea utilizată […]
16:10
Un teren agricol sau o grădină bine întreținută nu se bazează doar pe muncă, ci și pe calitatea produselor pe care le folosești. Semințele, fertilizanții, soluțiile fitosanitare și echipamentele corespunzătoare fac diferența între o recolta sănătoasă și pierderi inutile. Alege materiale potrivite în funcție de tipul solului, de culturile pe care le ai și de […]
16:10
Mulți oameni simt o atracție naturală față de mare, lacuri sau rute de navigație, dar nu știu de unde să înceapă sau cum să-și transforme această dorință în competențe autentice. Navigația este o artă care îmbină responsabilitatea, siguranța și plăcerea de a fi într-un mediu liber, dominat de vânt și apă. Pentru mulți, prima provocare […]
09:40
După 11 ani de la restartul său european, MG lasă în urmă pragul de 1.000.000 de mașini vândute pe această piață # Auto Bild
Punct de referință în dezvoltarea mărcii de origine britanică în Europa: MG Motor a anunțat livrarea automobilului cu numărul 1.000.000 către un client european. Revenită în Marea Britanie în 2011, odată cu lansarea seriei MG6, marca a urmat riguros un curs ascendent, fiind prezentă astăzi pe 34 de piețe europene, reprezentarea sa fiind asigurată de […]
19 februarie 2026
12:40
După 20 de ani: în 2006 s-a închis oficial ARO. Cu contribuția AI, explorăm aici ipoteza unei noi generații ARO 244 # Auto Bild
Cum ar fi fost astăzi ca, în completarea ofertei de crossovere-SUV de la Dacia și Ford, să avem în producția națională și un off-roader cu capabilități depline, un succesor al seriei ARO 24 care să țină pasul cu evoluțiile internaționale în domeniu? Întrebare retorică, desigur. Dar, într-un univers virtual, putem vizualiza cum ar fi putut […]
18 februarie 2026
21:00
Stilul minimalist-avansat rămâne, dar noile detalii ale faceliftului seriei Opel Astra ridică rafinamentul și confortul în ansamblu # Auto Bild
Încă de la prima vedere, Opel Astra 2026 arată mai modern, mai elegant și chiar mai original ca stil, fără ca esența designului deja cunoscut să fi fost diluată. Masca frontală de tip Vizor beneficiază acum de elemente noi, are proporții mai fine și scoate în evidență mai clar sigla Opel Blitz amplasată central. În […]
14:10
Transportul obiectelor pe acoperișul mașinii este o soluție practică atunci când portbagajul oferă un spațiu redus. Iar când pleci în vacanță, te muți sau transporți echipamente sportive, barele transversale pot fi extrem de utile, la fel și un portbagaj de plafon. Totuși, legislația rutieră din România impune anumite reguli clare privind ceea ce ai voie […]
17 februarie 2026
17:30
Tradiția e una, dar se poate vorbi de tradiție și în a inova: Rolls-Royce Phantom Arabesque o dovedește în manieră rafinată # Auto Bild
Nu e nimic surprinzător în faptul că decorarea manuală, materialele scumpe și caracterul unic implică prețuri ieșite din comun – eventual, a căror menționare nu mai are relevanță. De asemenea, implicarea unor noi tehnici bazate pe soluții avsansate în elaborarea unor creații excepționale nu ar trebui să fie considerată mai prejos. Gravarea cu laser, de […]
11:30
Protecția vopselei a devenit o preocupare tot mai importantă pentru proprietarii de mașini, mai ales în zonele cu trafic intens, drumuri aglomerate și lucrări frecvente. Pietricelele aruncate de roți, nisipul, sarea, insectele și micile atingeri din parcare pot deteriora în timp lacul și vopseaua, chiar și la mașinile noi. Folia de protecție pentru vopsea, cunoscută […]
16 februarie 2026
17:50
Info despre Concorso d’Eleganza Villa d’Este ediția 2026, evenimentul anual așteptat de pasionații automobilului cu sufletul la gură # Auto Bild
Legendarul eveniment Concorso d’Eleganza Villa d’Este, organizat de BMW Group Classic în colaborare cu Grand Hotel Villa d’Este, va avea loc anul acesta în intervalul 15-17 mai. Aproximativ 50 de automobile spectaculoase vor concura pentru râvnitele trofee puse în joc – în special Trofeo BMW Group, prin care juriul va desemna câștigătorul absolut al concursului […]
13 februarie 2026
13:50
Frații Pavăl cumpără Carrefour România pentru 823 milioane de euro. Una dintre cele mai mari tranzacții din retailul local # Auto Bild
Frații Adrian Pavăl și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, vor prelua oficial operațiunile Carrefour România, într-o tranzacție evaluată la 823 milioane de euro. Anunțul a fost confirmat printr-un comunicat oficial, iar finalizarea tranzacției este estimată în următoarele 5–6 luni. Conform informațiilor disponibile, vor fi preluate toate magazinele operate de Carrefour în România, iar brandul va fi […]
11:30
Rally-raidurile sunt grele, dar nu sunt absolut rezervate profesioniștilor. Echipa B-Leader a dovedit-o la Budapest-Bamako Rally 2026 # Auto Bild
Dacă îți dorești ceva ieșit din comun, despre care se spune că trebuie să fii vreun fel de maestru ca să-l obții, nu renunța fără să încerci. Mai bine vezi cât de departe poți ajunge așa cum ești și concentrând resursele care îți sunt accesibile. Mesajul competiției Budapest-Bamako Rally este ceva cât se poate de […]
12 februarie 2026
10:00
Versiunea minibus a seriei VW ID. Pro primește un panou de compartimentare integrat și amovibil # Auto Bild
Dacă la un minivan cu cinci locuri, limita de sus a portbagajului se găsește cam pe la marginea de sus a spătarului, situația se schimbă semnificativ prin adoptarea unui panou de separate vertical, de felul celui propus acum pentru VW ID. Pro. Dotată nativ cu propulsie electrică, seria de vehicule ID. Buzz este acum cu […]
11 februarie 2026
11:20
(P) BILSTEIN: Engineered for Excellence – Calitatea echipamentelor originale (OE) devine accesibilă # Auto Bild
Mulți vorbesc despre calitate. Dar puțini sunt cei care o pot și demonstra. Campania „Engineered for Excellence”, începută de BILSTEIN în 2025, continuă la fel de puternic și în 2026, cu accent pe transparență, profunzime și perspective autentice din interiorul companiei. Standard din 2025 La BILSTEIN, calitatea OE nu este doar o promisiune, ci un […]
11:10
Marca MINI întâmpină primăvara 2026 cu o campanie de împrospătare tehnică, stilistică și a opțiunilor de finanțare # Auto Bild
Lucrurile avansează repede în domeniul electromobilității, iar MINI nu e genul de producător care să își permită să rămână în urmă – din contră. Cel mai mare „bau-bau” al electromobilității rămâne autonomia limitată, cu tot cu efectul său „psiho”, numit „range anxiety”. Tot din perspectivă „psiho”, un prag al autonomiei de 500 km a ajuns […]
10 februarie 2026
17:20
(P) 5 metode prin care să îți organizezi eficient garajul înainte de revizia de primăvară # Auto Bild
Iarna lasă mereu urme, nu doar pe caroseria mașinii, ci și în spațiul în care îți ții restul echipamentelor. Garajul tău a devenit depozit pentru cauciucurile de iarnă, resturi de lichid de parbriz și, probabil, câteva cutii pe care ai tot amânat să le desfaci? E momentul să recuperezi acei metri pătrați și să transformi […]
17:10
Ca în fiecare an, asistăm la un fenomen natural specific infrastructurii autohtone: odată cu topirea zăpezii, asfaltul pare să se evapore și el. Drumurile pe care le știai bune acum două luni s-au transformat peste noapte într-un teren minat, plin de capcane ascunse sub bălți tulburi. Pentru pasionații auto, această perioadă este cea mai stresantă. […]
16:50
(P) Ce aduce nou Toyota RAV4 Hybrid pentru șoferii care caută eficiență și fiabilitate în Suceava? # Auto Bild
Atunci când alegi un SUV pentru întreaga familie, pentru ca rezultatul final să fie conform așteptărilor, este necesară o analiză atentă a raportului dintre performanță și costurile de exploatare pe termen lung. Eficiență și inovație datorită tehnologiei hibride S-a observat un trend ascendent atunci când vorbim despre mașinile dotate cu tehnologia hibridă, cu atât mai […]
15:00
Începând de azi, 10 februarie, noul Porsche Cayenne Electric se află în showroomul centrului Porsche București # Auto Bild
Cei care doresc vadă de aproape un Porsche Cayenne Electric pot veni acum la centru Porsche București din Pipera. Exemplarul pe care în vor găsi acolo este o versiune Porsche Cayenne Turbo Electric. Acest automobil nu numai că deschide calea 100% electrică la nivelul de top al SUV-urilor Porsche, dar este și cel mai puternic […]
14:50
ArcelorMittal Hunedoara, vândut către UMB Steel. Dorinel Umbrărescu preia activele pentru 12,5 milioane de euro # Auto Bild
Unitatea siderurgică ArcelorMittal Hunedoara urmează să fie preluată de UMB Steel, companie controlată de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, în urma aprobării vânzării activelor pentru suma de 12,5 milioane de euro, plus TVA. Decizia a fost luată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ArcelorMittal, iar tranzacția urmează să fie supusă aprobării finale a acționarilor în […]
9 februarie 2026
19:40
Motoren, motors, cum vă place: de 25 de ani încoace, bitanicii fabrică la Hams Hall motoare performante ale grupului BMW # Auto Bild
Dacă a uitat cineva, M-ul din BMW vine de la „motoren”, B-ul de la „bayerische” – deci treaba cu motorul e ceva esențial la BMW. Dincolo de asta, creșterea Grupului BMW și implicarea profundă a acestuia în tematica auto britanică (pe scurt, de la MINI și până la Rolls-Royce) ne pune acum în fața unui […]
12:50
Maserati MCPURA Cielo FROZEN MAGMA debuteaza spectaculos pe lacul inghetat de la St. Moritz # Auto Bild
Maserati a ales unul dintre cele mai spectaculoase decoruri ale iernii pentru a prezenta o creatie cu adevarat unica: MCPURA Cielo FROZEN MAGMA. Exemplarul one-off, realizat in cadrul programului de personalizare Fuoriserie, si-a facut debutul pe lacul inghetat de la St. Moritz, in cadrul celui mai exclusivist eveniment al sezonului rece, The I.C.E. 2026. Intr-un […]
6 februarie 2026
11:20
Lovitură dată fițelor de overengineering: China va interzice clanțele de portieră retractabile electric # Auto Bild
Conform unui comunicat difuzat de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China, începând de anul viitor automobilele distribuite pe piața națională vor fi obligatoriu, conform legii, echipate cu sisteme mecanice de deblocare a portierelor care să fie acționabile atât pe dinăuntrul cât și pe dinafara fiecărei portiere. Măsura respectivă va atrage renunțarea la clanțele retractabile […]
5 februarie 2026
14:00
Dacă este prima dată când cumperi o mașină, este esențial să te documentezi în prealabil, astfel încât să poți lua o decizie de cumpărare în cunoștință de cauză. Crede-ne când îți spunem că alegerea masinii potrivite îți poate transforma experiența de conducere. Este important să menționăm aici că o experiență de conducere plăcută nu este […]
11:10
Inversând o vorbă de duh, iese „mai mult înseamnă mai puțin”. Nu pare „de bine”, însă e „de bine” la Renault Clio E-Tech! # Auto Bild
Ca să fie clară referirea exprimării de mai sus: la Renault Clio E-Tech, mai multă cilindree înseamnă mai puțin consum – specificațiile așa susțin și tindem să considerăm că ele reflectă în bună măsură și prestațiile mașinii din viața curentă. Cât de greu a fost? Ultimele două-trei generații de automobile familiale din clasele mică și […]
4 februarie 2026
11:50
Supersportivă complet analoagă din punct de vedere tehnic: Capricorn 01 Zagato a făcut impresie la salonul Rétromobile Paris # Auto Bild
Însăși titulatura evenimentului spune că salonul auto francez Rétromobile se referă la automobile vechi, dar iată că mai poți ajunge să fii expozant acolo și altfel: cu o supersportivă nou-nouță, altfel gândită și materializată după principiile „școlii vechi”. Nu lipsește cutia de viteze manuală! Fiecare detaliu al hipercarului Capricorn 01 Zagato a fost elaborat pentru […]
3 februarie 2026
10:00
Când ai un motor V8 precum cel din Bentley Bentayga X Concept, poți face multe în offroad. Pe când o demonstrație reală? # Auto Bild
Pentru ediția din 2026 a competiției F.A.T. Ice Race desfășurată la Zell am See, Bentley a găsit de cuviință să prezinte hous-concours un exemplar modificat de SUV în mod radical, numit Bentayga X Concept. Automobilul nu a avut vreo implicare dinamică în proaspăt încheiatul concurs de balet și bune maniere pe gheață, dar a făcut […]
2 februarie 2026
18:50
Progrese tehnice intense la noile generații BMW electrificate, cu transpunere imediată în producție pentru primăvara 2026 # Auto Bild
Pentru cei care încă se simt descurajați de limitele evidente ale autonomiei întâlnite la EV-uri, marca din Munchen a dat o veste bună: perfecționările recent implementate ridică autonomia SAV-urilor compacte dincolo de pragul celor 500 km. Astfel, BMW iX1 este creditat cu până la 514 km, în timp ce BMW iX2 poate să ruleze cu […]
30 ianuarie 2026
16:40
Gala Women in Economy, ediția a VIII-a: eleganță, leadership și performanță, pe scena Ateneului Român # Auto Bild
Pe 3 martie, de la ora 18:00, Ateneul Român devine scena unuia dintre cele mai elegante și consistente evenimente dedicate mediului de afaceri din România: Gala Women in Economy – ediția a VIII-a. Evenimentul, organizat de CONAF, celebrează femeile care au un impact real în economie, management, antreprenoriat și industrii-cheie, inclusiv în zona auto, transporturi, […]
13:30
Oficial, automobilul a împlinit 140 de ani. Faceliftul amplu al seriei Mercedes-Benz S-Class este dedicat acestei aniversări # Auto Bild
Însuși Ola Källenius, din funcția de CEO al mărcii Mercedes-Benz, a ținut să adreseze tuturor celor implicați într-un fel sau altul în domeniul auto un mesaj cu prilejul sărbătoririi a 140 de ani de la apariția oficială a automobilului. „în urmă cu 140 de ani, la 29 ianuarie 1886, Carl Benz a depus brevetul pentru […]
29 ianuarie 2026
12:00
Adoptarea unei baterii noi cu tehnologie LPF și alte optimizări tehnice pentru seriile Ford Explorer și Capri, ridică nivelul prestațiilor # Auto Bild
Operațiune de upgrade pentru seriile de automobile BEV ale mărcii ovalului albastru: seriile Ford Explorer și Capri primesc un nou model de baterie cu tehnologie LFP. La aceasta se adaugă motoarele electrice revizuite, măsurile respective asigurând o autonomie mai mare și performanțe crescute. Îmbunătățirile menționate vizează variantele cu autonomie standard, fiind concepute pentru a oferi […]
28 ianuarie 2026
16:00
(P) Cum să alegi mănușile potrivite pentru motocicletă și să conduci liniștit în orice sezon # Auto Bild
Când te urci pe motocicletă, primul sentiment este cel de libertate. Vântul, drumul și concentrarea creează acea experiență unică pe care doar motocicliștii o înțeleg. Dar în spatele acestei plăceri stă întotdeauna responsabilitatea pentru propria siguranță. Echipamentul nu este doar un accesoriu, ci o necesitate. Mulți oameni subestimează importanța mănușilor, deși mâinile sunt cele care […]
15:50
Dacă ai ajuns aici, sunt șanse mari să cauți piese auto din dezmembrări. Poate ți s-a stricat ceva la mașină, poate mecanicul ți-a spus un preț care te-a făcut să ridici din sprâncene sau poate pur și simplu nu vezi rostul să investești o mică avere într-o mașină care te duce zilnic la muncă și […]
11:50
Înfățișarea seriei Renault Duster din India reflectă o divergență semnificativă față de caracterul Daciei Duster de pe la noi # Auto Bild
Printre alte observații referitoare la noul design pe care îl propune Renault Duster în India, revine cu obstinație cea referitoare la „preferința pentru stil premium” a clientelei asiatice. Adică lor le-ar plăcea mai mult mașinile cu tentă premium decât nouă? Ce ar trebui să înțelegem aici? S-a încercat vânzarea unor variante Duster cu notă premium […]
26 ianuarie 2026
19:10
Important e să vii cu ceva atractiv, pe care clienții să îl dorească. SUV-ul Škoda Kushaq e un astfel de ambasador al mărcii cehești # Auto Bild
Chiar dacă te adresezi unor piețe marcate de limite ale contextului economic și ale standardului de viață local, nu înseamnă că poți să vii cu produse lipsite de caracter competitiv. Forma modernizată a SUV-urilor Škoda Kushaq ilustrează perfect ideea menționată. Iar mărimea pieței din India contează când vine vorba de proporțiile unui succes sau ale […]
17:40
(P) Spațiu încăpător sau design modern? Cum alegi modelul de mașină care îți definește statutul # Auto Bild
Decizia de achiziție auto transcende simpla analiză a fișelor tehnice. Este o alegere profund personală, dictată de etapa de viață în care te afli, de nevoile familiei, dar mai ales de mesajul pe care dorești să îl transmiți celor din jur. Mercedes-Benz este unul dintre puținii constructori care au reușit să atingă perfecțiunea în două […]
17:40
Cum să găsești un loc de muncă în domeniul auto și ce trebuie să știi despre oportunitățile din service-uri și industrie. Industria auto nu mai înseamnă de mult doar mecanici cu mâinile murdare de ulei și salopete groase. Deși acea imagine încă există, realitatea de azi e mult mai diversă. Avem electricieni auto, specialiști în […]
17:30
Industria modernă trece printr-un proces de transformare continuă. Din acest motiv, companiile care reușesc să țină pasul cu schimbarea sunt cele care investesc constant în calitate, tehnologie și eficiență. Fiecare proces industrial depinde de precizie, de materiale fiabile și de soluții adaptate nevoilor reale din teren. Într-un mediu competitiv, unde timpii de livrare și standardele […]
17:30
Cadourile și obiectele personalizate, după cum știm, transmit mesaje, emoții și personalitate. Fiecare imprimeu, culoare sau design ales poate spune o poveste despre tine. Într-o lume în care expresia personală contează mai mult ca niciodată, obiectele personalizate devin un instrument puternic de comunicare. Ele îți permit să te diferențiezi și să arăți cine ești. Indiferent […]
