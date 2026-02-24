(P) Ce înseamnă detailing-ul auto și cum îl faci corect acasă sau la nivel avansat

11:30

Dacă îți dorești ceva ieșit din comun, despre care se spune că trebuie să fii vreun fel de maestru ca să-l obții, nu renunța fără să încerci. Mai bine vezi cât de departe poți ajunge așa cum ești și concentrând resursele care îți sunt accesibile. Mesajul competiției Budapest-Bamako Rally este ceva cât se poate de […]