Ce diferență uriașă de vârstă există între Marius Urzică și soția sa, Simona, de la Power Couple. Campionul olimpic e mult mai mare
Fanatik, 24 februarie 2026 14:20
Cu câți ani este mai mare, de fapt, Marius Urzică decât partenera sa de viață, Simona. Ei participă la emisiunea Power Couple și au împreună un băiat și o fată.
Acum 5 minute
14:40
Răzvan Ioan Boanchiș, dezvăluiri cutremurătoare despre blaturile anilor ’80 în România: „Marii noștri fotbaliști judecați aiurea” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș le-a luat apărarea în FANATIK marilor fotbaliști care au contribuit la blaturile din fotbalul românesc din anii '80
Acum 30 minute
14:20
Acum o oră
14:00
Arena Națională se închide din nou pentru concerte! Veste proastă pentru Rapid, Dinamo și FCSB # Fanatik
Arena Națională va fi blocată în iulie. FCSB, Dinamo și Rapid riscă să nu poată juca pe cel mai mare stadion al țării în preliminariile cupelor europene.
14:00
Când se va încheia războiul Rusia-Ucraina: va ataca Putin Europa? Opiniile românilor cu privire la conflictul de la graniță # Fanatik
La patru ani de la războiul dintre Rusia și Ucraina, românii nu se arată prea optimiști și cred că nu se va sfârși în acest an, cu un acord de pace. Va ataca Putin Europa?
Acum 2 ore
13:40
Kennedy Boateng, pierdere uriaşă pentru Dinamo! Reacţia lui Kopic: “S-a terminat! I-am oferit maximum posibil”. Un jucător important îşi prelungeşte contractul. Exclusiv # Fanatik
Zeljko Kopic a vorbit despre jucătorii de bază de la Dinamo. Cum a comentat despărțirea de Kennedy Boateng, dar și negocierile cu Eddy Gnahore.
13:30
Cum i-a ”furat-o” Rareș Hopincă pe fosta noră a Vioricăi Dăncilă lui Piedone Jr. Transfer de ”know-how” între primăriile de sector # Fanatik
Fosta noră a Vioricăi Dăncilă și-a schimbat locul de muncă, de la primăria Sectorului 5, la cea a sectorului 2. Aici îl are ca șef pe Rareș Hopincă, considerat un apropiat al lui Cristian Popescu Piedone
13:30
Mihai Stoica, reacţie virală despre arbitrajul Iulianei Demetrescu: „N-am nicio problemă cu femeile, în general!” Ce a spus despre tragerile de timp ale lui Matei Popa # Fanatik
Mihai Stoica a comentat prestația Iulianei Demetrescu, „centralul” de la FCSB - Metaloglobus 4-1. Ea a fost prima femeie din istorie care a arbitrat un meci oficial al roș-albaștrilor
13:10
Remarca făcută de presa din Ungaria după ce Istvan Kovacs a fost trimis la meciul PSG – AS Monaco # Fanatik
Istvan Kovacs a fost delegat pentru a conduce meciul dintre PSG și AS Monaco, din play-off-ul Champions League, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
13:00
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru câştigarea titlului: „Pentru FCSB, sumele s-au triplat” # Fanatik
Mihai Rotaru îi umple de bani pe fotbaliștii de la Universitatea Craiova. FANATIK a aflat în exclusivitate primele pe care le încasează oltenii pentru victorie și pentru cucerirea campionatului
Acum 4 ore
12:40
Detaliile transferului lui George Pușcaș la Dinamo! Kopic a spus tot: “E jucător de națională! L-am văzut când era în forma maximă” Când face primul antrenament alături de “câini” # Fanatik
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a oferit cele mai noi informații legate de transferul iernii în SuperLiga: George Pușcaș. Când va face acesta primul antrenament cu ”câinii”.
12:20
Fotbalistul lui AC Milan, mutilat după accidentare horror! Cum arată la două zile după ce a fost transportat de urgență la spital # Fanatik
Ruben Loftus-Cheek, jucătorul celor de la AC Milan, a suferit o accidentare groaznică în ultimul meci de campionat, contra celor de la Parma! Cum arată fotbalistul la două zile de la incident
12:10
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească victoria lui Dinamo” # Fanatik
FCSB vrea ca Dinamo să își câștige ultimele două meciuri din sezonul regular. Ce le-a transmis Zeljko Kopic lui Mihai Stoica și lui Gigi Becali după declarațiile făcute la adresa „câinilor”.
12:00
Postul Paștelui și pericolul din farfurii: alimentele banale care sunt pline de E-uri. „Gândiți-vă bine când cumpărați o pâine” # Fanatik
Postul Paștelui este cel mai mare și mai greu post din an, iar specialiștii avertizează că poate deveni și periculos. Un fel principal poate avea peste 11 E-uri și zeci de grame de sare și zahăr. Ce spun nutriționiștii
11:50
Care e starea lui Florin Tănase după o nouă accidentare la FCSB: “Ar trebui să luăm deja un RMN portabil la câte a făcut!” # Fanatik
Florin Tănase nu a rezistat nici 30 de minute în meciul cu Metaloglobus și a suferit o nouă accidentare. Mihai Stoica anunță care este starea decarului de la FCSB.
11:30
Mihai Stoica a răbufnit la adresa lui Dinamo când a auzit dorința ”câinilor”: ”Nu mai vor titlul?!” # Fanatik
Mihai Stoica nu este convins de faptul că FCSB merită să ajungă în play-off în acest sezon. Oficialul campioanei a răbufnit la adresa lui Dinamo, când a auzit de zvonurile legate de meciurile ”câinilor”.
11:20
Controverse pe site-ul UEFA în războiul dintre FCSB și CSA Steaua București: „Steaua” apare în dreptul meciurilor din 2005-2016, iar statistici cu Hagi și Lăcătuș sunt asociate actualei FCSB.
11:10
Motivul fericit pentru care Risto Radunovic nu a jucat în FCSB – Metaloglobus: “A trebuit să meargă urgent la Belgrad!” # Fanatik
S-a aflat motivul pentru care Risto Radunovic nu a jucat în FCSB - Metaloglobus 4-1. Mihai Stoica a spus de ce a plecat jucătorul de urgență din țară.
11:00
Motivul secret pentru care Donald Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace: „A vrut să îi lovească pe ăştia din Uniunea Europeană” # Fanatik
Dumitru Dragomir susține că apelativul "premier" folosit de Donald Trump la adresa lui Nicuşor Dan nu a fost o greșeală, ci un mesaj calculat către liderii UE.
10:50
Imagini fabuloase din vestiar după ce SUA a luat titlul olimpic la hochei pe gheață. Ce a făcut directorul FBI și mesajul telefonic al lui Donald Trump. Video # Fanatik
SUA a câștigat pentru a treia oară în istorie titlul olimpic la hochei pe gheață. Directorul FBI a mers în vestiar și ce a urmat a devenit imediat viral.
Acum 6 ore
10:20
Out de la Inter din vară! Veste proastă pentru Cristi Chivu înaintea meciului decisiv cu Bodo/Glimt # Fanatik
Inter pregătește returul decisiv cu Bodo/Glimt din Champions League, dar primește o lovitură importantă înainte de meci. Un titular va părăsi echipa la finalul sezonului.
10:10
Atacantul campioanei a deschis scorul în meciul cu Metaloglobus și confirmă că este într-o formă bună, înaintea meciului echipei naționale, cu Turcia, programat pe 26 martie
09:50
Un nou act va fi luat în calcul la dosarul de pensionare. Proiect pentru repararea unor inechități # Fanatik
Un proiect de lege depus la Parlament prevede ca dosarul de pensionare să poată conține anumite documente care nu erau prevăzute până acum
09:30
Situație disperată la Hermannstadt, după patru înfrângeri consecutive: ”Nu mai e vreo șansă să ne salvăm direct” # Fanatik
FC Hermannstadt a pierdut pe terenul lui Csikszereda și și-a diminuat șansele de a rămâne în SuperLiga. Ce au spus jucătorii formației sibiene după un nou eșec.
09:20
Horia Ivanovici, discurs critic despre mentalitatea unora dintre noi: „România Balcanică! Nu poți să faci sărbătoare națională pentru locul 5!” # Fanatik
Horia Ivanovici, directorul FANATIK, face o comparație între locul 5 ocupat de boberii Mihai Tentea și George Iordache la JO de Iarnă 2026 și performanțele lui David Popovici. „Ar trebui să-l punem președintele României!”.
09:10
Detalii neștiute despre vizita lui Mircea Lucescu la clinica din Belgia: “Este un doctor român! Una dintre somitățile medicinei mondiale” # Fanatik
Giovanni Becali a oferit, la FANATIK, informații extrem de importante și de interesante despre vizita lui Mircea Lucescu la clinica din Belgia. Cine este, de fapt, doctorul care l-a tratat pe selecționerul României.
08:50
Marius Șumudică a pus tunurile pe el, după un nou eșec suferit în Arabia Saudită: „Dezamăgitor!”. Video # Fanatik
Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a cedat cu 1-2 pe terenul lui Al Fateh, iar antrenorul român a criticat la final o decizie luată de arbitru.
Acum 8 ore
08:40
S-au actualizat cifrele! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu două etape înainte de finalul sezonului regular! Supercomputerul a dat verdictul # Fanatik
FCSB s-a impus în fața lui Metaloglobus, scor 4-1, însă șansele să mai ajungă în play-off s-au diminuat. Cum arată calculele făcute de un supercomputer.
08:20
La un an de când și-a pierdut tatăl, celebrul actor român a făcut un anunț emoționant: “Încă îmi vine să îl sun după meciuri! Datorită lui sunt dinamovist” # Fanatik
Un cunoscut dinamovist din zona artistică, actorul Alex Conovaru, a făcut dezvăluiri emoționante despre tatăl său. Ce face acesta, în continuare, la un an de când și-a pierdut această persoană dragă.
08:10
Mașina de măturat de mare viteză de 4 milioane de lei și alte achiziții spectaculoase. Cum vrea compania de stat CNAB să rezolve haosul de pe Aeroportul Otopeni # Fanatik
O mașină de măturat de mare viteză, în valoare de 4 milioane de lei, și un contract cadru de zeci de milioane pentru curățenie. Lista achizițiilor la Aeroportul Otopeni
08:00
Victor Angelescu, înțepături pentru rivalele FCSB și Dinamo: „E fotbal, nu posesică” / ”Gigi Becali a ieșit și ne-a ironizat” # Fanatik
Acționarul minoritar al celor de la Rapid, Victor Angelescu, a dezvăluit ce s-a întâmplat înainte de meciul cu Dinamo și a avut un mesaj tăios pentru rivali.
07:40
Câți români s-au uitat la cel mai de interes eveniment de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Milano Cortina. Anunțul a fost făcut chiar de către comentatorul evenimentului
07:10
Ordinul dat de Gigi Becali la FCSB, după 4-1 cu Metaloglobus: „Jucătorii să facă asta! Eu sunt patronul” # Fanatik
Gigi Becali a făcut un anunț categoric după ce FCSB a câștigat cu Metaloglobus, scor 4-1. Ce îi pune pe jucători să facă în timpul meciurilor.
06:50
S-a stabilit data revanșei pentru “Lupta secolului”. Milionarii din ring vor avea împreună 95 de ani # Fanatik
Doi dintre cei mai valoroși pugiliști din toate timurile vor urca din nou în ringul de box, pentru o dispută epocală, la 11 ani de primul mare duel pe care l-au oferit publicului
Acum 12 ore
06:40
Fotbalistul român, care în urmă cu mulți ani reușea o performanță remarcabilă și înscria pe terenul celor de Arsenal, a încetat din viață și a lăsat în urmă amintirile frumoase.
05:50
Deplasări în străinătate și cursuri de perfecționare pentru directorii unei companii de stat. Ce buget personal și-au făcut șefii din Energie # Fanatik
O companie de stat din Energie, cu datorii de zeci de milioane de lei, a alocat sume generoase pentru achizițiile din 2026. Sunt incluse aici evenimente speciale pentru directorii companiei
Acum 24 ore
00:40
Marele absent de la FCSB, asaltat de fani la meciul cu Metaloglobus. Când ar putea reveni pe teren. Foto # Fanatik
Un jucător important de la FCSB nu a fost disponibil pentru partida cu Metaloglobus, însă a fost prezent pe Arena Națională. Ce gest a făcut acesta la pauza meciului.
00:30
Reacția lui Elias Charalambous despre play-off după FCSB – Metaloglobus 4-1: „Orice spun nu are importanță” # Fanatik
Antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous, a recunoscut că este dezamăgit de situația echipei, care în ciuda victoriei cu Metaloglobus ar putea să rateze calificarea în play-off.
00:20
Fostul mare arbitru, solicitare către CCA după ce a văzut-o pe Iuliana Demetrescu la FCSB – Metaloglobus 4-1: „Cred că e cazul!” # Fanatik
Un fost arbitru important a analizat prestația Iulianei Demetrescu din partida FCSB - Metaloglobus 4-1. Ce a declarat acesta despre momentul nefericit în care arbitra a fost dărâmată de Joao Paulo.
00:10
Fotbalistul cu dublă cetățenie s-a mutat în România după transferul la FCSB și dezvăluie: „Nebunie! În Israel nu am trăit așa ceva” # Fanatik
Ofri Arad, mijlocașul transferat în această iarnă de FCSB pentru a-l înlocui pe Adrian Șut, a vorbit despre meciul cu Metaloglobus și adaptarea în România
00:10
A antrenat FCSB și știe adevăratul motiv pentru care campioana e în pericol să rateze play-off-ul: ”Am vorbit cu jucătorii” # Fanatik
Chiar dacă a învins Metaloglobus cu 4-1, FCSB ar putea să rateze prezența în play-off. Un adversar știe din ce motiv au ajuns ”roș-albaștrii” într-o astfel de situație.
23 februarie 2026
23:50
Fanatik SuperLiga, marți, 24 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de top după FCSB – Metaloglobus # Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție spectaculoasă, marți, 24 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați pe Adrian Ilie, Marian Aliuță și Radu Constantea.
23:40
Olaru și Bîrligea își fac „mea culpa” înainte de meciurile decisive pentru play-off: „Asta ne-a adus aici. Mai sunt 1% șanse” # Fanatik
Daniel Bîrligea și Darius Olaru au reacționat la finalul partidei FCSB - Metaloglobus 4-1, rezultat care păstrează formația „roș-albastră” în lupta pentru play-off-ul Superligii.
23:30
Gigi Becali, Ilie Dumitrescu și Radu Naum s-au contrat în direct la TV după ce Joao Paulo a dărâmat-o pe Iuliana Demetrescu: ”Ea face 11 metri, nu el” / „Sunt curios dacă are ceva la piept” # Fanatik
În primele minute ale meciului FCSB - Metaloglobus 4-1 a avut loc o fază în care Joao Paulo a dărâmat-o pe Iuliana Demetrescu. Momentul a dus la o discuție aprinsă între Gigi Becali și Ilie Dumitrescu
23:20
Pontul zilei de marți, 24 februarie. Bet Builder de cotă 5,75 la Superbet pentru Inter – Bodo/Glimt # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 24 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,75 la meciul Inter - Bodo/Glimt.
23:20
Fosta campioană de Grand Slam a anunțat că a pus capăt mariajului care dura de la începutul anului 2022. Vestea a fost făcută publică pe rețelele de socializare.
23:10
Gigi Becali s-a convins de Ofri Arad după cele 45 de minute jucate în FCSB – Metaloglobus! Cine e jucătorul „perfect la toate” # Fanatik
Gigi Becali a analizat prestația lui Ofri Arad, care a debutat la FCSB în meciul cu Metaloglobus, scor 4-1. Cine este jucătorul care l-a impresionat pe patron.
23:00
Soția lui Ofri Arad a atras toate privirile pe Arena Națională. Cine este și cu ce se ocupă partenera noului mijlocaș de la FCSB. Foto # Fanatik
Partida FCSB - Metaloglobus a însemnat debutul în tricoul campioanei a mijlocașului Ofri Arad. Iar în tribunele Arenei Naționale și-a făcut apariția și soția israelianului.
22:40
Biletul zilei la pariuri, marți, 24 februarie 2026. Câștig de 280 de lei cu două meciuri din Champions League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de marți, 24 februarie 2026, poate aduce un câștig de 280 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din UEFA Champions League.
22:40
Gigi Becali a văzut imaginile cu Matei Popa și a izbucnit în direct: ”Am auzit că trebuie să-i educăm. La fotbal e război” # Fanatik
Gigi Becali a avut o ieșire nervoasă după meciul FCSB - Metaloglobus 4-1. Ce l-a enervat teribil pe patronul campioanei României și ce legătură are portarul Matei Popa.
22:20
Gigi Becali a făcut calculele pentru play-off după FCSB – Metaloglobus 4-1! „Așa ar fi normal” # Fanatik
Gigi Becali a analizat lupta pentru play-off după ce FCSB a învins-o pe Metaloglobus cu 4-1 și a urcat pe locul 7 în clasamentul Superligii. Ce urmează pentru gruparea „roș-albastră”.
