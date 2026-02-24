Horia Ivanovici, discurs critic despre mentalitatea unora dintre noi: „România Balcanică! Nu poți să faci sărbătoare națională pentru locul 5!”

Fanatik, 24 februarie 2026 09:20

Horia Ivanovici, directorul FANATIK, face o comparație între locul 5 ocupat de boberii Mihai Tentea și George Iordache la JO de Iarnă 2026 și performanțele lui David Popovici. „Ar trebui să-l punem președintele României!”.

• • •

Acum 10 minute
09:30
Situație disperată la Hermannstadt, după patru înfrângeri consecutive: ”Nu mai e vreo șansă să ne salvăm direct” Fanatik
FC Hermannstadt a pierdut pe terenul lui Csikszereda și și-a diminuat șansele de a rămâne în SuperLiga. Ce au spus jucătorii formației sibiene după un nou eșec.
Acum 30 minute
09:20
09:10
Detalii neștiute despre vizita lui Mircea Lucescu la clinica din Belgia: “Este un doctor român! Una dintre somitățile medicinei mondiale” Fanatik
Giovanni Becali a oferit, la FANATIK, informații extrem de importante și de interesante despre vizita lui Mircea Lucescu la clinica din Belgia. Cine este, de fapt, doctorul care l-a tratat pe selecționerul României.
Acum o oră
08:50
Marius Șumudică a pus tunurile pe el, după un nou eșec suferit în Arabia Saudită: „Dezamăgitor!”. Video Fanatik
Al Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a cedat cu 1-2 pe terenul lui Al Fateh, iar antrenorul român a criticat la final o decizie luată de arbitru.
Acum 2 ore
08:40
S-au actualizat cifrele! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul, cu două etape înainte de finalul sezonului regular! Supercomputerul a dat verdictul Fanatik
FCSB s-a impus în fața lui Metaloglobus, scor 4-1, însă șansele să mai ajungă în play-off s-au diminuat. Cum arată calculele făcute de un supercomputer.
08:20
La un an de când și-a pierdut tatăl, celebrul actor român a făcut un anunț emoționant: “Încă îmi vine să îl sun după meciuri! Datorită lui sunt dinamovist” Fanatik
Un cunoscut dinamovist din zona artistică, actorul Alex Conovaru, a făcut dezvăluiri emoționante despre tatăl său. Ce face acesta, în continuare, la un an de când și-a pierdut această persoană dragă.
08:10
Mașina de măturat de mare viteză de 4 milioane de lei și alte achiziții spectaculoase. Cum vrea compania de stat CNAB să rezolve haosul de pe Aeroportul Otopeni Fanatik
O mașină de măturat de mare viteză, în valoare de 4 milioane de lei, și un contract cadru de zeci de milioane pentru curățenie. Lista achizițiilor la Aeroportul Otopeni
08:00
Victor Angelescu, înțepături pentru rivalele FCSB și Dinamo: „E fotbal, nu posesică” / ”Gigi Becali a ieșit și ne-a ironizat” Fanatik
Acționarul minoritar al celor de la Rapid, Victor Angelescu, a dezvăluit ce s-a întâmplat înainte de meciul cu Dinamo și a avut un mesaj tăios pentru rivali.
Acum 4 ore
07:40
Șocant! Ce audiență a avut în România cel mai așteptat eveniment de la JO 2026 Fanatik
Câți români s-au uitat la cel mai de interes eveniment de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Milano Cortina. Anunțul a fost făcut chiar de către comentatorul evenimentului
07:10
Ordinul dat de Gigi Becali la FCSB, după 4-1 cu Metaloglobus: „Jucătorii să facă asta! Eu sunt patronul” Fanatik
Gigi Becali a făcut un anunț categoric după ce FCSB a câștigat cu Metaloglobus, scor 4-1. Ce îi pune pe jucători să facă în timpul meciurilor.
06:50
S-a stabilit data revanșei pentru “Lupta secolului”. Milionarii din ring vor avea împreună 95 de ani Fanatik
Doi dintre cei mai valoroși pugiliști din toate timurile vor urca din nou în ringul de box, pentru o dispută epocală, la 11 ani de primul mare duel pe care l-au oferit publicului
06:40
Doliu în fotbalul românesc! A murit jucătorul care marca pe terenul lui Arsenal Fanatik
Fotbalistul român, care în urmă cu mulți ani reușea o performanță remarcabilă și înscria pe terenul celor de Arsenal, a încetat din viață și a lăsat în urmă amintirile frumoase.
05:50
Deplasări în străinătate și cursuri de perfecționare pentru directorii unei companii de stat. Ce buget personal și-au făcut șefii din Energie Fanatik
O companie de stat din Energie, cu datorii de zeci de milioane de lei, a alocat sume generoase pentru achizițiile din 2026. Sunt incluse aici evenimente speciale pentru directorii companiei
Acum 12 ore
00:40
Marele absent de la FCSB, asaltat de fani la meciul cu Metaloglobus. Când ar putea reveni pe teren. Foto Fanatik
Un jucător important de la FCSB nu a fost disponibil pentru partida cu Metaloglobus, însă a fost prezent pe Arena Națională. Ce gest a făcut acesta la pauza meciului.
00:30
Reacția lui Elias Charalambous despre play-off după FCSB – Metaloglobus 4-1: „Orice spun nu are importanță” Fanatik
Antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous, a recunoscut că este dezamăgit de situația echipei, care în ciuda victoriei cu Metaloglobus ar putea să rateze calificarea în play-off.
00:20
Fostul mare arbitru, solicitare către CCA după ce a văzut-o pe Iuliana Demetrescu la FCSB – Metaloglobus 4-1: „Cred că e cazul!” Fanatik
Un fost arbitru important a analizat prestația Iulianei Demetrescu din partida FCSB - Metaloglobus 4-1. Ce a declarat acesta despre momentul nefericit în care arbitra a fost dărâmată de Joao Paulo.
00:10
Fotbalistul cu dublă cetățenie s-a mutat în România după transferul la FCSB și dezvăluie: „Nebunie! În Israel nu am trăit așa ceva” Fanatik
Ofri Arad, mijlocașul transferat în această iarnă de FCSB pentru a-l înlocui pe Adrian Șut, a vorbit despre meciul cu Metaloglobus și adaptarea în România
00:10
A antrenat FCSB și știe adevăratul motiv pentru care campioana e în pericol să rateze play-off-ul: ”Am vorbit cu jucătorii” Fanatik
Chiar dacă a învins Metaloglobus cu 4-1, FCSB ar putea să rateze prezența în play-off. Un adversar știe din ce motiv au ajuns ”roș-albaștrii” într-o astfel de situație.
23 februarie 2026
23:50
Fanatik SuperLiga, marți, 24 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție de top după FCSB – Metaloglobus Fanatik
Fanatik Superliga vine cu o nouă ediție spectaculoasă, marți, 24 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici îi va avea invitați pe Adrian Ilie, Marian Aliuță și Radu Constantea.
23:40
Olaru și Bîrligea își fac „mea culpa” înainte de meciurile decisive pentru play-off: „Asta ne-a adus aici. Mai sunt 1% șanse” Fanatik
Daniel Bîrligea și Darius Olaru au reacționat la finalul partidei FCSB - Metaloglobus 4-1, rezultat care păstrează formația „roș-albastră” în lupta pentru play-off-ul Superligii.
23:30
Gigi Becali, Ilie Dumitrescu și Radu Naum s-au contrat în direct la TV după ce Joao Paulo a dărâmat-o pe Iuliana Demetrescu: ”Ea face 11 metri, nu el” / „Sunt curios dacă are ceva la piept” Fanatik
În primele minute ale meciului FCSB - Metaloglobus 4-1 a avut loc o fază în care Joao Paulo a dărâmat-o pe Iuliana Demetrescu. Momentul a dus la o discuție aprinsă între Gigi Becali și Ilie Dumitrescu
23:20
Pontul zilei de marți, 24 februarie. Bet Builder de cotă 5,75 la Superbet pentru Inter – Bodo/Glimt Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 24 februarie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5,75 la meciul Inter - Bodo/Glimt.
23:20
Despărțire șoc în sportul mondial. Marea campioană divorțează Fanatik
Fosta campioană de Grand Slam a anunțat că a pus capăt mariajului care dura de la începutul anului 2022. Vestea a fost făcută publică pe rețelele de socializare.
23:10
Gigi Becali s-a convins de Ofri Arad după cele 45 de minute jucate în FCSB – Metaloglobus! Cine e jucătorul „perfect la toate” Fanatik
Gigi Becali a analizat prestația lui Ofri Arad, care a debutat la FCSB în meciul cu Metaloglobus, scor 4-1. Cine este jucătorul care l-a impresionat pe patron.
23:00
Soția lui Ofri Arad a atras toate privirile pe Arena Națională. Cine este și cu ce se ocupă partenera noului mijlocaș de la FCSB. Foto Fanatik
Partida FCSB - Metaloglobus a însemnat debutul în tricoul campioanei a mijlocașului Ofri Arad. Iar în tribunele Arenei Naționale și-a făcut apariția și soția israelianului.
22:40
Biletul zilei la pariuri, marți, 24 februarie 2026. Câștig de 280 de lei cu două meciuri din Champions League Fanatik
Biletul zilei la pariuri de marți, 24 februarie 2026, poate aduce un câștig de 280 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din UEFA Champions League.
22:40
Gigi Becali a văzut imaginile cu Matei Popa și a izbucnit în direct: ”Am auzit că trebuie să-i educăm. La fotbal e război” Fanatik
Gigi Becali a avut o ieșire nervoasă după meciul FCSB - Metaloglobus 4-1. Ce l-a enervat teribil pe patronul campioanei României și ce legătură are portarul Matei Popa.
22:20
Gigi Becali a făcut calculele pentru play-off după FCSB – Metaloglobus 4-1! „Așa ar fi normal” Fanatik
Gigi Becali a analizat lupta pentru play-off după ce FCSB a învins-o pe Metaloglobus cu 4-1 și a urcat pe locul 7 în clasamentul Superligii. Ce urmează pentru gruparea „roș-albastră”.
22:20
Ce s-a întâmplat pe teren imediat după FCSB – Metaloglobus. Gigi Mustață a luat cuvântul: „Dați-vă viața!”. Foto Fanatik
Liderul Peluzei Nord, facțiunea dură a suporterilor de la FCSB, Gheorghe Mustață, a avut un mesaj clar pentru jucători la finalul partidei câștigate cu Metaloglobus, 4-1.
21:50
Ce a făcut Rafael Nadal după 26 de ani: ”Ce senzație incredibilă” Fanatik
Experiența care l-a uimit pe Rafael Nadal, după ce a pus-o pe pauză în ultimii 26 de ani. Fostul mare jucător de tenis a reacționat instant după eveniment.
21:40
Ilie Dumitrescu a răbufnit în direct, după ce a văzut ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo: „Nu se poate așa ceva!”. Video Fanatik
Startul partidei dintre FCSB și Metaloglobus, din runda cu numărul 28 a SuperLigii, a adus o fază cum rar se vede pe stadioane, în care arbitrul Iuliana Demetrescu a fost actor principal.
21:30
Rapid – Dinamo, derby-ul cu cea mai mică audiență TV din acest sezon de SuperLiga! FCSB – Csikszereda a fost peste: comparația cu Slobozia – Craiova Fanatik
Derby-ul Rapid - Dinamo a stabilit un record negativ în actuala ediție de SuperLiga! Audiența TV a fost mult sub așteptări: toate detaliile
21:10
Trecutul uluitor al complicilor văduvei lui Cotabiță din dosarul de proxenetism. Înainte de saloanele erotice lucrau la o invenție care urma să schimbe lumea Fanatik
Patru inculpați au fost reținuți în dosarul saloanelor de masaj erotic. Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost plasată în arest la domiciliu, fiind bănuită de proxenetism în formă continuată
21:00
Ofri Arad, gol anulat la debutul în tricoul FCSB! Gestul fotbalistului, după ce reușise să marcheze. Foto Fanatik
Ofri Arad a reușit să bage mingea în poartă la debutul în tricoul FCSB. Golul a fost anulat de VAR pentru o poziție de ofsaid. Cui îi dedicase reușita?!
20:50
Gigi Becali anunţă o măsură radicală dacă FCSB va rata play-off-ul: “Gata! S-a terminat”. Câţi bani bagă în transferurile din vară: “Fac echipă puternică!” Fanatik
Gigi Becali a făcut anunțul în direct! Ce se va întâmpla dacă FCSB va rata play-off-ul din SuperLiga: „Pe cuvânt!”. Ce sumă investește în vară pentru transferuri
Acum 24 ore
20:40
Pierdere uriașă pentru FCSB în plină luptă pentru play-off! A ieșit accidentat în meciul cu Metaloglobus Fanatik
FCSB a suferit o pierdere uriașă în prima repriză a meciului cu Metaloglobus din SuperLiga. Titularul echipei s-a accidentat și a fost înlocuit.
20:40
Două goluri într-un minut în FCSB – Metaloglobus! Bîrligea, contrat de fostul jucător al Stelei, care a „recidivat”. Video Fanatik
FCSB a deschis scorul în startul meciului cu Metaloglobus de pe Arena Națională, însă oaspeții au replicat aproape instant și au egalat situația pe tabelă.
20:10
Dumitru Dragomir, reacţie după alianţa Gigi Becali – Călin Georgescu: „Vrea să conducă doar el! Nu poate fi strunit de nimeni” Suma uriaşă pe care o cheltuie lunar latifundiarul Fanatik
Dumitru Dragomir a reacţionat la eventualitatea unei alianţe între Gigi Becali şi Călin Georgescu şi susține că patronul FCSB ar fi trebuit să își construiască singur un partid politic.
20:10
Inundații la lojă înainte de FCSB – Metaloglobus! Imagini incredibile de la Arena Națională. Video Fanatik
Probleme mari pe Arena Națională înainte de meciul dintre FCSB și Metaloglobus, din runda cu numărul 28 a SuperLigii României, din cauza condițiilor meteo.
20:00
FIFA revoluționează fotbalul: schimbare istorică pentru evitarea tragerilor de timp Fanatik
Cu puțin mai mult de trei luni înainte de startul Cupei Mondiale, FIFA analizează posibilitatea unor schimbări de regulament. Ce propuneri sunt pe masa IFAB.
19:40
Horia Ivanovici şi Dumitru Dragomir, show după Unirea Slobozia – U Craiova 0-3 | Profeţiile lui Mitică Fanatik
19:40
Andrei Nicolescu vede o candidată surpriză la titlu: “Serios vorbesc! Statistica nu minte” Fanatik
În opinia șefului lui Dinamo, Andrei Nicolescu, o echipă din afara top 3 ar putea fi o candidată surpriză la titlu în acest sezon. Cu ce a impresionat această formație în ultimele luni de SuperLiga.
19:30
Dorinel Munteanu, OUT de la Hermannstadt?! Reacția antrenorului, după 1-2 cu Csikszereda: „Voi avea o discuție cu conducerea” Fanatik
Dorinel Munteanu a vorbit despre viitorul său la Hermannstadt după ce sibienii au suferit un nou eșec în Superliga, 1-2 pe terenul celor de la Csikszereda.
19:10
Al Fateh – Al Okhdood, live video în campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică caută prima victorie după 8 meciuri Fanatik
Al Fateh - Al Okhdood va avea loc în campionatul Arabiei Saudite. Marius Șumudică speră să rupă ghinionul și să obțină o nouă victorie în Saudi Pro League.
19:00
Va candida la „golul sezonului”! Fotbalistul din SuperLiga, reușită fabuloasă în meciul în care a atins o bornă specială. Video Fanatik
Meciul dintre Csikszereda și Hermannstadt (2-1) a oferit o reușită extraordinară, care va candida la titlul de „golul sezonului” în Superliga, iar fotbalistul care a înscris are mai multe motive de bucurie.
18:50
Doi bărbați morți în același bloc din Deva, la etaje diferite. Ce se ascunde în spatele cazului care i-a uimit chiar și pe polițiști: ”Te poate omorî rapid” Fanatik
Detaliul care schimbă complet tragedia din Deva, unde doi bărbați au fost găsiți fără suflare în același bloc, la etaje diferite. Care e adevărul din spatele coincidenței
18:40
Cristi Chivu, dialog tensionat cu un jurnalist înainte de Inter – Bodo/Glimt! „Râzi și tu? Felicitări! Nu există”. Mărturisire incredibilă: „Nu îmi ascultam antrenorii” Fanatik
Cristi Chivu a fost prezent la conferința de presă înainte de returul dintre Inter și Bodo/Glimt, iar antrenorul român a fost deranjat de atitudinea unui jurnalist.
18:20
Cătălin Cîrjan, între inimă și cifre. Andrei Vochin știe ce-i lipsește căpitanului de la Dinamo, „promisiunea care cere confirmare” Fanatik
Andrei Vochin a disecat cifrele din acest sezon ale lui Cătălin Cîrjan. Mai mult, analistul FANATIK l-a comparat pe căpitanul lui Dinamo cu alți mijlocași ofensivi care au îmbrăcat tricoul alb-roșu
18:20
De ce a leșinat Horațiu Potra în sala de judecată. Liderul mercenarilor, proces-maraton în dosarul loviturii de stat, alături de Călin Georgescu Fanatik
Lui Horațiu Potra i s-a făcut rău în sala de judecată, iar FANATIK a aflat ce s-a întâmplat în ședința care s-a ținut la Curtea de Apel luni, 23 februarie 2026
18:10
Meciul decisiv care poate să ducă FCSB în play-off: “Este cel mai important! Acolo e prada” Fanatik
Care este meciul decisiv în urma căruia FCSB ar putea sper să reintre cu șanse uriașe în lupta pentru play-off. E vorba de un duel între două echipe de provincie.
