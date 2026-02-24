PS Timotei Sătmăreanul: Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Să ne pocăim!
Basilica.ro, 24 februarie 2026 15:20
„Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Să ne pocăim, să ne cerem iertare!” a afirmat luni Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. Preasfinția Sa a săvârșit Pavecernița Mare și Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare. Arhiereul vicar a evidențiat în predică…
• • •
Acum 10 minute
15:40
Academia Română pregătește deschiderea unei filiale la Chișinău: Proiectul se află în dezbaterea Senatului # Basilica.ro
O filială a Academiei Române ar urma să fie înființată la Chișinău, în baza unui proiect legislativ. Vicepreședintele Academiei Române, acad. Mircea Dumitru, a afirmat într-un interviu pentru Moldpres că acesta se află în prezent în dezbaterea Senatului României. Inițiativa, susținută de comunitățile academice din România și Republica Moldova, vizează consolidarea cooperării științifice, culturale și…
Acum 30 minute
15:20
15:20
Episcopul Siluan al Ungariei: Biserica ne îndeamnă nu doar la postire, ci și la hrănirea sufletului, prin Canonul cel Mare # Basilica.ro
„Cântările liturgice ale Bisericii ne îndeamnă nu doar la postire de alimente, ci și la hrănirea sufletului, prin Canonul cel Mare al pocăinței”, a subliniat luni Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei. Preasfinția Sa a oficiat prima parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul și slujba Pavecerniței Mari la Catedrala Episcopală din Gyula. Canonul cel Mare, pregătire…
Acum o oră
15:10
Biserica ne pune la îndemână un model complet de luptă cu păcatul, subliniază Episcopul Covasnei și Harghitei # Basilica.ro
„Creștinul este ostașul prin excelență, pentru că Biserica ne pune la îndemână un model complet de luptă cu păcatul”, a subliniat Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei. Preasfinția Sa a oficiat slujba Pavecerniței Mari la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc. Conținutul Canonului cel Mare Canonul Sfântului Andrei Criteanul, a explicat Preasfințitul Părinte Andrei, este…
14:50
Catedrala Mitropolitană din Paris a găzduit un concert în beneficiul restaurării vitraliilor de la Mănăstirea Godoncourt # Basilica.ro
Catedrala Ortodoxă Română „Sf. Arh. Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris a găzduit sâmbătă un concert caritabil pentru susținerea lucrărilor de restaurare a vitraliilor de la Mănăstirea Godoncourt, Franța. Au susținut recitaluri Sabina Comici Sabareze la vioară și tinerii Eva Bătrânu și Juan Luis Jiménez Vînău la pian. Evenimentul a fost transmis în direct pe…
14:50
Patriarhul Daniel: Postul Mare este şcoală duhovnicească a înfrânării şi a pocăinţei (Text integral) # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit luni, la slujba Canonului Mare, un cuvânt intitulat „Postul Mare este şcoală duhovnicească a înfrânării şi a pocăinţei”. „Sfinții Părinți ai Bisericii ne învață că postul este şcoală a eliberării de patimi egoiste şi de creştere în virtuţi, şcoală a libertăţii de a alege între Dăruitor și darurile Sale.…
Acum 2 ore
14:10
Membrii Centrului de formare cultural-teologică și catehetică al Episcopiei Canadei s-au reunit la Mănăstirea Mono # Basilica.ro
Mănăstirea Mono din Ontario, Canada, a găzduit sâmbătă Adunarea Generală a Centrului de formare cultural-teologică și catehetică „Sf. Maxim Mărturisitorul” al Episcopiei Canadei. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie, oficiată de ieromonahul Policarp Athenagoras, egumenul mănăstirii. Lucrările au fost deschise de Episcopul Ioan Casian al Canadei, care este și președintele Centrului de formare Cultural-Teologică și…
Acum 4 ore
13:40
Tineri din țară și din străinătate s-au reunit într-o tabără de schi la Sâmbăta de Sus # Basilica.ro
Tineri din țară și din străinătate au participat, în perioada 17–21 februarie, la Tabăra Internațională Bilingvă de iarnă „SKI-SKY”, organizată la Sâmbăta de Sus, județul Brașov. Tabăra a reunit copii și adolescenți din Irlanda, Belgia și România, participanți ai programului online „Credință și Prietenie – Dincolo de ecrane”, coordonat de profesoarele Tatiana Tăbîrcă, Liliana Turturoiu…
13:20
InfoCons atrage atenția asupra compoziției produselor de post consumate frecvent, arătând că unele dintre acestea pot conține un număr ridicat de aditivi alimentari, precum și cantități semnificative de sare și zahăr, care depășesc recomandările nutriționale zilnice. Organizația a realizat o analiză privind produsele alimentare consumate frecvent în perioada Postului Mare, evidențiind numărul de aditivi alimentari,…
Acum 6 ore
11:00
Arhiepiscopul Atanasie către polițiștii londonezi: Credința nu este separată de responsabilitatea publică, ci o susține # Basilica.ro
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord s-a adresat luni polițiștilor londonezi în cadrul evenimentului „Orthodox Easter 2026”. Înaltpreasfinția Sa a subliniat că, pentru creștinii ortodocși, „credința nu este separată de responsabilitatea publică, ci o susține și o înnobilează”. Manifestarea a avut loc la sediul central al Poliției Metropolitane din Londra (New Scotland…
10:50
Precum postim de bucate, așa să postim și de răutate: Prima seară din Postul Mare la Catedrala din Cluj-Napoca # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a inaugurat duminică prima dintre serile duhovnicești organizate în Postul Mare la Catedrala din Cluj-Napoca. „Principala carte de slujbe din perioada aceasta este Triodul, iar această carte ne spune că, precum postim de bucate, așa să postim și de răutate, pentru că altfel postul nostru nu are nicio…
10:20
Webinarii: Reprezentanții parohiilor din Italia învață să utilizeze materiale care consolidează caracterul copiilor # Basilica.ro
Aproape 100 de reprezentanți ai parohiilor românești din Italia au participat, în perioada 16-19 februarie 2026, la patru webinarii de informare și sprijin în utilizarea programului educațional „Pregătiți pentru viață”. Programul, derulat în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română, vizează consolidarea caracterului copiilor și adolescenților prin derularea de ateliere de lectură…
09:50
Dialogul sufletului cu Dumnezeu: Prima parte a Canonului cel Mare oficiată la Catedrala din Roman # Basilica.ro
„Am putut asculta dialogul sufletului cu Dumnezeu, înfățișat sub diverse chipuri ale personajelor Vechiului și Noului Testament”, a explicat luni seară, la Catedrala din Roman, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Ierarhul a oficiat, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, prima pare a Canonului cel Mare al…
Acum 8 ore
09:40
O parohie românească în aproprierea Madridului a aniversat un deceniu de activitate liturgică și misionară # Basilica.ro
Parohia românească „Sfântul Ierarh Ioan Maximovici” din Las Rozas–Majadahonda, aflată în apropierea Madridului, a aniversat duminică zece ani de activitate liturgică și misionară. Evenimentul a fost marcat de săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei. Preasfinția Sa a explicat semnificația Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai. „La prima vedere, am…
08:50
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro. Patriarhul Daniel: Postul este o școală de înfrânare duhovnicească și de eliberare de patimile egoiste „Postul nu este un simplu exercițiu de igienă și de estetică, ci este o școală de înfrânare duhovnicească, o școală de despătimire sau de eliberare…
Acum 24 ore
20:00
Canonul Mare la Catedrala Patriarhală: PS Varlaam Ploieșteanul îndeamnă la curățirea sufletului prin lacrimi de pocăință # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, îndeamnă, în prima zi a Canonului Mare a Sfântului Andrei Criteanul, la curățirea sufletului prin lacrimi de pocăință. Episcopul vicar patriarhal a săvârșit Pavecernița Mare și Canonul Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Patriarhală. Preasfinția Sa a subliniat că această perioadă a Postului Mare este un dar al milostivirii…
19:40
Întâlnire frățească la Piatra Neamț: Noi proiecte de colaborare cu Protopopiatul Chișinău # Basilica.ro
Un grup de clerici din cadrul Protopopiatului Chișinău a efectuat o vizită de lucru în Arhiepiscopia Iașilor, în vederea consolidării relațiilor și a inițierii unor noi proiecte de înfrățire între parohii. În zilele de 18–19 februarie, clericii din Republica Moldova s-au întâlnit cu cei din Protopopiatul Piatra Neamț, la Parohia „Buna Vestire”. Preoții din cele…
19:10
PS Timotei Prahoveanul a fost prezent la instalarea starețului Mănăstirii Panaghia Dovra din Grecia # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost prezent vineri, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la instalarea noului stareț al Mănăstirii Panaghia Dovra din Grecia, Episcopul Atenagora de Domenikon. Instalarea noului stareț a avut loc la un an de la trecerea la Domnul a părintelui Pantelimon Corfiotakis, rânduiala fiind oficiată…
18:50
Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române vor dialoga online cu diaspora americană despre pastorația familiei în Postul Mare # Basilica.ro
Mitropolia celor două Americi organizează, în perioada Postului Mare, programul educațional „Cercetându-ți Credința”, care va reuni ierarhi și teologi ai Bisericii Ortodoxe Române în întâlniri online dedicate pastorației familiei și studiului biblic. Programul va debuta joi, 26 februarie, cu un studiu biblic în limba română dedicat Sfintei Evanghelii după Marcu, susținut de profesorul Gheorghe Butuc…
18:30
Răzvan Clipici descrie virtuțile sfintelor recent canonizate: Smerenia, dragostea de aproapele, curajul mărturisitor # Basilica.ro
Răzvan Mihai Clipici, Consilier Patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, a explicat într-un interviu pentru Hotnews.ro, virtuțile femeilor recent canonizate de Patriarhia Română și criteriile pe baza cărora s-a luat decizia includerii lor în calendarul bisericesc. „Dragostea pe care o manifestă oamenii față de o anumită persoană este primul criteriu. Apoi se analizează…
18:30
PS Macarie a botezat cinci tineri din Scandinavia: Dăm mărturie despre Hristos într-o societate secularizată # Basilica.ro
Episcopul Macarie al Europei de Nord a săvârșit duminică Taina Sfântului Botez pentru cinci tineri din Scandinavia. Preasfinția Sa a subliniat că prin acest gest „dăm mărturie despre Hristos într-o societate secularizată”. Slujba a avut loc în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Copenhaga, Danemarca. Preasfințitul Părinte Macarie a evidențiat importanța evenimentului pentru comunitatea creștină din…
18:10
Patriarhul Daniel: Postul este o școală de înfrânare duhovnicească și de eliberare de patimile egoiste # Basilica.ro
„Postul nu este un simplu exercițiu de igienă și de estetică, ci este o școală de înfrânare duhovnicească, o școală de despătimire sau de eliberare treptată din patimile egoiste pentru a dobândi iubirea smerită și milostivă sau darnică aflată în Iisus Hristos, Cel care s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce”,…
17:00
Sâmbătă, ucrainenii din România au sărbătorit Ziua Limbii Materne, iar duminică, preoții și credincioșii ucraineni din țara noastră s-au rugat în genunchi pentru pace în Ucraina, informează reprezentanții Vicariatului Ortodox Ucrainean. Preoții au rostit Rugăciunea pentru pace aprobată de Sfântul Sinod, iar la ecteniile din cadrul Sfintei Liturghii au adăugat cererile speciale pentru pace recomandate…
16:30
Cu un pas mai aproape de redeschiderea Schitului de la Iordan: Arhim. Ioan Meiu s-a întâlnit cu autoritățile israeliene # Basilica.ro
„În prima zi a Postului Mare am avut, cu ajutorul lui Dumnezeu, prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967”, a anunțat pe Facebook Arhim. Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și superiorul așezămintelor românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan. Din…
16:20
PS Teofil de Iberia: Pentru a redobândi Raiul, trebuie să avem încredere în Dumnezeu, hrănindu-ne mereu din cuvântul Lui # Basilica.ro
„Pentru a redobândi starea de Rai, trebuie să avem încredere în Dumnezeu, hrănindu-ne mereu din cuvântul Lui”, a subliniat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Policarp” din Aranda de Duero, Spania, care și-a sărbătorit…
16:20
Mitropolitul Ioan al Banatului a transmis un mesaj pastoral la începutul Postului Mare în care propune ca perioada să fie folosită pentru reînnoirea vieții de familie, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și a Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar. „Familia este mica biserică, locul în care credința se învață prin exemplu,…
16:10
O asociație filantropică din Irlanda va sprijini copiii și vârstnicii vulnerabili din Episcopia Hușilor # Basilica.ro
Asociația Filantropică „Sfântul Nectarie” din Irlanda a demarat vineri o nouă etapă a Programului social „Huși”, dedicat sprijinirii copiilor și persoanelor vârstnice vulnerabile din județul Vaslui. Ajuns la cea de-a 16-a ediție, demersul reprezintă o formă constantă de solidaritate și cooperare între românii din diaspora și comunitățile din țară. Acțiunea urmărește prevenirea abandonului școlar, susținerea…
15:50
„Fără împăcarea cu aproapele, fără lepădarea de mândrie și de împietrirea inimii, orice nevoință rămâne exterioară”, a subliniat duminică Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Duminica Sfântului Apostol Toma” – Dartford și Gravesend, în apropriere de Londra. În tâlcuirea Evangheliei Duminicii Izgonirii lui Adam…
Ieri
15:20
125 de ani de la nașterea Patriarhului Justinian Marina: A ales calea unei dârze rezistențe # Basilica.ro
Duminică s-au împlinit 125 de ani de la nașterea Patriarhului Justinian Marina, cel care a protejat Biserica în perioada de maximă intensitate a prigoanei ateiste. Întâistătătorul a fost pomenit atât la Catedrala Patriarhală, cât și la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, unde își doarme somnul de veci. „Cu mult curaj și echilibru, diplomație și tenacitate,…
14:40
Toiagul arhieresc al Episcopului Partenie Ciopron, care a păstorit la Bălți între anii 1941 și 1944, a revenit după 82 de ani în nordul Basarabiei, fiind donat Episcopiei de Bălți pentru patrimoniul muzeal eparhial. Obiectul cu valoare istorică și simbolică a fost oferit Preasfințitului Părinte Antonie la București de către colonelul în rezervă Dumitru Stavarache…
14:20
Comuniunea dintre conștiință și Dumnezeu, asemănată de IPS Ioachim cu un GPS care indică drumul cel bun # Basilica.ro
Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a asemănat duminică comuniunea dintre conștiința omului și Dumnezeu cu un GPS care îl duce pe cel rătăcit pe drumul cel bun. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Vecernia iertării, împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. „De vreme ce am conștientizat…
14:20
PS Benedict ne îndeamnă să iertăm: Trăiește deodată cu celălalt suferința lui, căderea lui # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a îndemnat în predica de duminică să iertăm pe aproapele nostru și să îl sprijinim în încercările sale: „Trăiește deodată cu celălalt suferința lui, căderea lui”. Ierarhul s-a aflat la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău, județul Sălaj, unde a oficiat Sfânta Liturghie. Iertarea în viața creștină Preasfințitul Părinte Benedict…
14:10
Fotografii cu peisaje de iarnă, momente de rugăciune și multe alte imagini din viața ortodoxă incluse în articolul nostru din perioada 16-22 februarie 2026, ne arată frumusețea vieții trăite cu credință. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro…
12:00
Episcopul Hușilor îndeamnă la postire de la mediile digitale în pregătirea pentru Învierea Domnului # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a îndemnat duminică la postire de la mediile digitale în pregătirea pentru Învierea Domnului. Pornind de la cuvântul Evangheliei, „Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta” (Matei 6, 21), ierarhul a subliniat că direcția în care ne investim timpul și energia arată, de fapt, centrul vieții…
10:20
IPS Atanasie, la începutul Postului Mare: Cel ce înțelege taina iertării, înțelege că Domnul a venit să șteargă păcatul lumii # Basilica.ro
„Cel ce înțelege taina iertării, înțelege că Domnul a venit să șteargă păcatul acestei lumi”, a explicat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, în mesajul de la începutul Postului Sfintelor Paști. Pornind de la cunoscuta cântare liturgică „Ușile pocăinței”, specifică perioadei Triodului, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că pocăința și iertarea…
10:10
Perioada Sfântului și Marelui Post, care începe luni în Biserica Ortodoxă Română, este o „vreme a cercetării lăuntrice, a limpezirii minții și a reașezării ființei noastre în orizontul veșniciei”, transmite Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. „Dincolo de exercițiul exterior al înfrânării trupești, avem de parcurs împreună un urcuș al Învierii, o chemare…
09:40
Arhid. Mihail Bucă: În Postul Mare, cântările ne coboară în mormântul patimilor noastre, ca de acolo să ne ridice Hristos # Basilica.ro
Arhid. Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale și coordonatorul Grupului psaltic Tronos, a explicat pentru Basilica.ro valoarea și rostul cântărilor de la slujbele din Postul Mare. „Fiecare slujbă are maiestuozitatea ei, ascunsă, precum lumina care se întrezărește din mormântul lui Hristos, în sobrietatea cântărilor psaltice”, afirmă cântărețul bisericesc. „Pot spune că aceste cântări pe care le…
09:00
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Nu postim pentru a fi văzuți sau lăudați de oameni, ci postim ca să iubim mai mult pe Dumnezeu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a atras atenția duminică asupra faptului că postirea nu se face „pentru a fi văzuți sau lăudați de oameni”, ci pentru…
22 februarie 2026
19:40
Arhim. Clement Haralam: Când ceri iertare cuiva pentru anumite greşeli, ceri iertare lui Hristos # Basilica.ro
„Când ceri iertare cuiva pentru oarecare greșeli, ceri iertare lui Hristos”, a spus duminică Părintele arhimandrit Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, la Vecernia iertării. Arhimandritul a explicat că iertarea „este un act de smerenie și de milostenie”. „A ierta înseamnă și a întinde o mână de speranță sau salvare celui iertat, din dragoste…
18:20
PS Varlaam Ploieșteanul despre Patriarhul Justinian: A fost chemat de Dumnezeu să ghideze corabia Bisericii în vremurile cele mai tulburi # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat duminică importanța Patriarhului Justinian în istoria ortodoxiei românești, afirmând că „a fost chemat de Dumnezeu să ghideze corabia Bisericii în vremurile cele mai tulburi”. PS Varlaam Ploieșteanul a evocat personalitatea Patriarhului Justinian cu ocazia pomenirii săvârșite la împlinirea a 125 de ani de la nașterea celui…
17:30
„Postul Mare este o ofrandă, o jertfă a noastră adusă lui Dumnezeu”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală. Preasfinția Sa a precizat că pentru a fi plăcută lui Dumnezeu, ofranda noastră trebuie însoțită…
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
PS Paisie Sinaitul, la începutul Postului Mare: Iertarea este cheia care deschide toate celelalte virtuți # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat duminică la Paraclisul Catedralei Naționale că iertarea este „cheia care deschide toate celelalte virtuți” și că „postul fără iertare devine formalism”. „Iertarea nu este un detaliu secundar al vieții duhovnicești; este condiția ei. Postul fără iertare devine formalism. Rugăciunea fără iertare devine cuvânt gol. Milostenia fără…
15:00
Patriarhul Justinian Marina a fost pomenit duminică la împlinirea a 125 de ani de la naștere, la Mănăstirea Radu Vodă, acolo unde se află mormântul celui de-al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Slujba de pomenire a fost oficiată de părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, starețul mănăstirii, care a evocat lupta Patriarhului Justinian pentru a salva…
14:10
Patriarhul Daniel: Nu postim pentru a fi văzuți sau lăudați de oameni, ci postim ca să iubim mai mult pe Dumnezeu # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a atras atenția duminică asupra faptului că postirea nu se face „pentru a fi văzuți sau lăudați de oameni”, ci pentru „a-L iubi mai mult pe Dumnezeu”. Părintele Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Preafericirea Sa a explicat Evanghelia…
21 februarie 2026
19:00
În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu,…
18:00
Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) organizează, în perioada 25 februarie – 1 martie, Târgul Mărțișorului, eveniment ce a ajuns la a 25-a ediție. Potrivit MNȚR, „Târgul Mărțișorului promovează și recontextualizează sărbătorirea unui obicei care a suferit în ultimul secol o serie de transformări, predominant în spațiul urban”. Pe lângă produsele tradiționale legate de Mărțișor,…
16:50
La intrarea în Postul Mare, Mitropolitul Serafim îndeamnă la iertarea celor care ne-au greșit # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, ne îndeamnă să le cerem iertare celor care ne-au greșit, într-un mesaj transmis cu ocazia începutului Postului Mare. IPS Serafim a afirmat că urmează o perioadă de nevoință duhovnicească pentru a primi, la final, darurile Învierii. „Șapte săptămâni de post și de rugăciune înmulțită, care…
14:40
Roma: O expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși s-a deschis în primul muzeu de arhitectură antică din lume # Basilica.ro
O expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși a fost inaugurată joi la Mercati di Traiano din Roma, spațiu considerat primul muzeu de arhitectură antică din lume, a informat Ambasada României în Italia. Expoziția „Constantin Brâncuși: Originile infinitului” face parte din calendarul Anului Cultural România – Italia 2026 și se află sub Înaltul Patronaj al Președinților României…
13:30
PS Benedict oferă șase sfaturi pentru a ne îmbunătăți viața duhovnicească în Postul Mare # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a oferit șase sfaturi pentru îmbunătățirea vieții duhovnicești în perioada Postului Mare, într-un mesaj transmis cu acest prilej. Astfel, Preasfinția Sa a explicat că în această perioadă suntem invitați la „postire însoțită de asceză” și la „participare liturgică responsabilă” la viața Bisericii. „Postul Mare este un răstimp de maximă intensitate…
11:10
Ziua Internațională a Limbii Materne este sărbătorită anual la 21 februarie. Instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) în noiembrie 1999, la inițiativa Bangladeshului, această zi a fost recunoscută oficial de Adunarea Generală a ONU în 2002 printr-o rezoluție dedicată protecției și promovării limbilor materne la nivel global. Data de 21…
