Canonul Mare la Catedrala Patriarhală: PS Varlaam Ploieșteanul îndeamnă la curățirea sufletului prin lacrimi de pocăință
Basilica.ro, 23 februarie 2026 20:00
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, îndeamnă, în prima zi a Canonului Mare a Sfântului Andrei Criteanul, la curățirea sufletului prin lacrimi de pocăință. Episcopul vicar patriarhal a săvârșit Pavecernița Mare și Canonul Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Patriarhală. Preasfinția Sa a subliniat că această perioadă a Postului Mare este un dar al milostivirii…
Acum 30 minute
20:00
Acum o oră
19:40
Întâlnire frățească la Piatra Neamț: Noi proiecte de colaborare cu Protopopiatul Chișinău # Basilica.ro
Un grup de clerici din cadrul Protopopiatului Chișinău a efectuat o vizită de lucru în Arhiepiscopia Iașilor, în vederea consolidării relațiilor și a inițierii unor noi proiecte de înfrățire între parohii. În zilele de 18–19 februarie, clericii din Republica Moldova s-au întâlnit cu cei din Protopopiatul Piatra Neamț, la Parohia „Buna Vestire”. Preoții din cele…
Acum 2 ore
19:10
PS Timotei Prahoveanul a fost prezent la instalarea starețului Mănăstirii Panaghia Dovra din Grecia # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a fost prezent vineri, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la instalarea noului stareț al Mănăstirii Panaghia Dovra din Grecia, Episcopul Atenagora de Domenikon. Instalarea noului stareț a avut loc la un an de la trecerea la Domnul a părintelui Pantelimon Corfiotakis, rânduiala fiind oficiată…
18:50
Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române vor dialoga online cu diaspora americană despre pastorația familiei în Postul Mare # Basilica.ro
Mitropolia celor două Americi organizează, în perioada Postului Mare, programul educațional „Cercetându-ți Credința”, care va reuni ierarhi și teologi ai Bisericii Ortodoxe Române în întâlniri online dedicate pastorației familiei și studiului biblic. Programul va debuta joi, 26 februarie, cu un studiu biblic în limba română dedicat Sfintei Evanghelii după Marcu, susținut de profesorul Gheorghe Butuc…
18:30
Răzvan Clipici descrie virtuțile sfintelor recent canonizate: Smerenia, dragostea de aproapele, curajul mărturisitor # Basilica.ro
Răzvan Mihai Clipici, Consilier Patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, a explicat într-un interviu pentru Hotnews.ro, virtuțile femeilor recent canonizate de Patriarhia Română și criteriile pe baza cărora s-a luat decizia includerii lor în calendarul bisericesc. „Dragostea pe care o manifestă oamenii față de o anumită persoană este primul criteriu. Apoi se analizează…
18:30
PS Macarie a botezat cinci tineri din Scandinavia: Dăm mărturie despre Hristos într-o societate secularizată # Basilica.ro
Episcopul Macarie al Europei de Nord a săvârșit duminică Taina Sfântului Botez pentru cinci tineri din Scandinavia. Preasfinția Sa a subliniat că prin acest gest „dăm mărturie despre Hristos într-o societate secularizată”. Slujba a avut loc în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Copenhaga, Danemarca. Preasfințitul Părinte Macarie a evidențiat importanța evenimentului pentru comunitatea creștină din…
Acum 4 ore
18:10
Patriarhul Daniel: Postul este o școală de înfrânare duhovnicească și de eliberare de patimile egoiste # Basilica.ro
„Postul nu este un simplu exercițiu de igienă și de estetică, ci este o școală de înfrânare duhovnicească, o școală de despătimire sau de eliberare treptată din patimile egoiste pentru a dobândi iubirea smerită și milostivă sau darnică aflată în Iisus Hristos, Cel care s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce”,…
17:00
Sâmbătă, ucrainenii din România au sărbătorit Ziua Limbii Materne, iar duminică, preoții și credincioșii ucraineni din țara noastră s-au rugat în genunchi pentru pace în Ucraina, informează reprezentanții Vicariatului Ortodox Ucrainean. Preoții au rostit Rugăciunea pentru pace aprobată de Sfântul Sinod, iar la ecteniile din cadrul Sfintei Liturghii au adăugat cererile speciale pentru pace recomandate…
16:30
Cu un pas mai aproape de redeschiderea Schitului de la Iordan: Arhim. Ioan Meiu s-a întâlnit cu autoritățile israeliene # Basilica.ro
„În prima zi a Postului Mare am avut, cu ajutorul lui Dumnezeu, prima întâlnire oficială cu autoritățile israeliene în vederea refacerii Schitului Românesc de la râul Iordan, închis în anul 1967”, a anunțat pe Facebook Arhim. Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și superiorul așezămintelor românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan. Din…
16:20
PS Teofil de Iberia: Pentru a redobândi Raiul, trebuie să avem încredere în Dumnezeu, hrănindu-ne mereu din cuvântul Lui # Basilica.ro
„Pentru a redobândi starea de Rai, trebuie să avem încredere în Dumnezeu, hrănindu-ne mereu din cuvântul Lui”, a subliniat în predica de duminică Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia „Sfântul Sfințit Mucenic Policarp” din Aranda de Duero, Spania, care și-a sărbătorit…
16:20
Mitropolitul Ioan al Banatului a transmis un mesaj pastoral la începutul Postului Mare în care propune ca perioada să fie folosită pentru reînnoirea vieții de familie, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și a Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar. „Familia este mica biserică, locul în care credința se învață prin exemplu,…
Acum 6 ore
16:10
O asociație filantropică din Irlanda va sprijini copiii și vârstnicii vulnerabili din Episcopia Hușilor # Basilica.ro
Asociația Filantropică „Sfântul Nectarie” din Irlanda a demarat vineri o nouă etapă a Programului social „Huși”, dedicat sprijinirii copiilor și persoanelor vârstnice vulnerabile din județul Vaslui. Ajuns la cea de-a 16-a ediție, demersul reprezintă o formă constantă de solidaritate și cooperare între românii din diaspora și comunitățile din țară. Acțiunea urmărește prevenirea abandonului școlar, susținerea…
15:50
„Fără împăcarea cu aproapele, fără lepădarea de mândrie și de împietrirea inimii, orice nevoință rămâne exterioară”, a subliniat duminică Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Înaltpreasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Duminica Sfântului Apostol Toma” – Dartford și Gravesend, în apropriere de Londra. În tâlcuirea Evangheliei Duminicii Izgonirii lui Adam…
15:20
125 de ani de la nașterea Patriarhului Justinian Marina: A ales calea unei dârze rezistențe # Basilica.ro
Duminică s-au împlinit 125 de ani de la nașterea Patriarhului Justinian Marina, cel care a protejat Biserica în perioada de maximă intensitate a prigoanei ateiste. Întâistătătorul a fost pomenit atât la Catedrala Patriarhală, cât și la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, unde își doarme somnul de veci. „Cu mult curaj și echilibru, diplomație și tenacitate,…
14:40
Toiagul arhieresc al Episcopului Partenie Ciopron, care a păstorit la Bălți între anii 1941 și 1944, a revenit după 82 de ani în nordul Basarabiei, fiind donat Episcopiei de Bălți pentru patrimoniul muzeal eparhial. Obiectul cu valoare istorică și simbolică a fost oferit Preasfințitului Părinte Antonie la București de către colonelul în rezervă Dumitru Stavarache…
14:20
Comuniunea dintre conștiință și Dumnezeu, asemănată de IPS Ioachim cu un GPS care indică drumul cel bun # Basilica.ro
Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului a asemănat duminică comuniunea dintre conștiința omului și Dumnezeu cu un GPS care îl duce pe cel rătăcit pe drumul cel bun. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Vecernia iertării, împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. „De vreme ce am conștientizat…
14:20
PS Benedict ne îndeamnă să iertăm: Trăiește deodată cu celălalt suferința lui, căderea lui # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a îndemnat în predica de duminică să iertăm pe aproapele nostru și să îl sprijinim în încercările sale: „Trăiește deodată cu celălalt suferința lui, căderea lui”. Ierarhul s-a aflat la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău, județul Sălaj, unde a oficiat Sfânta Liturghie. Iertarea în viața creștină Preasfințitul Părinte Benedict…
Acum 8 ore
14:10
Fotografii cu peisaje de iarnă, momente de rugăciune și multe alte imagini din viața ortodoxă incluse în articolul nostru din perioada 16-22 februarie 2026, ne arată frumusețea vieții trăite cu credință. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Basilica.ro…
Acum 12 ore
12:00
Episcopul Hușilor îndeamnă la postire de la mediile digitale în pregătirea pentru Învierea Domnului # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a îndemnat duminică la postire de la mediile digitale în pregătirea pentru Învierea Domnului. Pornind de la cuvântul Evangheliei, „Căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta” (Matei 6, 21), ierarhul a subliniat că direcția în care ne investim timpul și energia arată, de fapt, centrul vieții…
10:20
IPS Atanasie, la începutul Postului Mare: Cel ce înțelege taina iertării, înțelege că Domnul a venit să șteargă păcatul lumii # Basilica.ro
„Cel ce înțelege taina iertării, înțelege că Domnul a venit să șteargă păcatul acestei lumi”, a explicat duminică Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, în mesajul de la începutul Postului Sfintelor Paști. Pornind de la cunoscuta cântare liturgică „Ușile pocăinței”, specifică perioadei Triodului, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că pocăința și iertarea…
10:10
Perioada Sfântului și Marelui Post, care începe luni în Biserica Ortodoxă Română, este o „vreme a cercetării lăuntrice, a limpezirii minții și a reașezării ființei noastre în orizontul veșniciei”, transmite Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. „Dincolo de exercițiul exterior al înfrânării trupești, avem de parcurs împreună un urcuș al Învierii, o chemare…
09:40
Arhid. Mihail Bucă: În Postul Mare, cântările ne coboară în mormântul patimilor noastre, ca de acolo să ne ridice Hristos # Basilica.ro
Arhid. Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale și coordonatorul Grupului psaltic Tronos, a explicat pentru Basilica.ro valoarea și rostul cântărilor de la slujbele din Postul Mare. „Fiecare slujbă are maiestuozitatea ei, ascunsă, precum lumina care se întrezărește din mormântul lui Hristos, în sobrietatea cântărilor psaltice”, afirmă cântărețul bisericesc. „Pot spune că aceste cântări pe care le…
09:00
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Nu postim pentru a fi văzuți sau lăudați de oameni, ci postim ca să iubim mai mult pe Dumnezeu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a atras atenția duminică asupra faptului că postirea nu se face „pentru a fi văzuți sau lăudați de oameni”, ci pentru…
Ieri
19:40
Arhim. Clement Haralam: Când ceri iertare cuiva pentru anumite greşeli, ceri iertare lui Hristos # Basilica.ro
„Când ceri iertare cuiva pentru oarecare greșeli, ceri iertare lui Hristos”, a spus duminică Părintele arhimandrit Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, la Vecernia iertării. Arhimandritul a explicat că iertarea „este un act de smerenie și de milostenie”. „A ierta înseamnă și a întinde o mână de speranță sau salvare celui iertat, din dragoste…
18:20
PS Varlaam Ploieșteanul despre Patriarhul Justinian: A fost chemat de Dumnezeu să ghideze corabia Bisericii în vremurile cele mai tulburi # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat duminică importanța Patriarhului Justinian în istoria ortodoxiei românești, afirmând că „a fost chemat de Dumnezeu să ghideze corabia Bisericii în vremurile cele mai tulburi”. PS Varlaam Ploieșteanul a evocat personalitatea Patriarhului Justinian cu ocazia pomenirii săvârșite la împlinirea a 125 de ani de la nașterea celui…
17:30
„Postul Mare este o ofrandă, o jertfă a noastră adusă lui Dumnezeu”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală. Preasfinția Sa a precizat că pentru a fi plăcută lui Dumnezeu, ofranda noastră trebuie însoțită…
15:30
PS Paisie Sinaitul, la începutul Postului Mare: Iertarea este cheia care deschide toate celelalte virtuți # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a subliniat duminică la Paraclisul Catedralei Naționale că iertarea este „cheia care deschide toate celelalte virtuți” și că „postul fără iertare devine formalism”. „Iertarea nu este un detaliu secundar al vieții duhovnicești; este condiția ei. Postul fără iertare devine formalism. Rugăciunea fără iertare devine cuvânt gol. Milostenia fără…
15:00
Patriarhul Justinian Marina a fost pomenit duminică la împlinirea a 125 de ani de la naștere, la Mănăstirea Radu Vodă, acolo unde se află mormântul celui de-al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Slujba de pomenire a fost oficiată de părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, starețul mănăstirii, care a evocat lupta Patriarhului Justinian pentru a salva…
14:10
Patriarhul Daniel: Nu postim pentru a fi văzuți sau lăudați de oameni, ci postim ca să iubim mai mult pe Dumnezeu # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a atras atenția duminică asupra faptului că postirea nu se face „pentru a fi văzuți sau lăudați de oameni”, ci pentru „a-L iubi mai mult pe Dumnezeu”. Părintele Patriarh Daniel a participat la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Preafericirea Sa a explicat Evanghelia…
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu,…
18:00
Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) organizează, în perioada 25 februarie – 1 martie, Târgul Mărțișorului, eveniment ce a ajuns la a 25-a ediție. Potrivit MNȚR, „Târgul Mărțișorului promovează și recontextualizează sărbătorirea unui obicei care a suferit în ultimul secol o serie de transformări, predominant în spațiul urban”. Pe lângă produsele tradiționale legate de Mărțișor,…
16:50
La intrarea în Postul Mare, Mitropolitul Serafim îndeamnă la iertarea celor care ne-au greșit # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, ne îndeamnă să le cerem iertare celor care ne-au greșit, într-un mesaj transmis cu ocazia începutului Postului Mare. IPS Serafim a afirmat că urmează o perioadă de nevoință duhovnicească pentru a primi, la final, darurile Învierii. „Șapte săptămâni de post și de rugăciune înmulțită, care…
14:40
Roma: O expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși s-a deschis în primul muzeu de arhitectură antică din lume # Basilica.ro
O expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși a fost inaugurată joi la Mercati di Traiano din Roma, spațiu considerat primul muzeu de arhitectură antică din lume, a informat Ambasada României în Italia. Expoziția „Constantin Brâncuși: Originile infinitului” face parte din calendarul Anului Cultural România – Italia 2026 și se află sub Înaltul Patronaj al Președinților României…
13:30
PS Benedict oferă șase sfaturi pentru a ne îmbunătăți viața duhovnicească în Postul Mare # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a oferit șase sfaturi pentru îmbunătățirea vieții duhovnicești în perioada Postului Mare, într-un mesaj transmis cu acest prilej. Astfel, Preasfinția Sa a explicat că în această perioadă suntem invitați la „postire însoțită de asceză” și la „participare liturgică responsabilă” la viața Bisericii. „Postul Mare este un răstimp de maximă intensitate…
11:10
Ziua Internațională a Limbii Materne este sărbătorită anual la 21 februarie. Instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) în noiembrie 1999, la inițiativa Bangladeshului, această zi a fost recunoscută oficial de Adunarea Generală a ONU în 2002 printr-o rezoluție dedicată protecției și promovării limbilor materne la nivel global. Data de 21…
20 februarie 2026
20:40
Cristian Manea, psihoterapeut: „Rolul tatălui nu este acela de a fi perfect, ci de a fi consecvent” # Basilica.ro
Cristian Manea este lector universitar, psiholog și psihoterapeut, cu formare și în teologie – un parcurs profesional care îmbină rigoarea academică, experiența practică și reflecția spirituală. Lucrează zilnic cu oameni aflați în situații dificile, cu familii în criză, cu tineri și adulți care caută să își regăsească echilibrul. În interviul acordat rubricii #vinereapentruviață, Cristian Manea…
20:00
Anul Iancu de Hunedoara: Imaginea marelui erou creștin va fi expusă la Casa de Cultură hunedoreană # Basilica.ro
Imaginea marelui erou creștin Iancu de Hunedoara a fost expusă pe fațada Casei de Cultură din municipiul Hunedoara. Reprezentarea artistică a voievodului transilvănean are o suprafață de 37 mp. Demersul inaugurează seria manifestărilor dedicate „Anului Iancu de Hunedoara”. Evenimentul marchează 570 de ani de la victoria de la Belgrad (1456), moment istoric care a întârziat…
19:40
O biserică din județul Iași a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru restaurarea Sfintei Mese # Basilica.ro
Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Șendreni, județul Iași, are nevoie de sprijin pentru a restaura Sfânta Masă spațiul central al altarului unde se săvârșește Sfânta Liturghie. Pentru a susține această lucrare, Parohia Șendreni, în parteneriat cu platforma Fiideajutor.ro, a lansat campania „500 de ctitori pentru Sfânta Masă”. Înainte de construirea bisericii din sat, locuitorii din…
19:20
După un secol de tăcere, prima școală românească din Târgu Mureș renaște prin strădania unui preot revenit din diaspora # Basilica.ro
Prima școală românească din Târgu Mureș, care a funcționat între anii 1765-1912, a fost redeschisă ca școală parohială, în urma unui amplu proces de restaurare inițiat de un preot întors din diaspora. Părintele Claudiu Nicoară a revenit în România la începutul pandemiei de COVID-19, după nouă ani petrecuți în Spania, unde a fost secretar și…
18:20
Fiecare om contează: Luna pentru Viață 2026 va cuprinde peste 400 de activități în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului # Basilica.ro
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului va lansa în luna martie proiectul social „Fiecare om contează”, ajuns la cea de-a doua ediție. Peste 1.000 de voluntari se vor implica în organizarea a peste 400 de activități desfășurate în eparhie, cu prilejul Lunii pentru Viață 2026. Inițiativa își propune să promoveze valorile pro-viață și să sprijine mamele, copiii…
17:10
Pr. Constantin Necula a inaugurat Centrul Multifuncțional Balș al Episcopiei Slatinei și Romanaților # Basilica.ro
Părintele Constantin Necula a inaugurat săptămâna trecută Centrul Multifuncțional Balș al Episcopiei Slatinei și Romanaților, printr-o conferință cu tema „Hristos, Viața noastră”. Evenimentul a fost precedat de slujba de binecuvântare oficiată de Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților. Cu acest prilej, Sfinții Martiri Brâncoveni au fost desemnați ocrotitorii Centrului din Balș. Părintele Constantin Necula…
17:00
Educația și credința unite în rugăciune: PS Damaschin Dorneanul a sfințit spațiul renovat al unei școli sucevene # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a sfințit miercuri spațiul renovat al Școlii Gimnaziale Nr. 3 din Vicovu de Sus. Evenimentul a reunit cadre didactice, elevi, părinți și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean și ai administrației locale. În cuvântul de bun venit, Lăcrimioara-Măriuca Parasca, directorul instituției de învățământ, a evidențiat…
16:00
Mărturisirea ca prezență a omului care trăiește cu Hristos: Monahul Damaschin Grigoriatul la București # Basilica.ro
Părintele Damaschin Grigoriatul a vorbit joi, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, despre „Curajul mărturisirii Mântuitorului Hristos și provocările lumii moderne”. Monahul athonit a explicat că „mărturisirea este o prezență a unui om care trăiește cu Hristos”. „Cele mai autentice, frumoase și folositoare de suflet mărturisiri sunt ale sfinților noștri care trăiesc acum în…
16:00
Matisse, Renoir și Picasso pot fi admirați la Universitatea din Târgu Jiu într-o expoziție dedicată lui Constantin Brâncuși # Basilica.ro
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu a vernisat joi expoziția „Marele omagiu adus lui Brâncuși”, care cuprinde reproduceri și albume cu operele unor artiști precum Henri Matisse, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Salvator Dali și Pierre-Auguste Renoir din colecția George Șerban. La deschiderea din Aula Mare a Universității au luat parte rectorul instituției, prof. Luminița Popescu,…
15:20
Îmbunătățirea sau îndumnezeirea omului? Pr. Răzvan Ionescu lansează un volum despre provocările inteligenței artificiale # Basilica.ro
Părintele Răzvan Ionescu va lansa în premieră volumul „Îmbunătățirea sau îndumnezeirea omului?” în data de 17 martie, în Aula Magna a Facultății de Drept din cadrul Universității din București. Preotul va aborda, din perspectivă teologică, una dintre cele mai actuale teme ale societății contemporane: relația dintre om, tehnologie și inteligența artificială. „Trăim vremuri de proliferare…
14:40
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a promovat educația pentru compasiune și solidaritate la un centru pentru copii # Basilica.ro
Arhiepiscopia Romanului și Bacăului a desfășurat, la Centrul de zi pentru copii din Hârja, campania „Suferința și boala prin ochiul familiei creștine”, dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Bolnave. Întâlnirea a urmărit să abordeze tema suferinței și a bolii, privite din perspectiva credinței și a sprijinului oferit de familie. Activitatea s-a desfășurat într-un cadru interactiv, debutând…
14:10
„Începuturi”: Certificatul de naștere al lui Constantin Brâncuși și Ecorșeul realizat cu dr. Dimitrie Gerota, expuse la Târgu Jiu de ziua artistului # Basilica.ro
Certificatul de naștere al lui Constantin Brâncuși și lucrarea „Ecorșeu”, realizată în colaborare cu doctorul Dimitrie Gerota, au fost expuse joi la Târgu Jiu, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea artistului. Expoziția „Brâncuși – Începuturi”, vernisată la Galeriile „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, a adus în premieră județeană certificatul de naștere…
14:00
România, fortăreață spirituală pentru eroii independenței Bulgariei: Vasil Levski pomenit la București și Sofia # Basilica.ro
La inițiativa Ambasadorului Bulgariei în România, Radko Vlaykov, bulgari de pe ambele maluri ale Dunării au onorat joi, la București, memoria lui Vasil Levski, erou al luptei pentru independența națiunii bulgare. Cu acest prilej, participanții au subliniat sprijinul oferit de România eroilor bulgari. Ceremonia a avut loc la bustul lui Vasil Levski din Parcul „Regele…
13:40
Episcopul Veniamin a binecuvântat o grădinița din Cahul, după lucrări de renovare și modernizare # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit joi slujba de binecuvântare a Grădiniței nr. 4 din municipiul Cahul, în urma lucrărilor de renovare și modernizare realizate recent. Episcopul Veniamin a evidențiat importanța educației timpurii și responsabilitatea celor implicați în formarea copiilor, subliniind că aceasta reprezintă „temelia pe care se zidește viitorul unei societăți…
12:40
IPS Calinic va lansa volumul „Catehism filosofic” în prezența unor personalități academice și culturale # Basilica.ro
Volumul „Catehism filosofic”, semnat de Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului va fi lansat în prezența autorului miercuri, 4 martie, la Centrul de Cultură și Arte „George Topârceanu” din Curtea de Argeș. La eveniment vor participa acad. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române, acad. Mircea Dumitru, Vicepreședinte al Academiei Române, Varujan Vosganian, Președintele Uniunii Scriitorilor…
