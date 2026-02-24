Efectul Trump – Apple transferă o parte din producţia calculatoarelor Mac Mini din Asia în SUA
Economica.net, 24 februarie 2026 15:20
Grupul informatic american Apple a anunţat marţi că va muta o parte din producţia de calculatoare desktop Mac Mini din Asia în SUA, astfel că în a doua parte a acestui an vor începe să fie produse desktop-uri Mac Mini la o fabrică din Houston, transmite Reuters.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
15:30
Ministrul Agriculturii declară război discounterilor precum Lidl. A propus la Bruxelles limitarea mărcilor proprii la maximum 20% din volum # Economica.net
Ministrul Agriculturii Florin Barbu a propus în cadrul Consiliului AgriFish limitarea mărcilor proprii ale retailerilor la maximum 20% din volumul realizat, stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeași gamă de produse, eliminarea refacturării remizelor și a rabaturilor abuzive și reglementarea clară a discounturilor pentru a preveni vânzarea sub costul de producție.„Introducerea acestor măsuri este esențială pentru echilibrarea pieței și facilitarea accesului producătorilor și fermierilor noștri la rafturile marilor rețele comerciale”, a declarat Florin Barbu.
15:30
Trenurile Alstom 16 și 17 pentru România au plecat din fabrica din Germania, cu destinația București # Economica.net
Alte două trenuri electrice Coradia Stream pentru beneficiarul ARF -având numerele 16 și 17 - au plecat de la fabrica Alstom din Bautzen, Germania, cu destinația Depoul Alstom Grivița, București, anunță marți producătorul de material rulant.
15:20
Efectul Trump – Apple transferă o parte din producţia calculatoarelor Mac Mini din Asia în SUA # Economica.net
Grupul informatic american Apple a anunţat marţi că va muta o parte din producţia de calculatoare desktop Mac Mini din Asia în SUA, astfel că în a doua parte a acestui an vor începe să fie produse desktop-uri Mac Mini la o fabrică din Houston, transmite Reuters.
Acum o oră
15:00
Statele membre UE au aprobat, marţi, relaxarea regulilor care impun companiilor să abordeze riscurile legate de mediu şi drepturile omului în lanţurile lor de aprovizionare, după mai multe luni de presiuni din partea companiilor şi guvernelor, inclusiv SUA şi Qatar, transmite Reuters.
14:50
Grupul românesc Enevo, care în anii trecuți a avut o rată anuală de creștere de 100%, nu exclude ca la finalul deceniului să ajungă la un miliard de euro, din contractele de pe piața internă, dar și din activitatea internațională, din Europa de Vest și Orientul Mijlociu.
14:50
Proiectul drumului radial DR1 - Vest Expres, care va porni din București către județul Giurgiu, face un pas înainte după emiterea unei decizii de către autoritățile de mediu.
Acum 2 ore
14:30
Lukoil dă România în judecată şi invocă un caz de forţă majoră, după retragerea din proiectul Trident # Economica.net
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a companiei ruse Lukoil, a dat statul român în judecată invocând existenţa unui caz de forţă majoră, după ce compania s-a retras din proiectul offshore de gaze naturale "Trident" din Marea Neagră.
14:10
Israelienii de la Nofar au acum în lucru 1.000 MW în fotovoltaic în România și 1.000 MW în stocare # Economica.net
Nofar Energy, investitor israelian foarte activ în segmentul de regenerabile din România, are acum un portofoliu de proiecte de 1.000 MW în fotovoltaic și 1.000 MW în stocare, iar parcuri fotovoltaice de 400 MW vor fi puse în operare în acest an.
14:00
„Mesajul ferm” al ministrului Energiei la întâlnirea de la Washington. Nevoia urgentă a României – Deciziile se iau acum, anunţă Bogdan Ivan # Economica.net
Ministerul Energiei, Bogdan Ivan, a discutat cu oficialii americani, la Washington, despre consolidarea securităţii energetice a României şi a transmis că "România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă".
Acum 4 ore
13:30
Consiliul Concurenței a autorizat cu condiții tranzacția prin care grupul Schwarz, prin Project Brazil Beta GmbH, preia Supermarket La Cocoș SA, în urma investigației derulate de autoritate în acest caz.
13:20
Sindicatul Verdi care îi reprezintă pe lucrătorii din sectorul public din Germania a cerut marţi celor care lucrează în transportul în comun să organizeze o grevă naţională în zilele de pe 27 şi 28 februarie, pentru a creşte presiunea asupra angajatorilor în timpul negocierilor anuale privind salariile şi condiţiile de muncă, transmite AFP.
13:10
2026, cel mai bun an pentru eoliene din ultimul deceniu în România: Se vor instala 1.000 MW # Economica.net
2026 se conturează a fi cel mai bun an din ultimul deceniu pentru livrările şi instalările de proiecte eoliene în România, cu peste 1 GW programat până la finalul lunii iunie, a declarat Liviu Gavrilă, vicepreşedinte al Asociației Române pentru Energie Eoliană (RWEA).
13:00
Retailerul francez de articole sportive Decathlon va deschide, în această primăvară, un spaţiu de vânzări în interiorul unui magazin Ikea din Croydon, una din suburbiile Londrei, prima astfel de colaborare între retailerul francez şi cel suedez, a anunţat marţi Ingka Group, holdingul care deţine aproape toate francizele Ikea, informează AFP.
12:50
Konstantinos Mavros, CEO PPC Renewables: Energia regenerabilă este de trei ori mai ieftină decât cea convențiională, piața românească trebuie să ajungă la un nou echilibru # Economica.net
Șeful diviziei de regenerabile a grupului PPC, cel mai mare investitor din acest segment din Româna, amintește că energia din surse regenerabile este cea mai ieftină, subliniind că este nevoie de flexibilitate și de rețele întărite pentru ca energia ieftină să ajungă la consumatori
12:40
Dezvoltatorul Cosmopolis a vândut anul trecut apartamente de 50 de milioane de euro în proiect # Economica.net
Dezvoltatorul proiectului rezidențial Cosmopolis a vândut în 2025 apartamente în proiect în valoare de 50 de milioane de euro, potrivit unui comunicat de presă. Investițiile în Cosmopolis au ajuns până acum la peste 455 de milioane de euro.
12:30
„Mai bine ne ducem acasă” – Ce spun patronii din turism despre bugetul de promovare de care are nevoie România. Declaraţia şefului ANAT # Economica.net
România ar trebui să aibă un buget de promovare în jur de 20 de milioane de euro anual, acesta fiind unul rezonabil, este de părere preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea. Pentru o ţară ca România, un buget de sub 10 milioane de euro este o sumă mică, mai bine mergem acasă, spune Burcea.
12:20
Scandal la Primăria Capitalei – Şedinţa CGMB nu a avut loc, din lipsă de cvorum. Băluţă anunţă că grupul PSD va intra în grevă # Economica.net
Şedinţa extraordinară a Consiliului General al Capitalei, convocată marţi de grupurile PSD şi PUSL, nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum.
12:00
Ultimele cadouri ale iernii, de la BT Kiddo: 10% cashback până la finalul lunii februarie # Economica.net
Până pe 28 februarie 2026, programul ”BT Pay Kiddo”, propus de Banca Transilvania, vine cu bani de buzunar pentru cei mici, cu ajutorul părinților.
11:50
OUG cu prima zi neplătită de concediu medical a ajuns pe masa CCR, la sesizarea Avocatului Poporului # Economica.net
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României (CCR) cu privire la neconstituționalitatea art. II din OUG nr. 91/2025, referitor la neplata primei zile de concediu medical, în urma sesizării transmise de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC).
Acum 6 ore
11:40
Anunţ de la BNR. Ce s-a întâmplat cu masa monetară a României şi cu creditele acordate populației şi firmelor # Economica.net
Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna ianuarie 2026 cu 0,2% faţă de decembrie 2025 (-1,1% în termeni reali), până la nivelul de 446,398 miliarde lei, informează marţi Banca Naţională a României. Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii ianuarie 2026 un sold de 785,239 miliarde lei.
11:40
România se află printre statele UE cu cea mai mare contribuție a agriculturii la PIB, dar cu toate acestea ponderea sectorului a scăzut semnificativ în ultimii 15 ani, arată datele europene, potrivit Termene.ro.
11:20
EXCLUSIV Comisia Europeană transmite Guvernului României să nu mintă în legătură cu închiderea centralelor pe cărbune. Cere dovezi clare că România chiar a închis ce a anunțat că închide. Miza este un miliard de euro # Economica.net
O parte din corespondența dintre Guvern și Comisia Europeană pe marginea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în zona închiderii centralelor pe cărbune arată că Bruxelles-ul nu crede că România a închis într-adevăr capacitățile pe care și-a asumat că le va închide.În acest sens, oficialii Comisiei Europene cer autorităților de la București să vină cu informații clare care să arate că aceste centrale chiar nu vor mai produce energie electrică. Dacă nu îi conving, România poate pierde un miliard de euro din PNRR.
10:50
Criză în România. Cel mai mare declin al pieței auto din UE, pentru piaţa din ţara noastră # Economica.net
Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au scăzut în ritm anual în luna ianuarie 2026, acesta fiind primul declin înregistrat după luna iunie 2025, afectate de scăderile înregistrate pe principalele pieţe, inclusiv Germania, Franţa şi Polonia, arată datele publicate marţi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters. Piaţa auto din România a avut cel mai puternic declin din UE, în ianuarie.
10:30
Producție record pentru Holde Agri Invest. „Contextul de piață a rămas unul dificil în 2025” # Economica.net
Holde Agri Invest a obținut anul trecut de pe cele peste 16.000 de hectare exploatate peste 81.200 tone de cereale și leguminoase, o cantitate cu 58% mai mare decât anul trecut.
10:00
Olandezii de la Action „care au mereu 1.500 de produse sub 5 lei” au deschis al nouălea magazin din România # Economica.net
Action, discounterul pentru produse non-alimentare cu prețuri sub 5 lei continuă să se extindă pe piața din România. Compania deschide al nouălea magazin, în Satu Mare.
09:50
Horaţiu Moldovan, CNAS: Avem acum costuri minime de funcţionare raportate la volumul fondurilor gestionate. O eroare necontrolată sau o fraudă de doar 1% din bugetul FNUASS ar însemna o pierdere de aproximativ 160 milioane euro anual # Economica.net
"Avem acum costuri minime de funcţionare raportate la volumul fondurilor gestionate. În această situație, orice reducere suplimentară de personal ar putea genera economii marginale, însă ar expune sistemul unor riscuri majore. O eroare necontrolată sau o fraudă de doar 1% din bugetul FNUASS ar însemna o pierdere de aproximativ 160 milioane euro anual, de peste zece ori mai mult decât economiile estimate", a declarat profesorul Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS, luni, 24 februarie, într-un comunicat transmis Economica.net.
Acum 8 ore
09:40
Petromidia, cea mai mare rafinărie din țară, intră în revizia programată. România rămâne cu o singură rafinărie funcțională, timp de 20 de zile # Economica.net
Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), sistează activitatea operațională a rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, pentru realizarea reviziei tehnologice intermediare programate, la începutul lunii martie, pentru o perioadă de aproximativ 20 de zile, potrivit unui comunicat de presă.
09:30
Canalul Panama. Autoritățile panameze au preluat controlul asupra a două porturi exploatate de CK Hutchison # Economica.net
Autorităţile panameze au preluat luni controlul asupra a două porturi ale Canalului Panama, după ce tribunalul a anulat contractul de concesionare semnat cu grupul CK Hutchison, cu sediul în Hong Kong, care avertizează că analizează "toate căile legale disponibile", transmite AFP.
09:30
Submarine nucleare AUKUS – Australia. Primele piese au fost achiziţionate de guvernul de la Canberra # Economica.net
Australia a plătit primele piese ale reactoarelor nucleare construite de Regatul Unit pentru a alimenta viitoarele sale submarine stealth din clasa SSN-AUKUS, în cadrul alianţei cu acelaşi nume, a anunţat marţi guvernul de la Canberra, notează AFP.
09:00
Safetech Innovations raportează pentru 2025 venituri și afaceri în scădere, dar profitul în urcare # Economica.net
Safetech Innovations, companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în București, Londra, Abu Dhabi și Riyadh, raportează venituri consolidate preliminare de 54,9 milioane de lei în 2025, în scădere cu 9% față de 2024, o cifră de afaceri de 35,6 milioane de lei, în scădere cu 17%, și un profit net de 11,3 milioane de lei, o creștere cu 2% comparativ cu anul precedent.
09:00
Patru ani de război în Ucraina – Cargo 200, numărul militarilor ruşi ucişi, secretul cel mai prost păstrat al lui Putin în Ucraina # Economica.net
Armata rusă a pierdut peste 300.000 de oameni în cei patru ani de război din Ucraina, potrivit unor surse independente. Deşi decesele ruse sunt secretul lui Polichinelle, Kremlinul rămâne tăcut pentru a nu amplifica şi mai mult nemulţumirea în creştere a ruşilor faţă de campania militară din ţara vecină, scrie EFE.
08:50
Candidaţii pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie susţin, marţi, interviurile în faţa Comisiei constituite la Ministerul Justiţiei.
08:50
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a dezminţit luni articole din presă conform cărora şeful statului major interarme american l-ar fi avertizat împotriva unei intervenţii militare pe scară largă în Iran, relatează AFP.
08:40
Armele-vedetă ale războiului din Ucraina. De la Bayraktar şi Javelin, până la rachete Himars şi Patriot # Economica.net
În discursul său din această lună la Conferinţa de Securitate de la Munchen, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a îndemnat aliaţii să accelereze livrarea de echipamente de apărare către Ucraina, deplângând faptul că deciziile politice în această chestiune nu au evoluat la fel de repede ca armamentul în acest război, relatează EFE.
Acum 12 ore
07:30
Nouă scumpire a carburanților în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 24 februarie # Economica.net
Carburanții auto s-au scumpit din nou azi la stațiile de distribuție, pentru a cincea oară în această lună.
Acum 24 ore
23:00
Autostrăzi prioritare la construit în 2026. Provincia istorică a României către care se îndreaptă toate privirile # Economica.net
Bugetul pe anul 2026 va ține cont și de relansarea economică, iar infrastructura rutieră are un rol important, anunță luni seara Cătălin Urtoi, membru în Consiulul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR). Acesta detaliază ce proiecte de autostrăzi vor fi prioritizate în 2026.
22:40
Daune de milioane de euro și riscuri tot mai complexe: cum se schimbă asigurările pentru companii în România # Economica.net
Creșterea investițiilor în infrastructură, industrializare și energie verde schimbă radical profilul daunelor din asigurările pentru companii din România. Asigurătorii gestionează tot mai des evenimente complexe, cu impact financiar major, generate de incendii, fenomene meteo extreme sau avarii tehnice.
22:30
Cât ne-a costat pesta porcină în 2025. Jumătate din bani au ajuns la Comtim, grup controlat de gigantul chinez WH Group # Economica.net
Statul român a cheltuit anul trecut peste 71,2 milioane de lei (aproximativ 11,5 milioane de euro) pentru a despăgubi proprietarii de suine afectați de pesta porcină africană, cu aproximativ 24% mai mult decât cu un an în urmă. Peste 95.200 de porci au fost uciși din cauza virusului.
22:30
DOCUMENT RCA mai ieftin, direct de la PPC, Electrica, eMAG sau Poșta Română? Brokerii contestă vehement propunerile venite din ASF # Economica.net
Brokerii de asigurări, care lucrează cu circa 30.000 de colaboratori în întreaga țară, contestă vehement cele mai recente propuneri de modificare a normelor venite dinspre Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și prezentate în premieră de Economica. Un document consultant de noi relevă argumentele cu care intermedairii clasici se vor opune schimbării, mai ales introducerii noțiunii de multiagent, care îi va aduce, practic, în situație de concurență directă cu orice entitate va dori să vândă asigurări și va obține autorizarea ASF în acest sens, de la marii furnizori de utilități (ca PPC sau Electrica) la magazinele online (ca eMag) sau chiar la Poșta Română.
22:30
Pensionarii cu pensii peste 3.000 de lei au adus 1,8 miliarde de lei la Fondul Sănătăţii în 2025, efect direct al eliminării excepţiei de la plata CASS prin Legea 141. Deficit de 58 de ori mai mic în 2025 – analiză # Economica.net
Efectele Legii 141 din 2025, care a corectat mai multe inechităţi istorice din finanţarea sistemului asigurărilor sociale de sănătate, în 2025: peste 1,8 miliarde de lei de lei s-au colectat la Fondul din care e finanţat în mare parte sistemul asigurărilor sociale de sănătate (FNUASS) în august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, de la pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei, cărora li se reţine CASS pentru partea de pensie care depăşeşte pragul de 3.000 de lei, potrivit analizei lunare a Economica.net asupra execuţiei FNUASS. Peste 31 de milioane de lei au adus la FNUASS oamenii care s-au asigurat opţional la sănătate, fie pentru că li s-a eliminat prin lege categoria de coasigurat, în baza căreia au fost asiguraţi la sănătate fără plata CASS, fie pentru că nu au venituri şi s-au asigurat opţional, dar de acum plătesc prima tranşă a CASS datorate chiar la momentul când trimit declaraţia unică la Fisc, potrivit analizei Economica.net.
22:20
Când devine o firmă inactivă fiscal din 2026: Criteriile ANAF. Contribuabilul nu-și mai poate deduce TVA-ul, dar e obligat să-și depună situațiile financiare # Economica.net
Noile clarificări ANAF privind declararea inactivității fiscale, aplicabile de la 1 ianuarie 2026, pot produce efecte juridice și operaționale majore pentru societățile care nu depun situațiile financiare anuale în termenul de maximum cinci luni de la scadența legală, arată dr. Radu Pavel, avocatul c oordonator al Societății Românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații,.
22:10
Ambasadorul SUA în Franța, care e cuscrul lui Trump, a refuzat să se prezinte la o convocare a Ministerului de Externe # Economica.net
Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, "nu s-a prezentat" luni seară la o convocare a Ministerului francez de Externe în urma comentariilor administraţiei preşedintelui american Donald Trump privind moartea unui student de extremă dreapta, şi-a exprimat regretul Quai d'Orsay, relatează AFP, transmite Agerpres.
21:50
România rămâne cu banii dați. ICSID a respins cererea de anulare a unei decizii prin care statul a fost obligat la plata a 42 de milioane de euro, plus penalități, către investitorii în regenerabile # Economica.net
Curtea Internațională de Arbitraj de la Washington a respins săptămâna trecută solicitarea României de anulare a deciziei prin care a fost obligată să plătească 42 de milioane de euro investitorilor în regenerabile, potrivit datelor publice.
21:40
Scandalul Epstein are efecte puternice în Marea Britanie. Lordul Peter Mandelson, fostul ambasador al Regatului în SUA, a fost arestat # Economica.net
Fostul ambasador al Regatului Unit în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat de poliţia londoneză, fiind suspectat de abatere disciplinară într-o funcţie publică, în urma dezvăluirilor privind legăturile sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, relatează luni Reuters, transmite Agerpres.
21:10
Ucraina a lovit din nou conducta de petrol Drujba. Acțiunea Kievului riscă să escaladeze tensiunile deja mari din relațiile cu Slovacia și Ungaria # Economica.net
Drone lansate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit luni o staţie de pompare a conductei petroliere Drujba în regiunea rusă Tatarstan, staţie care este esenţială pentru funcţionarea conductei ce transportă petrol rusesc către Slovacia şi Ungaria, ţări ce au început să-şi pună în practică ameninţările cu represalii faţă de Ucraina, pe care o acuză că menţine blocat din ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin această conductă, transmit agenţiile Reuters şi EFE, relatează Agerpres.
21:00
Autostrada Bucureștiului: Când vom circula pe A0 între A2 și DN1? Stadiul detaliat al lucrărilor în punctul fierbinte – pasajul DN3 # Economica.net
Pasajul DN3 peste Autostrada Bucureștiului reprezintă un punct fierbinte pe A0 Nord, pentru că, în funcție de finalizarea lui, vom putea circula între A2 - DN2 - A3 și DN1 la nivel de autostradă, transmite luni seara secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu.
20:40
Bursa de la București a închis în creștere ședința de tranzacționare de luni. Rulajul a depășit 144 de milioane de lei # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe majoritatea indicilor şedinţa de tranzacţionare de luni, iar rulajul total s-a cifrat la 144,723 de milioane de lei (28,395 de milioane de euro), din care 104 milioane de lei (20,425 de milioane de euro) tranzacţii cu acţiuni, relatează Agerpres.
20:30
FOTO Linia de cale ferată din România care are șanse să fie redeschisă în 2026, după doi ani de la închidere # Economica.net
Traficul se va relua anul acesta pe primii 30,411 kilometri modernizați ai lotului 1 de la Cluj - Napoca până la Aghireșu, din cadrul liniei de cale ferată Cluj Napoca - Oradea, estimează Asociația Pro Infrastructură (API).
20:10
Compania israeliană Hagag Energy îl numește pe Răzvan Pârvulescu în funcția de director de Dezvoltare al Diviziei Gaze Naturale # Economica.net
Investitorul israelian Hagag Development Europe anunță numirea oficială a lui Răzvan Pârvulescu în funcția de director de Dezvoltare al Diviziei Gaze Naturale din cadrul companiei Hagag Energy.
19:40
Unilever și Google Cloud se asociază pentru a dezvolta următoarea generație de tehnologii pentru produse de larg consum # Economica.net
Unilever și Google Cloud anunță că un încheiat un parteneriat pe cinci ani, menit să accelereze transformarea companiei de bunuri de larg consum prin folosirea capacităților avansate de AI, date, platforme și de marketing de ultimă generație oferite de gigantul IT.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.