Met Gala a dezvăluit codul vestimentar pentru 2026: „Moda este artă”
Cotidianul de Hunedoara, 24 februarie 2026 15:20
Met Gala 2026 dezvăluie tema „Moda este artă", invitând invitații să transforme moda în expresie artistică. Co-președinți: Beyoncé, Nicole Kidman și Venus Williams.
Acum 10 minute
15:40
Industria revine. Se schimbă accentele politicilor UE. Să nu pierdem trenul competitivității! # Cotidianul de Hunedoara
S-a dat apelul, pentru cine a fost atent. Pendulul se mișcă pe noua direcție. Uniunea Europeană se întoarce cu fața la industrie, la producție, la considerente de business, la nevoia de a inova, cerceta și dezvolta performant, la creșterea capacităților proprii de producție și a dimensiunilor la care producem (scalare industrială), la ideea de sustenabilitate […]
Acum 30 minute
15:20
15:20
Banii și încrederea, STUDIU de Dragobete: Ce ascunde 1 din 4 tineri de partener # Cotidianul de Hunedoara
Stabilitatea unei relații moderne se construiește și prin discuții clare despre bani, arată rezultatele studiului.
Acum o oră
15:10
Vlad Gheorghe vrea să desființeze județul Ilfov, fieful rivalului lui Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
„Și, nu în ultimul rând, ar dispărea o parte dintre baronii locali care amenință astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureștiului dacă nu li se satisfac pretențiile financiare", a spus Vlad Gheorghe.
14:50
George Pușcaș a semnat cu Dinamo un contract valabil pentru un sezon şi jumătate, până la 30.06.2027, şi va evolua cu numărul 47.
14:50
Cele mai bune orașe din lume pentru gastronomie și cursuri de gătit. Italia conduce clasamentul cu Florența, Bologna și Palermo, ideale pentru iubitorii de mâncare și experiențe culinare autentice.
Acum 2 ore
14:40
Mesaj ferm: Parlamentul European, alături de Ucraina la 4 ani de la invazie # Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul a solicitat Rusiei să înceteze imediat acțiunile sale militare, să se retragă de pe toate teritoriile ucrainene recunoscute la nivel internațional.
14:30
Noul buletin electronic nu include adresa tipărită; românii au nevoie de o adeverință separată de domiciliu, valabilă 6 luni, pentru proceduri administrative.
14:20
Eșecul PNRR, confirmat de la vârf. Jalonele care „sigur că nu vor fi atinse” # Cotidianul de Hunedoara
Kelemen Hunor avertizează că România va rata jaloane din PNRR privind energia verde, riscând pierderea a sute de milioane de euro.
14:10
Seara marilor decizii. Coaliția adoptă în sfârșit pachetul de reforme. Câți bugetari pleacă acasă # Cotidianul de Hunedoara
Liderii coaliției au dat undă verde în ședința de luni, 23 februarie, pe cele două proiecte de OUG. Dacă reforma administrației a rămas neatinsă față de forma pusă în transparență la Ministerul Dezvoltării, pachetul de relansare a necesitat clarificări suplimentare între Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei.
14:10
Mihai Stoica pare resemnat în privința șanselor de calificare ale FCSB în play-off-ul Superligii și apelează la autoironie, despre care spune că poate fi o salvare în momentele dificile.
14:10
Propunerile au fost enunțate în cadrul dezbaterii publice inițiate de Comisia Europeană pentru revizuirea Directivei UE 2019/633, precizează PSD într-un comunicat de presă. Cele patru propuneri avansate de ministrul Florin Barbu vizează protejarea producătorilor și garantarea accesului produselor agroalimentare autohtone la rafturile marilor lanțuri de magazine. În toamna acestui an, urmează ca amendamentele propuse de […]
13:50
Zelenski a transmis, după patru ani de război în Ucraina, un mesaj în care arată că poporul a rezistat „cărămidă cu cărămidă".
Acum 4 ore
13:40
Investiție de peste 111.000 de euro în ATI neonatală a SUUB, în cadrul programului național de combatere a mortalității infantile, aflat la al 16-lea an.
13:20
Un suporter al lui Napoli, înjunghiat de soție în timp ce privea meciul la televizor # Cotidianul de Hunedoara
Un suporter al lui Napoli a fost înjunghiat de soție în timp ce privea meciul favoriților la televizor. Femeia a crezut că injuriile adresate de către soț arbitrului o vizau pe ea.
13:20
Kelemen Hunor mizează pe Orban: „Ținând cont de ofertă, el e varianta bună” # Cotidianul de Hunedoara
Kelemen Hunor a declarat că Viktor Orban rămâne cea mai bună opțiune pentru maghiarii de pretutindeni. Liderul UDMR susține că peste 90% dintre votanți se vor îndrepta spre actualul premier.
13:10
În comunism aveam „cincinalul". Era un instrument de propagandă, rupt de realitate și, în ciuda a ceea ce se spune oficial, nu era îndeplinit niciodată. Chiar și așa, avea totuși o calitate: crea impresia unei direcții, a unui plan. În democrația post-decembristă am câștigat libertatea, pluralismul, bunăstarea, alternanța la putere. Nu am reușit să câștigăm […]
13:10
Dani Mocanu, condamnare cu cântec. Manea cu dedicație, din arest, pentru procuroare și judecător # Cotidianul de Hunedoara
„Doamna procuroare, doamna procuroare/ Ai fabricat vreo zece-unșpe dosare", acuză în melodie Dani Mocanu.
13:10
Mai mulţi deputaţi moldoveni participă, marţi, la Kiev, la ceremoniile comemorative alături de colegii lor ucraineni.
13:00
Mulți angajați au tendința de a-și acuza patronii că plătesc salarii prea mici, fără să fie conștienți că fiecare angajator suportă un cost dublu al salariului minim, lună de lună. Unde ajunge diferența? La stat.
12:40
Ansamblul Monumental ridicat la Târgu Jiu între anii 1937 și 1938 de către Constantin Brâncuşi (1876-1957) a fost inaugurat la 27 octombrie 1938 şi este singura creaţie de for public a marelui sculptor.
12:30
„Până când aparatul de specialitate al primarului își va face datoria, consilierii PSD vor intra în grevă", a anunțat Băluță.
12:20
La patru ani de la începutul războiului, Palatul Cotroceni și Palatul Victoria se aprind în culorile Ucrainei. Președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan declară că lupta vecinilor noștri este scutul Europei și promit sprijin necondiționat până la obținerea unei păci juste și durabile.
12:20
Imagini înduioșătoare: Un jucător a resuscitat un pescăruş lovit de minge – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Un jucător a resuscitat un pescăruș pe terenul de fotbal, în timpul unui meci din ligile de amatori ale Turciei, după ce pasărea fusese lovită de minge.
12:20
La Marie Curie sunt 27 de locuri în clădirea pe care noi am terminat-o în 2013 şi care încă e cea mai bună din sud-estul Europei.
12:10
Deși depozitele de gaze s-au golit accelerat, în acest sezon rece, dat fiind vremea geroasă, totuși România, la un grad de umplere din prezent de circa 35%, stă mult mai bine ca media UE.
12:10
4 ani de la războiul din Ucraina. Reuniune a Coaliției de Voință. Ce mesaj a transmis Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
O parte dintre liderii europeni vor fi prezenți la Kiev. Președintele Nicușor Dan va participa în regim online. Șeful statului a transmis un mesaj prin care România își reafirmă sprijinul față de Ucraina.
12:00
„Din cauza calendarului şi a angajamentelor şcolare şi profesionale deja planificate", hocheistele americane campioane olimpice au refuzat invitația lui Donald Trump.
12:00
“Frică de moarte ne este, dar cred că nu o conștientizăm în totalitate”. Povestea unui reporter de război # Cotidianul de Hunedoara
Marius Saizu este corespondent special al Prima TV, prezentator și realizatorul unei emisiuni despre zone de conflict. Acum patru ani, la doar câteva zile de la începerea războiului declanșat de Rusia, a mers în Ucraina pentru a transmite de la fața locului. De atunci a mai fost de multe ori și i-au rămas întipărite în minte multe amintiri dureroase. Marius Saizu a vorbit pentru cititorii Cotidianul despre experiența sa pe front.
11:50
Cod Galben de inundații pe râuri din 10 județe: hidrologii avertizează asupra viiturilor rapide, creșterilor de debite și posibilelor inundații locale, cu depășirea cotelor de atenție.
Acum 6 ore
11:40
Moscova încearcă să îi determine pe ruşi să treacă la aplicaţia susţinută de stat cunoscută sub numele de MAX, care a fost lansată în urmă cu aproape un an.
11:40
FIFA dorește să aducă o nouă modificare în privința regulamentului. Vizați sunt, în primul rând, jucătorii accidentați, dar și sistemul VAR sau executarea loviturilor de la margine sau a out-urilor de poartă.
11:30
Captură record la frontieră. Polițiștii confiscă marfă contrafăcută de peste 7 milioane de lei # Cotidianul de Hunedoara
Captură record la Fetești: peste 30.000 de produse contrafăcute, în valoare de 7 milioane de lei, și mii de pachete de țigări confiscate de polițiștii de frontieră. Șoferul turc, arestat preventiv.
11:30
Orban adună oamenii din Transilvania. Vrea să aducă susținătorii la Budapesta, în prag de alegeri # Cotidianul de Hunedoara
Partidul lui Viktor Orban este acuzat că folosește fonduri publice pentru a mobiliza votanți din afara țării, în timp ce adversarii cer anularea dreptului de vot extern.
11:30
4 ani de război. Marea Britanie anunţă un nou pachet de sprijin pentru Ucraina # Cotidianul de Hunedoara
Premierul britanic Keir Starmer a subliniat în mai multe rânduri importanţa descurajării agresiunii militare.
11:10
Volodimir Zelenski spune, la patru ani de la invadarea ţării sale de către trupele ruse, că omologul său rus Vladimir Putin nu a reuşit să-şi atingă obiectivele de război.
11:10
Rectorul favorit să preia ministerul Educației: Nu sunt nici susținut de PSD, nici „USR-ist nenorocit” # Cotidianul de Hunedoara
„Încurajez colegii din universitar şi preuniversitar să facă acest lucru, pentru că partidele politice au nevoie de resurse umane de calitate", a scris Dimian pe Facebook.
10:50
Cel mai sângeros conflict din Europa de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, ofensiva masivă a Rusiei a provocat cel puţin sute de mii de morţi şi răniţi.
10:50
VIDEO Ucraina nu cedează: „Credeați că am îngenuncheat? Doar mi-am legat bocancii!” # Cotidianul de Hunedoara
Zelenski rememorează începutul războiului din buncărul de pe strada Bankova. După 1462 de zile de lupte, el le cere ucrainenilor să rămână uniți și să nu permită Rusiei să le îngroape viitorul sub teroarea atacurilor nocturne.
10:30
Ursula von der Leyen a sosit la Kiev în ziua în care se împlinesc patru ani de la război # Cotidianul de Hunedoara
Ursula von der Leyen a sosit la Kiev, la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, reafirmând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru o pace justă și durabilă.
10:20
Betej este cel care a făcut cea mai importantă descoperire arheologică din Gorj și una dintre cele mai importante din România.
10:00
LIVE „Suntem un fel de Spitalul Fundeni!” Luptă în trei pentru un loc în fruntea DNA, etapa interviurilor # Cotidianul de Hunedoara
„În vremurile noastre, procurorii sunt mai puțin motivați de muncă și mai mult interesați de drepturi", crede unul dintre candidații la șefia DNA.
10:00
VIDEO Vânătoarea de polițiști continuă în Rusia. Nou atac cu bombă în Moscova # Cotidianul de Hunedoara
O explozie violentă a zguduit piața gării Saveolovsky, Moscova, lăsând în urmă un polițist mort și doi răniți. Atacatorul a murit pe loc după ce a detonat o bombă lângă mașina de patrulă.
09:50
Asistăm, de ceva vreme, aproape ca niciodată înainte, la un permanent și coordonat cor public de bocitoare cacofonice, unisex, care tot anunță iminenta suspendare/irelevanță/dezamăgire/inadvertență/nulitate a președintelui ales, Nicușor Dan. Săracului om i se caută – indiferent ce face, ce spune sau ce nu face, nu spune – nod în papură, indiferent de situație. Nimic nu […]
Acum 8 ore
09:40
Ultimul act pentru Lukoil în România. Rușii invocă forța majoră pentru a scăpa de obligații # Cotidianul de Hunedoara
Lukoil a notificat România că invocă forța majoră în perimetrul Trident din Marea Neagră, din cauza sancțiunilor internaționale. Compania rusă a dat în judecată statul român pentru a opri oficial operațiunile, în timp ce Guvernul a instituit un regim de supraveghere strict asupra firmei.
09:40
Un metrou din București s-a defectat în timpul unei curse, iar pasagerii au fost nevoiți să evacueze trenul, toți pe ușa din față.
09:30
SONDAJ Românii nu cred că Ucraina și Rusia vor ajunge la un acord de pace în 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Sondajul INSCOP măsoară și părerea românilor
09:10
Tarife, deportări, concedieri. Trump prezintă bilanțul care a transformat SUA într-un an # Cotidianul de Hunedoara
Trump se prezintă în fața Congresului într-un moment critic, după un an în care a eliminat 300.000 de funcționari federali și a impus tarife vamale globale prin ordine executive. Discursul de marți seară are loc pe fondul unui boicot al opoziției democrate și al unor tensiuni militare iminente cu Iranul. The post Tarife, deportări, concedieri. Trump prezintă bilanțul care a transformat SUA într-un an appeared first on Cotidianul RO.
08:50
PRIMA NEWS Profesorii anunță protest la Cotroceni: „Nu mergem să cerem bani, cerem să nu se mai taie” VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Anton Hadăr anunță un protest miercuri, la ora 12:00, în fața Palatului Cotroceni. Manifestația vizează opoziția față de tăierile bugetare și protejarea resurselor actuale din educație. The post PRIMA NEWS Profesorii anunță protest la Cotroceni: „Nu mergem să cerem bani, cerem să nu se mai taie” VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Protest preventiv. Polițiștii ies în stradă speriați de creșterea vârstei de pensionare # Cotidianul de Hunedoara
Este revoltă în poliție! Peste 500 de angajați ai Ministerul Afacerilor Interne protestează astăzi, de la ora 17:00, în fața Guvernul României. Oamenii sunt nemulțumiți după anunțul că vârsta de pensionare pentru polițiști și militari ar putea crește printr-un proiect de Ordonanță de Urgență. The post Protest preventiv. Polițiștii ies în stradă speriați de creșterea vârstei de pensionare appeared first on Cotidianul RO.
