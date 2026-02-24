"Viitorul Radu Drăguşin" a ajuns în Bănie! Fostul jucător de la FCSB a semnat cu Universitatea Craiova

Primasport.ro, 24 februarie 2026 16:50

"Viitorul Radu Drăguşin" a ajuns în Bănie! Fostul jucător de la FCSB a semnat cu Universitatea Craiova

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
17:20
Lovitură în SuperLiga! După ce a fost "tras de urechi" de Nicolescu, Florentin Petre e aşteptat să semneze Primasport.ro
Acum 30 minute
17:00
VIDEO | Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
Acum o oră
16:50
"Viitorul Radu Drăguşin" a ajuns în Bănie! Fostul jucător de la FCSB a semnat cu Universitatea Craiova Primasport.ro
16:50
Italienii au anunţat cine va fi antrenor la Inter din vară! Informaţia momentului pentru Cristi Chivu Primasport.ro
16:30
Italienii au anunţat cineva va fi antrenor la Inter din vară! Informaţia momentului pentru Cristi Chivu Primasport.ro
Acum 2 ore
15:50
„Este acest rol de atacant specific pe care îl căutam”! Zeljko Kopic, prima analiză a lui George Puşcaş după oficializarea transferului Primasport.ro
15:30
Rusescu ia apărarea antrenorului din Superligă: "Nu e doar vina lui pentru ce se întâmplă la echipă!" Primasport.ro
Acum 4 ore
14:50
Mihai Stoica s-a resemnat! Mesajul transmis în vestiar de oficialul FCSB-ului: „Până acum aţi arătat că aţi câştigat de două ori play-off-ul, anul ăsta trebuie să câştigaţi play-out-ul” Primasport.ro
14:50
Rotaru e pregătit să scoată sume fabuloase din buzunar în cazul în care Craiova ia titlul! Primasport.ro
14:10
Performanţă remarcabilă pentru secţia de judo a Palatul Copiilor Cluj, care îşi confirmă valoarea la nivel naţional Primasport.ro
14:00
OFICIAL | Dinamo l-a prezentat pe George Puşcaş: „Mult succes în tricoul alb-roşu” Primasport.ro
13:50
HC Buzău va întâlni formaţia slovenă RK Celje Pivovarna Lasko, în sferturile European Cup Primasport.ro
13:40
Ironia sorţii în SuperLigă! Kopic îi răspunde lui MM Stoica: „Marele nostru rival îşi doreşte două victorii pentru noi” Primasport.ro
Acum 6 ore
12:40
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Marţi se decid 4 echipe care merg în 8-imi Primasport.ro
12:40
EXCLUSIV | Gigi Becali a anunţat verdictul în cazul lui Ofri Arad după debutul la FCSB! Primasport.ro
11:30
Cristi Borcea laudă transferul lui George Puşcaş la Dinamo: „Nicio apărare din România nu o să stea în calea lui şi a lui Karamoko” Primasport.ro
Acum 8 ore
11:20
Şumudică, debusolat după ultima înfrângere: "Am pierdut pentru că..." Primasport.ro
11:10
Bernadette Szocs, eliminată în 16-imi la Singapore Smash 2026 Primasport.ro
11:00
„Va încerca să îndepărteze rugina!” Analiza jurnaliştilor din Israel după primele minute bifate de Ofri Arad în tricoul lui FCSB Primasport.ro
10:30
„Cel mai bun transfer al nostru!” Iuliu Mureşan îl laudă pe Daniel Pancu şi trimite un mesaj către Dinamo: „Îi batem cu relaxare!” Primasport.ro
10:10
Chivu, aproape de primul eşec major la Inter! Italienii ar putea pierde o mică avere din acest motiv Primasport.ro
09:50
„Este jucător de naţională, dar îi va fi greu fără meciuri oficiale în picioare”! Un fost antrenor al lui George Puşcaş este rezervat în privinţa transferului la Dinamo Primasport.ro
09:50
Gigi Becali a anunţat verdictul în cazul lui Ofri Arad după debutul la FCSB! Primasport.ro
Acum 12 ore
09:10
VIDEO | Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara, ASTĂZI, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primasport.ro
09:10
VIDEO | Primele patru câştigătoare de play-off în Champions League se află ASTĂZI! Cristi Chivu şi Inter trebuie să facă remontada cu Bodo/Glimt Primasport.ro
Acum 24 ore
00:10
Manchester United bate la Everton şi ajunge la 6 meciuri consecutive fără eşec Primasport.ro
23 februarie 2026
23:50
Bologna a bifat primul succes acasă după aproape 4 luni Primasport.ro
23:40
Paulo Fonseca a vorbit despre plecarea sa precipitată din Ucraina. ”Eram probabil vreo 60 de persoane” Primasport.ro
23:40
Roberto D'Aversa l-a înlocuit pe Marco Baroni pe banca celor de la Torino Primasport.ro
23:30
Marius Şumudică, praf şi pulbere în Arabia Saudită! Antrenorul roman a ajuns la 4 eşecuri consecutive şi este la un pas să fie demis Primasport.ro
23:10
Darius Olaru, concluzii amare. ”Un sezon dezastruos pentru acest club!” Primasport.ro
23:10
Lui Gigi Becali nu îi vine sǎ creadă ce se întâmplă la FCSB: "Dacă mă omorai, dacă mă împuşcai, nu credeam că ajung aici” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
22:50
"E o onoare să fiu aici şi vreau să joc în Champions League”. Ofri Arad şi-a analizat debutul la FCSB Primasport.ro
22:40
VIDEO | Mihai Teja nu capitulează. ”Nimic nu e pierdut, sper să facem un play-out bun” Primasport.ro
22:30
Cel mai dur discurs după victoria FCSB-ului cu Metaloglobus: "Slăbuţ ca de obicei" . Florin Tǎnase, ironizat în direct: "Are abonament la Marijana! 5 minute de joc şi un bilet de avion spre Serbia” | EXCLUSIV Primasport.ro
22:20
”Jucăm meci decisiv pe Arena Naţională cu U Cluj”. Reacţia lui Gigi Becali după succesul categoric cu Metaloglobus Primasport.ro
22:00
Gigi Becali a pus ţinta pe ”U” Cluj: ”Pe ei îi scoatem din play-off”. Toate calculele pentru Top 6 Primasport.ro
21:50
VIDEO | Fiorentina - Pisa 1-0. Marius Marin, integralist la învinşi Primasport.ro
21:50
VIDEO | FCSB – Metaloglobus 4-1. Infuzie de moral pentru un final de sezon regular foarte complicat Primasport.ro
21:20
VIDEO | FCSB – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Miculescu înscrie în startul reprizei secunde Primasport.ro
20:50
Un jucător amator de rugby din Franţa se află în stare critică. A fost lovit intenţionat de un adversar Primasport.ro
20:50
Joan Laporta, preşedintele FC Barcelona, recunoaşte că s-au răcit relaţiile cu Lionel Messi. ”Nu mai este ceea ce era odată” Primasport.ro
20:40
VIDEO | Dezastru pentru FCSB! Proaspăt revenit din accidentare, Florin Tǎnase e din nou OUT Primasport.ro
20:20
FIFA vrea ca jucătorii accidentaţi să rămână pe marginea terenului timp de un minut Primasport.ro
20:20
VIDEO | FCSB – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ofri Arad, gol anulat la meciul de debut Primasport.ro
20:10
Loviturǎ în SuperLiga! Andrei Borza a intrat la negocieri şi este la un pas sǎ pună cerneala pe contract: "Are o clauzǎ de reziliere foarte mare" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
20:10
VIDEO | FCSB – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Huiban egalează instant Primasport.ro
19:50
Dorinel Munteanu, pus la zid după ce s-a făcut din nou de râs: "Eu sunt şocat. Nu ai cum sǎ zici aşa ceva" | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
19:50
”Trebuie să felicit echipa”. Robert Ilyes o ridică pe Csikszereda Primasport.ro
19:40
VIDEO | Dorinel Munteanu, discurs prăpăstios. ”Nu ştiu dacă răbdarea conducerii este pe final” Primasport.ro
