Guvernul dă înapoi la taxele crescute peste noapte – OUG intră în vigoare curând. Kelemen Hunor: ‘L-am convins pe premierul Bolojan, pe Sorin Grindeanu’

09:10

Grupul Jumbo se confruntă cu o scădere de 4% a vânzărilor în România, ceea ce a dus la o reevaluare a planurilor de investiții. În timp ce alte piețe ale grupului sunt în creștere, România se confruntă cu dificultăți economice care ar putea influența deciziile strategice. Jumbo analizează cu atenție situația pieței din România, după […]