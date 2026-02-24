Lovitură tăcută în buzunarul pensionarilor – crește contribuția lunară: Câți bani vor achita în plus românii într-un an
Lumea Politică, 24 februarie 2026 16:50
De la 1 iulie 2026, contribuția minimă la pensie va crește, afectând mii de români. Majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei determină o creștere automată a contribuției sociale la 1.081 de lei lunar. Începând cu a doua jumătate a anului 2026, românii care contribuie voluntar la sistemul public de pensii vor resimți impactul […]
• • •
Acum 15 minute
17:10
Scandal la şedinţa CGMB. Daniel Băluță a anunțat că reprezentanţii PSD în Consiliu vor intra în grevă. Atac direct la primarul Capitalei # Lumea Politică
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a avut un schimb dur de replici în cadrul ședinței CGMB. Acesta a acuzat sabotajul proiectului de către Ciprian Ciucu, absent de la întâlnire, și a anunțat greva social-democraților. În cadrul ședinței CGMB de marți, unde se discuta un proiect important pentru bucureșteni, Daniel Băluță a declanșat o dispută vehementă. […]
Acum 30 minute
17:00
Scandalul escaladează: Prima plângere împotriva psihologului Ion Duvac. Există și un martor – nu cele din investigația PressOne # Lumea Politică
Poliția Capitalei a demarat o anchetă în cazul psihologului Ion Duvac, acuzat de comportament abuziv față de paciente. Investigația a fost declanșată după publicarea unui articol de presă care dezvăluie posibile acte de hărțuire sexuală. Poliția Capitalei a început verificări asupra psihologului Ion Duvac, în urma unei investigații de presă care îl acuză de comportament […]
17:00
AUR îl acuză pe primarul Ciprian Ciucu: „Blochează tot: proiecte, ședințe, informații către consilierii generali” # Lumea Politică
AUR București acuză partidele din coaliție că transformă Capitala într-un „câmp de negocieri politice”, în timp ce problemele bucureștenilor rămân nerezolvate. Într-un comunicat, formațiunea anunță că ședința CGMB, solicitată de PSD și PUSL, a fost anulată de primarul general Ciucu. AUR susține că partidele din coaliție sunt vinovate de haosul administrativ din București. Într-un comunicat […]
17:00
Românii nu mai pot intra în Marea Britanie fără autorizație de călătorie: Cât costă documentul care le permite accesul în UK # Lumea Politică
Începând cu 25 februarie 2026, cetățenii români care vizitează Regatul Unit trebuie să obțină Autorizația Electronică de Călătorie (ETA). Anunțul a fost făcut de Ambasada României în UK. Procedura este simplă și se desfășoară exclusiv online. Cetățenii români care doresc să călătorească în Regatul Unit pentru turism, vizite sau șederi scurte sunt nevoiți să obțină […]
Acum o oră
16:50
16:50
Guvernul dă înapoi la taxele crescute peste noapte – OUG intră în vigoare curând. Kelemen Hunor: ‘L-am convins pe premierul Bolojan, pe Sorin Grindeanu’ # Lumea Politică
Kelemen Hunor, liderul UDMR, atrage atenția asupra pericolelor unei guvernări de un singur partid, subliniind importanța coaliției actuale. El susține că, deși implică compromisuri și decizii lente, coaliția rămâne cea mai bună opțiune pentru România. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a discutat despre viitorul politic al României, avertizând că o guvernare fără coaliție ar putea avea […]
Acum 6 ore
13:10
Slovacia va opri energia electrică pentru Ucraina. Fico cere reluarea livrărilor de petrol rusesc blocate de ucraineni # Lumea Politică
Premierul slovac Robert Fico a anunțat că va întrerupe livrările de energie electrică către Ucraina dacă Kievul nu reia transportul de petrol prin conducta Drujba. Fico a subliniat că aceasta este o măsură reciprocă și a avertizat că ar putea lua măsuri suplimentare. Premierul slovac Robert Fico a declarat că va opri livrările de energie […]
12:30
Călin Georgescu solicită transparență de la CSAT, „pentru milioane de români cărora li s-a furat libertatea” # Lumea Politică
Călin Georgescu cere desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii Curții Constituționale înainte de anularea alegerilor din 2024. Într-o declarație acidă, el a criticat puternic clasa politică și a subliniat importanța democrației. Călin Georgescu a solicitat public desecretizarea discuțiilor din cadrul CSAT și ale Curții Constituționale care au precedat anularea alegerilor din 2024. El a făcut […]
11:40
Bucureștiul, în pragul incapacității de plată. Suma pierdută este una „fabuloasă”, spune primarul Ciucu # Lumea Politică
Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, trage un semnal de alarmă privind situația financiară gravă a Primăriei. Modificările recente ale formulei de finanțare ar fi redus bugetul Capitalei cu cel puțin patru miliarde de lei, punând în pericol funcționarea instituției. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a avertizat că Primăria Municipiului București se confruntă cu riscul de […]
Acum 8 ore
11:00
Tensiuni maxime în campania din Ungaria. Cum l-ar putea favoriza „nucleul dur” pe Viktor Orbán # Lumea Politică
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din Ungaria a început oficial, într-un climat de polarizare și scandaluri fără precedent. Premierul Viktor Orbán este amenințat în sondaje de Péter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza. Campania electorală din Ungaria se desfășoară într-un context marcat de tensiuni și acuzații grave. Péter Magyar, liderul partidului de opoziție Tisza, a […]
10:10
Manelistul Dani Mocanu lansează o piesă anti-procurori, din arest la domiciliu. I-ar fi „fabricat 11 dosare” # Lumea Politică
Dani Mocanu, aflat în arest la domiciliu în Napoli, a lansat o piesă în care atacă direct procurorii implicați în cazul său. Versurile melodiei includ acuzații la adresa procuroarei Carmina Brânduș și a judecătorilor care l-au condamnat. Dani Mocanu a lansat pe 23 februarie o melodie și un videoclip, deși se află în arest la […]
10:00
S-au făcut calculele și acum se știe exact cât va costa reconstrucția Ucrainei: Rolul României în viitorul proces # Lumea Politică
Ucraina are nevoie de aproape 588 de miliarde de dolari pentru a se reconstrui după invazia rusă, conform unui raport al Băncii Mondiale. România contribuie la acest efort prin construirea unui drum expres care va lega cele două țări. Proiectul, în valoare de 1,55 miliarde lei, este crucial pentru viitorul transportului între România și Ucraina. […]
10:00
Candidații pentru funcțiile de conducere la DNA susțin marți interviurile la Ministerul Justiției. Șase procurori sunt în cursa pentru poziții cheie, iar rezultatele vor fi publicate pe 2 martie. Cei care doresc să ocupe funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție își prezintă marți planurile în fața Comisiei de la Ministerul Justiției. Ioan-Viorel Cerbu, Vlad […]
09:50
O nouă furtună în energie? Șeful Hidroelectrica vorbește despre ‘cutremure’ în piață: ‘Am avut trei sau patru perioade cu preţ reglementat în ultimii 10 ani / Sperăm să fie şi ultima’ # Lumea Politică
Președintele Hidroelectrica, Bogdan Badea, a subliniat importanța revenirii la piața liberă a energiei și a evidențiat provocările întâmpinate de companie în proiectele de stocare și investiții. La conferința „ZF Power Summit 2026”, el a discutat despre impactul reglementărilor și viitoarele direcții strategice. Prețurile reglementate la energie ar trebui să fie o excepție, susține Bogdan Badea, […]
09:50
Cristian Preda a rupt în direct diploma sa de doctorat obținută în Franța, protestând împotriva intenției guvernului Bolojan de a reduce sporul pentru doctorat. Preda consideră că această măsură desconsideră eforturile academice. Cristian Preda, fost decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea București, și-a rupt diploma de doctorat obținută în Franța în direct […]
09:30
Lordul Mandelson, arestat pentru legături cu Jeffrey Epstein. Mandelson îl numea pe Epstein „cel mai bun prieten” # Lumea Politică
Peter Mandelson, fost ambasador britanic în SUA, a fost arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu legat de relațiile sale cu Jeffrey Epstein. Poliția Metropolitană a anunțat că oficialul britanic a transmis informații sensibile către Epstein. Arestarea vine după demiterea sa din septembrie de către premierul Keir Starmer. Peter Mandelson, fost ambasador britanic în SUA […]
09:30
Volodimir Zelenski, mesaj direct către Donald Trump: Trebuie să rămână de partea noastră împotriva lui Putin # Lumea Politică
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski face un apel către Donald Trump, solicitând susținerea continuă a SUA în fața agresiunii ruse. La patru ani de la invazia rusă, Ucraina rămâne hotărâtă să reziste, deși confruntarea a provocat pierderi uriașe și o criză umanitară fără precedent. În ajunul aniversării a patru ani de la invazia Rusiei, Volodimir Zelenski […]
09:30
Trump vrea sa atace neapărat Iranul în ciuda faptului că Pentagonul îi atrage atenția că intervenția militară “e o aventură extrem de riscantă” # Lumea Politică
Generali de la Pentagon l-au avertizat pe Donald Trump că o intervenție în Iran ar fi riscantă din cauza lipsei de muniții și a sprijinului insuficient din partea aliaților. Trump dorește o intervenție limitată, pe care experții o consideră periculoasă din cauza capacităților avansate ale Iranului. Washington Post a raportat că generali de la Pentagon […]
Acum 12 ore
08:40
Carne de vită din Brazilia, contaminată cu un hormon interzis în UE, în contextul acordului Mercosur. Sunt peste 62 de tone # Lumea Politică
Olanda a descoperit estradiol în transporturi de carne de vită din Brazilia, un hormon interzis în Uniunea Europeană. Șase loturi contaminate au fost identificate, iar autoritățile au blocat distribuția unei părți semnificative. Autoritatea pentru Siguranța Alimentelor și a Produselor de Consum din Olanda (NVWA) a depistat estradiol în mai multe transporturi de carne de vită […]
08:00
Oana Țoiu, absentă la moțiunea AUR împotriva ei. Șeful ei, Dominic Fritz, a dat din nou explicații cu mantă spre Rusia # Lumea Politică
Oana Țoiu, ministrul de Externe din partea USR, a lipsit de la dezbaterea moțiunii simple depuse de AUR împotriva sa, fiind la o reuniune la Bruxelles. Moțiunea a fost respinsă de Senat, iar Dominic Fritz a explicat motivele absenței sale. Liderul USR, Dominic Fritz, a explicat motivul absenței Oanei Țoiu din plenul Senatului, unde se […]
07:10
După ce a fost demisă de Oana Țoiu, Tamila Cristescu a primit laude pentru eforturile sale diplomatice. Ce spune Paolo Zampolli despre ea # Lumea Politică
Paolo Zampolli a lăudat contribuțiile Tamilei Cristescu la promovarea intereselor României în SUA, în ciuda demiterii ei de la Consulatul din New York de către Oana Țoiu. Cristescu rămâne apreciată pentru activitatea sa diplomatică, având influență în cercurile de la Washington. Paolo Zampolli a subliniat într-un interviu pentru Inpolitics importanța rolului jucat de Tamila Cristescu […]
06:30
Cristian Preda și-a rupt diploma în direct. „Diplomele de doctorat au ajuns o povară” # Lumea Politică
Politologul Cristian Preda a rupt, în direct, diploma sa de doctorat, ca protest împotriva reducerii indemnizației pentru titlul de doctor. El acuză Guvernul că umilește cadrele didactice și cercetătorii prin aceste măsuri. Cristian Preda, fost decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea București și fost consilier prezidențial, și-a manifestat nemulțumirea față de decizia […]
Acum 24 ore
22:40
Hidroelectrica se asociază cu francezii pentru construirea hidrocentralei de la Tarnița. În 2010 ar fi costat un miliard de euro # Lumea Politică
Proiectul hidrocentralei Tarnița-Lăpuștești, conceput în perioada comunistă, se relansează printr-un parteneriat între Hidroelectrica și Électricité de France. Această colaborare urmărește să transforme investiția într-o soluție viabilă pentru flexibilizarea sistemului energetic românesc. Hidroelectrica și Électricité de France (EDF) au decis să formeze o companie mixtă, în cote egale, pentru a reînvia proiectul hidrocentralei cu acumulare prin […]
22:10
Zelenski o dă în fantezii: propune aderarea Belarusului și Ucrainei la UE, după „eliberarea” de Lukașenko # Lumea Politică
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a propus ca Ucraina și Belarus să adere împreună la Uniunea Europeană, considerând acest pas benefic pentru ambele țări. Într-un interviu acordat unui ziar bielorus, el a criticat regimul lui Lukașenko și propaganda antieuropeană din Belarus. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Belarus și Ucraina ar trebui să adere la […]
22:10
Acuzații grave la adresa Marii Britanii în cazul generalului Alekseiev. Moscova susține implicarea în tentativa de asasinat # Lumea Politică
Moscova acuză Marea Britanie de implicare într-o tentativă de asasinat asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseiev. Șeful FSB, Alexander Bortnikov, a făcut declarații controversate, fără a prezenta dovezi. Ucraina neagă categoric orice implicare. Moscova a lansat acuzații împotriva Marii Britanii, susținând că ar fi implicată în atacul asupra generalului-locotenent Vladimir Alekseiev. Acesta a fost împușcat în clădirea […]
21:40
Ministrul Muncii îl înfruntă pe Bolojan și exclude concedieri. „Nu avem de unde să tăiem posturi” # Lumea Politică
Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat că nu vor exista concedieri în ministerul său din cauza deficitului de personal. El a subliniat importanța măsurilor de protecție socială pentru a preveni tensiuni sociale și extremismul. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat clar că nu se vor efectua concedieri în cadrul ministerului său. Acesta a explicat că […]
21:10
Trump „lipsă totală de respect” față de Curtea Supremă. Vrea să facă lucruri absolut „teribile” țărilor străine # Lumea Politică
Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Curții Supreme, după ce instanța a respins programul său tarifar. El promite măsuri economice dure împotriva țărilor pe care le acuză că au prejudiciat SUA. Decizia instanței generează deja tensiuni comerciale internaționale. Donald Trump a criticat vehement Curtea Supremă a Statelor Unite, după ce aceasta a […]
20:40
Nicușor Dan după vizita la Washington, „desființat” de Ion Cristoiu: „Un moment penibil pentru România” # Lumea Politică
Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat în emisiunea „Ai Aflat!” cu Ionuț Cristache prestația lui Nicușor Dan la Washington, subliniind un moment jenant în care acesta a fost îndepărtat de lângă Donald Trump. Cristoiu a comparat situația cu întâlnirile altor președinți români, considerând comportamentul lui Dan ca fiind unic și ridicol. Ion Cristoiu a criticat în […]
20:10
Chirie de 150 de euro pentru două camere într-un oraș din România. Proprietarul explică prețul surprinzător # Lumea Politică
Un apartament cu două camere din Satu Mare este disponibil pentru doar 750 de lei pe lună. Prețul scăzut este justificat de starea locuinței, neocupată și nerenovată de ani de zile. Un apartament cu două camere din Satu Mare a fost listat pentru închiriere la un preț surprinzător de mic: 750 de lei (aproximativ 150 […]
19:40
Mii de pensionari români, afectați de „Mica Recalculare”. Pensii reduse chiar și cu 500 de lei # Lumea Politică
Pensionarii din România se confruntă cu scăderi neașteptate ale pensiilor după „Mica Recalculare”. Procesul, menit să corecteze erorile de calcul, a dus la reduceri în loc de creșteri, generând nemulțumiri. Zeci de mii de pensionari au constatat scăderi ale pensiilor în urma „Micii Recalculări”, unele cu până la 500 de lei sau mai mult. Procesul […]
19:30
Eduard Koler face acuzații grave! TVA se duce la 24%. Deputatul spune că a văzut documente! # Lumea Politică
Urmează impozite mărite, iar TVA este pe cale să ajungă la 24%. Afirmația a fost făcută de deputatul Eduard Koler la podcastul „Legende Urbane”. Politicianul este membru al Comisiei pentru Buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților TVA ajunge sigur la 24% Eduard Koler a făcut un anunț îngrijorător. Politicianul a fost invitat la podcastul […]
19:10
Ministrul Oana Țoiu, criticată de AUR pentru absența la moțiunea privind Mercosur. Petrișor Peiu acuză sfidarea Parlamentului și o „minciună sfruntată” # Lumea Politică
Petrișor Peiu, liderul AUR, a criticat dur absența ministrului de Externe, Oana Țoiu, de la depunerea moțiunii în Senat în contextul acordului Mercosur. Peiu susține că prezența ministrului la summit-ul de la Bruxelles nu justifică lipsa de la dezbaterea crucială din Parlament. Liderul AUR, Petrișor Peiu, a lansat critici dure la adresa ministrului Oana Țoiu […]
18:40
Sindicaliștii din Educație pregătesc un nou protest la Cotroceni. Acuzațiile împotriva lui Nicușor Dan # Lumea Politică
Sindicaliștii din Educație se mobilizează pentru un nou protest miercuri, 25 februarie 2026, la Palatul Cotroceni. Aceștia îl acuză pe președintele Nicușor Dan că nu a mediat conflictul cu Guvernul, după implementarea măsurilor de austeritate. Marius Nistor, liderul Federației Sindicale „Spiru Haret”, a anunțat protestul. Acesta afirmă că președintele a promis o nouă întâlnire pentru […]
Ieri
16:40
Senatorul USR Ștefan Pălărie a anunțat că partidul său are un mandat clar pentru reducerea cheltuielilor publice cu 10% și nu va susține majorarea taxelor. USR solicită desființarea unor instituții considerate inutile și propune un pact pentru a evita creșterea taxelor. În cadrul unei ședințe a coaliției, USR a primit un mandat explicit pentru reducerea […]
16:40
Ilie Bolojan amenință miniștrii că îi va da afară dacă România pierde bani din PNRR # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a condus o întâlnire crucială cu ministerele implicate în PNRR, subliniind importanța respectării termenelor asumate cu UE. El a avertizat asupra consecințelor politice și financiare ale eventualelor întârzieri. Premierul Ilie Bolojan a convocat o reuniune importantă cu ministerele implicate în Planul Național de Redresare și Reziliență. Tema principală a fost utilizarea eficientă […]
16:40
Șeful DNA spulberă mitul statisticilor din Justiție: „Avem mai multe rechizitorii, mai multe tone la hectar” # Lumea Politică
Marius Voineag, șeful DNA, și-a prezentat candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României. Voineag a subliniat importanța acordurilor de recunoaștere a vinovăției și a propus măsuri pentru întărirea capacității tehnice și investițiile în digitalizare. Marius Voineag, actualul șef al DNA, candidează pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României și a […]
16:40
Fum alb: Coaliția a bătut palma pe măsurile de relansare economică și reforma administrației centrale și locale – Ședința pentru adoptare, marți # Lumea Politică
Coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind reformele economice și administrative, dar tensiunile nu au dispărut. PSD avertizează că va bloca bugetul pe 2026 dacă măsurile sale nu sunt susținute, în timp ce premierul Bolojan cere clarificări financiare. Coaliția de guvernare a reușit să ajungă la un consens pe tema reformei administrației locale […]
16:30
Viceguvernator BNR: Declinul economiei a început în 2024. Recesiunea tehnică era doar o chestiune de timp # Lumea Politică
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, avertizează că economia României nu ar fi crescut semnificativ nici fără ajustările bugetare. Marinescu subliniază că recesiunea tehnică nu este un fenomen izolat în Europa și atrage atenția asupra vulnerabilităților economice. Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, a declarat că economia României nu ar fi avut o creștere spectaculoasă în 2025, nici în […]
16:30
Procesul lui Călin Georgescu, întrerupt de un incident medical. Acuzații grave de tentativă la ordinea constituțională. # Lumea Politică
Un moment neașteptat a marcat ședința de luni a Curții de Apel București, în dosarul lui Călin Georgescu, acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Un participant a leșinat, provocând suspendarea temporară a procesului. Curtea urmează să decidă dacă dosarul continuă sau se întoarce la Parchet. Ședința Curții de Apel București din dosarul lui […]
16:20
Înregistrări care zguduie lumea psihologiei! Membru al Colegiului Psihologilor, acuzat că își hărțuiește clientele: ‘Ești sigură că știi să faci sex ca lumea? / Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta’ # Lumea Politică
Un cunoscut psiholog, membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, este acuzat că și-ar fi hărțuit sexual clientele în timpul ședințelor de terapie. Înregistrări audio realizate în cabinetul acestuia, publicate de PressOne, conțin dialoguri cu un limbaj explicit și propuneri cu tentă sexuală adresate pacientelor încă de la prima întâlnire. Acuzații grave […]
16:10
Deputat PSD: Fără măsurile de solidaritate propuse de PSD, bugetul de stat pe 2026 nu trece # Lumea Politică
Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat un avertisment ferm că bugetul de stat nu va fi aprobat fără măsurile de solidaritate propuse de social-democraţi. Într-o postare pe Facebook, el a criticat dur politicile de austeritate promovate de Ilie Bolojan, pe care le consideră o amenințare la adresa stabilității sociale. Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat […]
15:00
O întâlnire între președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul rus, Vladimir Putin, este posibilă în următoarele trei săptămâni, conform emisarului american Steve Witkoff. Donald Trump ar putea participa dacă există șanse reale de succes. Discuțiile trilaterale de la Geneva au înregistrat progrese, dar au întâmpinat și blocaje. O întâlnire la nivel înalt între Volodimir Zelenski […]
09:30
Cum tarifele comerciale impuse de Trump s-au întors împotriva americanilor de rând. Explicațiile guvernatorului Băncii Italiei # Lumea Politică
Tarifele vamale impuse de Donald Trump afectează economia americană, conform guvernatorului Băncii Italiei, Fabio Panetta. Acesta a declarat la Veneția că povara fiscală a fost transferată de la companii la consumatori, contribuind semnificativ la inflație. Economia Statelor Unite resimte impactul tarifelor vamale impuse de fostul președinte american Donald Trump, conform declarațiilor lui Fabio Panetta, guvernatorul […]
09:20
Donald Trump e Nicolae Ceaușescu în presa internațională. De unde a pornit comparația # Lumea Politică
Donald Trump stârnește critici după ce a afișat un banner cu chipul său pe clădirea Departamentului de Justiție. Jurnaliștii de la Washington Post și Financial Times îl compară cu Nicolae Ceaușescu, invocând un cult al personalității. Un banner uriaș cu imaginea lui Donald Trump, expus pe clădirea Departamentului de Justiție al SUA, a atras critici […]
09:10
Un banner cu mesajul „Victoria va fi a noastră” afișat pe Ambasada Rusiei la Seul a generat reacții negative din partea autorităților sud-coreene. În același timp, ONU raportează încălcări grave ale drepturilor omului în Ucraina, la patru ani de la începutul conflictului. Bannerul de pe clădirea Ambasadei Rusiei la Seul a declanșat o reacție de […]
09:10
Gigantul îngrijorat de scăderea vânzărilor în România. În alte țări europene au fost pe creștere # Lumea Politică
Grupul Jumbo se confruntă cu o scădere de 4% a vânzărilor în România, ceea ce a dus la o reevaluare a planurilor de investiții. În timp ce alte piețe ale grupului sunt în creștere, România se confruntă cu dificultăți economice care ar putea influența deciziile strategice. Jumbo analizează cu atenție situația pieței din România, după […]
09:00
Noi negocieri pentru bugetul pe 2026. Liderii coaliției se întâlnesc astăzi pentru a discuta alocările către ministere # Lumea Politică
Luni, la ora 13, liderii partidelor de guvernare se reunesc pentru a discuta bugetul de stat pe 2026. După întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan a anunțat că bugetul va fi pregătit până la finalul săptămânii, cu accent pe relansare economică. Premierul Ilie Bolojan a declarat după o întâlnire cu președintele Nicușor Dan […]
09:00
Mult-așteptata întâlnire Zelenski-Putin ar putea avea loc în câteva săptămâni. Steve Witkoff: „Ar putea fi o trilaterală cu participarea lui Trump” # Lumea Politică
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a răspuns criticilor primite după incidentul aviatic de pe Aeroportul Otopeni, subliniind importanța pregătirii și transparenței. Într-o postare pe Facebook, el a explicat de ce a convocat o celulă de criză și a pus spitalele în alertă. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat public la criticile primite pentru intervenția sa în […]
09:00
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizează că o creștere a pensiilor în 2026 este „prematură”, subliniind necesitatea sustenabilității bugetare. În contrast, Ministrul Muncii, Florin Manole, susține că indexarea pensiilor nu mai poate fi amânată, din cauza scăderii puterii de cumpărare a pensionarilor. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că discuțiile despre dezghețarea pensiilor sunt premature și […]
08:50
Partidul favorit în preferințele bucureștenilor dacă ar fi alegeri la Primăria Capitalei, duminica viitoare # Lumea Politică
Un sondaj CURS arată că PSD este favorit în preferințele bucureștenilor pentru alegerile locale, urmat îndeaproape de AUR. Traficul și aglomerația sunt principalele preocupări ale locuitorilor, iar încrederea în liderii politici este scăzută. Conform unui sondaj realizat de CURS, Partidul Social Democrat ar obține 22% din voturi dacă alegerile locale ar avea loc duminica viitoare, […]
