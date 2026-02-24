Saluturi naziste la un marș din Franța, procurorii anunță deschiderea de dosare penale
Aktual24, 24 februarie 2026 18:40
Parchetul din Lyon a deschis două anchete penale în urma marșului organizat pentru Quentin Deranque, declanșând un nou val de controverse în Franța și readucând în prim-plan tensiunile dintre extremele politice, limitele libertății de exprimare și modul în care autoritățile ar trebui să reacțiobeze în fața derapajelor de tip rasist sau extremist. Anchete pentru incitare […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
18:40
Acum o oră
18:10
Reciclarea lui Ponta: PSD vrea să-l trimită pe fostul premier la în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre # Aktual24
Partidul Social Democrat (PSD) a propus ca deputatul Victor Ponta să fie inclus în componenţa Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre. Acesta ar urma să îl înlocuiască pe deputatul Adrian Bara. PSD îl nominalizează pe Victor Ponta pentru Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre. Reamintim că Ponta […]
Acum 2 ore
17:50
Județul Ilfov al putea să dispară. Propunere din partea unui consilier al lui Bolojan: ”Referendum pentru a-l desfiinţa prin unirea cu Bucureştiul” # Aktual24
Consilierul onorific al premierului, Vlad Gheorghe, propune organizarea unui referendum privind asimilarea judeţului Ilfov într-un Bucureşti metropolitan, iniţiativa venind în contextul discuţiilor despre organizarea unei consultări publice în Ilfov pe tema depozitării deşeurilor Capitalei în judeţ. „Referendum în Ilfov? Da! Dar pentru a-l desfiinţa prin unirea cu Bucureştiul. Un referendum în judeţul Ilfov trebuie făcut. […]
17:40
Patru ani de război, cum aniversează Kremlinul: susține că partenerii Ucrainei vor să „distrugă țara noastră” provocând un conflict între Occident și Rusia # Aktual24
La patru ani de la începerea ostilităților, Kremlinul pretinde că conflictul din Ucraina s-a transformat într-o „confruntare mult mai amplă” cu Occidentul. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov susține că, deși Moscova este deschisă unei încheieri diplomatice, situația actuală a fost escaladată de intervenția directă a intereselor europene și americane. Kremlinul a declarat că ostilitățile în […]
17:40
Întâlnire la Cotroceni între Nicuşor Dan și premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei la Bruxelles # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a avut, marţi, o discuţie cu prim-ministrul Ilie Bolojan privind agenda vizitei pe care şeful Executivului o va efectua joi la Bruxelles, precum şi stadiul implementării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). „Am avut o discuţie aplicată cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei sale la Bruxelles. Joi, la Bruxelles, se va […]
17:10
Studenții iranieni au „dreptul” să protesteze, dar nu trebuie să depășească „liniile roșii”, avertizează guvernul # Aktual24
„Ei au, în mod firesc, dreptul să demonstreze”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului Fatemeh Mohajerani. Dar există „linii roșii de protejat și de netrecut, chiar și în culmea furiei”, a adăugat ea în timpul unei conferințe de presă. Studenții iranieni au dreptul să protesteze, dar nu trebuie să depășească „liniile roșii”, a avertizat […]
Acum 4 ore
16:40
Proteste în Hong Kong după ce Panama a preluat controlul asupra a două porturi cheie de pe Canalul Panama # Aktual24
Guvernul orașului Hong Kong protestează față de confiscarea de către Panama a două porturi de pe canalul vital pentru comerțul global, porturi operate timp de decenii de o companie cu sediul în Hong Kong. Biroul pentru Comerț și Dezvoltare Economică din Hong Kong a anunțat într-un comunicat că a depus „proteste aspre” la consulatul Panama, […]
16:40
Cod portocaliu de viituri în Caraș-Severin. Hidrologii avertizează asupra riscului major de inundații # Aktual24
Alerta de inundații a fost ridicată la nivel portocaliu în județul Caraș-Severin chiar în această după-amiază. Specialiștii de la Institutul Național de Hidrologie avertizează că râul Timiș se află sub o amenințare serioasă, deoarece precipitațiile abundente și topirea stratului de zăpadă vor genera scurgeri masive de pe versanți în orele următoare. Afluentul Bistra, responsabil de […]
16:20
Bani mai mulți în buzunar. Proiectul scutirii de impozit pentru părinți avansează în Parlament # Aktual24
Senatul a aprobat recent o măsură menită să sprijine financiar familiile cu mai mulți copii, care prevede scutirea totală de impozit pe venitul din salarii în anumite condiții stricte. Aproximativ 1,2 milioane de salariați români se află în vizor. Documentul a plecat deja spre Camera Deputaților pentru votul final și decisiv, spun cei de la […]
16:10
Gigantul transporturilor FedEx dă în judecată guvernul SUA pentru rambursarea tarifelor impuse de Trump # Aktual24
Compania americană de logistică FedEx dă în judecată administrația președintelui Donald Trump, cerând rambursarea tarifelor deja plătite. Procesul se referă la taxe de import pe care Curtea Supremă le-a declarat recent ilegale. Procesul intentat la Tribunalul de Comerț Internațional din New York solicită „rambursarea integrală” a tuturor taxelor plătite în temeiul legislației de urgență cunoscute […]
15:50
Viscol istoric. Peste 5.000 de zboruri anulate, după ce o furtună puternică a lovit coasta de est a SUA # Aktual24
O furtună puternică a lovit luni coasta de est a SUA, aducând ninsori record care au cauzat perturbări ale a milioane și mii de zboruri anulate. Serviciul Național de Meteorologie (NWS) a anunțat că în anumite părți din Rhode Island și Massachusetts s-au înregistrat aproape 94 cm de zăpadă, dintre care peste 48 cm în […]
15:40
Max Verstappen, gata să tragă frâna de mână. Campionul mondial se gândește serios la retragere # Aktual24
Max Verstappen a lansat o declarație care a lăsat mască fanii Formulei 1. Olandezul de 28 de ani spune că se simte aproape de finalul carierei. Deși are deja patru titluri mondiale, pilotul Red Bull pare tot mai nemulțumit, iar noile reguli din Marele Circ par să îi fi tăiat entuziasmul de a continua. „The […]
15:30
Bătălie politică cruntă în Capitală, AUR s-a dat cu PSD contra primarului general. Ciucu: ”În loc de soluții, PSD a ales să vină cu populisme vecine cu iresponsabilitatea” # Aktual24
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță (PSD), a venit marți la ședința Consiliului General al Municipiului București, unde a anunțat că reprezentanții PSD din CGMB intră în grevă, reclamând că proiectul prin care pesediștii propun ca bucureștenii care nu primesc apă caldă și agent termic la parametrii optimi să nu plătească aceste servicii nu a fost […]
15:30
Serviciul de spionaj al Rusiei, nou mesaj delirant. Susține că are „informații” conform cărora Franța și Marea Britanie intenționează să înarmeze Ucraina cu o bombă nucleară # Aktual24
Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) susține că Londra și Parisul lucrează activ pentru a transfera o bombă nucleară sau cel puțin o bombă „murdară” la Kiev. Acest lucru este menționat într-un comunicat emis pe 24 februarie, relatează European Pravda. Bombă murdară SVR susține că Marea Britanie și Franța sunt conștiente că „evoluția situației […]
15:20
Lovitură majoră pentru contrabandiști pe Autostrada Soarelui. Captură de peste șapte milioane de lei # Aktual24
Polițiștii de frontieră din Giurgiu au realizat o captură istorică pe autostrada A2. Controlul a avut loc duminică noaptea la stația de taxare din Fetești, unde un autocamion înmatriculat în România a fost oprit pentru verificări amănunțite. În interior se aflau zeci de mii de produse suspecte de contrafacere, cu o valoare totală a mărfurilor […]
15:10
De ce ar trebui suspendat dreptul de vot al Ungariei in cadrul UE. Tot mai mulți oficiali cer această măsură: ”Budapesta profită masiv de fondurile UE de ani de zile, în timp ce încalcă valorile UE” # Aktual24
UE a vrut să transmită un semnal puternic Rusiei printr-un nou pachet de sancțiuni. Însă prim-ministrul ungar Orban blochează din nou decizia. Mai mulți politicieni solicită acum contramăsuri decisive. Având în vedere poziția obstrucționistă a guvernului ungar față de politica ucraineană sub premierul Viktor Orbán, politicienii europeni cer consecințe. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, președinta Comisiei de Apărare […]
15:00
Patru ani de război. Liderii celor opt țări nordice și baltice, plus premierul Croației, plus conducerea Uniunii Europene, au sosit la Kiev # Aktual24
La a patra aniversare a invaziei la scară largă a Ucrainei, liderii Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Islandei, Letoniei, Lituaniei, Norvegiei și Suediei au sosit la Kiev. Acest lucru a fost anunțat în X-ul său de către ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha, scrie European Pravda. Welcome to Kyiv, dear allies, and thank you for standing […]
15:00
Patru ani de conflict, războiul a atins un nou nivel. Nicio zonă, nici spatele frontului, nu mai este sigură # Aktual24
Războiul din Ucraina a evoluat într-o confruntare de înaltă tehnologie, în care zonele sigure devin din ce în ce mai rare. Luptele din timpul invaziei rusești la scară largă a Ucrainei s-au schimbat atât de mult încât nici măcar teritoriile aflate la zeci de kilometri de front nu mai pot fi considerate relativ sigure, relatează […]
Acum 6 ore
14:50
Tranzacția anului în retail. Proprietarul Lidl și Kaufland preia oficial rețeaua La Cocoș # Aktual24
Consiliul Concurenței a dat undă verde pentru preluarea magazinelor La Cocoș de către grupul Schwarz, autorizată doar cu o serie de condiții foarte stricte, spun cei de la Profit.ro. Grupul german deține deja pe piața din România rețelele de succes Lidl și Kaufland. Promisiuni pentru prețuri mici și extindere la nivel național Bogdan Chirițoiu a […]
14:10
Lovitură de proporții pentru fanii dinamoviști în această perioadă de mercato, după ce George Pușcaș a semnat oficial cu gruparea din Ștefan cel Mare. Negocierile au fost extrem de lungi și pline de tatonări intense, iar atacantul născut la Marghita vine în campionatul românesc cu ambiții. Cifre impresionante ale lui George Pușcaș Fotbalistul în vârstă […]
14:00
Călătorii fantomă în județul Iași. Mii de cupoane ale pensionarilor morți, decontate ilegal # Aktual24
Justiția ieșeană se confruntă cu un caz de fraudă de proporții uriașe, unde o firmă și administratorul acesteia au fost trimiși în judecată pentru înșelăciune, acuzați că au decontat peste 81.000 de cupoane de transport. Toate actele figurau pe numele unor pensionari decedați sau de negăsit, prin schema care a funcționat nestingherită timp de aproape […]
13:30
Procurorii DIICOT Brașov au lovit dur o grupare extrem de inventivă. Nouă persoane au fost reținute pentru înșelăciuni financiare masive, acuzați de spălare de bani și obținere ilegală de fonduri. Rețeaua a acționat metodic începând cu anul 2023, iar prejudiciul total depășește suma de 7 milioane de lei. Recrutări din medii defavorizate și documente contabile […]
Acum 8 ore
12:50
Grupul rus Lukoil a decis să blocheze exploatarea gazelor din Marea Neagră, deoarece a invocat oficial o situație de forță majoră, trimisă deja autorităților de la București. Subsidiarul Lukoil Overseas Atash BV este operatorul principal al perimetrului Trident, ceea ce îngheață planurile de extracție pentru o perioadă nedeterminată. Războiul juridic împotriva Romgaz și a autorităților […]
12:30
Spectacolul european revine diseară cu meciuri care promit tensiune maximă în fazele eliminatorii, dar atenția microbiștilor români este îndreptată spre Milano, acolo unde Cristian Chivu caută o calificare spectaculoasă. Programul serii începe devreme în Spania și continuă cu dueluri de foc la ora 22:00. Spectacol total la Madrid Atletico Madrid primește vizita celor de la […]
12:10
Un oficial român răspunde jignirilor aduse de Dmitri Medvedev șefei diplomației UE: „Foștii oameni de stat minori care numesc o femeie «șobolan» ar trebui ignorați” # Aktual24
După ce Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a publicat pe contul său de X un mesaj în care a numit-o „șobolan blond” pe Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene, Kaja Kallas, Ministerul român de Externe, prin purtătorul său de cuvânt, Andrei Țărnea, a transmis un mesaj ferm de condamnare a acestui tip de […]
11:40
Donald Trump și-a propus să pună capăt războiului din Ucraina până pe 4 iulie, în cinstea sărbătoririi a 250 de ani de independență a SUA # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că își propune să încheie războiul din Ucraina înainte de 4 iulie, dată la care Statele Unite vor marca 250 de ani de la independență. Această ambiție face parte dintr-un plan politic mai amplu, în care Trump speră să folosească rezultatul pentru a-și consolida poziția pe scena politică internă, […]
11:10
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein ar fi ascuns materiale compromițătoare în șase spații de depozitare secrete, pe care FBI nu le-a căutat # Aktual24
Potrivit unei investigații jurnalistice recente, finanțatorul american Jeffrey Epstein ar fi folosit șase spații de depozitare secrete în diferite state ale Statelor Unite pentru a ascunde fotografii, computere și alte materiale potențial relevante pentru anchetele privind activitățile sale criminale. Investigația, publicată de cotidianul The Telegraph și relatată ulterior de mai multe surse media, susține că […]
Acum 12 ore
10:40
Discurs emoționant al lui Zelenski, la patru ani de război: „Rezistăm aici nu pentru că suntem de oțel, ci pentru că nu avem altă Ucraină!” – VIDEO # Aktual24
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat națiunii dintr-un loc cu o încărcătură simbolică uriașă: buncărul de sub clădirea Administrației Prezidențiale de pe strada Bankova, unde a lucrat în primele luni ale războiului și unde au avut loc primele convorbiri decisive cu liderii lumii. „Astăzi […]
10:10
Modelul de inteligență artificială Grok, deținut de Elon Musk, va fi integrat în sistemele clasificate ale Pentagonului # Aktual24
Compania de inteligență artificială xAI, fondată de miliardarul Elon Musk, a încheiat un acord cu Departamentul Apărării al Statelor Unite prin care modelul său de inteligență artificială Grok va putea fi utilizat în sisteme clasificate ale armatei americane. Până acum, Pentagonul folosea în principal alte modele de AI pentru sarcini sensibile, iar includerea lui Grok […]
09:40
Partidul lui Viktor Orban recrutează în Ardeal oameni care vor fi duși cu autobuzele la Budapesta, pentru un mare miting. Cine plătește? – întreabă opoziția # Aktual24
Fidesz, partidul de guvernământ din Ungaria, a început să recruteze participanți la Marșul Păcii (Békemenet) din rândul maghiarilor din afara granițelor. Acest lucru vine după ce partidul a fost acuzat anterior că organizează voturi prin corespondență pentru alegători din diaspora. Coaliția Democratică (Demokratikus Koalíció – DK), principalul partid de opoziție, cere guvernului să clarifice costurile […]
09:10
Dmitri Medvedev o numește pe șefa diplomației europene „Kaja, șobolanul blond” și amenință că soldații ruși „pot intra fără vize în Europa, ca în 1945” # Aktual24
Fostul președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a lansat luni un atac dur la adresa Kaja Kallas, șefa diplomației Uniunii Europene, numind-o „șobolan blond”. O escaladare a tensiunilor între Rusia și UE Medvedev a reacționat la declarațiile lui Kallas privind restricționarea accesului în Spațiul Schengen pentru „sute […]
08:50
Un român, arestat la Valencia după ce și-a ucis vecinul spaniol care-i reproșase că ascultă muzică la volum maxim # Aktual24
Un conflict mai vechi între vecini s-a încheiat tragic în cartierul Benimàmet, unde un bărbat de 59 de ani a fost înjunghiat mortal în urma unei dispute izbucnite într-un imobil de pe strada Gavarda. Potrivit cotidianului Las Provincias, polițiștii au reținut un cetățean român în vârstă de 35 de ani, precum și pe părinții acestuia, […]
08:40
Din vânător, vânat: Un bărbat din Vrancea a fost împușcat, din motive încă necunoscute, chiar cu arma de vânătoare pe care voia să o cumpere # Aktual24
Un incident grav,petrecut luni seară în satul Gura Văii, comuna vrânceană Câmpuri, s-a soldat cu moartea unui bărbat de 31 de ani, împușcat în zona toracelui. Potrivit informațiilor oficiale, citate de Ziarul de Vrancea, suspectul, un bărbat de 33 de ani, se află în custodia poliției și este audiat pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care […]
08:20
La începutul Postului Mare, Episcopul Hușilor, Ignatie, îi îndeamnă pe credincioși să țină și „post digital”: „Dependența de tehnologie e mai mult decât un drog” # Aktual24
Ignatie Trif, Episcopul Hușilor, a îndemnat din nou credincioșii, la începutul Postul Mare, să practice nu doar abstinența alimentară, ci și un „post de la mediile digitale”. Mesajul a fost rostit în cadrul slujbei de „Vecernia Iertării”, oficiată la Catedrala Episcopală din Huși, în prezența numeroșilor credincioși, scrie cotidianul Monitorul de Vaslui. Ierarhul a subliniat […]
08:10
Reformele lui Bolojan încep să dea roade: „Statul se împrumută la cel mai mic cost din ultimii doi ani”, afirmă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare # Aktual24
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat că dobânzile la care statul român se împrumută în lei pe termen lung au scăzut la aproximativ 6,30%, cel mai redus nivel din ultimii doi ani. Declarația a fost făcută într-un mesaj public postat luni pe pagina sa de Facebook, mesaj în care oficialul a subliniat că evoluția reflectă […]
07:50
Rob Jetten, cel mai tânăr și primul premier declarat homosexual al Olandei, a depus jurământul # Aktual24
Rob Jetten a depus jurământul în funcția de prim-ministru al Olandei, devenind oficial cel mai tânăr șef de guvern din istoria modernă a țării și primul premier declarat deschis homosexual. Ceremonia de învestire a avut loc la Haga, marcând începutul unui nou capitol politic pentru statul european cunoscut pentru tradiția sa liberală și pentru deschiderea […]
07:40
Președinta interimară a Venezuelei îi așteaptă „cu brațele deschise” pe cei care doresc să revină în țară după legea amnistiei # Aktual24
Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat luni că venezuelenii plecați în străinătate vor fi primiți cu brațele deschise în cadrul legii amnistiei promulgate joi, la mai puțin de două luni după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către armata americană pe 3 ianuarie. Decizia, luată sub presiunea Statelor Unite „Vă spun: ușile Venezuelei, brațele […]
07:20
Pentru mulți consumatori, modul în care se calculează prețul gazelor rămâne neclar. În realitate, există mai mulți factori — de la costul materiei prime până la tarifele reglementate și taxele aplicate — care contribuie la suma finală. Înțelegerea acestor elemente poate ajuta consumatorii să își estimeze mai bine cheltuielile și să aleagă furnizorul potrivit. Cum […]
07:10
Sora lui Kim Jong Un, promovată în ierarhia Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord, la cel mai recent congres # Aktual24
Influenta Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a fost promovată de partidul la putere în cursul unui congres rar, a informat marți presa de stat. Comitetul Central al Partidului Muncitorilor a numit-o luni pe Kim Yo Jong – anterior director adjunct de departament – în funcția de director plin de departament, transmite […]
07:10
EXCLUSIV Mărturii din „subsolul” fotbalului profesionist. Un fost jucător rupe tăcerea despre posibila „caracatiță” de blaturi din Liga 3 – Episodul 1 # Aktual24
Liga 3, un izvor uriaș de talent, unde mulți fotbaliști fac primii pași în sfera profesionistă, fie la echipele „satelit” ale giganților din Superliga, fie la nume obscure de echipe care pe plan local sunt privite ca legende. Aici au planat întotdeauna suspiciuni de blaturi, dar zidul spre curtea declarațiilor este greu de sărit de […]
Acum 24 ore
23:40
Franța anunță că îl va împiedica pe ambasadorul SUA la Paris să aibă acces direct la membrii guvernului francez după ce acesta a refuzat să se prezinte la o convocare oficială la Ministerul de Externe # Aktual24
Șeful diplomației franceze a solicitat ca ambasadorului american Charles Kushner să nu i se mai permită accesul direct la membrii guvernului francez, după ce a lipsit de la o întâlnire pentru a discuta comentariile administrației Trump privind moartea unui activist de extremă dreapta. Autoritățile franceze îl convocaseră în această seară pe Kushner la Quai d’Orsay, […]
23:30
Guvernul SUA a ordonat evacuarea parțială a personalului de la ambasada americană din Liban # Aktual24
Guvernul SUA a ordonat tuturor angajaților neesențiali să părăsească ambasada din capitala libaneză Beirut, a declarat un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat. Decizia vine în contextul în care în regiune există tensiuni sporite, președintele american Donald Trump amenințând cu acțiuni militare împotriva Iranului dacă acesta nu ajunge la un acord privind programul […]
23:10
După încheierea primului său mandat, Donald Trump a plecat acasă cu documente secrete. Raportul întocmit de un procuror în acest caz, blocat de la publicare de o judecătoare numită de președinte # Aktual24
Un judecător american a blocat definitiv publicarea raportului fostului procuror special Jack Smith din ancheta privind modul în care președintele Donald Trump a gestionat documente clasificate la domiciliul său din Mar-a-Lago. Potrivit BBC, judecătoarea Aileen Cannon, numită de Trump, a aprobat cererea președintelui de a împiedica publicul să vadă raportul, care detalia presupusa sa gestionare […]
23:00
Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA, Peter Mandelson, arestat într-o anchetă privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein # Aktual24
Poliția britanică l-a arestat, luni, pe Peter Mandelson, fost ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, într-o anchetă privind abateri disciplinare într-o funcție publică, în urma dezvăluirilor privind legăturile sale cu infractorul sexual American Jeffrey Epstein. Aceasta a avut loc la câteva zile după ce fostul prinț Andrew a fost adus în custodia poliției din […]
22:30
Mexic: Cel puțin 73 de persoane au murit în operațiunea de capturare a liderului cartelului Jalisco Nueva Generación și în violențele care au urmat # Aktual24
Cel puțin 73 de persoane au murit în operațiunea de capturare a liderului cartelului Jalisco Nueva Generación și în violențele care au urmat morții sale, au declarat autoritățile luni. Bilanțul victimelor, stabilit de autoritățile de securitate, a inclus membri ai forțelor de ordine, presupuși membri ai cartelului și alte persoane, potrivit Associated Press. Nemesio Oseguera […]
22:10
Lupta cu leucemia. Cercetătorii au descoperit un posibil mecanism care ar putea opri evoluția unei forme agresive de leucemie # Aktual24
Leucemia mieloidă acută reprezintă una dintre cele mai agresive forme de cancer al sângelui, cu un prognostic sever, în special la pacienții vârstnici. Cercetările recente deschid însă o perspectivă nouă: înțelegerea mecanismelor moleculare care guvernează comportamentul celulelor stem ar putea permite dezvoltarea unor tratamente mai eficiente și mai personalizate. Dacă în trecut abordarea era predominant […]
22:00
Făgăraș, prima localitate care ar urma să adopte un regulament pentru montarea aparatelor de aer condiţionat: În linie nu în zig-zag, cu impact visual minim # Aktual24
Consiliul Local Făgăraş urmează să aprobe, în şedinţa de plen de joi, o serie de reguli privind montarea aparatelor de aer condiționat și a antenelor pe clădirile din urbe. Astfel, aparatele de aer condiţionat vor fi montate pe faţadele clădirilor conform unor reguli stabilite de autorităţile locale, iar cei care nu se conformează vor plăti […]
21:40
Autoritățile sud-coreene au solicitat îndepărtarea unui banner al ambasadei Rusiei. Acesta era de patru ani pe clădire # Aktual24
Autoritățile din Coreea de Sud au cerut ambasadei Rusiei să înlăture un banner amplasat pe clădirea diplomatică din Seul, pe care este scris mesajul „Victoria va fi a noastră”. Solicitarea a venit în contextul apropierii momentului care marchează patru ani de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, iar bannerul a fost perceput drept un gest […]
21:30
Timișoara: Prinsă de profesori și de mama ei fumând în toaleta școlii, o elevă de 14 ani a ajuns la spital după ce a anunțat că a înghițit nouă pastile de Nurofen # Aktual24
O elevă de 14 ani de la un liceu din Timișoara a ajuns la spital după ce a înghițit mai multe pastille. Fata fusese prinsă fumând în toaletă și o chemaseră pe mama sa la școală. Adolescenta a fost dusă la Spitalul de Copii Louis Țurcanu pentru îngrijiri. Vineri, profesorii de la Liceul cu Program […]
21:20
Un sibian care și-a imprimat svastica în pragul ușii, condamnat la patru luni de închisoare, fără executare # Aktual24
Un sibian care a fost reținut după ce a fost reclamat de un turist german că și-a decorat casa cu simboluri naziste a fost condamnat la patru luni de închisoare, aplicarea pedepsei fiind amânată cu un termen de supraveghere de doi ani. Sentința nu este definitivă. Anul trecut în aprilie, un turist german a văzut […]
