O promisiune care se lasă așteptată: boom-ul productivității prin AI

16:00

În multe familii, stresul nu este recunoscut ca stres. Este recunoscut ca durere de cap, ca tensiune în umeri, ca oboseală constantă sau ca senzație de apăsare în piept. Corpul vorbește adesea primul, iar mintea ajunge să înțeleagă mai târziu. Pentru mulți oameni, acesta este primul semnal că ceva nu mai este în echilibru: nu […] The post Când corpul spune ce mintea nu poate first appeared on Ziarul National.