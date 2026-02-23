A început cel mai scump post al Paștelui. Cât vor scoate credincioșii din buzunare
National.ro, 23 februarie 2026 19:30
Luni, 23 februarie, a început postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din calendarul ortodox. Urmează șapte săptămâni fără carne, ouă și lactate. Scumpirile au transformat postul într-un lux pentru unii credincioși. De aceea aleg să nu se mai abțină de la carne și lactate. O familie de patru persoane poate ajunge să
Românul de rând, cel care își face calculele la sânge la fiecare început de lună, a ajuns la concluzia că trăiește într-o țară cu două agende. Una este a lui, în care taxele cresc, impozitele se umflă, energia și mâncarea costă mai mult decât în toate celelalte state europene, iar promisiunile despre „reformă" se traduc
Alexandru Rogobete vrea să digitalizeze complet datele medicale ale românilor, prin înființarea unor așa-numite registre de sănătate publică. Laitmotivul înființării acestora este identificarea rapidă a tendințelor epidemiologice și a eventualelor focare de boli transmisibile. Foarte ciudat este însă că, în aceste registre, românii vor apărea cu nume, prenume și CNP alături de datele genetice, de
Reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 54,36 milioane de lei (peste 10,66 milioane de euro), informează, luni, Loteria Română. Suma impresionantă este pusă în joc la categoria I și reprezintă unul dintre cele mai atractive reporturi ale momentului. Report uriaș la Joker Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc,
Prezentarea planului Bruxelles-ului în promovarea producției „Fabricat în Europa" a fost amânată pentru 4 martie, a anunțat luni cabinetul comisarului european Stephane Sejourne. Planul era așteptat săptămâna aceasta, dar elaborarea este dificilă din cauza dezbaterilor aprinse din Europa și chiar din Comisia Europeană privind această măsură fără precedent menită să relanseze producția industrială a continentului.
Relația dintre Joan Laporta și Lionel Messi rămâne rece, la aproape cinci ani de la despărțirea dureroasă din 2021. Președintele Barcelonei a recunoscut că legătura dintre ei nu s-a mai refăcut niciodată, iar un episod petrecut la gala Balonului de Aur 2023 a arătat clar cât de adâncă este ruptura. Laporta a povestit că a
Din toamnă, studenții sunt buni de plată! Cresc considerabil taxele de școlarizare la universități # National.ro
Studenții vor plăti mai mult pentru studii, începând din toamna acestui an. Taxele de școlarizare se vor majora considerabile în multe dintre universitățile din România. Unele vor costa și 12.000 lei pe an. Potrivit unor surse din învățământul superior, majorările vor varia în funcție de instituție, unele universități urmând să aplice creșteri de până la
Un zvon exploziv a venit din Spania și lovește direct în viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter. Jurnaliștii de la El Chiringuito TV susțin că Diego Simeone ar fi semnat deja un precontract cu „nerazzurrii" pentru sezonul 2026-2027. Informația apare într-un moment paradoxal pentru tehnicianul român. Inter domină autoritar Serie A, cu un
Ministerul Energiei: Gazele și energia date Republicii Moldova au dus la creșterea prețurilor în România # National.ro
Una dintre explicațiile prețurilor mari la energie electrică și la gaze naturale din România este efortul de a sprijini cu aceste resurse și Republica Moldova, recunoaște Ministerul Energiei. Pe fondul deficitului de energie și gaze, țara noastră este nevoită să importe și mai mult pentru a acoperi nevoile celor de peste Prut. O altă cauză
Coaliția de guvernare a bătut palma pe reforma administrației și pe măsurile PSD de relansare economică # National.ro
Coaliția de guvernare s-a înțeles într-un sfârșit pe tema reformei din administrația locală și centrală, dar și pe tema măsurilor de relansare economică propuse de PSD. Măsurile vor fi avizate de Consiliul Economic și Social (CES) marți, iar marți seară va avea loc și ședința prin care reformele vor fi adoptate, potrivit mediafax.ro. Liderii Coaliției
Dacia lansează Duster Spirit of Sand, ediţia limitată dedicată exclusiv României VIDEO # National.ro
Dacia anunță o ediție limitată pentru Duster denumită Spirit of Sand. Mașina este destinată exclusiv pieței din România și va fi disponibilă într-un număr de 500 de exemplare. Această serie limitată, complet echipată, se evidențiază printr-o serie de elemente grafice dispuse de-a lungul întregii părți inferioare a caroseriei, accente Copper Brown, jante negre din aliaj
China și-a recâștigat poziția de principal partener comercial al Germaniei, cea mai mare economie europeană, schimburile bilaterale totalizând 251,8 miliarde de euro în 2025. Cancelarul Friedrich Merz și-a declarat intenția de a consolida relațiile cu Beijingul, deși rivalii chinezi zdrobesc industria Germaniei. În ciuda perspectivelor sumbre, factorii de decizie de la Berlin nu pot gândi
Documentul de călătorie obligatoriu din 25 februarie pentru toți românii care merg în Marea Britanie. Cum se obține și cât costă # National.ro
Începând cu 25 februarie, cetățenii români care doresc să călătorească în Regatul Unit pentru perioade de până la șase luni trebuie să obțină, înainte de plecare, o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA). Autorizația devine obligatorie la control Autorizația devine obligatorie la control, din 25 februarie 2026, ceea ce înseamnă că transportatorii (companii aeriene, feroviare sau
Sindicatele din Educație anunță protest miercuri la Cotroceni: „Ne dorim un ministru care să empatizeze cu studenții și cu profesorii” # National.ro
Toate federațiile sindicale din Educație, din învățământul preuniversitar și universitar, vor protesta miercuri, 25 februarie 2026, în fața Palatului Cotroceni. Anunțul a fost făcut de președintele Federației Sindicale „Spiru Haret", Marius Nistor, pentru publicația EduPedu. Sindaliștii din Educație acuză lipsa medierii promise de președinte între Guvern și sindicate și nemulțumiri legate de politicile bugetare și
În ultimii patru ani, războiul din Ucraina a contribuit mai mult la schimbarea tacticii militare și armelor decât orice alt conflict din 1945 până în prezent. Din cauza informațiilor extrem de precare, posibil agravate de refuzul de a-i spune lui Vladimir Putin adevăruri incomode, rușii au subestimat complet puterea și determinarea rezistenței Ucrainei. Mai mult,
În multe familii, stresul nu este recunoscut ca stres. Este recunoscut ca durere de cap, ca tensiune în umeri, ca oboseală constantă sau ca senzație de apăsare în piept. Corpul vorbește adesea primul, iar mintea ajunge să înțeleagă mai târziu. Pentru mulți oameni, acesta este primul semnal că ceva nu mai este în echilibru: nu
A fost chemată ambulanța la Curtea de Apel București. Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată # National.ro
A fost chemată ambulanța luni după amiază la Curtea de Apel, după ce Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată. Ședința a fost întreruptă pentru câteva minute, pentru a i se oferi îngrijiri medicale. Instanța analizează dacă poate începe procesul pe fond în dosarul în care este acuzat de acțiuni împotriva ordinii constituționale și
Pe termen scurt, Donald Trump este acoperit. Vineri seara, imediat după decizia Curții Supreme, el a invocat Secțiunea 122 din Trade Act 1974, semnând un decret prezidențial pentru a impune un tarif imediat de 10% asupra restului lumii. Sâmbătă, l-a ridicat la 15%. Problema este că Secțiunea 122 prevede o limită de timp de 150
Sindicaliștii BNS îi cer explicații publice ministrului Apărării despre programul SAFE: „Ne-am săturat de minciuni!”/„Jucați un rol secundar într-o piesă scrisă de alții” # National.ro
Blocul Național Sindical (BNS) îi lansează o provocare ministrului Apărării, Radu Miruță, pe tema programului SAFE. Sindicaliștii îi cer să răspundă public unor întrebări legate de programul SAFE, după ce oficialul din Guvern ar fi refuzat o dezbatere televizată pe acest subiect cu liderul organizației sindicale. BNS susține într-un comunicat de presă transmis luni, 23
Comisia Europeană a aprobat decizia privind punerea la dispoziția României a împrumutului SAFE, cu o prefinanțare eliberată de 2,5 miliarde de euro. Culmea este că în decizia publicată deja în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se stipulează clar că țara noastră a îndeplinit condiția de livrare a armamentului achiziționat către Ucraina, acesta fiind și motivul
Judecând după ovațiile pe care le-a primit la recenta Conferință de securitate de la München, secretarul de stat american Marco Rubio a reușit să calmeze sensibilitățile europene. La urma urmei, a spus el, America și Europa "fac parte dintr-o singură civilizație – civilizația occidentală". Rubio vrea să demonstreze că poate adera la mesajul MAGA, dar
Descoperire șocantă într-un bloc din Deva: doi bărbați, găsiți morți în apartamente diferite/Ce au stabilit medicii legiști # National.ro
Polițiștii au deschis o anchetă și fac cercetări după ce doi bărbați au fost găsiți fără suflare, în două apartamente diferite situate într-un bloc de locuințe din municipiul Deva, județul Hunedoara. Se pare că în cazul acestei duble tragedii ar fi vorba despre o intoxicație cu monoxid de carbon. Cei doi bărbaţi, unul în vârstă
1. Absolut jenibilă discuția despre Nicușor Dan și poza cu Trump. Că poza e o captură de pe telefon, că e poză de grup, că Trump a făcut poză cu Nicușor, pe care l-a confundat cu premierul României. Și de ce l-a confundat cu premierul? Fiindcă au fost prea puțini președinți la conferința aia?
Patru ani de război în Ucraina. Parlamentul României va fi iluminat marți în culorile drapelului ucrainean # National.ro
Parlamentul României va fi iluminat, marţi, 24 februarie, în culorile drapelului ucrainean (albastru și galben), pentru a marca patru ani de la agresiunea Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. Faţada principală a clădirii Parlamentului de la București va fi iluminată în albastru și galben „Faţada principală a Palatului Parlamentului, dinspre Piaţa Constituţiei, va fi iluminată marţi în
După recentele ninsori, se anunță ploi în București. Prognoză specială pentru Capitală, până miercuri seară # National.ro
Capitala nu va mai avea parte de ninsori, în zilele următoare, dar chiar și așa, Bucureștiul nu scapă cu totul de precipitații, fiind anunțate ploi. Vremea se va mai încălzi, în prima parte a acestei săptămâni. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publică, luni, 23 februarie, o prognoză specială pentru București. Sunt vizate primele
VIDEO. Văduva lui Gabriel Cotabiţă, Alina, plasată în arest la domiciliu într-un dosar de proxenetism # National.ro
Alina Cotabiță, fosta soție a regretatului solist Gabriel Cotabiță, a intrat în vizorul oamenilor legii. S-au făcut percheziții și audieri, într-un dosar de proxenetism, iar la finalul acestor proceduri despre văduva lui Cotabiță s-a aflat că a fost plasată în arest la domiciliu. Văduva lui Gabriel Cotabiţă este cercetată într-un dosar de proxenetism, în cazul
Senatul dezbate și supune votului moțiunea simplă împotriva Oanei Țoiu, ministrul de Externe. Ce îi reproșează Opoziția # National.ro
Opoziţia a depus la Senat o moţiune simplă împotriva ministrului de externe Oana Ţoiu, criticată pentru modul în care gestionează acest domeniu. Demersul va fi dezbătut și supus votului în ședința de plen de luni, 23 februarie, a forului legislativ. Moțiunea simplă formulată de senatorii Opoziției împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, pentru „modul defectuos, […] The post Senatul dezbate și supune votului moțiunea simplă împotriva Oanei Țoiu, ministrul de Externe. Ce îi reproșează Opoziția first appeared on Ziarul National.
Ministrul Nazare a explicat ce conține pachetul de relansare economică. Programul de relansare este gândit „până în 2032” – VIDEO # National.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică seară, referitor la Programul de relansare economică, faptul că este conceput pe termen lung, fiind gândit până în anul 2032, şi include o serie de scheme de sprijinire a antreprenorilor. Potrivit oficialului guvernamental, valoarea totală a schemelor prevăzute în program se ridică la aproximativ 5 miliarde de euro. […] The post Ministrul Nazare a explicat ce conține pachetul de relansare economică. Programul de relansare este gândit „până în 2032” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
VIDEO. Încep interviurile pentru funcțiile de conducere de la marile Parchete. Cine sunt candidații pentru șefia Parchetului General # National.ro
Încep interviurile pentru șefia marilor Parchete. Luni, 23 februarie, procurorii care vor să conducă Parchetul General susțin interviurile în fața comisiei de la Ministerul Justiției. Pentru funcția de procuror general al României candidează doi procurori – șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, și procurorul militar Bogdan Pîrlog, iar pentru funcția de adjunct al Parchetului Înaltei Curți […] The post VIDEO. Încep interviurile pentru funcțiile de conducere de la marile Parchete. Cine sunt candidații pentru șefia Parchetului General first appeared on Ziarul National.
Cresc tensiunile în PNL. Hubert Thuma, șeful CJ Ilfov: „Nu pot să tac după ultimele declarații ale primarului general al Capitalei” # National.ro
Președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul municipiului București să fie repartizat județului Ilfov. Thuma, președintele CJ Ilfov și totodată șeful PNL Ilfov, a reacționat public după recentele declarații ale primarului general al Capitalei, colegul său de partid, Ciprian Ciucu. În mesajul […] The post Cresc tensiunile în PNL. Hubert Thuma, șeful CJ Ilfov: „Nu pot să tac după ultimele declarații ale primarului general al Capitalei” first appeared on Ziarul National.
BERBEC Dacă îți dorești cu adevărat o schimbare în mediul de lucru, va fi momentul ideal pentru a face pasul, și ar trebui să iei în considerare ce vor să facă și unde vor să ajungă, colegii tăi. În acest fel poți fi decisiv în realizarea preocupărilor profesionale. TAUR Astăzi va începe o nouă […] The post Horoscop 23 februarie 2026 – Dorești să faci mai mult decât poți first appeared on Ziarul National.
Oamenii care devin prea bătrâni și fragili pentru a urca scările vor crește cererea pentru ascensoare, a prezis unul dintre cei mai mari producători din acest sector. „Pe măsură ce populația îmbătrânește – și se întâmplă în Europa, se va întâmpla în China și peste tot în lume – este nevoie să se instaleze ascensoare”, […] The post Îmbătrânirea populației va crește cererea de ascensoare first appeared on Ziarul National.
În timp ce Donald Trump se pregătește să se adreseze națiunii, americanii rămân în general nemulțumiți de performanța sa, majoritatea dezaprobând modul în care a gestionat inițiativele prioritare și afirmând că a depășit autoritatea funcției, potrivit unui sondaj realizat de Washington Post – ABC News. Ratingul de aprobare al președintelui se situează la 39% pozitiv […] The post Donald Trump în fața nemulțumirii americanilor first appeared on Ziarul National.
Răspunsul reținut al țărilor NATO la războiul hibrid este în contradicție cu opinia publică din țările aliate: operațiuni precum atacurile cibernetice asupra spitalelor ar trebui considerate acte de război. Potrivit unui sondaj realizat de Public First în Statele Unite, Canada, Franța, Germania și Marea Britanie, majoritatea oamenilor sunt de acord că un atac cibernetic care […] The post Atacurile cibernetice asupra spitalelor sunt un act de război? first appeared on Ziarul National.
România traversează cea mai apăsătoare perioadă economică din ultimii ani. În acest decor dominat de scumpiri, facturi, taxe și impozite nesimțite, nu mai poți deschide un televizor fără să dai peste un reprezentant al USR explicându-ți, doct și grav, de ce încă nu suferi suficient. USR-iștii au acaparat studiourile mai ceva ca avertizările meteo în […] The post USR ne vrea în genunchi first appeared on Ziarul National.
Cum au manipulat pandemia? Vaccinații decedați și spitalizați, numărați ca nevaccinați # National.ro
Efectele adverse ale vaccinurilor Covid, precum și spitalizările și decesele cauzate de virus au fost ascunse printr-un tertip al autorităților sanitare, care au trecut vaccinații în statistici ca nevaccinați timp de 14 zile și chiar 21 de zile de la momentul injectării, se arată într-un studiu publicat în revista Autoimmunity. Acest lucru a distorsionat grav […] The post Cum au manipulat pandemia? Vaccinații decedați și spitalizați, numărați ca nevaccinați first appeared on Ziarul National.
Pe măsură ce un atac al Statelor Unite asupra Iranului pare inevitabil, aliații din Golful Persic – tocmai țările care găzduiesc baze militare americane și se pregătesc cu anxietate pentru o ripostă iraniană – sunt îngroziți de escaladare. Dacă planificatorii militari americani analizează listele de ținte, Irakul și statele Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) […] The post Spaima țărilor arabe: războiul SUA cu Iranul first appeared on Ziarul National.
Când politologul german Carlo Masala a început să lucreze la cartea ”If Russia Wins: A Scenario”, intenționa să conteste opinia liderilor europeni cu privire la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Masala s-a bazat pe discuțiile cu experți militari și oficiali guvernamentali pentru a-și elabora scenariul: se încheie un acord de pace în conformitate cu liniile discutate […] The post Putin privește dincolo de Ucraina. ”Situația de coșmar” pentru Europa first appeared on Ziarul National.
Ce înseamnă ultima amenințare tarifară a lui Trump pentru acordurile comerciale anterioare? # National.ro
Guvernele din întreaga lume nu vor renunța probabil la acordurile comerciale semnate cu Donald Trump în ultimul an, în ciuda unei hotărâri a Curții Supreme care a stabilit că multe dintre tarifele impuse de SUA erau ilegale. Se preconizează că țările vor fi descurajate să încerce să retragă acordurile încheiate, din cauza temerii de represalii […] The post Ce înseamnă ultima amenințare tarifară a lui Trump pentru acordurile comerciale anterioare? first appeared on Ziarul National.
Visul Barcelonei de a-l transfera pe Julian Alvarez a primit o lovitură serioasă. După ce presa din Argentina anunțase că mutarea este aproape rezolvată pentru aproximativ 70 de milioane de euro, reacția lui Atletico Madrid a schimbat radical situația. Potrivit jurnalistului spaniol Santi Ovale, clubul madrilen nu ia în calcul o despărțire decât pentru o […] The post Cât costă cel mai râvnit atacant al momentului first appeared on Ziarul National.
Leo Messi ar putea reveni la Barcelona pentru un ultim moment simbolic. Candidatul la președinția clubului, Victor Font, a anunțat că, dacă va câștiga alegerile, intenționează să organizeze un meci de retragere pentru starul argentinian chiar pe Camp Nou. Font a dezvăluit că a făcut deja primul pas și i-a propus lui Messi inclusiv funcția […] The post Messi, înapoi la Barcelona? „I-am propus” first appeared on Ziarul National.
Polițiștii îi dau un ultimatum lui Bolojan. Amenințare fără precedent. Grevă și proteste masive # National.ro
Sindicaliștii din MAI i-au dat un ultimatum premierului Ilie Bolojan pentru soluționarea revendicărilor, în caz contrar aceștia amenință că vor organiza ample manifestări de protest, care vor culmina și cu o grevă a personalului contractual. De data aceasta, sindicatele nu mai cer doar anularea oricărei intenții de a majora din nou vârsta de pensionare a […] The post Polițiștii îi dau un ultimatum lui Bolojan. Amenințare fără precedent. Grevă și proteste masive first appeared on Ziarul National.
Cazul înfiorător petrecut ieri la Aeroportul Internațional Otopeni, când am văzut cu toții cum o mamă și copilul ei au fost în imposibilitatea de a călători cu avionul, ne arată încă o dată ce înseamnă capitalismul sălbatic în România. Lăcomia și sărăcia A devenit o practică dură a companiilor aeriene low-cost aceea de a vinde […] The post Capitalism sălbatic: Alooo, Statul? first appeared on Ziarul National.
Acumularea rapidă a forțelor americane în Orientul Mijlociu a ajuns într-un punct critic, oferindu-i președintelui Donald Trump opțiunea de a lansa o acțiune militară împotriva Iranului chiar în acest weekend, potrivit oficialilor administrației și Pentagonului. Casa Albă se confruntă astfel cu o alegere strategică majoră: continuarea eforturilor diplomatice sau recurgerea la forță pentru a limita […] The post Va ataca SUA Iranul? first appeared on Ziarul National.
ONU a emis un comunicat oficial în care prezintă opinia experților instituției referitoare la dezvăluirile cutremurătoare din dosarele Epstein. Experții au catalogat faptele ca fiind crime împotriva umanității și au cerut urmărirea penală a vinovaților în toate instanțele naționale și internaționale competente. Aceștia au arătat că demisiile persoanelor implicate nu reprezintă un substitut adecvat pentru […] The post Experții ONU, acuzații în Dosarele Epstein: Vorbim despre crime împotriva umanității first appeared on Ziarul National.
Anxietatea care nu seamănă cu anxietatea/ Cum se ascunde frica sub control, perfecționism și nevoie de siguranță # National.ro
Nu toate formele de anxietate sunt vizibile. O parte importantă din literatura psihologică din ultimii ani descrie ceea ce cercetătorii numesc anxietate de înaltă funcționare: persoane care performează bine, sunt organizate și responsabile, dar mențin un nivel ridicat de tensiune internă. Studii din psihologia cognitivă arată că anxietatea nu se manifestă doar prin panică sau […] The post Anxietatea care nu seamănă cu anxietatea/ Cum se ascunde frica sub control, perfecționism și nevoie de siguranță first appeared on Ziarul National.
1. Indiferent de partidul în care erau, primarii Capitalei și primarii de sectoare și-au luat înjurături la greu, în ultimii 36 de ani. Foarte bine. Dar facem o discriminare. Prefecții au fost la fel vinovați și au scăpat mereu mai ieftin. E un raport invers proporțional și nedrept. Primarii au fost aleși. Sau aproape aleși […] The post Lupta împotriva bugetarilor se duce inventând bugetari de lux first appeared on Ziarul National.
Tradiții și obiceiuri de Lăsata Secului. Luni începe Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din an # National.ro
Duminică, credincioșii marchează Lăsatul Secului, ultima sărbătoare în care se mai poate mânca de dulce şi se pot face petreceri. Momentul este un prilej pentru reîntâlniri între rude sau prieteni, pentru reconciliere, dar şi pentru apropierea între generaţii. Postul Paştelui are două zile de lăsatul secului, prima pe 15 februarie când se renunţă la carne, […] The post Tradiții și obiceiuri de Lăsata Secului. Luni începe Postul Paștelui, cel mai lung și mai aspru post din an first appeared on Ziarul National.
