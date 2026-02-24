Nicușor Dan, discuție cu Bolojan despre PNRR: România are nevoie de aceste resurse
Jurnalul.ro, 24 februarie 2026 18:50
Președintele Nicușor Dan a discutat marți cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei acestuia la Bruxelles. Cei doi au discutat despre mecanismul EastInvest și despre implementarea PNRR.
• • •
Acum 10 minute
18:50
Acum 30 minute
18:40
Propunerea președintelui american de a trimite o navă-spital în Groenlanda s-a lovit de un politicos refuz al autorităților groenlandeze, care au apreciat că eventualele probleme din sistemul de sănătate pot fi rezolvate prin cooperarea cu Danemarca.
18:30
Profesorul care a predat la Max Planck și are doctorat în SUA, la un pas de Ministerul Educației # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan ar fi găsit un candidat pentru Ministerul Educației: Mihai Dimian, rector al USV, cu studii în SUA și Franța. Află cine este și ce spune despre această posibilă numire.
Acum o oră
18:20
Polițiștii protestează în Piața Victoriei. Nu sunt de acord cu majorarea vârstei de pensionare # Jurnalul.ro
Polițiștii protestează marți după-amiaza în Piața Victoriei, nemulțumiți de prevederile din legea cu privire la reforma administrației care se referă la majorarea vârstei de pensionare.
18:10
CONPET S.A. Ploieşti, organizează licitații cu strigare, pentru țeavă recuperată aflată în magazii, țeavă îngropată provenită din lucrări de înlocuire de conducte și alte bunuri.
18:10
O analiză realizată de inteligența artificială a recenziilor despre vin arată că preferințele în materie de vin vă dezvăluie personalitatea.
Acum 2 ore
17:50
Celebrii Maia Morgenstern și Cătălin Neamțu își împrumută vocile unice și pline de crâmpeie de emoție în stare pură în varianta românească a noii aventuri ghidușe de la Disney • Pixar – „Hopperi”, doar la cinema, în avanpremieră acum! # Jurnalul.ro
Poate cea mai talentată și aclamată actriță a României, a cărei notorietate se întinde pe tot mapamondul, Maia Morgenstern interpretează cu tact și determinare, în premieră absolută, un personaj animat, respectiv Regina Insectă, în noul film original al studiourilor Pixar – „Hopperi”.
17:50
Achiziționarea La Cocoș de către grupul Schwarz, aprobată condiționat de Consiliul Concurenței # Jurnalul.ro
Achiziționarea rețelei la Cocoș de către grupul Schwarz a fost aprobată cu anumite condiții de către Consiliul Concurenței.
17:50
English Kids Academy (EKA), divizia pentru copii a International House București, anunță organizarea ediției a III-a a conferinței Future Leaders Get Together (FLGT) pe 29 martie 2026, la Opera Comică pentru Copii.
17:40
Fraudă de proporții: Peste 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari, decontate ilegal # Jurnalul.ro
Peste 81.000 de cupoane de transport pentru pensionari au fost oferite ilegal spre decontare de o persoană și de o firmă, în județul Iași. Cupoanele fugurau pe numele unor pensionari decedați, iar prejudiciul ajunge la peste 3 milioane de lei.
17:40
Scandal diplomatic între Franța și SUA: Ambasadorul Charles Kushner, sancționat pentru refuzul de a da explicații # Jurnalul.ro
Criză diplomatică fără precedent între Franța și SUA: ambasadorul american Charles Kushner este blocat temporar de autoritățile franceze după ce a refuzat să se prezinte la o convocare oficială. Scandalul pornește de la comentarii controversate privind moartea unui activist de extremă dreapta.
17:30
Industria tutunului încălzit explodează în România: peste 1 miliard de dolari investiți și exporturi pe 5 continente # Jurnalul.ro
Industria tutunului încălzit cunoaște o creștere explozivă în România. Philip Morris a investit peste 1 miliard de dolari, transformând fabrica din Otopeni într-un hub global de export.
17:20
Călin Georgescu a transmis un mesaj la adresa clasei politice, pe care o acuză că a abandonat interesul național și că menține „o tiranie sub masca democrației”.
17:20
Apă-Canal Ilfov S.A., în colaborare cu Primăria Snagov, a organizat marți, 24 februarie 2026, un eveniment educațional dedicat Zilei Mondiale a Apei, la Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu.
17:10
Anca Țurcașiu, lecție de naturalețe la 55 de ani: „Am învățat să mă iubesc așa cum sunt” # Jurnalul.ro
Anca Țurcașiu își petrece iarna în Thailanda, iar recent și-a surprins fanii arătându-se nemachiată pe rețelele de socializare.
17:00
Filmul românesc De capul nostru (r. Tudor Cristian Jurgiu), premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin # Jurnalul.ro
„Combinând teme relevante cu deschidere universală, filmul se remarcă drept o veritabilă realizare cinematografică, puternică și totodată extrem de captivantă, a cărei intensitate este amplificată de prestațiile excepționale ale distribuției.”
Acum 4 ore
16:50
Care este procesul de despăgubire a victimelor accidentelor rutiere în cazurile cu culpă comună? # Jurnalul.ro
Accidentele rutiere sunt evenimente complexe și rareori situația este complet albă sau neagră. De multe ori, responsabilitatea pentru producerea unui impact nu aparține în totalitate unui singur șofer.
16:50
Apple a desemnat Tiimo ca fiind Aplicația Anului 2025 pe iPhone, după ce platforma a atras atenția utilizatorilor prin modul său vizual de organizare a sarcinilor zilnice și prin instrumentele de productivitate integrate.
16:50
Anvelope pentru flote auto - Soluții complete de TOP pentru companiile din România. Criterii de alegere și standarde de respectat # Jurnalul.ro
Administrarea unei flote auto presupune mult mai mult decât gestionarea vehiculelor. Pentru managerii de flotă și pentru companiile care depind de mobilitate - fie că vorbim despre firme de transport, curierat, ridesharing sau instituții publice - starea tehnică a mașinilor este un factor important pentru siguranță, eficiență și controlul costurilor.
16:40
Mesajul lui Zelenski pentru Trump, la patru ani de război în Ucraina: „Rămâi de partea noastră” # Jurnalul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj omologului său american, Donald Trump, prin intermediul unui interviu pentru CNN, în contextul în care marți se împlinesc patru ani de la debutul invaziei rusești în Ucraina.
16:30
Institutul Național de Hidrorologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare cod portocaliu de inundații pentru râul Timiș, județul Caraș-Severin, fiind posibil viituri.
16:20
Secretarul de război al SUA confirmă: Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri # Jurnalul.ro
Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a anunțat că Pentagonul va declasifica informațiile despre extratereștri. Șeful apărării americane a mai spus care este opinia sa privitoare la existența vieții extraterestre. Declasificarea va fi făcută în urma unei solicitări a președintelui Donald Trump.
16:10
O mașină de gunoi s-a scufundat într-o groapă. Accidentul s-a produs în centrul orașului Galați # Jurnalul.ro
O mașină de gunoi s-a scufundat într-o groapă apărută în centrul orașului Galați. Accidentul s-a produs marți. Zona a fost izolată și la fața locului au fost trimise câteva echipaje care încearcă să scoată autospeciala din groapă.
16:10
Avertisment dur: Energia scumpă frânează dezvoltarea României. Ce spun liderii din business # Jurnalul.ro
România riscă să piardă cursa economică din cauza prețurilor mari la energie. Liderii din energie și construcții lansează avertismente dure despre efectele politicilor actuale.
15:50
Buna Vestire, cea mai veche sărbătoare închinată Maicii Domnului. Tradiții de „Ziua Cucului” # Jurnalul.ro
În fiecare an, pe 25 martie, credincioșii prăznuiesc Buna Vestire, cea dintâi și cea mai veche sărbătoare închinată Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub numele de Blagoveștenie.
15:40
România traversează o criză sanitară majoră: primul loc în Europa la rujeolă și un sezon gripal alarmant. Specialiștii trag un semnal de alarmă și cer măsuri urgente.
15:40
Ro-alert-ul de la 4.20 AM de săptămâna trecută mai mult i-a frustrat și i-a enervat pe români, în niciun caz nu a fost de vreun ajutor. Este rezultatul unei analize media realizate special pe această temă.
15:20
Un fenomen cu aspect „apocaliptic” în Europa: precipitații de culoarea sângelui și cer purpuriu # Jurnalul.ro
Autoritățile britanice au lansat un avertisment privitor la un fenomen cu aspect „apocaliptic”. Este vorba despre un nor uriaș cu praf saharian care se îndreaptă spre Marea Britanie. Acesta va duce la apariția unor precipitații de culoarea sângelui și a cerului purpuriu.
15:10
Scandal la Primăria Capitalei. Daniel Băluță acuză angajații că formează „grup infracțional” # Jurnalul.ro
La şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Daniel Băluță a acuzat haos în termoficarea Bucureștiului și a făcut acuzații grave la adresa lui Ciprian Ciucu. El a spus că reprezentanții PSD din Consiliu vor intra în grevă.
Acum 6 ore
14:50
WhatsApp testează o nouă funcție care ar putea schimba modul în care utilizatorii își gestionează conversațiile.
14:40
Ce sport ți se potrivește cel mai bine, în funcție de luna în care te-ai născut. Recomandări surprinzătoare # Jurnalul.ro
Află ce tip de antrenament de grup ți se potrivește cel mai bine în funcție de luna nașterii. Descoperă recomandări personalizate pentru mai, iunie, septembrie și decembrie, ca să intri în formă pentru vară cu motivație și rezultate rapide.
14:20
Zelenski la patru ani de la invazia Rusiei: Putin nu și-a atins obiectivele militare în Ucraina # Jurnalul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele militare în Ucraina, la patru ani după ce Rusia i-a invadat țara.
14:10
ICONIC GLAM reunește elitele din beauty, fashion și business pe 1 martie, la București # Jurnalul.ro
Pe 1 martie, începând cu ora 18:00, are loc ICONIC GLAM, un eveniment premium dedicat profesioniștilor din frumusețe, fashion și antreprenoriat. Evenimentul se desfășoară la Kaya Palazzo și aduce împreună peste 20 de speakeri și invitați speciali din domenii complementare.
13:50
Maia Sandu, sprijin pentru Ucraina: „Mulțumim că ați ținut Rusia departe de țara noastră” # Jurnalul.ro
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina la patru ani de la invazia declanșată de Rusia.
13:40
Criză sanitară în România: cazurile de rujeolă și gripă scapă de sub control. Ce plan are CNAS # Jurnalul.ro
România se confruntă cu o criză sanitară majoră: primul loc în Europa la rujeolă și un sezon gripal record. Ce măsuri urgente anunță CNAS pentru prevenție și vaccinare.
13:20
Acuzații grave la Spitalul Județean Constanța: Doi copii au murit după operații. 11 medici anchetați # Jurnalul.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 au deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpă în cazul băiatului care a murit după o intervenție chirurgicală efectuată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.
13:10
Anul Calului de Foc: Povestea care a schimbat percepția asupra iubirii în Japonia. Ghinion sau noroc în dragoste? # Jurnalul.ro
Ciclul de 60 de ani al Calului de Foc aduce aminte de o poveste care își are originea în secolul al XVII-lea, despre o femeie care a declanșat un incendiu în timp ce încerca să atragă atenția iubitului ei. Povestea avertizează asupra femeilor puternice, temperamentale, independente, care vor face ce vor atunci când aprind scânteia în inimile lor.
Acum 8 ore
12:50
După patru ani de conflict intens, o victorie militară clară pentru Vladimir Putin pare tot mai puțin probabilă. Totuși, liderul rus continuă strategia de uzură, bazându-se pe ideea că, în timp, „ceva se va întâmpla” în favoarea sa, arată Politico.
12:40
Rusia îl anchetează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal privind „facilitarea activităților teroriste”, a raportat ziarul de stat Rossiyskaya Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB).
12:20
Un singur județ din România a avut în 2025 mai multe nașteri decât decese. Explicațiile dezastrului # Jurnalul.ro
Numărul de decese l-a depășit pe cel al nașterilor anul trecut în aproape toate județele României. Practic, în 2025 există un singur județ cu spor pozitiv. În numeroase zone ale țării se constată un ritm de declin sever în ceea ce privește populația.
12:10
Într-o piață a gazelor naturale declarată liberalizată, transparența nu este un detaliu tehnic, ci o condiție esențială pentru ca mecanismele concurențiale să funcționeze corect.
12:10
O furtună de zăpadă record lovește Coasta de Est a SUA, anulează peste 5.700 de zboruri și lasă 600.000 de consumatori fără curent.
12:10
În penultima ediție din sezonul 3 Power Couple, rezultatele probei de revenire vor conduce la o semifinală spectaculoasă! Show-ul, lider de audiență! # Jurnalul.ro
Cinci cupluri au revenit în competiție și au aflat că mai au o șansă de a lupta pentru marea finală și pentru premiul care poate ajunge până la 100.000 de euro.
12:00
11:50
Ilie Bolojan condamnă Rusia: „Rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe” # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de solidaritate cu Ucraina, subliniind că rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea Europei, cu ocazia împlinii a patru ani de la debutul Războiului din Ucraina.
11:50
Medicii semnalează creșterea cazurilor de uveită asociată tatuajelor în Australia, o afecțiune rară ce poate duce la pierderea vederii.
11:40
Cum își instruiește ISIS recruții să folosească inteligența artificială „în mod responsabil” # Jurnalul.ro
Filiala afgană a grupării Stat Islamic (ISIS-K) a început să își instruiască adepții cu privire la utilizarea chatbot-urilor și a modelelor de inteligență artificială (AI) pentru a genera propagandă și a efectua cercetări online fără a fi detectați, scrie Politico.
11:20
Peste 4.500 de ucraineni au depus cereri de azil în România, iar alți peste 200.000 au beneficiat de protecție temporară, arată datele Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) la patru ani de la începerea războiului.
11:20
Retragerea Lukoil din proiectul Trident nu este doar o mișcare corporativă într-un perimetru offshore. Este o radiografie a vulnerabilităților noastre energetice și a întârzierilor strategice acumulate în ultimul deceniu.
11:20
Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a grupului rus Lukoil și operator al perimetrului offshore Trident din Marea Neagră, a notificat oficial autoritățile române că se află într-o situație de forță majoră care blochează operațiunile de explorare a gazelor.
