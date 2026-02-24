Nicușor Dan, discuție cu Bolojan despre PNRR: România are nevoie de aceste resurse

13:10

Ciclul de 60 de ani al Calului de Foc aduce aminte de o poveste care își are originea în secolul al XVII-lea, despre o femeie care a declanșat un incendiu în timp ce încerca să atragă atenția iubitului ei. Povestea avertizează asupra femeilor puternice, temperamentale, independente, care vor face ce vor atunci când aprind scânteia în inimile lor.