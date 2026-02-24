RebelDot creşte performanţa echipei Visa Cash App Racing Bulls în Formula 1

10:20

Holde Agri Invest SA, unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din România, raportează venituri totale de 110,8 milioane de lei în 2025, o creştere de 4% comparativ cu 2024. De asemenea, compania a înregistrat în 2025 EBITDA în valoare de 15 milioane de lei, o majorare cu 331% faţă de anul precedent, în timp ce pierderea netă s-a diminuat cu 28%, la 16,7 milioane de lei