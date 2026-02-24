Reforma administraţiei este criticată de membrii Sindicatului angajaţilor din Guvern, chiar înainte de adoptare
Bursa, 24 februarie 2026 18:50
Reprezentanţii sindicatului angajaţilor din Guvern au transmis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan şi ministrului Dezvoltării, Cseke Attila.
• • •
Acum 30 minute
19:00
Electrica şi Liberty Galaţi semnează un memorandum pentru dezvoltarea unor capacităţi fotovoltaice de până la 500 MW # Bursa
Electrica a anunţat că, la data de 24 februarie 2026, a semnat un Memorandum de Înţelegere cu Liberty Galaţi SA pentru dezvoltarea unor capacităţi de producere şi stocare a energiei din surse regenerabile, în special fotovoltaice, cu o putere instalată de până la 500 MW.
18:50
18:50
18:50
RebelDot îmbunătăţeşte performanţa echipei Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) în Formula 1 prin dezvoltarea şi optimizarea infrastructurii software care transformă datele provenite din simulările aerodinamice realizate în mediile virtuale de testare ale echipei în decizii inginereşti rapide şi validate
Acum o oră
18:30
Falcă: Comisia TRAN susţine separarea finanţării pentru transport şi mobilitate militară în bugetul UE 2028-2034 # Bursa
Comisia pentru Transport şi Turism (TRAN) din Parlamentul European a adoptat avizul interimar referitor la viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2028-2034.
18:30
Japonia a anunţat marţi că intenţionează să instaleze rachete sol-aer pe insula Yonaguni, situată în apropierea Taiwanului, până în anul fiscal 2030, care se încheie în martie 2031.
18:20
Eurodeputaţii din Comisia TRAN susţin separarea finanţării pentru transport şi mobilitate militară în bugetul UE 2028-2034 # Bursa
Comisia pentru Transport şi Turism (TRAN) din Parlamentul European a adoptat avizul interimar referitor la viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2028-2034.
Acum 2 ore
17:20
Începând cu 25 februarie 2026, cetăţenii din 85 de state, inclusiv SUA, Canada, Australia şi ţările UE, vor avea nevoie de o Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra în Regatul Unit.
Acum 4 ore
17:00
Autorităţile din Italia investighează dispariţia a aproape 2.500 de componente pentru avioane militare, în valoare de 17 milioane de euro # Bursa
Procurorii italieni investighează dispariţia din depozitele Forţelor Aeriene din Brindisi, a aproximativ 2.500 de componente destinate aeronavelor militare, evaluate la circa 17 milioane de euro.
16:50
Balkrishna Industries Limited (BKT), anunţă intrarea oficială pe piaţa anvelopelor destinate consumatorilor din India.
16:30
Grupul american Apple a anunţat marţi că va reloca o parte din producţia de desktop-uri Mac Mini din Asia în Statele Unite. Începând din a doua jumătate a acestui an, anumite modele Mac Mini vor fi fabricate la o unitate din Houston, Texas.
16:20
Comisarii Gărzii de Mediu Prahova au aplicat marţi, 24 februarie 2026, o amendă de 100.000 de lei operatorului economic care desfăşoară activităţi de rafinare a petrolului la Rafinăria Vega din municipiul Ploieşti
16:20
AP: Europa are vulnerabilităţi serioase în domeniul apărării, mai ales în domeniul tehnologic # Bursa
Europa se confruntă cu and #8222;numeroase lacune and #8221; în materie de echipamente şi capabilităţi militare, în special în contextul transformărilor tehnologice accelerate generate de războiul din Ucraina, arată ediţia din 2026 a raportului The Military Balance, publicat de Institutul Internaţional pentru Studii Strategice (IISS) din Londra.
16:10
Serbia: Doi suspecţi au fost arestaţi pentru plănuirea asasinării preşedintelui A Aleksandar Vučić şi a familiei acestuia # Bursa
Autorităţile sârbe au anunţat arestarea a doi bărbaţi în sudul ţării, suspectaţi că ar fi pus la cale un plan de destabilizare a ordinii constituţionale, care ar fi inclus şi un plan de asasinare a preşedintelui Aleksandar Vučić şi a familiei acestuia.
16:00
Mai mulţi lideri europeni, printre care Ursula von der Leyen şi Mark Rutte s-au deplasat marţi la Kiev, în contextul împlinirii a patru ani de la declanşarea invaziei pe scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei. Vizita are loc cu prilejul unei reuniuni a and #8222;Coaliţiei de Voinţă and #8221;, format diplomatic care reuneşte state ce susţin continuarea sprijinului pentru autorităţile de la Kiev
15:50
Banca centrală a Ungariei a demarat o investigaţie privind tranzacţii suspecte cu acţiunile companiei MOL # Bursa
O investigaţie privind unele tranzacţii legate de acţiunile grupului MOL a fost demarată de Banca Naţională a Ungariei, pentru a verifica dacă acestea nu au încălcat regulile privind tranzacţiile pe baza informaţiilor privilegiate.
15:20
Compania Lockheed Martin a anunţat testarea cu succes, în zbor, a unei capabilităţi îmbunătăţite de identificare în luptă (Combat ID), bazată pe inteligenţă artificială şi integrată în sistemul de fuziune a informaţiilor al avionului F-35 Lightning II.
Acum 6 ore
15:10
Consiliul Concurenţei a autorizat condiţionat preluarea and #8222;La Cocoş and #8221; de către Grupul Schwarz # Bursa
Consiliul Concurenţei a autorizat cu condiţii tranzacţia prin care grupul Schwarz, prin Project Brazil Beta GmbH, preia Supermarket La Cocoş SA, în urma investigaţiei derulate de autoritate în acest caz
15:00
14:50
Curtea Supremă a SUA a decis că Donald Trump şi-a depăşit autoritatea atunci când a impus tarife în baza IEEPA, subliniind că legea permite intervenţii asupra importurilor doar în condiţii de urgenţă, dar fără a stabili automat rambursări. În pieţe, aurul a rămas în prim-plan ca activ de refugiu, iar dolarul este sub presiune, pe măsură ce investitorii reevaluează riscurile, arată Radu Puiu, analist financiar XTB România
14:50
14:50
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat marţi eurodeputaţilor, în cadrul unei sesiuni plenare extraordinare organizate la patru ani de la declanşarea invaziei ruse la scară largă.
14:30
IMM România: Sprijinirea regiunilor estice şi a IMM-urilor, crucială pentru securitatea şi prosperitatea UE # Bursa
IMM România precizează că adoptarea măsurilor Strategiei Comisiei Europene privind regiunile estice ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus şi Ucraina - and #8222;Strong regions for a safe Europe and #8221;, reprezintă un pas important în recunoaşterea şi gestionarea provocărilor economice, sociale, de mediu şi de securitate din regiunea Mării Negre.
14:10
Binance: Indicele Fear and Greed coboară la 5, Bitcoin rezistă la 63.000 de dolari pe unitate # Bursa
Preţul Bitcoin se situează în prezent în jurul valorii de 63.000 de dolari pe unitate, în timp ce indicele Fear and Greed, care măsoară sentimentul investitorilor, a coborât la un minim istoric de 5 puncte din 100.
13:50
Curtea de Conturi Europeană trage un semnal de alarmă privind bugetul european 2028-2034, de 2000 de miliarde de euro # Bursa
Curtea de Conturi Europeană a transmis un semnal de alarmă cu privire la propunerile Comisiei Europene pentru viitorul buget multianual al UE, aferent perioadei 2028-2034, în valoare totală de 2.000 de miliarde de euro.
13:30
Poliţia de Frontieră anunţă operaţionalizarea Sistemului EES la toate punctele de trecere a frontierei din 2 martie # Bursa
Poliţia de Frontieră a anunţat că Sistemul de intrare/ieşire (EES) va fi funcţional, începând cu data de 2 martie, în toate punctele de trecere a frontierei României.
13:20
Turismul din Ungaria a încheiat anul 2025 atingând aproape 20 de milioane de vizitatori. Evoluţia pozitivă a fost susţinută atât de turismul intern, cât şi de creşterea solidă a pieţelor internaţionale, printre care România s-a evidenţiat ca una dintre cele mai dinamice
Acum 8 ore
12:40
Cosmopolis, complex rezidenţial din România, a înregistrat în 2025 vânzarea a 570 de unităţi rezidenţiale, echivalentul a aproximativ 50 de milioane de euro, consolidându-şi poziţia de lider pe piaţa rezidenţială din zona periurbană a Capitalei
12:30
Pe 24 februarie - de Dragobete - SkyTower sărbătoreşte iubirea prin lansarea a 1.000 de baloane roşii biodegradabile # Bursa
Pe 24 februarie, de Dragobete, SkyTower celebrează SkyLove Day, un eveniment unic dedicat iubirii, marcat şi în acest an prin lansarea a aproximativ 1.000 de baloane roşii biodegradabile de pe esplanada din faţa SkyTower.
12:20
Şedinţa extraordinară a Consiliului General al Capitalei, convocată marţi de grupurile PSD şi PUSL, nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum. Numărul consilierilor municipali prezenţi în sală sau online a variat între 23 şi 28, insuficient pentru a valida şedinţa
12:10
Miniştrii de externe din mai multe ţări au semnat o declaraţie prin care condamnă decizii israeliene # Bursa
Miniştrii de externe din Turcia, Brazilia, Franţa, Spania şi alte ţări au condamnat decizii israeliene despre care susţin că introduc extinderi de mare amploare ale controlului ilegal al Israelului asupra Cisiordaniei
11:40
Bogdan Ivan, mesaj and #8222;ferm and #8221; la Washington: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă # Bursa
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, după întâlnirea de la Washington, cu secretarii americani pentru Energie şi pentru Interne, că România este privită and #8222;ca un actor strategic în regiune and #8221; şi că mesajul său a fost and #8222;ferm and #8221;: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă, în condiţiile în care, în ultimul deceniu, a pierdut circa 7.000 MW din producţie, iar consecinţele and #8222;se văd and #8221; în competitivitatea economiei şi în presiunea pe preţuri
11:30
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna ianuarie 2026 cu 1,8% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 664,101 miliarde lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,3% (-3% în termeni reali), informează Banca Naţională a României (BNR).
11:20
Prima ediţie din România a turneului internaţional de dezbateri Cambridge Union Schools pentru liceeni, desfăşurată între 21 şi 22 februarie, şi-a desemnat câştigătorii: pe locul întâi s-a clasat echipa de la Colegiul Naţional Gheorghe Şincai din Cluj-Napoca, iar pe locul doi echipa Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân din Constanţa
11:20
Retragerea Lukoil din proiectul Trident nu este doar o mişcare corporativă într-un perimetru offshore.
Acum 12 ore
11:10
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că proiectul de buget ar trebui să ajungă în Parlament săptămâna viitoare pentru dezbatere şi vot, în condiţiile în care în prezent au loc încă discuţii tehnice pe marginea documentului, potrivit RFI.
11:10
Noile tarife vamale globale impuse de preşedintele american Donald Trump au intrat în vigoare la 10%, în ciuda promisiunii de a le introduce la o rată mai mare, potrivit BBC.
11:00
* Declin de 2,1% pentru titlurile OMV Petrom, după ce compania a fost exclusă din indicii de pieţe emergente ai FTSE Russell
11:00
CNBC: Noua ofensiv and #227; tarifar and #227; a lui Trump nu d and #227; peste cap pieţele globale # Bursa
* Ed Yardeni: and #8222;Piaţa a învăţat că economia globală este remarcabil de rezilientă în faţa a ceea ce eu numesc turbulenţele tarifare ale lui Trump and #8221;* Atlas Funds Management: and #8222;Nicio declaraţie privind politica comercială venită din partea lui Trump nu mai este considerată de durată; este doar zgomot and #8221;
10:50
Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), sistează activitatea operaţională a rafinăriilor Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti, pentru realizarea reviziei tehnologice intermediare programate, la începutul lunii martie, pentru o perioadă de aproximativ 20 de zile
10:40
Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au scăzut în ritm anual în luna ianuarie 2026, acesta fiind primul declin înregistrat după luna iunie 2025, afectate de scăderile înregistrate pe principalele pieţe, inclusiv Germania, Franţa şi Polonia, potrivit datelor publicate marţi de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters.
10:30
Alertă sanitară în Europa: Importuri de carne de vită braziliană contaminată cu hormon de creştere interzis # Bursa
O alertă alimentară declanşată la nivelul Uniunii Europene, după ce autorităţile olandeze au confirmat că pe piaţa comunitară au ajuns tone de carne de vită din Brazilia contaminate cu estradiol, hormon de creştere interzis în UE, iar o parte din carne a fost deja consumată, incidentul detonând un nou val de critici şi temeri privind siguranţa importurilor agroalimentare şi reaprinzând disputa politică legată de acordul comercial UE-Mercosur, contestat la nivel european.
10:30
Ursula von der Leyen vizitează Kiev pentru a zecea oară în decursul celor patru ani de război # Bursa
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi dimineaţă că se află la Kiev, pentru a zecea oară în decursul celor patru ani de când Rusia şi-a început invazia la scară largă a Ucrainei, pentru a transmite un mesaj de solidaritate şi susţinere, potrivit Reuters.
10:30
Poliţiştii de frontieră au confiscat bunuri contrafăcute de 7 milioane lei şi mii de ţigarete # Bursa
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în noaptea de 22 februarie 2026, pe autostrada A2, la staţia de taxare Feteşti, peste 30.000 de articole susceptibile a fi contrafăcute şi mii de pachete de ţigări de provenienţă duty-free, ascunse într-un autocamion înmatriculat în România
10:20
Holde Agri Invest SA, unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din România, raportează venituri totale de 110,8 milioane de lei în 2025, o creştere de 4% comparativ cu 2024. De asemenea, compania a înregistrat în 2025 EBITDA în valoare de 15 milioane de lei, o majorare cu 331% faţă de anul precedent, în timp ce pierderea netă s-a diminuat cu 28%, la 16,7 milioane de lei
10:20
10:00
TAG, producător român de uniforme medicale şi operatorul celei mai extinse reţele de magazine de tehnică medicală din România, a încheiat exerciţiul financiar 2025 cu venituri de 5 milioane de euro la nivel de grup. Pentru 2026, compania mizează pe o creştere de aproximativ 20%, susţinută de consolidarea poziţiei în segmentul uniformelor medicale premium şi de dezvoltarea relaţiilor comerciale recurente
10:00
Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram Pavel Durov în cadrul unui dosar penal pentru 'facilitarea unor activităţi teroriste', a relatat ziarul Rossiiskaia Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB), relatează Reuters, potrivit Reuters.
09:50
09:40
Duminică, în Franţa, un meci între două echipe de rezerve s-a transformat într-o tragedie, după ce un jucător a fost lovit intenţionat, cu pumnul, şi a fost spitalizat de urgenţă.
