Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a întâmplat între mămica din Bacău și răpitoare: „E o nebunie să credem”
Fanatik, 24 februarie 2026 18:50
Cazul geamănului nou-născut răpit anul trecut de o tânără de 19 ani de la o maternitate din Bacău e readus în atenția publică, iar FANATIK a aflat noutățile din această telenovelă care bate orice serial sud-american
• • •
Acum 10 minute
19:10
FCSB, din nou în Ghencea? Cu Arena Națională „blocată”, Gigi Becali a aruncat bomba: „E o idee bună” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat revenirea celor de la FCSB pe stadionul Ghencea. Arena Națională urmează să fie indisponibilă la finalul sezonului, dar și la începutul stagiunii viitoare.
Acum 30 minute
19:00
Dinamo mai dă o lovitură! După George Pușcaș, legenda clubului semnează: „Totul este stabilit” # Fanatik
Andrei Nicolescu a anunțat ce se întâmplă cu legenda lui Dinamo! După George Pușcaș, un alt nume important este gata să semneze un nou contract în Ștefan cel Mare
18:50
Acum o oră
18:40
Victor Pițurcă l-a auzit pe ministrul Apărării și a ieșit la atac: „Îmi pare rău pentru suporterii FCSB. Becali a repetat de 1.000 de ori” # Fanatik
Victor Pițurcă susține modificarea legii pentru ca Steaua să poată promova în Superliga și reacționează la declarațiile ministrului Apărării și la poziția lui Gigi Becali.
18:20
Fostul jucător de la FCSB a semnat cu Universitatea Craiova: „Mai tehnic decât Radu Drăgușin” # Fanatik
A fost oficializat transferul unui fost jucător de la FCSB la Universitatea Craiova! Fotbalistul a fost comparat cu Radu Drăgușin: „Mai tehnic decât el”
Acum 2 ore
18:10
Gigi Becali a anunțat principala favorită la titlu în SuperLiga: ”Câștigă campionatul la pas! Singurul ghinion al lor ar fi să intrăm noi în play-off” # Fanatik
Cine este principala favorită la titlu în SuperLiga, din punctul de vedere al patronului celor de la FCSB. Gigi Becali este convins că această echipă va lua la pas trofeul, dar cu o condiție.
18:00
18:00
Prejudiciu uriaș la o primărie din România. S-a discutat inclusiv despre scoaterea ei la licitație după ce a blocat banii europeni: „Au fost ținute în curtea cuiva” # Fanatik
Riscă o primărie să fie scoasă la licitație pentru recuperarea unui prejudiciu de 1,2 milioane euro? Descoperă ce bunuri sunt vizate și cum continuă activitatea administrației locale.
17:40
Cristi Chivu, campion cu Inter în Serie A?! Giovanni Becali a făcut toate calculele. Meci crucial cu Bodo/Glimt # Fanatik
Cristi Chivu și echipa sa, Inter, sunt în pole-position pentru titlul din Serie A. Giovanni Becali a dat verdictul despre traseul românului. Ce spune acesta despre meciul nerazzurrilor cu Bodo/Glimt din Liga Campionilor.
17:30
Surpriză uriașă! Marius Ștefănescu și-a reziliat contractul cu Konyaspor! În acest sezon, jucătorul a evoluat și pentru FCSB # Fanatik
Marius Ștefănescu, fostul jucător de la FCSB, a rămas liber de contract! Fotbalistul român și-a reziliat înțelegerea cu Konyaspor după doar 7 luni. Ce urmează.
17:20
Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo Messi # Fanatik
Pasul important pe care l-a bifat cea mai bogată femeie din România. Dezvăluirea are legătură cu partenera de viață a celebrului fotbalist argentinian Leo Messi.
Acum 4 ore
17:10
Live video UEFA Champions League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Cristi Chivu pregătește remontada cu Bodo/Glimt # Fanatik
Returul play-off-ului pentru optimile Champions League este gata să ofere numele echipelor care vor merge mai departe. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciuri, de la marcatori, la scoruri finale și reacții.
17:10
Edi Iordănescu, ofertă de ultimă oră din Turcia! Răspuns dat pe loc de fostul selecționer al României # Fanatik
Edi Iordănescu nu a mai antrenat de când a renunțat la proiectul de la Legia Varșovia, însă în ultima săptămână a avut mai multe discuții! Fostul selecționer a primit o ofertă de ultimă oră din Turcia
17:00
Adrian Porumboiu scoate scheleții din dulap: „Radu Petrescu a trântit un meci. Trebuia exclus pe viață!”. Istvan Kovacs, în „corpul de balet” al lui CFR Cluj. Exclusiv # Fanatik
Adrian Porumboiu, fostul finanțator al lui FC Vaslui, susține că Istvan Kovacs, Ovidiu Hațegan și Cristi Balaj formau, pe vremuri, „corpul de balet” al lui CFR Cluj.
17:00
16:50
Ofri Arad, debut la FCSB! Mihai Stoica a dat verdictul: „Va face parte din coloana vertebrală a echipei”. Anunţă noi transferuri tari # Fanatik
Ofri Arad a debutat cu succes la FCSB. Cu el titular, campioana en-titre a învins-o cu 4-1 pe Metaloglobus. Mihai Stoica e impresionat de israelian și a promis că vor mai veni jucători de genul
16:40
Adrian Ilie, câştig fabulos cu 50 de lei pariaţi: “La ultimul meci nu mai ştiam cu cine să ţin!” # Fanatik
Adrian Ilie a dat lovitura. Ce câștig fabulos a obținut „Cobra” cu doar 50 de lei pariați și la ce meci a stat cu sufletul la gură până la final.
16:20
Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre salariul lui George Pușcaș la Dinamo: „E o sumă corectă” # Fanatik
George Pușcaș a semnat cu Dinamo și încearcă să revină la forma care l-a consacrat, după o perioadă dificilă. Andrei Nicolescu a oferit detalii despre situația medicală și salariul atacantului.
16:20
Tragedia de la Brăila: Dan și Cătălina, conduși pe ultimul drum cu onoruri militare: „O persoană blândă și foarte afectuoasă cu copiii” # Fanatik
Dan și Cătălina Popa și-au pierdut viața într-un accident devastator, lăsând în urmă o fetiță de 6 ani. Colegii lor rostesc, pentru FANATIK, mărturii sfâșietoare despre oamenii minunați care nu fost.
16:10
George Pușcaș nu renunță la echipa națională! Primele declarații ale atacantului după transferul la Dinamo: „Visul meu de mic copil!” # Fanatik
George Pușcaș, atacant cu mare experiență internațională, a fost prezentat oficial la Dinamo. Care au fost primele declarații ale fotbalistului cu 46 de selecții la echipa națională a României
16:00
Cristi Chivu are un suporter special la meciul decisiv din Champions League! Ronaldo vine pe „Giuseppe Meazza” pentru a o susține pe Inter # Fanatik
Inter se vede nevoită să facă un meci perfect pe „Giuseppe Meazza” pentru a se califica mai departe în UEFA Champions League. Nerazzurri vor avea un suporter special la partida extrem de importantă cu Bodo/Glimt
15:50
Cine sunt românii care au ucis cu sânge rece un bătrân din Spania. Detalii despre crima care i-a îngrozit pe locuitorii unui cartier valencian # Fanatik
Cine sunt românii care au ucis cu sânge rece un bătrân spaniol, vecin cu familia criminală din cartierul Benimamet, Valencia. Presa iberică vine cu detalii înfiorătoare
15:40
Marius Șumudică ar putea primi o veste uriașă în Arabia Saudită, după înfrângerea suferită de Al-Okhdood. Presa locală anunță o situație incredibilă care poate influența decisiv lupta pentru salvarea de la retrogradare.
15:20
Dumitru Dragomir, anunțul momentului despre Cristi Chivu: „În două săptămâni semnează!”. Ce a spus despre înlocuirea românului cu Diego Simeone # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut anunțul momentului în direct vizavi de situația lui Cristi Chivu de la Inter! Ce se întâmplă cu românul după zvonurile referitoare la înlocuirea lui cu Diego Simeone
Acum 6 ore
15:10
Omul numit de Ilie Bolojan să conducă exporturile României acuzat că a pretins mită. „Mi-a cerut 200.000 de euro şpagă!” # Fanatik
Revenirea lui Daniel Constantin într-o funcţie publică stârneşte controverse, după acuzaţii grave privind solicitarea de mită în perioada în care era ministru al agriculturii.
15:00
Elena Udrea contestă în instanță confiscarea unei sume uriașe. Se consideră că reținerea banilor e imorală # Fanatik
Elena Udrea a formulat o contestație la executare pentru o sumă primită ca mită în dosarul Hidroelectrica, în care a scăpat de răspunderea penală datorită prescripției faptelor.
15:00
Unul dintre cei mai importanți jucători de la Dinamo a suferit o accidentare extrem de complicată și va rata restul sezonului. Clubul a făcut anunțul.
14:40
Răzvan Ioan Boanchiș, dezvăluiri cutremurătoare despre blaturile anilor ’80 în România: „Marii noștri fotbaliști judecați aiurea” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș le-a luat apărarea în FANATIK marilor fotbaliști care au contribuit la blaturile din fotbalul românesc din anii '80
14:20
Ce diferență uriașă de vârstă există între Marius Urzică și soția sa, Simona, de la Power Couple. Campionul olimpic e mult mai mare # Fanatik
Cu câți ani este mai mare, de fapt, Marius Urzică decât partenera sa de viață, Simona. Ei participă la emisiunea Power Couple și au împreună un băiat și o fată.
14:00
Arena Națională se închide din nou pentru concerte! Veste proastă pentru Rapid, Dinamo și FCSB # Fanatik
Arena Națională va fi blocată în iulie. FCSB, Dinamo și Rapid riscă să nu poată juca pe cel mai mare stadion al țării în preliminariile cupelor europene.
14:00
Când se va încheia războiul Rusia-Ucraina: va ataca Putin Europa? Opiniile românilor cu privire la conflictul de la graniță # Fanatik
La patru ani de la războiul dintre Rusia și Ucraina, românii nu se arată prea optimiști și cred că nu se va sfârși în acest an, cu un acord de pace. Va ataca Putin Europa?
13:40
Kennedy Boateng, pierdere uriaşă pentru Dinamo! Reacţia lui Kopic: “S-a terminat! I-am oferit maximum posibil”. Un jucător important îşi prelungeşte contractul. Exclusiv # Fanatik
Zeljko Kopic a vorbit despre jucătorii de bază de la Dinamo. Cum a comentat despărțirea de Kennedy Boateng, dar și negocierile cu Eddy Gnahore.
13:30
Cum i-a ”furat-o” Rareș Hopincă pe fosta noră a Vioricăi Dăncilă lui Piedone Jr. Transfer de ”know-how” între primăriile de sector # Fanatik
Fosta noră a Vioricăi Dăncilă și-a schimbat locul de muncă, de la primăria Sectorului 5, la cea a sectorului 2. Aici îl are ca șef pe Rareș Hopincă, considerat un apropiat al lui Cristian Popescu Piedone
13:30
Mihai Stoica, reacţie virală despre arbitrajul Iulianei Demetrescu: „N-am nicio problemă cu femeile, în general!” Ce a spus despre tragerile de timp ale lui Matei Popa # Fanatik
Mihai Stoica a comentat prestația Iulianei Demetrescu, „centralul” de la FCSB - Metaloglobus 4-1. Ea a fost prima femeie din istorie care a arbitrat un meci oficial al roș-albaștrilor
Acum 8 ore
13:10
Remarca făcută de presa din Ungaria după ce Istvan Kovacs a fost trimis la meciul PSG – AS Monaco # Fanatik
Istvan Kovacs a fost delegat pentru a conduce meciul dintre PSG și AS Monaco, din play-off-ul Champions League, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
13:00
Mihai Rotaru, prime uriaşe la Universitatea Craiova! Cât încasează jucătorii pentru victorie şi pentru câştigarea titlului: „Pentru FCSB, sumele s-au triplat” # Fanatik
Mihai Rotaru îi umple de bani pe fotbaliștii de la Universitatea Craiova. FANATIK a aflat în exclusivitate primele pe care le încasează oltenii pentru victorie și pentru cucerirea campionatului
12:40
Detaliile transferului lui George Pușcaș la Dinamo! Kopic a spus tot: “E jucător de națională! L-am văzut când era în forma maximă” Când face primul antrenament alături de “câini” # Fanatik
Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a oferit cele mai noi informații legate de transferul iernii în SuperLiga: George Pușcaș. Când va face acesta primul antrenament cu ”câinii”.
12:20
Fotbalistul lui AC Milan, mutilat după accidentare horror! Cum arată la două zile după ce a fost transportat de urgență la spital # Fanatik
Ruben Loftus-Cheek, jucătorul celor de la AC Milan, a suferit o accidentare groaznică în ultimul meci de campionat, contra celor de la Parma! Cum arată fotbalistul la două zile de la incident
12:10
Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească victoria lui Dinamo” # Fanatik
FCSB vrea ca Dinamo să își câștige ultimele două meciuri din sezonul regular. Ce le-a transmis Zeljko Kopic lui Mihai Stoica și lui Gigi Becali după declarațiile făcute la adresa „câinilor”.
12:00
Postul Paștelui și pericolul din farfurii: alimentele banale care sunt pline de E-uri. „Gândiți-vă bine când cumpărați o pâine” # Fanatik
Postul Paștelui este cel mai mare și mai greu post din an, iar specialiștii avertizează că poate deveni și periculos. Un fel principal poate avea peste 11 E-uri și zeci de grame de sare și zahăr. Ce spun nutriționiștii
11:50
Care e starea lui Florin Tănase după o nouă accidentare la FCSB: “Ar trebui să luăm deja un RMN portabil la câte a făcut!” # Fanatik
Florin Tănase nu a rezistat nici 30 de minute în meciul cu Metaloglobus și a suferit o nouă accidentare. Mihai Stoica anunță care este starea decarului de la FCSB.
11:30
Mihai Stoica a răbufnit la adresa lui Dinamo când a auzit dorința ”câinilor”: ”Nu mai vor titlul?!” # Fanatik
Mihai Stoica nu este convins de faptul că FCSB merită să ajungă în play-off în acest sezon. Oficialul campioanei a răbufnit la adresa lui Dinamo, când a auzit de zvonurile legate de meciurile ”câinilor”.
11:20
Controverse pe site-ul UEFA în războiul dintre FCSB și CSA Steaua București: „Steaua” apare în dreptul meciurilor din 2005-2016, iar statistici cu Hagi și Lăcătuș sunt asociate actualei FCSB.
Acum 12 ore
11:10
Motivul fericit pentru care Risto Radunovic nu a jucat în FCSB – Metaloglobus: “A trebuit să meargă urgent la Belgrad!” # Fanatik
S-a aflat motivul pentru care Risto Radunovic nu a jucat în FCSB - Metaloglobus 4-1. Mihai Stoica a spus de ce a plecat jucătorul de urgență din țară.
11:00
Motivul secret pentru care Donald Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicuşor Dan la Consiliul pentru Pace: „A vrut să îi lovească pe ăştia din Uniunea Europeană” # Fanatik
Dumitru Dragomir susține că apelativul "premier" folosit de Donald Trump la adresa lui Nicuşor Dan nu a fost o greșeală, ci un mesaj calculat către liderii UE.
10:50
Imagini fabuloase din vestiar după ce SUA a luat titlul olimpic la hochei pe gheață. Ce a făcut directorul FBI și mesajul telefonic al lui Donald Trump. Video # Fanatik
SUA a câștigat pentru a treia oară în istorie titlul olimpic la hochei pe gheață. Directorul FBI a mers în vestiar și ce a urmat a devenit imediat viral.
10:20
Out de la Inter din vară! Veste proastă pentru Cristi Chivu înaintea meciului decisiv cu Bodo/Glimt # Fanatik
Inter pregătește returul decisiv cu Bodo/Glimt din Champions League, dar primește o lovitură importantă înainte de meci. Un titular va părăsi echipa la finalul sezonului.
10:10
Atacantul campioanei a deschis scorul în meciul cu Metaloglobus și confirmă că este într-o formă bună, înaintea meciului echipei naționale, cu Turcia, programat pe 26 martie
09:50
Un nou act va fi luat în calcul la dosarul de pensionare. Proiect pentru repararea unor inechități # Fanatik
Un proiect de lege depus la Parlament prevede ca dosarul de pensionare să poată conține anumite documente care nu erau prevăzute până acum
