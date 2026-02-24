Daniel Băluță acuză un sistem „anchilozat” de termoficare: „Statul trebuie să învețe livreze serviciile către cetățeni la parametrii contractuali”
Adevarul.ro, 24 februarie 2026 19:00
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a făcut declarații privind noul proiect care vizează sistemul de termoficare al Capitalei, criticând blocajele instituționale și accentuând necesitatea corectitudinii în livrarea serviciilor către cetățeni.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
19:15
Raed Arafat, în favoarea majorării vârstei de pensionare: „A te pensiona la 40 de ani este o pierdere pentru toată societatea” # Adevarul.ro
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, susține majorarea vârstei de pensionare în sistemul militar, argumentând că experiența acumulată de personalul operativ este esențială și nu ar trebui pierdută prin pensionări foarte timpurii.
Acum 30 minute
19:00
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident # Adevarul.ro
Retragerea Lukoil din proiectul Trident din Marea Neagră, în care deține peste 87% dintre acțiuni, subliniază vulnerabilitățile României în context geopolitic, chiar dacă pe termen scurt nu are efecte vizibile, sunt de părere experții în energie consultați de „Adevărul”.
19:00
Volumul de dosare crește alarmant: CSM caută soluții pentru normarea activității instanțelor # Adevarul.ro
Consiliul Superior al Magistraturii anunță că își continuă demersurile pentru adoptarea unui mecanism de normare a activității instanțelor.
19:00
Mărturia căpitanului unui petrolier sechestrat de Franța despre prezența a doi cetățeni ruși la bordul navei # Adevarul.ro
Doi cetățeni ruși care lucrau pentru o companie privată de securitate se aflau la bordul unui petrolier sechestrat de autoritățile franceze în septembrie, fiind suspectat că face parte din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, potrivit presei franceze, citată de Euronews.
19:00
Daniel Băluță acuză un sistem „anchilozat” de termoficare: „Statul trebuie să învețe livreze serviciile către cetățeni la parametrii contractuali” # Adevarul.ro
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a făcut declarații privind noul proiect care vizează sistemul de termoficare al Capitalei, criticând blocajele instituționale și accentuând necesitatea corectitudinii în livrarea serviciilor către cetățeni.
Acum o oră
18:45
Impact frontal pe DN 14: O adolescentă de 15 ani și doi bărbați au rămas încarcerați. Se fac manevre de resuscitare # Adevarul.ro
Un accident rutier grav a avut loc marți după-amiază pe DN 14, între localitățile Agârbiciu și Șeica Mare, în județul Sibiu. Două autoturisme au fost implicate într-o coliziune frontală. Trei persoane au rămas încarcerate: o adolescentă de 15 ani și doi bărbați.
18:30
„Nu mai ești democrație după ce anulezi alegerile!”. Avertismentul dur al lui Armand Goșu privind imaginea României # Adevarul.ro
România continuă să fie privită în Statele Unite ca un regim hibrid, între democrație și autoritarism, după anularea alegerilor din 2024.
18:30
Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, posibil candidat la șefia ministerului Educației. Cine este Mihai Dimian # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan pare să fi găsit un posibil candidat pentru funcția de ministru, după două luni în care portofoliul Ministerului Educației a rămas vacant. Este vorba despre Mihai Dimian, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Acum 2 ore
18:15
CTP critică întârzierea de către președinte a promulgării legii pensiilor magistraților. „Să facă și el o superamânare?”. Ce răspunde Nicușor Dan # Adevarul.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a reacționat public la întârzierea promulgării de către președintele Nicușor Dan a legii pensiilor magistraților, act normativ declarat constituțional de CCR după luni de amânări.
18:00
Generalul de top al lui Trump a avertizat asupra riscurilor asociate unei operațiuni militare a SUA în Iran # Adevarul.ro
În timp ce președintele Donald Trump analizează o posibilă acțiune militară împotriva Iranului, cel mai înalt oficial militar al Statelor Unite a avertizat că stocurile reduse de muniții și sprijinul limitat din partea aliaților ar putea crește semnificativ riscurile pentru forțele americane.
18:00
Noi numiri la CNCD și Curtea de Conturi. În vizor este și mandatul Renatei Weber, deja expirat # Adevarul.ro
Pe agenda Parlamentului din perioada următoare sunt programate mai multe numiri pentru membri noi în CNCD și Curtea de Conturi, precum și pentru numirea unui nou Avocat al Poporului, în condițiile în care mandatul Renatei Weber este deja expirat.
17:45
Achraf Hakimi, acuzat de agresiune sexuală de o femeie întâlnită pe rețelele sociale. Și-ar fi făcut de cap în timp ce fosta lui soție era plecată # Adevarul.ro
Cu câteva ore înainte de meciul din Liga Campionilor la fotbal PSG - AS Monaco, marocanul Achraf Hakimi (27 de ani), fundaș la campioana Europei, susține este victima unei tentative de extorcare.
17:45
Actorul Robert Carradine, cunoscut din serialul „Lizzie McGuire”, s-a sinucis. Tulburarea care l-a măcinat în ultimii ani # Adevarul.ro
Actorul Robert Carradine, cunoscut pentru rolul său din serialul de televiziune „Lizzie McGuire”, a murit la vârsta de 71 de ani, conform publicației de specialitate Deadline, care menționează drept cauză sinuciderea.
17:30
Nicușor Dan, discuție cu Ilie Bolojan înainte de deplasarea la Bruxelles: România va putea accesa fonduri europene prin noul mecanism EastInvest # Adevarul.ro
Nicușor Dan a anunțat că a avut o discuție „aplicată” cu premierul Ilie Bolojan, înaintea vizitei acestuia la Bruxelles, unde urmează să fie semnată Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest.
Acum 4 ore
17:15
Ministrul Agriculturii cere limită de maximum 20% din totalul mărfurilor pentru mărcile proprii din supermarketuri # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a cerut marți la Bruxelles impunerea unei limite de maximum 20% din totalul mărfurilor pentru mărcile proprii din supermarketuri, precum şi stabilirea unui adaos comercial similar sau identic pentru aceeaşi gamă de produse.
17:15
„Marș la Moscova”. Protest în fața Ambasadei Rusiei, organizată de Lupii Tricolori: „Împotriva trompetelor și conservelor rusești care manipulează românii” # Adevarul.ro
Mișcarea Lupii Tricolori anunță organizarea unei manifestații pașnice luni, 2 martie, între orele 17:00 și 20:00, în fața Ambasada Rusiei la București.
17:15
Un elev de 13 ani s-ar fi aruncat de la etajul 1 al școlii la care învață. „Nu a căzut, ci a sărit”. Ce l-ar fi împins la acest gest # Adevarul.ro
Un incident grav a avut loc marți dimineață, 24 februarie, la Liceul Tehnologic Telciu, din Bistrița-Năsăud, unde un elev de 13 ani a ajuns la spital după ce a căzut sau, potrivit unor martori, ar fi sărit de la etajul întâi al clădirii.
17:00
Ministrul Agriculturii, acuzat de AUR că i-a „furat” propunerea privind mărcile proprii înaintate CE. Cum răspunde Florin Barbu # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii se confruntă cu critici după ce a trimis Comisiei Europene propuneri menite să protejeze producătorii români în relația cu marile lanțuri de retail. Una dintre măsuri - limitarea mărcilor proprii ale supermarketurilor - apare și într-un proiect legislativ depus în 2025 de AUR.
17:00
Mii de fermieri din Serbia au blocat marţi drumurile din întreaga ţară cu tractoarele lor, pentru a cere subvenţii mai mari şi protecţie împotriva produselor ieftine importate, cum ar fi laptele şi carnea de porc, precum şi plăţi mai rapide pentru produsele lor.
17:00
Jordan James Parke, cunoscut pentru obsesia sa de a semăna cu Kim Kardashian, a murit la 34 de ani, în urma unei proceduri cosmetice # Adevarul.ro
Două persoane au fost arestate sub suspiciunea de ucidere din culpă, în urma decesului lui Jordan James Parke, 34 de ani, cunoscut în Marea Britanie drept „British Lip King”, care ar fi suferit recent o procedură cosmetică, au anunțat autoritățile
16:45
Kremlinul acuză Franța și Marea Britanie că ar plănui să furnizeze „clandestin” Ucrainei arme nucleare # Adevarul.ro
Serviciul rus de Informații Externe (SVR) a transmis marți acuzații grave la adresa Franței și Marii Britanii, susținând că cele două state lucrează la furnizarea clandestină a unor arme nucleare și rachete purtătoare către Ucraina.
16:30
Șase din zece americani consideră că Donald Trump devine „imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă” # Adevarul.ro
Şase din zece americani, între care o parte semnificativă de republicani, consideră că preşedintele Donald Trump devine imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, încheiat luni, la capătul a şase zile de cercetare.
16:30
Momentul în care un fotbalist din Turcia a salvat viața unui pescăruș lovit de minge, folosind manevre de resuscitare, în timpul unui meci # Adevarul.ro
Incident în timpul unui meci de fotbal amator disputat la Istanbul, între Istanbul Yurdum și Mevlanakapi Guzelhisar. Un jucător a reușit să readucă la viață un pescăruș, după ce pasărea a fost lovită accidental de minge.
16:15
Banca Naţională a Ungariei (NBH) a informat marţi că a demarat o anchetă privind unele tranzacţii cu acţiuni emise de grupul petrolier MOL, pentru a verifica dacă acestea respectă regulile privind tranzacţiile pe baza unor informaţii privilegiate.
16:00
„Un Singur București”: Consilierul onorific al premierului propune comasarea Ilfovului cu Capitala prin referendum # Adevarul.ro
Un consilier onorific al premierului Ilie Bolojan propune organizarea unui referendum în județul Ilfov pentru o schimbare majoră de organizare administrativă.
16:00
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili din Zaporojie. Moscova trimite două divizii aeropurtate de elită pentru a-l cuceri # Adevarul.ro
Trupele ruse încearcă să avanseze pe frontul sudic, cu obiectivul de a se apropia de orașul Zaporojie, principalul centru urban al regiunii. Ultimul obstacol major în calea lor este localitatea Stepnohirsk, apărată de forțele ucrainene, potrivit unei relatări publicate de The Times.
15:45
Kelemen Hunor îl susține pe Viktor Orban la alegerile din Ungaria: „Este varianta mai bună” # Adevarul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că îl susține pe premierul ungar Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria, programate în aprilie.
15:45
Furie la Teheran după ce iranienii primesc mesaj despre Donald Trump. „Este om de acțiune” # Adevarul.ro
Iranul a confirmat marți, 23 februarie, că mai mulți cetățeni au primit un mesaj text „suspect” în care se afirma că președintele Trump „este un om de acțiune” și li se solicita răbdare, într-o aparentă referire la un posibil atac american asupra Republicii Islamice.
15:45
Avertizări meteo de viscol și vânt puternic. Cod galben și Cod portocaliu în mai multe regiuni ale țării, mai ales la munte # Adevarul.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de Cod galben și Cod portocaliu de viscol puternic și intensificări ale vântului, valabile marți și miercuri în mai multe zone din țară.
15:30
Tentativă de asasinat asupra președintelui Serbiei, dejucată. Au fost vizați Aleksandar Vučić și familia sa # Adevarul.ro
O tentativă de asasinat a fost dejucată în Serbia. Autoritățile sârbe susțin că au fost vizați președintele țării și rudele sale. Două persoane au fost arestate.
Acum 6 ore
15:15
Consiliul pentru Pace are acum propriul site. Trump, fondatorul inițiativei: O pace durabilă necesită soluții de bun-simț # Adevarul.ro
Consiliul pentru Pace și-a lansat site-ul oficial. Pagina web subliniază drept principiu fondator ideea că o pace durabilă necesită soluții de bun-simț.
15:15
Administratorul unei firme din Iași, trimis în judecată pentru fraudă de peste 3,1 milioane lei cu bilete fictive de călătorie pentru pensionari # Adevarul.ro
Administratorul unei societăți comerciale a fost trimis în judecată de procurorii Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, fiind acuzat că, timp de aproape zece ani, ar fi înșelat statul cu peste 3,1 milioane de lei prin decontarea fictivă a unor călătorii cu reducere pentru pensionari.
15:15
„Zona de dezastru”. Avertisment sumbru: cum ar putea Putin provoca „cea mai mare catastrofă din Europa” # Adevarul.ro
La patru ani de la începutul războiului, o altă amenințare planează asupra Europei. Nu vine din tranșee, nici din cerul brăzdat de rachete, ci din inima celei mai mari centrale nucleare de pe continent – Centrala Nucleară Zaporojie, aflată sub ocupație rusă încă din primele zile ale invaziei, scrie
15:00
Pedepse mai aspre pentru cei care bat medici. Un deputat vrea ca doctorii să beneficieze de aceeași protecție penală ca polițiștii și militarii # Adevarul.ro
Cadrele medicale ar putea beneficia de aceeași protecție penală ca polițiștii sau militarii în cazul agresiunilor, potrivit unui proiect de lege depus în Parlament de deputatul PNL Andrei Baciu.
15:00
Sistemul european de intrare/ieșire se extinde la toate punctele de trecere a frontierei. Anunțul Poliției de Frontieră # Adevarul.ro
Poliția de Frontieră anunță, marți, că sistemul de intrare/ieșire (EES) se va extinde și la celelalte puncte de trecere a frontierei din 2 martie. Sistemul a fost introdus etapizat începând cu data 12 octombrie 2025.
14:45
MAE îl pune la punct pe Medvedev după ce jignit-o pe șefa diplomației UE: „Cei care numesc femeile «șobolan» ar trebui ignorați. Femeile merită mult mai mult” # Adevarul.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a reacționat dur după ce vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a lansat un atac jignitor la adresa șefei diplomației europene, Kaja Kallas, pe care a numit-o „șobolan blond”.
14:45
Avocata Laura Crișan, acuzată că şi-a asasinat tatăl, dată în judecată de fiică. Vrea despăgubiri morale consistente # Adevarul.ro
Avocata Laura Crișan, aflată în stare de arest preventiv pentru moartea tatălui său, omul de afaceri din Arad ucis în urmă cu 5 ani, a fost dată în judecată de fiică.
14:45
Consiliul Concurenței aprobă condiționat preluarea La Cocoș de către grupul Schwarz: Cum vor fi afectate prețurile și rețeaua de magazine # Adevarul.ro
Consiliul Concurenței a autorizat cu condiții tranzacția prin care grupul Schwarz, prin Project Brazil Beta GmbH, preia Supermarket La Cocoș SA.
14:30
Dinamo atacă titlul cu atacantul păgubit în dosarul Nordis. A ales să poarte pe tricou un număr neobișnuit # Adevarul.ro
George Pușcaș are 29 de ani și n-a mai jucat fotbal de câteva luni.
14:30
Scandal la BAFTA: Regizorul Jonte Richardson se retrage după un incident rasist în timpul ceremoniei. „A fost complet de neiertat” # Adevarul.ro
Jonte Richardson, câștigător al premiilor BAFTA pentru scriere, regie și producție, a anunțat că se va retrage de pe lista judecătorilor pentru talente emergente după incidentul petrecut în timpul Premiilor BAFTA pentru Film.
14:15
Fraudă majoră la Inspectoratul Școlar Constanța. Gaură de 7 milioane de euro găsită de Corpul de Control al Ministerului Educației # Adevarul.ro
Un raport al Corpului de Control al Ministerului Educației indică mai multe nereguli grave constatate la ISJ Constanța. În urma rezultatului, instituția va sesiza inclusiv DNA și Parchetul General.
14:15
Lista victimelor lui Ion Duvac crește: încă două femei au reclamat comportamentul psihologului acuzat că a hărțuit sexual paciente # Adevarul.ro
Un psiholog, membru al comisiei care analizează abuzurile din cadrul Colegiului Psihologilor din România, este acuzat că a hărțuit sexual paciente.
14:00
Sociologul Gelu Duminică refuză să-și rupă diploma de doctor: „Consider firesc să nu cer tratament preferențial” # Adevarul.ro
După ce politologul Cristian Preda și-a rupt diploma de doctorat, ca reacția la decizia Guvernului de a înjumătăți indemnizația, sociologul Gelu Duminică a scris un mesaj pe Facebook în care argumentează de ce nu ar recurge la un asemenea gest.
14:00
Momentul în care o mașină de gunoi este „înghițită” de o groapă apărută în asfalt, în centrul orașului Galați # Adevarul.ro
O mașină salubritate a fost „înghițită” de o groapă în centrul orașului Galați. Autoritățile au intervenit în regim de urgență cu un tractor pentru a scoate camionul și au semnalizat zona pentru siguranța celorlalți participanți la trafic.
13:30
Mark Rutte, apel la aliații occidentali să sprijine Ucraina. „Nu poate exista pace adevărată în Europa fără o pace reală în Ucraina” # Adevarul.ro
Secretarul General NATO, Mark Rutte, a făcut un apel la sprijinirea Ucrainei către aliații occidentali, subliniind că doar un sprijin robust poate susține rezistența și o eventuală victorie a Ucrainei.
13:30
Tudor Chirilă condamnă invazia Rusiei în Ucraina: „Una dintre cele mai mari crime întâmplate în toți acești patru ani este normalizarea acestei agresiuni” # Adevarul.ro
La patru ani de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, Tudor Chirilă a transmis un mesaj ferm pe pagina sa de Facebook, condamnând atacurile Moscovei și normalizarea războiului în opinia publică.
Acum 8 ore
13:00
„Putin nu a câștigat acest război. Suntem încă aici”, spune Zelenski, în discursul său la 4 ani de la izbucnirea conflictului. Lideri europeni, în vizită la Kiev # Adevarul.ro
„Suntem încă aici.” La patru ani de la invazia Rusiei, președintele Volodimir Zelenski a marcat ziua, amintind curajul și sacrificiile ucrainenilor care au apărat Kievul și întreaga țară.
13:00
Julia Sauter și-a găsit „avocată”, după ce a fost învinuită că nu știe limba română: „Îi înțeleg frustrarea” # Adevarul.ro
Julia Sauter a terminat pe locul 17 la JO.
13:00
Liderii europeni au sosit la Kiev , marți, 24 februarie, pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei la scară largă de către Rusia, în contextul în care țara găzduiește o serie de întâlniri la nivel înalt menite să consolideze sprijinul occidental.
13:00
Aeroportul Otopeni se modernizează cu două zone de relaxare premium. Cum vor arăta acestea # Adevarul.ro
Compania Națională Aeroporturi București va dezvolta două business lounge-uri în cadrul Aeroportului Internațional „Henri Coandă” București.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.