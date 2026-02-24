VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Atletico Madrid - Club Brugge se joacă ACUM
Primasport.ro, 24 februarie 2026 19:50
• • •
Acum 30 minute
20:10
E gata! Zeljko Kopic a confirmat despărţirea de un nume greu din vestiarul lui Dinamo: "I-am oferit maximul şi nu ne-am înţeles" # Primasport.ro
Acum o oră
19:50
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Atletico Madrid - Club Brugge se joacă ACUM # Primasport.ro
19:40
Informaţii pentru suporterii care au achiziţionat bilete la meciul de la Istanbul, cu Turcia, din play-off-ul pentru calificare la CM # Primasport.ro
19:30
VIDEO | Concordia Chiajna – Corvinul 0-2! Hunedorenii accelerează spre SuperLiga
Acum 2 ore
19:10
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Astăzi se decid 4 echipe care merg în optimi # Primasport.ro
19:00
Courtois nu s-a mai abţinut şi a intervenit în scandalul dintre Vinicius şi Prestianni: "Este la fel de grav pentru că acestea sunt insulte homofobe” # Primasport.ro
18:40
Marius Ştefănescu şi-a reziliat contractul în Turcia şi e la un pas de revenirea în SuperLiga! Cu ce echipă se află în negocieri avansate fostul jucător de la FCSB # Primasport.ro
18:30
VIDEO | Concordia Chiajna – Corvinul, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii deschid scorul din penalty # Primasport.ro
Acum 4 ore
17:50
Surpriza zilei! Ionuţ Chirilă, revenire de senzaţie pe banca tehnică
17:40
VIDEO | Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
17:20
Lovitură în SuperLiga! După ce a fost "tras de urechi" de Nicolescu, Florentin Petre e aşteptat să semneze # Primasport.ro
17:00
VIDEO | Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
16:50
"Viitorul Radu Drăguşin" a ajuns în Bănie! Fostul jucător de la FCSB a semnat cu Universitatea Craiova # Primasport.ro
16:50
Italienii au anunţat cine va fi antrenor la Inter din vară! Informaţia momentului pentru Cristi Chivu # Primasport.ro
16:30
Italienii au anunţat cineva va fi antrenor la Inter din vară! Informaţia momentului pentru Cristi Chivu # Primasport.ro
Acum 6 ore
15:50
„Este acest rol de atacant specific pe care îl căutam”! Zeljko Kopic, prima analiză a lui George Puşcaş după oficializarea transferului # Primasport.ro
15:30
Rusescu ia apărarea antrenorului din Superligă: "Nu e doar vina lui pentru ce se întâmplă la echipă!" # Primasport.ro
14:50
Mihai Stoica s-a resemnat! Mesajul transmis în vestiar de oficialul FCSB-ului: „Până acum aţi arătat că aţi câştigat de două ori play-off-ul, anul ăsta trebuie să câştigaţi play-out-ul” # Primasport.ro
14:50
Rotaru e pregătit să scoată sume fabuloase din buzunar în cazul în care Craiova ia titlul! # Primasport.ro
Acum 8 ore
14:10
Performanţă remarcabilă pentru secţia de judo a Palatul Copiilor Cluj, care îşi confirmă valoarea la nivel naţional # Primasport.ro
14:00
OFICIAL | Dinamo l-a prezentat pe George Puşcaş: „Mult succes în tricoul alb-roşu”
13:50
HC Buzău va întâlni formaţia slovenă RK Celje Pivovarna Lasko, în sferturile European Cup # Primasport.ro
13:40
Ironia sorţii în SuperLigă! Kopic îi răspunde lui MM Stoica: „Marele nostru rival îşi doreşte două victorii pentru noi” # Primasport.ro
12:40
VIDEO | Play-off-ul Champions League, LIVE la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Marţi se decid 4 echipe care merg în 8-imi # Primasport.ro
12:40
EXCLUSIV | Gigi Becali a anunţat verdictul în cazul lui Ofri Arad după debutul la FCSB! # Primasport.ro
Acum 12 ore
11:30
Cristi Borcea laudă transferul lui George Puşcaş la Dinamo: „Nicio apărare din România nu o să stea în calea lui şi a lui Karamoko” # Primasport.ro
11:20
Şumudică, debusolat după ultima înfrângere: "Am pierdut pentru că..."
11:10
Bernadette Szocs, eliminată în 16-imi la Singapore Smash 2026
11:00
„Va încerca să îndepărteze rugina!” Analiza jurnaliştilor din Israel după primele minute bifate de Ofri Arad în tricoul lui FCSB # Primasport.ro
10:30
„Cel mai bun transfer al nostru!” Iuliu Mureşan îl laudă pe Daniel Pancu şi trimite un mesaj către Dinamo: „Îi batem cu relaxare!” # Primasport.ro
10:10
Chivu, aproape de primul eşec major la Inter! Italienii ar putea pierde o mică avere din acest motiv # Primasport.ro
09:50
„Este jucător de naţională, dar îi va fi greu fără meciuri oficiale în picioare”! Un fost antrenor al lui George Puşcaş este rezervat în privinţa transferului la Dinamo # Primasport.ro
09:50
Gigi Becali a anunţat verdictul în cazul lui Ofri Arad după debutul la FCSB!
09:10
VIDEO | Concordia Chiajna – Corvinul Hunedoara, ASTĂZI, ora 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! # Primasport.ro
09:10
VIDEO | Primele patru câştigătoare de play-off în Champions League se află ASTĂZI! Cristi Chivu şi Inter trebuie să facă remontada cu Bodo/Glimt # Primasport.ro
Acum 24 ore
00:10
Manchester United bate la Everton şi ajunge la 6 meciuri consecutive fără eşec
23 februarie 2026
23:50
Bologna a bifat primul succes acasă după aproape 4 luni
23:40
Paulo Fonseca a vorbit despre plecarea sa precipitată din Ucraina. ”Eram probabil vreo 60 de persoane” # Primasport.ro
23:40
Roberto D'Aversa l-a înlocuit pe Marco Baroni pe banca celor de la Torino
23:30
Marius Şumudică, praf şi pulbere în Arabia Saudită! Antrenorul roman a ajuns la 4 eşecuri consecutive şi este la un pas să fie demis # Primasport.ro
23:10
Darius Olaru, concluzii amare. ”Un sezon dezastruos pentru acest club!”
23:10
Lui Gigi Becali nu îi vine sǎ creadă ce se întâmplă la FCSB: "Dacă mă omorai, dacă mă împuşcai, nu credeam că ajung aici” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
22:50
"E o onoare să fiu aici şi vreau să joc în Champions League”. Ofri Arad şi-a analizat debutul la FCSB # Primasport.ro
22:40
VIDEO | Mihai Teja nu capitulează. ”Nimic nu e pierdut, sper să facem un play-out bun” # Primasport.ro
22:30
Cel mai dur discurs după victoria FCSB-ului cu Metaloglobus: "Slăbuţ ca de obicei" . Florin Tǎnase, ironizat în direct: "Are abonament la Marijana! 5 minute de joc şi un bilet de avion spre Serbia” | EXCLUSIV # Primasport.ro
22:20
”Jucăm meci decisiv pe Arena Naţională cu U Cluj”. Reacţia lui Gigi Becali după succesul categoric cu Metaloglobus # Primasport.ro
22:00
Gigi Becali a pus ţinta pe ”U” Cluj: ”Pe ei îi scoatem din play-off”. Toate calculele pentru Top 6 # Primasport.ro
21:50
VIDEO | Fiorentina - Pisa 1-0. Marius Marin, integralist la învinşi
21:50
VIDEO | FCSB – Metaloglobus 4-1. Infuzie de moral pentru un final de sezon regular foarte complicat # Primasport.ro
21:20
VIDEO | FCSB – Metaloglobus, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Miculescu înscrie în startul reprizei secunde # Primasport.ro
