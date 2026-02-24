Mihai Stoica are un nou favorit la FCSB: „În coloana vertebrală a echipei”
Gazeta Sporturilor, 24 februarie 2026 20:20
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a analizat prestația lui Ofri Arad (27) din meciul cu Metaloglobus, 4-1, în care jucătorul a debutat în tricoul campioanei. Ofri Arad s-a pus la punct cu pregătirea fizică și a jucat în prima repriză a meciului de pe Arena Națională. Marți, Mihai Stoica a spus că Arad a evoluat fără greșeală și se așteaptă să devină foarte important în angrenajul echipei. ...
Marius Marin, negocieri-șoc cu un gigant din La Liga » Când s-ar putea face mutarea # Gazeta Sporturilor
Marius Marin (27 de ani), mijlocașul de la Pisa, ar fi în negocieri cu Sevilla pentru un transfer la vară, când internaționalul român va fi liber de contract.Marin se află în ultimele 6 luni de contract cu Pisa. După 8 ani, va pleca de la formația italiană, alături de care a ajuns din Serie C până în Serie A.Marius Marin ar fi în negocieri cu SevillaDestinația ar putea fi La Liga pentru Marius Marin. ...
Naționala de handbal revine acasă! Bilete pentru meciul cu Slovacia, din EHF Euro Cup # Gazeta Sporturilor
FRH a scos la vânzare biletele pentru România - Slovacia, din cadrul EHF Euro Cup 2026. Meciul este programat pe 8 martie, de la ora 19:00, în TeraPlast Arena din Bistrița.România continuă parcursul din EHF Euro Cup cu o dublă la îndemână împotriva Slovaciei. Primul meci va fi în deplasare, pe 5 martie. Trei zile mai târziu, echipele se mută la Bistrița. Bilete la România - SlovaciaFRH a scos la vânzare biletele și a explicat de ce procesul a fost amânat până astăzi. ...
Bayern a decis să activeze clauza pentru Luis Diaz » Cât îl costă pe columbian dacă nu respectă angajamentul! # Gazeta Sporturilor
Luis Diaz (29 de ani), extrema stângă a lui Bayern, s-a convins că echipa campioană a Germaniei nu glumește când vine vorba despre disciplină. Columbianul e obligat să învețe germana, după ce bavarezii i-au prevăzut o clauză în contract. În caz contrar, riscă să plătească o amendă de 50.000 de euro. Fostul jucător al lui Liverpool trebuie să facă trei lecții pe săptămână.Luis Diaz are un sezon formidabil la Bayern. ...
Trei vedete din Premier League, la cea mai provocatoare defilare din cadrul Săptămânii Modei de la Londra # Gazeta Sporturilor
Mai mulți fotbaliști ai granzilor din Premier League au fost prezenți la prezentarea colecției toamnă/iarnă 2026 a casei Burberry, cel mai așteptat moment al Săptămânii Modei.Prezentarea de modă a avut lot în Old Billingsgate Market din Londra. Un decor elegant în care s-au încadrat perfect și nume importante din fotbalul britanic. Vedetele fotbalului englez au asistat la o defilare nonconformistă.GALERIE FOTO. ...
Dezastru unic în lume » Penalizare 60 de puncte și RETROGRADARE pentru fosta adversară a CFR-ului din Europa! # Gazeta Sporturilor
După sancțiuni repetate cu depunctări severe, provocate de dificultăți financiare majore, Adana Demirspor a retrogradat deja în liga a treia din Turcia. Este a doua retrogradare consecutivă pentru fosta adversară a CFR-ului din 2023 (Conference League).Adana Demirspor a retrogradat matematic din liga a doua cu 11 etape înainte de finalul sezonului. Problemele financiare au provocat sancțiuni în lanț. ...
Exilat de Rapid, Jambor a înscris într-un meci mai mult decât în două sezoane în România! # Gazeta Sporturilor
Rapid a ales să-l împrumute în această iarnă pe atacantul slovac Timotej Jambor (22 de ani) la Slask Wroclaw, formație din liga a doua poloneză. Cumpărat cu un milion de euro în vara lui 2024, fotbalistul a avut evoluții mult sub așteptări și n-a înscris decât două goluri în 26 de mecuri. Una dintre reușite a venit în Cupa României Betano. ...
Amalia Covaliu (17 ani) a cucerit azi, la Tbilisi, medalia de argint în proba de sabie din cadrul Campionatelor Europene de scrimă pentru juniori. Românca a avut un parcurs excelent până în finală, unde a cedat în fața rusoaicei Karina Tallada, cu 13-15.Finala a avut o poveste plină de adrenalină. ...
George Pușcaș nu se aștepta la asta, după ce a semnat cu Dinamo: „E ceva în plus” # Gazeta Sporturilor
George Pușcaș (29 de ani), noul atacant de la Dinamo, s-a declarat surprins de sentimentul pe care i l-a dat noua lui echipă. Acesta s-a arătat încântat că va îmbrăca tricoul roș-alb.Pușcaș a avut un mesaj războinic la primul lui interviu în calitate de jucător al lui Dinamo. Atacantul cu 11 goluri la națională nu a oferit însă un răspuns concret privind data la care va fi disponibil pentru Zeljko Kopic. ...
A încercat să-l agreseze sexual după un gol anulat: „Nu mai simțisem în viața mea o duhoare atât de urâtă!” # Gazeta Sporturilor
Ivan Toney (29 de ani), atacantul lui Al-Ahli, a rămas șocat după gestul făcut de Jamal Harkass în finalul partidei din campionatul Arabiei Saudite, Damac - Al Ahli 0-1. Stoperul marocan de 30 de ani s-a gândit să se răzbune pe golgheterul englez, care se bucurase sfidător după reușita de 1-1 refuzată gazdelor, și, în mai multe rânduri, a vrut să-l sărute!Episod neverosimil petrecut în Saudi Pro League. ...
Pariul lui Ionuț Lupescu la Dinamo: „Nu și-a arătat adevărata valoare, așteptăm mai mult” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Lupescu (57 de ani), fostul mare mijlocaș central de la Dinamo, e de părere că Alexandru Musi (21 de ani) poate oferi un randament mult mai bun în tricoul „câinilor”.Transferat la începutul sezonului de la rivala FCSB, Musi a intrat direct în primul „11”, fiind principala variantă pentru postul de U21.Lupescu i-a „scanat” evoluțiile și consideră că fotbalistul va deveni și mai important pentru echipă odată cu trecerea timpului. ...
Neașteptat! Cine e campionul european care va face echipă cu Gabi Torje la Asia Express # Gazeta Sporturilor
După ce GSP a anunțat în exclusivitate că Gabriel Torje, campion al României va participa la sezonul 10 al show-ului Asia Express, acum vă dezvăluim cu cine va face acesta echipă: fostul luptător Alin Alexuc (36 de ani).Oficialii Antenei 1 au semnat un nou concurent pentru show-ul fenomen al postului, Asia Express. ...
Dinamo i-a stabilit soarta lui Florentin Petre, ajuns în ultimele 6 luni de contract # Gazeta Sporturilor
Ajuns în ultimele luni de contract cu Dinamo, Florentin Petre (50 de ani), „secundul” lui Zeljko Kopic, are șanse mari să continue la formația roș-albă și din vară.Petre a fost mustrat recent de președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, pentru că a înjurat Steaua alături de galerie. Cu toate acestea, gesturile lui nu au afectat percepția din club privind contribuția antrenorului secund la parcursul echipei. ...
Arsenal vrea să dea lovitura! » 120 de milioane de euro pentru un fotbalist de top # Gazeta Sporturilor
Arsenal a trimis o ofertă oficială în valoare de 120 de milioane de euro către Atletico Madrid pentru atacantul Julian Alvarez (26 de ani). Clubul londonez este considerat principalul favorit pentru a obține semnătura atacantului argentinian, deși și Barcelona și-a manifestat interesul. Arsenal a făcut o ofertă pentru Julian AlvarezArsenal a purtat anterior discuții cu agenții lui Alvarez despre un potențial transfer în vară, iar interesul a fost confirmat. ...
Mutare-șoc în handbal » Legendarul Talant Dujshebaev a fost numit selecționerul unei forțe mondiale: „Obiectivul? Să câștigăm tot!” # Gazeta Sporturilor
Guillaume Gille (49 de ani) nu mai este selecționerul naționalei din handbal a Franței. Locul îi va fi luat de legendarul Talant Dujshebaev (57 de ani).Guillaume Gille a venit la fruntea naționalei franceze în ianuarie 2020. Astăzi, în urma unor discuții cu șefii Federației, a decis să facă un pas în spate. Și-a asumat responsabilitatea pentru eșecul de la Campionatul European din luna ianuarie. Franța, deținătoarea trofeului, s-a clasat doar pe locul 7. ...
Cel mai medaliat sportiv olimpic din istorie, mărturisire crudă: „Nu vreau ca fiii mei să treacă prin ce am trecut eu” # Gazeta Sporturilor
Michael Phelps (40 de ani), deținător al recordului de medalii olimpice cucerite în carieră, 27 în total, a vorbit pe mai multe teme în cadrul unui podcast, reiterând ideea de a-și proteja copiii de duritatea practicării unui sport de performanță.Este cel mai galonat sportiv olimpic din istorie. Nu mai puțin de 23 de medalii de aur a cucerit Michael Phelps între Atena 2004 și Rio de Janeiro 2016, cărora le-a adăugat trei de argint și două de bronz. ...
Mijlocașul stânga Denis Yanakov (27 de ani) a semnat cu Unirea Slobozia. Anunțul a fost făcut de formația antrenată de Claudiu Niculescu (49 de ani) prin intermediul rețelelor de socializare.Ucraineanul este al doilea jucător care vine sub comanda noului antrenor al ialomițenilor, după Nicolae Carnat (27 de ani). Yanakov a fost transferat de urgență în contextul în care francezul Jayson Papeau (29 de ani) s-a accidentat și nu va mai evolua în acest sezon. ...
Fostul jucător al lui Chivu despre antrenorul lui Inter: „E important pentru mine! M-a încurajat mereu să...” # Gazeta Sporturilor
Intervievat de „Het Belang Van Limburg”, Aleksandar Stankovic, mijlocașul lui Club Brugge, a vorbit pe larg despre carieră, legătura cu tatăl său, dar și cea cu Inter, la care s-ar putea întoarce din vară. „Precedentul meu antrenor a încurajat acest aspect al meu”, a mărturisit internaționalul sârb în vârstă de 20 de ani.Aleksandar Stankovic a fost vândut în vara trecută de Inter în Belgia. ...
Ionuț Chirilă ar putea reveni pe bancă: „E aproape de a semna cu o echipă din România” # Gazeta Sporturilor
Florin Prunea (57 de ani), fostul portar al echipei naționale, susține că Ionuț Chirilă (60 de ani) ar fi aproape să revină pe banca unei echipe din România.Prunea susține a fost contactat de o echipă din Liga 2 pentru a oferi referințe despre Chirilă. Cei doi au lucrat împreună la Poli Iași, când fostul portar era președinte, iar tehnicianul era pe banca formației din Copou. ...
Final de sezon pentru Ionuț Iancu (32 de ani), portarul lui CS Dinamo. Acesta a suferit o accidentare gravă și va lipsi de pe teren în următoarele cinci luni. Anunțul a fost făcut de către clubul de handbal prin intermediul rețelelor de socializare.Portar de bază al lui Dinamo și al echipei naționale s-a „rupt” în ultimul meci de campionat, victoria de pe terenul celor de la CSM Constanța, scor 33-23, în etapa 14. ...
Cristi Borcea a spus ce echipă o să defileze în Superliga: „Nimeni nu le stă în cale” # Gazeta Sporturilor
Cristi Borcea (56 de ani), fostul patron de la Dinamo, și-a dat cu părerea despre ultimul transfer realizat de „câini”, cel al atacantului George Pușcaș (29), care a fost prezentat de bucureșteni marți, 24 februarie. Cristi Borcea, care a fost implicat la Dinamo între 1995 și 2012 ca acționar și președinte executiv, consideră că echipa lui Zeljko Kopic a dat lovitura cu aducerea internaționalului român. ...
Se mai bazează Zeljko Kopic pe Kennedy Boateng după ce a semnat în China? Reacția croatului: „Așa este perceput în grup și în vestiar” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, 48 de ani, antrenorul „câinilor”, a transmis pentru GSP.ro că stoperul Kennedy Boateng, 29 de ani, rămâne esențial pentru Dinamo, chiar dacă a semnat în China. Și a explicat suporterilor importanța fotbalistului și în afara gazonuluiKennedy Boateng, 29 de ani, va juca până la finalul sezonului în tricoul "câinilor", după care va pleca în China pentru a-și continua cariera. ...
Paulo Fonseca l-a atacat pe președintele FIFA: „Este ca Donald Trump. Infantino nu se gândește decât la bani!” # Gazeta Sporturilor
Paulo Fonseca, antrenorul lui Lyon, a vorbit în interviul publicat de cotidianul L'Equipe despre legăturile dintre președintele FIFA și cel al SUA. Portughezul de 52 de ani a dezvăluit și povestea șocantă trăită la Kiev alături de Roberto De Zerbi într-un adăpost, în ziua invaziei rusești în Ucraina, despre care v-a informat GSP.ro. ...
Sferturile de finală din Cupa României la handbal » Duel tare pentru CSM București # Gazeta Sporturilor
Marți a avut loc tragerea la sorți pentru sferturile de finală din Cupa României la handbal. Primele patru clasate din „Liga Florilor” se vor înfrunta între ele.Tot astăzi, CSM București a obținut biletul pentru sferturile de finală. Campioana a învins-o pe divizionara secundă CSM Iași, scor 35-24. A fost un meci în care Bojana Popovic a odihnit multe dintre jucătoarele de bază. Singura care n-a trecut pe bancă a fost interul dreapta Valeriia Maslova. ...
Marius Ștefănescu și-a reziliat contractul cu Konyaspor! Fostul jucător de la FCSB poate reveni în România # Gazeta Sporturilor
Marius Ștefănescu (27 de ani) și-a reziliat contractul cu Konyaspor! Decizia vine după ce fostul jucător de la FCSB a bifat doar 8 apariții în prima divizie a Turciei.Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, ruptura s-a produs cu justă cauză, astfel Marius Ștefănescu poate semna cu o a treia echipă în acest sezon, după ce a mai evoluat și pentru FCSB în această stagiune. ...
Spalletti ar putea schimba portarul cu Galatasaray » Di Gregorio și familia sa, ținta amenințărilor și insultelor! # Gazeta Sporturilor
Michele Di Gregorio (28 de ani), portarul lui Juventus, a fost nevoit să dezactiveze comentariile pe rețelele sociale, din cauza furiei fanilor bianconeri. Aceștia l-au atacat după erorile comise care au condus la rezultatele slabe recente ale echipei pregătite de Luciano Spalletti.Pentru criza de rezultate a lui Juventus a fost găsit un „țap ispășitor". ...
Un fost arbitru îl desființează pe Vinicius: „Un provocator în serie care umilește, disprețuiește și generează violență” # Gazeta Sporturilor
Javier Castrilli (68 de ani), fost arbitru argentinian, l-a apărat pe Prestianni (20 de ani) și a atacat UEFA pentru suspendarea provizorie fără dovezi. Fostul arbitru care a participat la Mondialul din 1998 din Franța a reacționat la suspendarea provizorie a lui Gianluca Prestianni în presupusul caz de rasism la adresa lui Vinicius Junior, criticând dur UEFA pentru decizie și atacând atitudinea „provocatoare” a brazilianului. ...
„Scenariul nu poate să fie altul!” » Victor Pițurcă nu acceptă altă variantă pentru postul de selecționer: „Ori există seriozitate, ori nu!” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani), selecționer al echipei naționale a României în 3 rânduri, consideră că Gică Hagi (61 de ani) ar fi înlocuitorul ideal al lui Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca „tricolorilor”. Pițurcă este de părere că faptul că majoritatea jucătorilor de la națională sunt trecuți prin academia lui Hagi ar putea ajuta foarte mult reprezentativa României în cazul în care „Regele” ar accepta postul de selecționer. ...
Edi Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al naționalei României, cel care i-a condus pe „tricolori” la Euro 2024, este în continuare fără echipă, iar zilele trecute a refuzat o ofertă din Turcia, întrucât nu a vrut să își asume o responsabilitate mult prea mare. ...
Andrei Nicolescu, reacție promptă după ce George Pușcaș a semnat cu Dinamo: „Asta l-a determinat să facă alegerea” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a avut o intervenție în direct la TV în care a vorbit despre noua achiziție a „câinilor”, George Pușcaș, despre care a dezvăluit că a semnat un contract valabil pe un an și jumătate.De asemenea, Nicolescu a vorbit și despre starea de sănătate a atacantului și a mărturisit că speră ca Pușcaș să fie o variantă solidă pentru atacul lui Dinamo în play-off. ...
Emma Răducanu a schimbat firma de echipament » Prima jucătoare care i se alătură lui Federer pentru 3,5 milioane de dolari pe an # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea britanică Emma Răducanu (23 de ani, locul 25 WTA) a semnat un contract anual de 3,5 milioane de dolari cu Uniqlo, firma de echipament sportiv care îi are între ambasadori în tenis pe Roger Federer și Kei Nishikori.Emma Răducanu se află la Tokyo pentru o prezentare oficială a alăturării ei de brandul Uniqlo, după ce a renunțat la înțelegerea pe care o avea cu Nike. ...
FCSB a fost în faza de negare. Era bolnavă de mult timp, dar nu a dorit să accepte această realitate. A și fost încurajată de mai toți cei din fotbal să ignore afecțiunea. Mai toate vocile publice au spus că FCSB va intra fluierând în playoff, că tot ea va fi campioană în acest sezon, că are cel mai bun lot și tot așa. ...
Anunț din vestiar: „Cazul Prestianni? Dacă e adevărat, nu pot accepta” + „Îl cred 100%” # Gazeta Sporturilor
Dodi Lukebakio (28 de ani) nu se afla pe teren în momentul în care a izbucnit marea controversă la meciul Benfica-Real Madrid de marțea trecută, dar el a fost cel care l-a înlocuit pe Gianluca Prestianni, acuzat de rasism de Vinícius Júnior, în minutul 81 al acelei partide. Belgianul de la Benfica a comentat presupusul caz de rasism al colegului lui. ...
Scenariu de coșmar pentru FCSB » La ora meciului cu UTA poate fi deja OUT din play-off! # Gazeta Sporturilor
Cu două etape rămase de jucat din sezonul regulat, FCSB tremură pentru calificarea în play-off. Iar etapa viitoare ar putea fi decisivă pentru roș-albaștri. O serie de rezultate ar putea să elimine campioana din cursa pentru play-off, din punct de vedere matematic.După victoria cu Metaloglobus, 4-1, FCSB a rămas în cursa pentru o clasare între primele 6. ...
Transfer neașteptat la Universitatea Craiova! Fostul junior de la FCSB, ultima dată în Liga 3, a semnat # Gazeta Sporturilor
Fundașul central Tudor Suciu (18 ani), ultima dată legitimat în Liga 3, la Sănătatea Servicii Publice Cluj Napoca, a semnat la începutul acestei săptămâni cu Universitatea Craiova. Acesta va evolua pentru echipa secundă a clubului din Bănie.Anunțul mutării a fost făcut de gruparea clujeană, printr-o postare pe pagina de Facebook. Acesta vine sub formă de împrumut, până în vară, iar în cazul în care va confirma va fi păstrat la clubul din sudul țării. ...
Planul anti-Bodo pus la punct de Cristi Chivu » Ce le-a spus nerazzurrilor în ședința secretă # Gazeta Sporturilor
Inter are nevoie marți seară de o victorie la 3 goluri diferență pentru a trece de Bodo/Glimt în timpul regulamentar. Norvegienii au câștigat cu 3-1 prima manșă a play-off-ului.Gazzetta dello Sport a aflat că Cristi Chivu a ținut o ședință secretă cu jucătorii, la vestiare, înaintea duelului decisiv cu Bodo/Glimt pentru calificarea în „optimile” competiției. ...
Barcelona, solicitare către UEFA pentru următorul meci acasă în Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
FC Barcelona ar trebui să joace pe 17 martie, pe teren propriu, meciul retur din optimile Ligii Campionilor. Clubul catalan a cerut conducerii UEFA ca duelul să fie programat o zi mai târziu, pe 18.Ceea ce caută conducătorii blaugrana este ca meciul de campionat cu Sevilla să poată fi jucat conform programării inițiale, adică duminică, 15 martie, pentru că în acea zi membrii clubului sunt așteptați la urne pentru a-și alege viitorul președinte. ...
Daniel Pancu a dezvăluit cum își motivează echipa » Ce a spus despre șansele celor de la CFR la titlu: „Ar fi ceva de Cartea Recordurilor” # Gazeta Sporturilor
Seria de nouă victorii consecutive în Superligă reușită de CFR Cluj pare ruptă dintr-un film SF, determinându-l și pe Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, să spună că „pare o echipă de pe altă planetă în momentul ăsta".Mai mult, ardelenii dețin și recordul internațional pe 2026, cu cele 7 victorii din tot atâtea meciuri în campionat, o performanță care îi pune peste cele mai mari forțe ale lumii la acest capitol. ...
„E crunt!” » Raul Rusescu, vehement despre o echipă la pământ în Superliga: „Îl dai afară, de ce?!” # Gazeta Sporturilor
În direct la GSP Live, Raul Rusescu (37 de ani), triplu campion al României, a vorbit despre situația complicată în care se află Hermannstadt, locul 15 în Superliga, cu 6 puncte peste „lanterna” Metaloglobus.Învinsă în ultimele 4 etape din Liga 1, Hermannstadt este în criză. Resemnat după eșecul de ieri cu Csikszereda, 1-2, tehnicianul Dorinel Munteanu a declarat că își dorește o discuție cu șefii clubului, convins că și aceștia sunt dezamăgiți. ...
Cadillac, marca de lux a General Motors, a cheltuit un miliard de dolari pentru a intra în Formula 1, cost acumulat încă dinainte ca echipa americană să participe în prima ei cursă în campionatul mondial. Estimarea îi aparține britanicului Will Buxton, unul dintre cei mai renumiți jurnaliști de profil. Cadillac a primit aprobarea finală pentru a intra în Formula 1 în martie 2025. ...
FCSB – Metaloglobus, din etapa a 28-a din Superligă, a reprezentat debutul lui Ofri Arad în tricoul roș-albaștrilor. El a fost schimbat la pauză, Elias Charalambous explicând că așa a fost planul.Adus în startul perioadei de transferuri, Ofri Arad a jucat primele minute în tricoul roș-albastru abia luni seară. Mijlocașul, care până acum a tras tare pentru a se pune la punct cu pregătirea fizică, a fost titular în partida de pe Arena Națională. ...
Hocheistele echipei naționale a SUA au refuzat invitația președintelui Donald Trump » Posibilul motiv: o glumă deplasată # Gazeta Sporturilor
Echipa feminină de hochei pe gheață a SUA a declinat politicos invitația din partea președintelui Donald Trump de a lua parte la discursul său despre starea națiunii, acolo unde va fi prezentă însă naționala masculină. Ambele selecționate au cucerit titlul olimpic la Milano Cortina. ...
Fundașul lui PSG și al reprezentativei Marocului, Achraf Hakimi (27 de ani), a negat acuzația care i se aduce, într-un comunicat.Avocata jucătorului, Fanny Colin, a fost cea care a anunțat marți că clientul său a fost trimis în judecată pentru un presupus viol, faptă de care a fost acuzat în februarie 2023 de o femeie în vârstă de 24 de ani. ...
Nici n-a început sezonul de F1 și e deja în mare pericol! Pilotul la două puncte distanță de suspendare # Gazeta Sporturilor
Sezonul 2026 de Formula 1 stă să-nceapă, cu prima cursă programată pe 8 martie, în Australia. Înainte de acest nou an competițional, cel mai expus pilot, raportat la numărul de puncte de penalizare de pe licență, este Oliver Bearman de la Haas. Regulamentele în vigoare spun că dacă un pilot acumulează 12 puncte de penalizare în decursul a 12 luni, atunci îi va fi interzis să participe la următoarea cursă. ...
