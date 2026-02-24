Antrenorul lui Empoli îl „urechează” pe Rareș Ilie: „A ajuns la o răscruce! Nu și-a atins potențialul maxim”

15:20

FC Barcelona ar trebui să joace pe 17 martie, pe teren propriu, meciul retur din optimile Ligii Campionilor. Clubul catalan a cerut conducerii UEFA ca duelul să fie programat o zi mai târziu, pe 18.Ceea ce caută conducătorii blaugrana este ca meciul de campionat cu Sevilla să poată fi jucat conform programării inițiale, adică duminică, 15 martie, pentru că în acea zi membrii clubului sunt așteptați la urne pentru a-și alege viitorul președinte. ...