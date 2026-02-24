Rusia își plânge de milă și spune că a fost obligată să invadeze Ucraina. Kremlinul face referire directă și la Moldova
StirileProtv.ro, 24 februarie 2026 20:20
Rusia susține după 4 ani de război că a fost obligată să invadeze Ucraina, într-o agresiune pe care și acum o numește tot ”operațiune militară specială”. Moscova se plânge apoi de rusofobia Europei și arată cu degetul explicit către Republica Moldova.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
20:50
Trump cere publicarea fișierelor despre OZN-uri, dar experții temperează așteptările # StirileProtv.ro
Întrebările legate de ceea ce ar putea ști guvernul federal al SUA despre viața extraterestră din cosmos — sau poate chiar de pe Pământ — au alimentat imaginația, teoriile conspirației, literatura SF și filmele de succes, scrie CBS News.
Acum 30 minute
20:20
Rusia își plânge de milă și spune că a fost obligată să invadeze Ucraina. Kremlinul face referire directă și la Moldova # StirileProtv.ro
Rusia susține după 4 ani de război că a fost obligată să invadeze Ucraina, într-o agresiune pe care și acum o numește tot ”operațiune militară specială”. Moscova se plânge apoi de rusofobia Europei și arată cu degetul explicit către Republica Moldova.
20:20
Studiu: Strategia timpurie de schimbare a tratamentului oncologic poate crește șansele de vindecare # StirileProtv.ro
Strategia de schimbare timpurie a tratamentului oncologic ar putea influenţa şansele de vindecare.
Acum o oră
20:10
Zeci de polițiști protestează față de creșterea vârstei de pensionare, în Piața Victoriei. Au cerut demisia premierului # StirileProtv.ro
Zeci de poliţişti protestează, marţi, în Piaţa Victoriei din Capitală, faţă de proiectul prin care Guvernul vrea să mărească vârsta de pensionare a personalului din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne.
20:10
Consiliul Naţional al Dizabilităţii acuză Guvernul: „Tăiaţi drepturi garantate şi le înlocuiţi cu ajutoare temporare” # StirileProtv.ro
Preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, Daniela Tontsch, acuză Guvernul că a adoptat din nou măsuri fără consultarea persoanelor cu dizabilităţi.
20:00
Zelenski dezvăluie pentru prima dată buncărele secrete din Kiev unde a coordonat contraofensiva Ucrainei. VIDEO # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a publicat marți, pentru prima dată de la începutul războiului, un video dintr-un vast complex de buncăre sub Kiev, de unde a fost coordonată contraofensiva ucraineană.
Acum 2 ore
19:50
SVR, divizia de basme a Rusiei. Un nou delir marca Putin: Anglia și Franța vor să-i ofere Ucrainei arme nucleare # StirileProtv.ro
Rusia acuză Anglia și Franța că vor să-i ofere Ucrainei arme nucleare, într-o nouă ieșire delirantă a SVR, serviciul secret rus transformat într-o veritabilă divizie de basme. SVR inventează frecvent narațiuni absurde, multe cu trimitere și la România.
19:40
10.000 de militari au fost desfășurați pe străzi, în Mexic, după uciderea liderului de cartel. Turiști blocați în stațiuni # StirileProtv.ro
Autorităţile din Mexic au desfășurat aproape 10 mii de militari pe străzi pentru a restaura liniștea şi a asigura securitatea populaţiei într-o țara cuprinsă de violențe.
19:40
Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet # StirileProtv.ro
Din luna mai vom primi mai puține mesaje Ro-Alert cu alarmă stridentă. Sistemul este în curs de perfecționare, astfel încât vor fi introduse și alte tipuri de alerte, dar cu sunet mai scurt si mai discret.
19:40
România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip de carne inedită. E peste tot în jurul nostru # StirileProtv.ro
În timp ce preferam porcul, România se numără printre principalii exportatori, de carne de melc, din Europa. Potrivit datelor INS, producția a ajuns anul trecut, la aproape 3 mii de tone, iar mare parte, a mers la export, în special în Franța.
19:40
Nord-estul SUA, paralizat de furtuna de zăpadă: strat de peste 90 cm și stare de urgență la New York # StirileProtv.ro
Viscolul care a bulversat milioane de americani din nord-estul Statelor Unite se îndreaptă acum,spre Canada după ce a lăsat în urmă numeroase probleme.
19:30
Proiect de lege: Gospodarii din mediul rural pot câștiga bani primind turiști în curte. Ce condiții trebuie să îndeplinească # StirileProtv.ro
Gospodarii din mediul rural și-ar putea suplimenta veniturile dacă acceptă să primească în curte musafiri cărora să le arate cum este viața la țară.
19:20
Proiect de lege: Pedepse mai mari cu 50% pentru agresorii cadrelor medicale, în urma violențelor frecvente din spitale # StirileProtv.ro
Imagini revoltătoare surprinse de camerele de supraveghere într-un spital din România arată cum un medic este lovit de rudele unei paciente, chiar în timpul unei intervenții de urgență.
19:20
Sancțiuni mai dure în școli. Elevii riscă până la 4 puncte la purtare pentru abateri noi și încălcări neașteptate # StirileProtv.ro
În mijlocul anului școlar, tot mai mulți directori, susținuți de comisiile de disciplină, adaugă la regulamentul intern niște sancțiuni pentru noi abateri ale elevilor, cu care se confruntă pentru prima oară.
19:20
Majoritatea cuplurilor din România țin banii la comun. Ce risc își asumă partenerii: „Este foarte important să avem dovezi” # StirileProtv.ro
Astăzi sărbătorim Dragobetele, iar mulți români își declară iubirea. Doar că nu de puține ori, dragostea trece și prin portofel. Conform unui studiu recent, un tânăr din 3 mărturisește că problemele financiare i-au afectat relația.
19:10
Sindicaliştii din Guvern cer blocarea OUG privind reforma administraţiei: „Proiect vulnerabil constituţional” # StirileProtv.ro
Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului îi solicită premierului Ilie Bolojan să nu adopte în forma actuală proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reforma administraţiei publice şi să retrimită proiectul la analiză tehnico-juridică.
19:10
Scandal la şedinţa CGMB. Băluţă îi acuză pe angajaţii Primăriei că au constituit un „grup infracţional” condus de Ciucu # StirileProtv.ro
A fost multă gălăgie marți la Primăria Capitalei, după ce un proiect controversat, pe tema facturilor la apă caldă și căldură, nu a fost dezbătut în Consiliul General.
19:00
Vladimir Putin, mesaj pentru Ucraina și susținătorii ei: „Vor merge până la un punct extrem şi apoi vor regreta” # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a apreciat marţi că adversarii Rusiei probabil înţeleg care vor fi implicaţiile unui atac nuclear asupra acesteia sau a trupelor sale.
Acum 4 ore
18:50
Cargo 200, secretul cel mai prost păstrat al lui Putin în Ucraina. Kremlinul continuă să ascundă adevărul de populația rusă # StirileProtv.ro
Armata rusă a pierdut peste 300.000 de oameni în cei patru ani de război din Ucraina, potrivit unor surse independente.
18:30
Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR # StirileProtv.ro
Administraţia Prezidenţială explică, marţi, de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după ce judecătorii CCR au declarat constituţională legea.
18:20
PSD îl vrea pe Victor Ponta în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre # StirileProtv.ro
PSD îl vrea pe Victor Ponta în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre.
18:10
Pescăruș lovit de mingea degajată de portar, resuscitat pe teren de căpitanul echipei. ”Mai important decât campionatul” # StirileProtv.ro
Intervenţia rapidă a unui fotbalist a readus la viaţă un pescăruş după ce pasărea a fost lovită de minge în timpul unui meci din Turcia, a relatat agenţia Anadolu.
18:00
Bulgaria se ține tare: ”Rusia este țară agresoare”. Președinta compară războiul din Ucraina cu Al Doilea Război Mondial # StirileProtv.ro
Bulgaria își menține poziția fermă împotriva războiului moscovit din Ucraina și susține, și prin președinta sa interimară, Iliana Yotova, că Rusia este o țară agresoare. Yotova compară chiar războiul din Ucraina cu Al Doilea Război Mondial.
17:50
Oana Ţoiu: O pace dictată prin forţă nu este pace. Vom continua să susţinem Ucraina # StirileProtv.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, transmite că România a ales în 2022 să fie de partea corectă a istoriei, susţinând Ucraina, dar şi că va continua pe acest drum.
17:50
Parlamentul votează noul Avocat al Poporului în 10 martie. Mandatul lui Renate Weber a expirat în 2024 # StirileProtv.ro
Plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului se reuneşte pe 10 martie pentru a vota un nou Avocat al Poporului. Tot atunci vor fi aleși membri în conducerea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi un consilier la Curtea de Conturi.
17:50
Raport: Femeile care au fugit din Ucraina se confruntă cu un nivel ridicat de violență fizică, sexuală și psihologică în UE # StirileProtv.ro
Refugiatele ucrainene se confruntă cu niveluri ridicate de violență fizică, sexuală și psihologică în statele UE în care s-au stabilit, potrivit unui raport publicat marți de Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale.
17:40
Un preot din Dolj şi-a construit ilegal o păstrăvărie şi chiar un baraj pe un pârâu # StirileProtv.ro
Un preot din judeţul Dolj a fost amendat de Garda de Mediu după ce şi-a construit ilegal o păstrăvărie şi chiar un baraj pe un pârâu.
17:40
Au apărut imaginile cu momentul în care medicul din Maramureș a fost lovit cu pumnul de un individ, la Urgențe. VIDEO # StirileProtv.ro
A fost arestat preventiv individul care a agresat un medic în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Borșa, Maramureș. A apărut acum și înregistrarea incidentului violent.
17:30
Analist: “Există riscul ca România să sufere pierderi de teritoriu. Se poate întâmpla chiar în acest an” # StirileProtv.ro
România este astăzi un stat atât de slăbit încât există riscul să nu facă față unei intensificări a presiunilor externe și, din această cauză, să sufere pierderi teritoriale, în viitorul imediat.
17:30
Nicuşor Dan, discuții cu Bolojan despre vizita la Bruxelles şi implementarea PNRR: Avem nevoie de aceste resurse europene # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, marţi, cu Ilie Bolojan despre vizita pe care premierul o va efectua joi, la Bruxelles, dar şi implementarea PNRR.
17:30
Un poștaș a fost despăgubit cu aproape 15.000 de euro după ce i s-a interzis să înceapă munca la ora 5 dimineața, în UK # StirileProtv.ro
Un poștaș a primit echivalentul a 14.818,32 de euro despăgubiri de la Royal Mail după ce i s-a interzis să înceapă munca la ora 5 dimineața.
17:30
Analist politic: Percepția unor români despre războiul din Ucraina nu e întâmplătoare, ”fac jocul rușilor" # StirileProtv.ro
Istoricul și analistul de politică externă Armand Goșu este de părere că rezultatele celui mai recent sondaj INSCOP, privind războiul din Ucraina, reprezintă rezultatul unor campanii de manipulare sistematică, nu al unor întâmplări.
17:30
Bloomberg: SUA ar vrea să pună capăt războiului din Ucraina până pe 4 iulie. Aliații NATO sunt însă sceptici # StirileProtv.ro
Bloomberg a relatat, citând aliați NATO, că Statele Unite ar căuta să pună capăt războiului ruso-ucrainean până pe 4 iulie, când SUA marchează Ziua Independenței.
17:30
O tânără cerșea într-un scaun cu rotile în Bacău, dar când au venit polițiștii „s-a produs o minune”. VIDEO # StirileProtv.ro
O femeie care cerșea pe străzile din Bacău s-a ridicat fără probleme, din scaunul rulant, când polițiștii locali au luat-o la întrebări.
17:20
Referendum pentru unirea Ilfovului cu București. Consilier: ”Ar dispărea baronii locali care ameninţă cu un tupeu fantastic” # StirileProtv.ro
Consilierul onorific al premierului Vlad Gheorghe propune organizarea unui referendum privind asimilarea Ilfovului într-un Bucureşti metropolitan.
17:20
11 medici din Constanța sunt anchetați după moartea unui copil de 2 ani și jumătate. Familia băiețelului face acuzații grave # StirileProtv.ro
11 doctori din Constanța sunt cercetați de Colegiul Medicilor după moartea unui băiețel de 2 ani și 6 luni.
17:10
Gigantul petrolier rus Lukoil notifică România că își oprește operațiunile offshore în Marea Neagră și dă statul în judecată # StirileProtv.ro
Gigantul petrolier rus Lukoil, prin subsidiara sa olandeză care operează perimetrul offshore Trident din Marea Neagră, a notificat oficial statul român că se află în situație de forță majoră și că nu mai poate continua operațiunile, scrie News.ro.
17:00
O deputată POT cere ”interzicerea imediată” a unui concert rock din București. Motivul: ”Protecția minților tinere” # StirileProtv.ro
Deputata POT de Timiș Codruța Maria Corcheș cere ”interzicerea imediată” a concertului organizat pe 28 februarie și 1 martie de trupa românească de heavy metal Trooper. Aleasa de 29 de ani invocă ”protecția minților tinere” și a valorilor creștine.
Acum 6 ore
16:50
Aproape jumătate din capacitatea de rafinare a României, oprită temporar pentru 20 de zile în plin val de scumpiri la pompă # StirileProtv.ro
Într-un context marcat de creșteri succesive ale prețurilor la carburanți, Rompetrol Rafinare anunță oprirea temporară a rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești pentru revizia tehnologică programată, se arată într-un comunicat de presă.
16:50
Dou angajate ale unei bănci din Olt au fost reținute după ce au înşelat vârstnici timp de patru ani. Câți bani au furat # StirileProtv.ro
Două femei, angajate ale unei unităţi bancare, au fost reţinute după ce ar fi înşelat mai mulţi vârstnici în numele cărora ar fi obţinut credite, au informat marţi reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.
16:40
Captură record pe A2. Un șofer a fost arestat după ce polițiștii au făcut o descoperire de peste 7 milioane de lei. FOTO # StirileProtv.ro
Un cetățean turc a fost arestat preventiv, iar camionul său indisponibilizat, după ce polițiștii de frontieră din Giurgiu au descoperit o captură record: bunuri contrafăcute în valoare de 7 milioane de lei și mii de țigarete.
16:30
Reddit a fost amendată cu 16 milioane de euro în Marea Britanie pentru că a utilizat ilegal date personale ale copiilor # StirileProtv.ro
Reddit a fost sancționată cu 14,47 milioane de lire sterline (16,57 milioane de euro) de agenția britanică de protecție a datelor (ICO) pentru colectarea și utilizarea ilegală a datelor personale ale copiilor, informează AFP și dpa.
16:20
Rusia pune condiții pentru încheierea războiului în Ucraina. Blocarea extinderii NATO este prioritatea Kremlinului # StirileProtv.ro
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, a declarat că Rusia va încerca să oprească extinderea NATO prin mijloace militare sau politice, susținând că fără rezolvarea acestei probleme nu poate fi soluționat conflictul din jurul Ucrainei.
16:20
Un patron din Iași este acuzat că a fraudat statul român cu 3,1 milioane de lei prin decontări fictive pentru pensionari # StirileProtv.ro
Administrator al unei societăţi din Iași, acuzat că a prejudiciat statul cu peste 3,1 milioane de lei prin decontarea fictivă a unor cupoane de transport pentru pensionari, a fost trimis în judecată.
16:20
Tranzacții suspecte cu acțiuni MOL după oprirea conductei Drujba, investigate de banca centrală ungară # StirileProtv.ro
Banca Naţională a Ungariei (NBH) a informat marţi că a demarat o anchetă privind unele tranzacţii cu acţiuni emise de grupul petrolier MOL, pentru a verifica dacă acestea respectă regulile privind tranzacţiile pe baza unor informaţii privilegiate.
16:10
Volodimir Zelenski cere UE o dată clară pentru aderarea Ucrainei și avertizează că Putin poate bloca procesul pentru decenii # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a îndemnat Uniunea Europeană să stabilească o dată pentru aderarea ţării sale, într-un discurs video adresat Parlamentului European marţi.
16:10
Un elev de 13 ani din Bistrița s-ar fi aruncat de la etajul 1 al școlii din cauza unei note mici. Prima reacție după căzătură # StirileProtv.ro
Un elev de 13 ani de la şcoala din comuna Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a accidentat marţi, după ce a căzut de la etajul întâi al unităţii de învăţământ.
16:00
Premieră în SUA: FedEx, prima mare corporație care dă în judecată guvernul pentru tarifele lui Trump, cere toți banii înapoi # StirileProtv.ro
Compania de logistică FedEx a intentat un proces împotriva guvernului SUA, cerând revenirea la tarifele impuse de președintele american Donald Trump în aprilie 2025.
15:50
Ședință de Guvern. Proiectul restructurării administrației locale și OUG pentru relansare economică |DOCUMENTE # StirileProtv.ro
Guvernul se reuneşte în şedinţă astăzi, la ora 18:00, a informat Biroul de presă al Executivului.
15:10
Analist: România are în continuare o problemă de legitimitate în SUA. “Nu mai ești o democrație după ce anulezi alegerile” # StirileProtv.ro
România continuă să aibă o problemă de legitimitate în SUA, care ne privesc ca un regim hibrid între democrație și autoritarism, după alegerile anulate din 2024.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.