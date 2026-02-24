Economiștii Rugului Aprins

22:40

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, la începutul acestei săptămâni, am intrat în timpul binecuvântat al Postului Mare, când suntem chemaţi să trăim starea edenică a primilor oameni din Rai, care mâncau din „tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere” (Facerea 2, 9). Aici, omul a primit şi prima poruncă de la Dumnezeu, şi anume cea a postului, adică să nu mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi răului, pentru că, în ziua în care va mânca din el, va muri (Facerea 2, 17). Primul om, Adam, călcând porunca postului, a pierdut Raiul şi a murit, iar noi ţinând postul avem nădejdea că prin credinţă şi fapte bune vom câştiga Raiul, deschis prin Jertfa şi Învierea lui Hristos, pentru care ne pregătim în timpul Postului Mare.