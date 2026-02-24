Economiștii Rugului Aprins
În policromia de specializări ale participanților la întâlnirile Rugului Aprins, un profil distinct îl au economiștii. Trei personalități s-au distins în mod special, economiști de mare rafinament, care
21:40
Ziua Mondială a Cercetășiei este sărbătorită, anual, la 22 februarie, marcând astfel ziua de naștere a iniţiatorului mișcării „Scout”, britanicul Robert Baden Powell. Dincolo de educaţia prin aventură,
21:30
Anul acesta se împlinesc 80 de ani de la finalizarea a ceea ce este cunoscut drept cel mai important proces din secolul al XX-lea, Procesul de la Nürnberg. Organizat în orașul german în care, în 1935, se adoptaseră „Legile rasiale”, procesul a dus la condamnarea unora dintre responsabilii de rang înalt ai regimului nazist și a stabilit standarde juridice folosite până astăzi în dreptul penal internațional.
21:20
21:10
Avva Dorotei este unul dintre bătrânii filocalici din ale căror învățături izvorăște multă căldură, blândețe și echilibru. Tradus de Părintele Dumitru Stăniloae și inclus în volumul 9 al Filocaliei
21:00
Definitoriu pentru timpul spiritual al Postului Mare este Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, care se citeşte pe fragmente în primele patru zile din acest post, iar în săptămâna a cincea, integral,
19:20
„«Miluiește-mă, Dumnezeule!» să fie respirația inimii noastre curățită prin lacrimi” # Ziarul Lumina
În seara zilei de marți, 24 februarie, la Catedrala Patriarhală din București au continuat rânduielile specifice începutului Postului Mare cu slujba Pavecerniței Mari. În cadrul ei, s‑a dat citire celei de‑a doua părți a Canonului de pocăință al Sfântului Ierarh Andrei Criteanul. Rânduiala a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai lăcașului de închinare.
19:10
Născut în anul 1938, în binecuvântatul sat Lardos din insula Rodos, a primit la botez numele Adamantios, purtând încă din pruncie o chemare tainică spre slujirea lui Dumnezeu. Rădăcinile sale, înfipte în
14:10
De Ziua internațională a poeziei, actrița Daniela Nane și pianistul Alexandru Burcă vor susține spectacolul „Pianul cu poeme” la Teatrul Bulandra - Sala „Liviu Ciulei” din București.„Pianul cu poeme
14:00
Astăzi este prima zi din Postul Mare sau Postul Sfintelor Paști, în care se citește o parte din Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Postul a fost instituit în Rai ca exerciţiu de înfrânare şi ca
13:00
„Omul este chemat la comuniunea vieții veșnice, iar prin iertare ne apropiem de Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 22 februarie, la predica
13:00
La sediul cantinei sociale „Sfânta Filofteia”, aflată sub egida Asociației Diaconia - filiala Sector 4, a avut loc joi, 19 februarie, un atelier creativ dedicat beneficiarilor și voluntarilor instituției,
13:00
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat duminică, 22 februarie, la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. În cuvântul de învățătură, ierarhul
12:50
La ceas de seară, 23 februarie, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a săvârşit la Catedrala Arhiepiscopală din Galați slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia ierarhul a citit primul fragment din
11:50
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i‑a vizitat duminică, 22 februarie, pe credincioșii Parohiei Slatina Nera din Protopopiatul Moldova Nouă, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a săvârșit
11:50
Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârşit duminică, 22 februarie, Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, înconjurat de un
11:50
În Parohia Ungureni din comuna Fântânele, Protopopiatul Urlați, județul Ialomița, a fost organizat recent un atelier de confecționat mărțișoare. Evenimentul a reunit copii și tineri din cuprinsul parohiei
11:40
La Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică de către Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. În cadrul slujbei, ierarhul s‑a rugat în mod special pe
11:20
La Catedrala Mitropolitană din Iași, în prima seară a Postului Mare, a fost citită prima parte a Canonului Mare, în cadrul slujbei Pavecerniței Mari, săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor
11:20
Luni, 23 februarie, în prima zi a Postului Mare, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul au participat la slujba
11:20
Canonul Sfântului Andrei Criteanul la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava # Ziarul Lumina
În prima zi a Postului Sfintelor Paști, luni, 23 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit slujba Pavecerniței Mari unită cu Canonul Sfântului Andrei Cr
11:10
În prima seară din Postul Mare, Anchorla Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, a fost săvârşită slujba Pavecerniţei Mari, în cadrul căreia s‑a citit prima parte din Canonul Sfântului
11:10
Duminica premergătoare Sfântului și Marelui Post al Sfintelor Paști a fost prilej de bucurie pentru credincioșii Parohiei Răbăgani din Protopopiatul Beiuș, întrucât Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul
11:10
În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 22 februarie, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, i‑a binecuvântat pe credincioșii de la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Zalău, județul
11:00
În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” de la Mănăstirea „Hristos
11:00
În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din filia Strei, Parohia
23:10
Părintele Petroniu de la Prodromu, din Colecția Duhovnici Români Contemporani, Ed. Bizantină, 2015, pp. 67-68„Familia (Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu). M-am născut la 23 mai 1916, în satul Fărcașa,
23:00
„Zis-a Domnul: Luați aminte ca faptele dreptății voastre să nu le faceți înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altfel, nu veți avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri. Deci, când faci
23:00
Întâia şi a doua aflare a capului Sf. Proroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu (Zi aliturgică. Canonul Mare) # Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu s-a născut în binecuvântatul Ţinut al Neamţului, în comuna Farcașa, în anul 1914. A intrat de tânăr în obștea Mănăstirii Neamț. A fost trimis la București pentru st
22:40
În anul 2014 s-au împlinit 300 de ani de la martirizarea Sfinților Brâncoveni. Prin implicarea și dragostea sa pentru Sfinții Martiri Brâncoveni, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul
22:40
La sfârșit de veac XVI, în 1587, domnul Moldovei, Petru Șchiopul, răsplătea, după rânduiala vremii, pe un credincios și viteaz supus al său, Ilie Crimcovici, viitorul Mitropolit Anastasie Crimca, pentru
22:40
Era marilor manipulatori se apropie de un final neașteptat: poate pentru prima dată în istorie inteligența artificială le poate lua cu succes locul, condamnându-i la extincție sau la un rol pur decorativ.
22:40
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, la începutul acestei săptămâni, am intrat în timpul binecuvântat al Postului Mare, când suntem chemaţi să trăim starea edenică a primilor oameni din Rai, care mâncau din „tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere” (Facerea 2, 9). Aici, omul a primit şi prima poruncă de la Dumnezeu, şi anume cea a postului, adică să nu mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi răului, pentru că, în ziua în care va mânca din el, va muri (Facerea 2, 17). Primul om, Adam, călcând porunca postului, a pierdut Raiul şi a murit, iar noi ţinând postul avem nădejdea că prin credinţă şi fapte bune vom câştiga Raiul, deschis prin Jertfa şi Învierea lui Hristos, pentru care ne pregătim în timpul Postului Mare.
21:50
Mesajele RO-ALERT vor fi, pe viitor, pe patru niveluri de alertă, cu sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, a informat, duminică, şeful Departamentului pentru Situaţii de
21:50
Săptămâna trecută, două agresiuni asupra medicilor aflaţi în exerciţiul funcţiunii - la UPU Târgu Jiu şi Spitalul Orăşenesc Borşa - au readus în atenţie vulnerabilitatea personalului din spitalele
21:50
Transformarea programului „Casa Verde Fotovoltaice” în „Casa Verde Baterii” este unul dintre scenariile discutate la nivelul Ministerului Mediului, iar decizia va fi cunoscută după aprobarea Legii bugetului ş
21:50
Vremea se va încălzi în toate regiunile pe parcursul acestei săptămâni, iar maximele vor urca în anumite zone până la 14 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Me
21:40
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit luni seara, 23 februarie, la Catedrala Patriarhală din București, slujba Pavecerniței celei Mari, înconjurat de un sobor de
21:30
Cei patru ani scurși de la 24 februarie 2022, ziua în care Rusia a invadat Ucraina, au fost pentru România ca un seism economic prelungit, cu inflaţie ridicată, presiuni bugetare şi costuri energetice majore, dar au determinat şi o repoziţionare strategică, care a transformat ţara într-un pivot logistic şi energetic în Europa de Est, potrivit unei analize făcute de consultantul economic Adrian Negrescu.
21:20
În Aula Academiei Române va avea loc mâine, 25 februarie 2026, sesiunea omagială intitulată „Marin Sorescu 90”, în cadrul căreia vor susține alocuțiuni acad. Ioan- Aurel Pop, președintele Academiei
21:20
Fresca lui Michelangelo „Judecata de Apoi”, o capodoperă aflată în Capela Sixtină a Vaticanului şi care înfăţişează a doua venire a lui Iisus, este supusă primei restaurări din ultimii 30 de ani,
21:10
La Mercati di Traiano, primul muzeu de arhitectură antică din lume, situat în centrul Romei, s-a deschis, în 20 februarie, expoziţia „Constantin Brâncuşi: Originile Infinitului”, reprezentând un moment
21:00
Teatrul „Ion Creangă” anunță ediția a treia a „Lunii lui Ion Creangă - Povești și Amintiri din copilărie”, organizată pentru a celebra atât numele, cât și moștenirea literară pe care a lăsat-o ma
21:00
„Primăvara în sat. Târg de Mărțișor” este titlul sub care Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București organizează, în perioada 28 februarie - 8 martie, Târgul de Mărţişor unde, de
21:00
Muzeul Național al Țăranului Român (MNȚR) găzduiește în seara aceasta, de la ora 19:00, în Sala „Tancred Bănățeanu”, concertul „Idilă românească”, susținut de Corul de cameră „Preludiu -
20:50
S-au împlinit zece ani de când Moara de hârtie din Comana a lansat un mărțișor aparte, lucrat din hârtie manuală cu inserții florale și cu urări în versuri, numit Cărțișor. Nămeții au troienit
17:40
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a săvârșit astăzi, 23 februarie, în prima zi a Postului Sfintelor Paști, slujba Pavecerniței Mari la Paraclisul istoric „Sfântul Mare
15:40
Copii şi adolescenţi din Irlanda, Belgia şi România, beneficiari ai programului „Credință și prietenie - Dincolo de ecrane”, au participat în perioada 17‑21 februarie la Tabăra bilingvă „SKI‑SKY”.
15:30
Ierarhii din eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au poposit în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, 22 februarie, la catedrale eparhiale, biserici de parohie și de mănăstire, unde au săvârșit Sfânta
14:10
Duminică, 22 februarie, s‑au împlinit 125 de ani de la nașterea fericitului întru pomenire Patriarh Justinian Marina, cel de‑al treilea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. La Mănăstirea Radu Vodă, loc în
14:10
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, s‑a aflat în perioada 20‑22 februarie în Mitropolia de Veria, Naousa și Kampania din Grecia. Vizita acestuia, ca
