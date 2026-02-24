“Nu de diplome ducem lipsă ”. Explicația lui Bolojan după ce a tăiat sporul de doctorat

“Nu de diplome ducem lipsă ”. Explicația lui Bolojan după ce a tăiat sporul de doctorat
Cotidianul de Hunedoara, 24 februarie 2026 22:00
Premierul Ilie Bolojan susțin că acordarea sporului științific de doctor nu se regăsește în vestul Europei.
Acum 15 minute
22:10
Câte mii de bugetari pleacă acasă până la vară. Ce economie face statul – răspunsul obținut de Cotidianul
Guvernul a adoptat marți seara reforma administrației, în urma căreia mii de bugetari vor fi dați afară.
Acum 30 minute
22:00
"Nu de diplome ducem lipsă ". Explicația lui Bolojan după ce a tăiat sporul de doctorat
Premierul Ilie Bolojan susțin că acordarea sporului științific de doctor nu se regăsește în vestul Europei.
Acum 2 ore
21:00
Tesla pierde tot mai mult teren în Europa. Un brand chinezesc, marele câștigător
În ianuarie, înregistrările de noi mașini Tesla au scăzut în Europa cu 17%, față de aceeași perioadă a anului trecut.
Acum 4 ore
20:20
În societăți libere, fiecare eveniment major poate fi interpretat diferit. Dar tot mai rar se întâmplă asta în cazul războiului din Ucraina
19:30
4 ani de război. Mesajul lui Vladimir Putin pentru Ucraina și susținătorii ei: Vor regreta
Într-un mesaj înaintat Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), Putin a făcut un avertisment către Ucraina și susținătorii acesteia.
19:30
Atent să nu supere America lui Trump, cancelarul Friedrich Merz încearcă să câștige încrederea Chinei. Însa rolurile s-au schimbat față de era Merkel
19:10
Început cu patru ani în urmă, războiul provocat de Rusia în Ucraina a distrus viețile a milioane de copii, aceștia fiind nevoiți să fugă din calea bombardamentelor.
Acum 6 ore
18:20
Cristian Tudor Popescu: „De ce întârzie președintele Dan să promulge legea pensiilor magistraților, aprobată, după luni de amânări, de către CCR? Ca să facă și el o superamânare?"
18:10
Republica Moldova: 4 ani de război pe scară largă, bătălia pentru Transnistria și amenințarea corupției
Maia Sandu: Vom fi mereu recunoscători ucrainenilor pentru că au apărat pacea și libertatea noastră și a întregii Europe
18:00
Începând din noiembrie, China a luat o serie de măsuri economice, politice şi simbolice împotriva Japoniei.
18:00
Președintele, discuție cu premierul înainte de întâlnirea lui Bolojan cu Ursula von der Leyen
Premierul se va întâlni mâine cu președinta Comisiei Europene pentru a discuta despre situația economică a țării noastre.
17:40
Raportul FRA are la bază atât o anchetă realizată în 2024 pe un nunmăr de peste 1.200 de ucrainence care au fugit din calea războiului şi trăiesc în Cehia, Germania şi Polonia, cât şi interviuri cu 30 de femei rezidente în aceste ţări
17:30
Parlamentul pregătește noi numiri în funcții cheie. Ce partid este marele câștigător
Numirile vor fi făcute într-un plen comun, pe 10 martie.
17:30
Autostrada Transilvania avansează: lotul Chiribiș – Biharia primește utilaje pentru montarea primelor grinzi. Finalizarea este așteptată în 2027, reducând timpul de călătorie între vestul și centrul României.
17:30
Pe cine ați votat! O deputată vrea să interzică un concert rock. Motivul: Se mânie Dumnezeu în post
„Organizarea unui concert cu tematică întunecată în plin Post al Paștelui este o ofensă directă la adresa credinței și moralității majorității românilor", a scris deputata POT pe Facebook.
17:20
Proiect de lege adoptat în Comisia pentru învățământ: profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul didactic I ar putea beneficia de reducerea normei cu două ore pe săptămână din 2026–2027.
17:00
„Acum, Dumnezeu să mă ierte, pur și simplu nu înțeleg", a scris Cristian Tudor Popescu pe Facebook despre întârzierea verdictului președintelui pe reforma pensiilor speciale.
16:50
Zaharova confirmă că războiul va continua, Rusia nefiind pe deplin ancorată în negocierile de pace.
Acum 8 ore
16:20
Aleksandar Vucic este președintele Republicii Serbia din 2017. Anterior, el a condus guvernul sârb pentru trei ani.
16:20
Paolo Fonseca, la 4 ani de la începutul războiului: Am petrecut o noapte în buncăr
Paolo Fonseca a dezvăluit cum, surprins în Ucraina de începutul războiului a trebuit să petreacă o noapte în buncăr alături de Roberto De Zerbi.
16:10
Găsirea unor anvelope vara 215 55 R16 la preț corect înseamnă compararea ofertelor la nivel de cost total, verificarea DOT-ului și (...)
15:50
„Nu trebuie să sacrificăm viețile tuturor cetățenilor ucraineni sau chiar europeni". Interviu cu scriitorul ucrainean Pavlo Matiușa
Dacă apar semnele războiului informatic, trebuie să începi să te întrebi ce urmează, pentru că acesta nu este finalitatea.
15:40
Industria revine. Se schimbă accentele politicilor UE. Să nu pierdem trenul competitivității!
S-a dat apelul, pentru cine a fost atent. Pendulul se mișcă pe noua direcție. Uniunea Europeană se întoarce cu fața la industrie, la producție, la considerente de business, la nevoia de a inova, cerceta și dezvolta performant, la creșterea capacităților proprii de producție și a dimensiunilor la care producem (scalare industrială), la ideea de sustenabilitate […]
15:20
Met Gala 2026 dezvăluie tema „Moda este artă", invitând invitații să transforme moda în expresie artistică. Co-președinți: Beyoncé, Nicole Kidman și Venus Williams.
15:20
Banii și încrederea, STUDIU de Dragobete: Ce ascunde 1 din 4 tineri de partener
Stabilitatea unei relații moderne se construiește și prin discuții clare despre bani, arată rezultatele studiului.
15:10
Vlad Gheorghe vrea să desființeze județul Ilfov, fieful rivalului lui Bolojan
„Și, nu în ultimul rând, ar dispărea o parte dintre baronii locali care amenință astăzi, cu un tupeu fantastic, blocarea Bucureștiului dacă nu li se satisfac pretențiile financiare", a spus Vlad Gheorghe.
14:50
George Pușcaș a semnat cu Dinamo un contract valabil pentru un sezon şi jumătate, până la 30.06.2027, şi va evolua cu numărul 47.
14:50
Cele mai bune orașe din lume pentru gastronomie și cursuri de gătit. Italia conduce clasamentul cu Florența, Bologna și Palermo, ideale pentru iubitorii de mâncare și experiențe culinare autentice.
14:40
Mesaj ferm: Parlamentul European, alături de Ucraina la 4 ani de la invazie
Parlamentul a solicitat Rusiei să înceteze imediat acțiunile sale militare, să se retragă de pe toate teritoriile ucrainene recunoscute la nivel internațional.
14:30
Noul buletin electronic nu include adresa tipărită; românii au nevoie de o adeverință separată de domiciliu, valabilă 6 luni, pentru proceduri administrative.
Acum 12 ore
14:20
Eșecul PNRR, confirmat de la vârf. Jalonele care „sigur că nu vor fi atinse"
Kelemen Hunor avertizează că România va rata jaloane din PNRR privind energia verde, riscând pierderea a sute de milioane de euro.
14:10
Seara marilor decizii. Coaliția adoptă în sfârșit pachetul de reforme. Câți bugetari pleacă acasă
Liderii coaliției au dat undă verde în ședința de luni, 23 februarie, pe cele două proiecte de OUG. Dacă reforma administrației a rămas neatinsă față de forma pusă în transparență la Ministerul Dezvoltării, pachetul de relansare a necesitat clarificări suplimentare între Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei.
14:10
Mihai Stoica pare resemnat în privința șanselor de calificare ale FCSB în play-off-ul Superligii și apelează la autoironie, despre care spune că poate fi o salvare în momentele dificile.
14:10
Propunerile au fost enunțate în cadrul dezbaterii publice inițiate de Comisia Europeană pentru revizuirea Directivei UE 2019/633, precizează PSD într-un comunicat de presă. Cele patru propuneri avansate de ministrul Florin Barbu vizează protejarea producătorilor și garantarea accesului produselor agroalimentare autohtone la rafturile marilor lanțuri de magazine. În toamna acestui an, urmează ca amendamentele propuse de […]
13:50
Zelenski a transmis, după patru ani de război în Ucraina, un mesaj în care arată că poporul a rezistat „cărămidă cu cărămidă".
13:40
Investiție de peste 111.000 de euro în ATI neonatală a SUUB, în cadrul programului național de combatere a mortalității infantile, aflat la al 16-lea an.
13:20
Un suporter al lui Napoli, înjunghiat de soție în timp ce privea meciul la televizor
Un suporter al lui Napoli a fost înjunghiat de soție în timp ce privea meciul favoriților la televizor. Femeia a crezut că injuriile adresate de către soț arbitrului o vizau pe ea.
13:20
Kelemen Hunor mizează pe Orban: „Ținând cont de ofertă, el e varianta bună"
Kelemen Hunor a declarat că Viktor Orban rămâne cea mai bună opțiune pentru maghiarii de pretutindeni. Liderul UDMR susține că peste 90% dintre votanți se vor îndrepta spre actualul premier.
13:10
În comunism aveam „cincinalul". Era un instrument de propagandă, rupt de realitate și, în ciuda a ceea ce se spune oficial, nu era îndeplinit niciodată. Chiar și așa, avea totuși o calitate: crea impresia unei direcții, a unui plan. În democrația post-decembristă am câștigat libertatea, pluralismul, bunăstarea, alternanța la putere. Nu am reușit să câștigăm […]
13:10
Dani Mocanu, condamnare cu cântec. Manea cu dedicație, din arest, pentru procuroare și judecător
„Doamna procuroare, doamna procuroare/ Ai fabricat vreo zece-unșpe dosare", acuză în melodie Dani Mocanu.
13:10
Mai mulţi deputaţi moldoveni participă, marţi, la Kiev, la ceremoniile comemorative alături de colegii lor ucraineni.
13:00
Mulți angajați au tendința de a-și acuza patronii că plătesc salarii prea mici, fără să fie conștienți că fiecare angajator suportă un cost dublu al salariului minim, lună de lună. Unde ajunge diferența? La stat.
12:40

12:30
„Până când aparatul de specialitate al primarului își va face datoria, consilierii PSD vor intra în grevă”, a anunțat Băluță. The post Ciucu, absent de la ședința convocată de Băluță. PSD intră în grevă appeared first on Cotidianul RO.
12:20
La patru ani de la începutul războiului, Palatul Cotroceni și Palatul Victoria se aprind în culorile Ucrainei. Președintele Nicușor Dan și Ilie Bolojan declară că lupta vecinilor noștri este scutul Europei și promit sprijin necondiționat până la obținerea unei păci juste și durabile. The post Oficialii români, alături de Ucraina: „Ucraina luptă pentru noi toți!” appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Imagini înduioșătoare: Un jucător a resuscitat un pescăruş lovit de minge – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Un jucător a resuscitat un pescăruș pe terenul de fotbal, în timpul unui meci din ligile de amatori ale Turciei, după ce pasărea fusese lovită de minge. The post Imagini înduioșătoare: Un jucător a resuscitat un pescăruş lovit de minge – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
12:20
La Marie Curie sunt 27 de locuri în clădirea pe care noi am terminat-o în 2013 şi care încă e cea mai bună din sud-estul Europei. The post Trei orașe noi pe harta băncilor de lapte matern din România appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Deși depozitele de gaze s-au golit accelerat, în acest sezon rece, dat fiind vremea geroasă, totuși România, la un grad de umplere din prezent de circa 35%, stă mult mai bine ca media UE. The post Conductele de gaz spre Ungaria și Moldova, pline la refuz appeared first on Cotidianul RO.
12:10
4 ani de la războiul din Ucraina. Reuniune a Coaliției de Voință. Ce mesaj a transmis Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
O parte dintre liderii europeni vor fi prezenți la Kiev. Președintele Nicușor Dan va participa în regim online. Șeful statului a transmis un mesaj prin care România își reafirmă sprijinul față de Ucraina. The post 4 ani de la războiul din Ucraina. Reuniune a Coaliției de Voință. Ce mesaj a transmis Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
12:00
„Din cauza calendarului şi a angajamentelor şcolare şi profesionale deja planificate”, hocheistele americane campioane olimpice au refuzat invitația lui Donald Trump. The post Campioanele olimpice au refuzat invitația lui Donald Trump appeared first on Cotidianul RO.
