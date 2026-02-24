“Nu de diplome ducem lipsă ”. Explicația lui Bolojan după ce a tăiat sporul de doctorat

15:40

S-a dat apelul, pentru cine a fost atent. Pendulul se mișcă pe noua direcție. Uniunea Europeană se întoarce cu fața la industrie, la producție, la considerente de business, la nevoia de a inova, cerceta și dezvolta performant, la creșterea capacităților proprii de producție și a dimensiunilor la care producem (scalare industrială), la ideea de sustenabilitate […]