Reacția lui MM Stoica după ce Gigi Becali l-a criticat pe Ofri Arad
Sport.ro, 24 februarie 2026 22:50
Ofri Arad (27 de ani) a debutat la FCSB.
Acum 15 minute
23:20
Marius Ștefănescu, fostul jucător de la FCSB și Sepsi Sfântu Gheorghe, a devenit jucător liber de contract.
23:20
Echipa feminină americană de hochei pe gheaţă, campioană olimpică săptămâna trecută la Milano-Cortina,, a refuzat invitaţia lui Donald Trump de a participa la discursul său privind Starea Uniunii marţi seara, după ce preşedintele a spus în glumă că ar fi „demis” dacă nu le-ar invita.
23:20
Diego Simeone laudă un jucător după ce Atletico Madrid s-a calificat în optimile UCL: ”Îi simt potențialul” # Sport.ro
Atletico Madrid a spulberat-o pe Club Brugge pe ”Metropolitano”.
Acum 30 minute
23:10
Englezii nu-l mai vor pe Radu Drăgușin după eșecul suferit cu Arsenal. Mesaj pentru Igor Tudor # Sport.ro
Radu Drăgușin este aspru criticat în presa britanică după înfrângerea lui Tottenham cu Arsenal, scor 1-4. Jurnaliștii îi cer lui Igor Tudor să nu-l mai folosească pe român.
Acum o oră
23:00
Capello l-a văzut pe Ronaldo la meciul lui Inter și l-a întrebat direct: "Câte kilograme ai acum?" # Sport.ro
Inter Milano are parte de oaspeți de seamă la returul cu Bodo/Glimt, din play-off-ul pentru optimile Champions League.
23:00
Mohamed Salah, făcut praf după ce s-a întâmplat în Forest - Liverpool: „Se comportă ca un bebeluș” # Sport.ro
Mohamed Salah a fost în centrul atenției din nou.
22:50
Ofri Arad (27 de ani) a debutat la FCSB.
Acum 2 ore
22:30
Ianis Stoica are șanse mari să revină în primul „11” la Estrela Amadora în meciul cu AVS FS, după o perioadă în care a intrat de pe bancă.
22:00
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter Milano, și-a reiterat sprijinul față de Cristi Chivu, antrenorul care a preluat echipa în vară.
21:50
Cristi Chivu se află la primul său sezon complet ca antrenor al unei echipe de seniori la Inter.
21:50
Kylian Mbappe (27 de ani) va rata returul dintre Real Madrid și Benfica, din play-off-ul pentru optimile Champions League.
21:50
Cristi Chivu are parte de un sezon excelent pe banca lui Inter Milano. Tehnicianul român ocupă prima poziție în clasamentul mediilor acordate antrenorilor din prima ligă.
Acum 4 ore
21:20
Returul dintre Real Madrid și Benfica Lisabona se joacă miercuri, după ce în turul play-off-ului pentru optimile Champions League, madrilenii s-au impus cu 1-0.
21:20
Întrebat dacă spera la play-off când a revenit la CFR, Mureșan a răspuns sincer: ”Deși nu am declarat nici eu și nici Pancu” # Sport.ro
Iuliu Mureșan (72 de ani) a redevenit președintele ardelenilor pe 20 octombrie 2025.
21:20
Decizie crucială pentru românul care domină Ungaria! Reacția căpitanului după ce a semnat noul contract # Sport.ro
Paul Anton a semnat marți seara prelungirea contractului cu ETO Gyor până în 2027. Căpitanul român e lider în Ungaria și luptă pentru un titlu așteptat de 13 ani.
21:10
Semnal de alarmă tras de antrenorul lui Rareș Ilie: "Nu și-a atins încă potențialul și a ajuns la o răscruce" # Sport.ro
Rareș Ilie (22 de ani) a lipsit de la ultimele două meciuri ale celor de la Empoli, iar antrenorul Alessio Dionisi a vorbit despre situația fotbalistului român.
20:40
Amalia Covaliu a făcut spectacol la Tbilisi.
20:40
Hansi Flick nu se joacă! Pedri și Ferran Torres s-au amuzat copios: „Mai bine rămâi acasă” # Sport.ro
Hansi Flick nu glumeşte când vine vorba de întârzieri. Invitaţi la Antena 3 la televiziunea spaniolă, Pedri şi Ferran Torres au vorbit despre disciplina impusă de antrenorul german al FC Barcelona.
20:30
Mihai Stoica reacționează după ce Tănase s-a rupt iar: „Trebuie să-i trecem RMN-uri în contract” # Sport.ro
Florin Tănase a părăsit terenul accidentat în prima repriză a meciului cu Metaloglobus, scor 4-1. Mihai Stoica a explicat marți situația medicală a decarului campioanei.
20:30
Patrick Petre este unul dintre cei mai talentați jucători formați în academia lui Dinamo în ultimii ani.
20:20
Fostul jucător de la FCSB plecat în străinătate își negociază revenirea în Superliga României # Sport.ro
Fostul jucător de la FCSB este gata să semneze cu un club din Superliga României.
20:20
Răzvan Lucescu a surprins la plecarea în Spania pentru Celta - PAOK: "Nu calificarea o vrem!" # Sport.ro
Celta Vigo - PAOK Salonic, duelul retur din play-off-ul pentru optimile Europa League, care îi pune față în față pe Ionuț Radu și Răzvan Lucescu, se joacă joi, de la ora 22:00, pe Estadio de Balaidos.
19:50
Anunțul făcut de englezi.
19:50
Pe 26 martie, România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială. Echipa câștigătoare va juca finala cu Kosovo sau Slovacia.
19:40
FCSB primește și o veste bună înaintea ultimelor două meciuri din sezonul regulat.
19:40
Cum arată Liga 2 după ce s-a încheiat ultimul meci din etapa 18. Corvinul lider detașat, Steaua în cădere liberă! # Sport.ro
Corvinul Hunedoara a învins-o cu 2-0 pe Concordia Chiajna marți seară, în ultimul meci din etapa #18 a eșalonului secund.
19:40
Transferul lui George Pușcaș (29 de ani) la Dinamo pare, pe hârtie, o situație "win-win": atacantul revine în circuit după o pauză mare, Zeljko Kopic are în sfârșit la dispoziție un nouar clasic cu care să atace titlul.
Acum 6 ore
19:30
Dan Petrescu a părăsit-o pe CFR Cluj din cauza unor probleme de sănătate. Despărțirea s-a produs după eșecul cu Hacken din play-off-ul Conference League, scor 2-7.
19:20
Ce susține Edi Iordănescu înainte de Turcia - România: ”Știu ce vorbesc, am lucrat cu 90% dintre ei” # Sport.ro
Semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, Turcia - România, este joi, 26 martie, de la ora 19:00.
18:50
Cristi Chivu l-a pus la punct pe un jurnalist norvegian înainte de meciul decisiv al lui Inter # Sport.ro
Cristi Chivu a taxat atitudinea unui reporter norvegian la conferința de presă premergătoare meciului dintre Inter și Bodo/Glimt din Liga Campionilor.
18:50
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat de UEFA la meciul retur dintre PSG și AS Monaco, din play-off-ul pentru optimile Champions League.
18:50
Mihai Stoica a fost întrebat despre ultimele două meciuri ale lui Dinamo.
18:40
Antrenorul lui PSV, dezamăgit după momentul la care Dennis Man a fost unul dintre protagoniști # Sport.ro
PSV a avut probleme cauzate de accidentări în ofensivă, în ultima perioadă.
18:30
”O vezi pe FCSB în play-off?” Alexandru Bourceanu a spus ce va face campioana în ultimele două etape # Sport.ro
Echipa pregătită de Elias Charalambous e sub zona play-off-ului cu două etape înainte de finalul sezonului regulat.
18:10
Universitatea Craiova, în Champions League? Ce adversare îi așteaptă pe olteni în preliminarii, dacă vor câștiga titlul # Sport.ro
Universitatea Craiova este una dintre candidatele serioase la titlu în acest sezon și are șanse mari să încheie sezonul regulat pe primul loc.
18:10
CSM Bucureşti, deţinătoarea trofeului, s-a calificat, marţi, în sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin, după ce a învins formaţia de ligă secundă CSM Iaşi 2020 cu scorul de 35-24, în Sala Apollo din Capitală.
18:00
Patronul campioanei a anunțat întoarcerea echipei pe stadionul Steaua, imediat după ce ministrul Apărării a propus reducerea chiriei uriașe solicitate până acum de administratorii arenei.
17:40
Arbeloa, fără perdea despre Vinicius. Cum l-a numit: ”De când am venit aici am remarcat asta” # Sport.ro
Alvaro Arbeloa (43 de ani) a preluat-o pe Real Madrid la mijlocul lui ianuarie.
Acum 8 ore
17:30
George Pușcaș este noul jucător al lui Dinamo.
17:30
Dumitru Dragomir anunță viitorul lui Cristi Chivu la Inter pe fondul zvonurilor cu Diego Simeone # Sport.ro
Dumitru Dragomir a susținut că antrenorul Cristi Chivu va semna prelungirea contractului cu liderul din Italia, demontând zvonurile sosirii lui Simeone.
17:20
Cum l-au numit israelienii pe Gigi Becali după ce patronul de la FCSB l-a criticat pe Ofri Arad la debut # Sport.ro
Ofri Arad a debutat la FCSB luni seară, în meciul cu Metaloglobus, scor 4-1.
17:10
Rapid ar putea obține o sumă importantă de bani în vară pentru un jucător care tocmai a fost împrumutat în străinătate.
17:00
Maturitate la 18 ani. Cum a ajuns un puști din Târgu Mureș să împartă vestiarul cu giganții din Bundesliga # Sport.ro
Cătălin Haidu (18 ani) explică ascensiunea sa la Flensburg. Tânărul portar român vorbește despre debutul în Bundesliga, mentorul său legendar și decizia în privința naționalei de seniori.
17:00
”Vedeți un play-off fără FCSB?” Iuliu Mureșan, întrebat frontal. Ce a răspuns președintele lui CFR # Sport.ro
Sfârșit disputat de sezon regulat în Superliga României!
16:50
Mihai Stoica a vorbit despre șansele FCSB-ului de a intra în play-off.
16:40
Laporta a rupt tăcerea după ce FC Barcelona a primit ofertă de 250.000.000 de € pentru Lamine Yamal # Sport.ro
Lamine Yamal (18 ani) se află prima echipă a Barcelonei din 2023.
16:30
Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter # Sport.ro
Cristi Chivu a preluat-o pe Inter Milano în vară, după o perioadă scurtă petrecută pe banca celor de la Parma.
16:30
Ruben de la Barrera (41 de ani), antrenorul spaniol care a lucrat pentru o scurtă perioadă în România, la FC Viitorul, a început o nouă aventură.
16:10
Pierd ATP și WTA controlul marilor jucători Alcaraz-Sinner-Sabalenka-Swiatek? Scandalul-monstru care paște lumea bună a tenisului # Sport.ro
Sunt lucruri care avertizează că lumea tenisului atrage prea mulți bani pentru a rămâne la fel.
15:50
Starul brazilian și-a luat la revedere de la fanii "Diavolilor roșii".
