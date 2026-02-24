Cum va crește vârsta de pensionare la militari: Guvernul introduce măsuri etapizate și tranzitorii

21:20

Adresându-se Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), în ziua ce marchează patru ani de la lansarea invaziei ruse în Ucraina, președintele Putin a avertizat Ucraina și susținătorii acesteia că vor regreta dacă forțează prea mult nota cu Rusia. Printre altele, Putin a declarat că sunt în curs pregătiri pentru a arunca în aer conductele de gaz TurkStream și Blue Stream din Marea Neagră. El a mai spus că se ia în considerare utilizarea „componentelor nucleare” împotriva Rusiei. „Ei înțeleg cum s-ar putea termina acest lucru”, a spus președintele rus.