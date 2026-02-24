Crima de la Ciacova: doi bărbați, trimiși în judecată pentru omor și incendierea victimei

16:50

Astăzi se împlinesc patru ani de la momentul în care Rusia a declanșat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei. Au existat, încă din primele săptămâni, analiști și lideri politici care avertizau că nu va fi un conflict scurt, ci un război de uzură, economic, militar și informațional. Cu toate acestea, în adâncul meu, am sperat că rezistența extraordinară a Ucrainei și solidaritatea Occidentului vor grăbi deznodământul. Astăzi, trebuie să recunoaștem că nu se întrevede o victorie rapidă. Iar pentru mine este aproape de neconceput scenariul în care Ucraina nu câștigă acest război, pentru că asta ar însemna nu doar o tragedie pentru Kiev și o situație geopolitică extrem de complicată pentru România, ci o lovitură directă în ordinea internațională bazată pe reguli.