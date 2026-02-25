Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj. Medicii au identificat zeci de cazuri ale unei complicații rare

11:30

Doar trei din zece români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace, potrivit unui nou sondaj INSCOP. De asemenea, aproape o treime dintre cei intervievați consideră că în următorii trei ani Rusia ar putea declanșa un nou război în Europa. Întrebați în ce măsură cred că războiul din …