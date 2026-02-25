Studiu cu rezultate surprinzătoare: Ce se întâmplă în creierul femeilor după două sarcini
SportMedia, 25 februarie 2026 01:30
Se știe deja că prima sarcină schimbă creierul femeilor, însă cercetătorii de la Amsterdam UMC (Țările de Jos) au descoperit că și cea de-a doua sarcină îl modifică. Noile rezultate arată că atât prima, cât și cea de-a doua sarcină modifică creierul femeilor într-un mod unic, se arată într-un raport publicat de jurnalul Nature Communications, citat … The post Studiu cu rezultate surprinzătoare: Ce se întâmplă în creierul femeilor după două sarcini appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 2 ore
01:30
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară că Executivul își propune să finalizeze proiectul de buget în cursul săptămânii viitoare și să îl trimită Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. Șeful Guvernului spune că prioritatea este construirea unui buget realist, bazat pe date concrete, nu pe venituri supraestimate, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori. „Ne … The post Bolojan vrea bugetul în Parlament săptămâna viitoare appeared first on spotmedia.ro.
01:30
Liga Campionilor: Inter, eliminată surprinzător de Bodo/Glimt. Rezultatele de marți și echipele calificate în optimi # SportMedia
SpotMedia.ro prezintă rezultatele înregistrate marți, 24 februarie, în returul play-off-ului de calificare în optimile Ligii Campionilor. Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Bayer Leverkusen și Newcastle s-au calificat în optimi. Inter, echipa lui Cristi Chivu, a fost eliminată de norvegienii de la Bodo/Glimt, care au reușit să se impună și pe „Giuseppe Meazza”. Rezultatele de marți: Atletico Madrid … The post Liga Campionilor: Inter, eliminată surprinzător de Bodo/Glimt. Rezultatele de marți și echipele calificate în optimi appeared first on spotmedia.ro.
01:30
Studiu cu rezultate surprinzătoare: Ce se întâmplă în creierul femeilor după două sarcini # SportMedia
Se știe deja că prima sarcină schimbă creierul femeilor, însă cercetătorii de la Amsterdam UMC (Țările de Jos) au descoperit că și cea de-a doua sarcină îl modifică. Noile rezultate arată că atât prima, cât și cea de-a doua sarcină modifică creierul femeilor într-un mod unic, se arată într-un raport publicat de jurnalul Nature Communications, citat … The post Studiu cu rezultate surprinzătoare: Ce se întâmplă în creierul femeilor după două sarcini appeared first on spotmedia.ro.
01:30
Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj. Medicii au identificat zeci de cazuri ale unei complicații rare # SportMedia
Tatuajele sunt considerate în general sigure, însă medicii atrag atenția asupra unei complicații rare care poate duce la afectarea gravă a vederii. Cercetări recente realizate în Australia au identificat zeci de cazuri de inflamație oculară asociată tatuajelor, o afecțiune care poate provoca glaucom, pierdere permanentă a vederii și necesitatea unui tratament imunosupresor pe termen lung. … The post Cum poți ajunge să-ți pierzi vederea din cauza unui tatuaj. Medicii au identificat zeci de cazuri ale unei complicații rare appeared first on spotmedia.ro.
Acum 4 ore
23:30
Horoscop zilnic pentru 25 februarie 2026. The post Horoscop zilnic: 25 februarie appeared first on spotmedia.ro.
23:30
Sud-vestul Franței a avut parte marți de temperaturi neobișnuit de ridicate pentru final de februarie, cu valori care au trecut de 25 de grade Celsius și au ajuns aproape de 30 de grade. Mai multe recorduri lunare au fost depășite, iar Météo France a descris situația drept o vreme „demnă de o lună mai”, potrivit … The post Val neobișnuit de căldură în Franța: Aproape 30 de grade în februarie appeared first on spotmedia.ro.
23:30
Rotație obligatorie în funcțiile publice de conducere: cel mult două mandate și evaluări pe competențe # SportMedia
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat marți seară că reforma administrației aduce „mecanisme noi, inovatoare” pentru funcția publică, unele dintre ele generând dezbateri intense inclusiv în etapa de avizare interministerială. Printre cele mai discutate propuneri se află mobilitatea prin rotație a funcțiilor publice de conducere. „Pe funcţia publică se propun mecanisme noi, inovatoare, care au … The post Rotație obligatorie în funcțiile publice de conducere: cel mult două mandate și evaluări pe competențe appeared first on spotmedia.ro.
23:30
Șoferii care nu-și plătesc amenzile rutiere în 105 zile rămân fără permis. Când intră în vigoare măsura # SportMedia
Guvernul a adoptat marți Ordonanța de urgență privind reforma administrației, care introduce o măsură dură pentru șoferii care ignoră amenzile de circulație: suspendarea automată a permisului dacă amenda nu este plătită în termen de 105 zile de la constatarea contravenției. Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, într-o conferință de presă susținută alături … The post Șoferii care nu-și plătesc amenzile rutiere în 105 zile rămân fără permis. Când intră în vigoare măsura appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
21:30
La împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat o înregistrare video de 19 minute dintr-un complex subteran de buncăre aflat sub Kiev. Este pentru prima dată de la începutul războiului când șeful statului arată publicului locul secret din care au fost coordonate decizii esențiale … The post Imagini din buncărul în care locuiește Zelenski de la începutul războiului (Video) appeared first on spotmedia.ro.
21:30
4 ani de război – Cifrele cheie, harta distrugerilor și cronologia evenimentelor importante # SportMedia
La patru ani de la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, analizăm costul uman și financiar al războiului pe care l-a declanșat Vladimir Putin. Războiul din Ucraina intră de azi în al cincilea an și, în ciuda încercărilor repetate de organizare a unor negocieri de pace mediate de Statele Unite, nu se întrevede … The post 4 ani de război – Cifrele cheie, harta distrugerilor și cronologia evenimentelor importante appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Record pe calea ferată: 36,5 km modernizați în mai puțin de doi ani. Pro Infrastructura: Dovadă că se poate # SportMedia
Un segment de cale ferată din Transilvania stabilește un record rar întâlnit în infrastructura feroviară românească: 36,5 kilometri de linie nouă pe un singur fir au fost realizați în mai puțin de doi ani. Asociația Pro Infrastructură vorbește despre o premieră pe magistralele CFR, dar atrage atenția că performanța vine în condiții speciale și nu … The post Record pe calea ferată: 36,5 km modernizați în mai puțin de doi ani. Pro Infrastructura: Dovadă că se poate appeared first on spotmedia.ro.
21:30
Directoarea Muzeului Luvru demisionează la patru luni de la „jaful secolului” de 88 de milioane de euro # SportMedia
Laurence des Cars, directoarea Muzeului Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a demisionat marți, la mai bine de patru luni după furtul spectaculos al unor bijuterii ale coroanei în valoare de 88 de milioane de euro. Furtul masiv a devenit cunoscut drept „jaful secolului”. Pe 19 octombrie 2025, hoții au pătruns în Galeria Apollo … The post Directoarea Muzeului Luvru demisionează la patru luni de la „jaful secolului” de 88 de milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
Acum 8 ore
19:30
Dan și Bolojan, consultări despre PNRR și fondurile pentru estul UE: „România are nevoie de aceste resurse europene” # SportMedia
Președintele Nicuşor Dan a avut marți o discuție cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei pe care șeful Executivului o va efectua joi la Bruxelles. Pe agendă s-au aflat atât lansarea noului mecanism european EastInvest, cât și stadiul implementării PNRR, într-un context economic și de securitate complicat pentru România. Potrivit unui mesaj publicat de președinte pe … The post Dan și Bolojan, consultări despre PNRR și fondurile pentru estul UE: „România are nevoie de aceste resurse europene” appeared first on spotmedia.ro.
19:30
La patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, Ministerul Apărării de la Kiev a prezentat un plan în trei direcții pentru a face față în continuare agresiunii Moscovei, în paralel cu eforturile diplomatice pentru obținerea păcii. Anunțul a fost făcut marți de noul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, potrivit Ukrainska Pravda. Oficialul … The post Patru ani de război: Kievul anunță trei direcții pentru a forța Rusia la pace appeared first on spotmedia.ro.
19:30
De ce nu a promulgat Nicușor Dan legea pensiilor magistraților: Cotroceniul invocă articolul 77 din Constituție # SportMedia
Administraţia Prezidenţială a explicat, marţi, de ce preşedintele Nicuşor Dan nu a promulgat încă legea privind pensiile magistraţilor, deşi Curtea Constituţională a declarat actul normativ constituţional. Potrivit unui comunicat transmis de Cotroceni, promulgarea poate avea loc doar după primirea oficială a deciziei Curţii Constituţionale. „Având în vedere informaţiile apărute în spaţiul public referitoare la existenţa … The post De ce nu a promulgat Nicușor Dan legea pensiilor magistraților: Cotroceniul invocă articolul 77 din Constituție appeared first on spotmedia.ro.
19:30
Disputa dintre București și Ilfov privind dezvoltarea metropolitană și împărțirea veniturilor fiscale escaladează. În timp ce președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, cere ca 5% din impozitul pe venit încasat în București să fie direcționat către județ, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Vlad Gheorghe, vine cu o propunere radicală: referendum pentru asimilarea Ilfovului în … The post Un consilier al premierului propune desființarea CJ Ilfov și unirea cu Bucureștiul appeared first on spotmedia.ro.
19:30
Studiu BCR de Dragobete – tinerii din ziua de azi, moderni la iubire, vulnerabili la buzunar: 1 din 3 tineri spune că banii le-au afectat relația # SportMedia
Banca Comercială Română (BCR) aduce în prim-plan de Dragobete un subiect mai puțin romantic, dar esențial în orice relație: banii. Pentru că, dacă dragostea ne aduce împreună, felul în care gestionăm cheltuielile în cuplu poate consolida relația sau, dimpotrivă, o poate tensiona. Un nou studiu BCR, realizat de Cult Market Research cu ocazia Sărbătorii Iubirii … The post Studiu BCR de Dragobete – tinerii din ziua de azi, moderni la iubire, vulnerabili la buzunar: 1 din 3 tineri spune că banii le-au afectat relația appeared first on spotmedia.ro.
19:30
Salvați Copiii dotează Secția ATI neonatală a Spitalului Universitar de Urgență din București cu aparatură vitală, în contextul creșterii mortalității infantile # SportMedia
Rata mortalității infantile a crescut în 2024 la cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, ajungând la 6,6 la mia de copii născuți vii, potrivit datelor INS. În acest context îngrijorător, organizația Salvați Copiii anunță dotarea Secției de terapie intensivă neonatală a Spitalului Universitar de Urgență București cu aparatură medicală vitală, în valoare de 111.120 … The post Salvați Copiii dotează Secția ATI neonatală a Spitalului Universitar de Urgență din București cu aparatură vitală, în contextul creșterii mortalității infantile appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
17:30
SUA aplică tarife vamale de 10% începând de azi. Nu 15%, cum amenințase Trump. Incertitudinea domină în continuare # SportMedia
Preşedintele SUA, Donald Trump, pare să fi renunţat la majorarea la 15% a noilor tarife globale. Taxele vamale pentru toate exporturile către Statele Unite vor rămâne deocamdată la 10%, în conformitate cu noul regim al Casei Albe, care a intrat în vigoare marţi dimineaţă, scriu Politico şi Reuters, citate de News.ro. Pentru unele țări ca … The post SUA aplică tarife vamale de 10% începând de azi. Nu 15%, cum amenințase Trump. Incertitudinea domină în continuare appeared first on spotmedia.ro.
17:30
Fost atacant din Premier League, critic la adresa lui Radu Drăgușin: „Un fundaș îngrozitor” # SportMedia
Radu Drăgușin (24 de ani) este criticat de un fost atacant cu peste 300 de meciuri în Premier League. Prestația lui Drăgușin din derby-ul Tottenham – Arsenal 1-4 l-a făcut pe Gabriel Agbonlahor să-i adreseze critici dure. Fostul atacant de la Aston Villa, cu peste 300 de meciuri în Premier League, a spus că Drăgușin … The post Fost atacant din Premier League, critic la adresa lui Radu Drăgușin: „Un fundaș îngrozitor” appeared first on spotmedia.ro.
17:30
Forță majoră: Lukoil abandonează explorarea gazelor din Marea Neagră și cheamă statul român în judecată # SportMedia
Lukoil invocă forța majoră și începe o procedură legală pentru a se retrage din proiectul Trident de la Marea Negră. Lukoil Overseas Atash BV, subsidiară a companiei ruse Lukoil, a chemat statul român în judecată invocând existența unui caz de forță majoră, după ce compania s-a retras din proiectul offshore de gaze naturale Trident din … The post Forță majoră: Lukoil abandonează explorarea gazelor din Marea Neagră și cheamă statul român în judecată appeared first on spotmedia.ro.
17:30
Atacantul francez Antoine Griezmann, jucătorul echipei Atletico Madrid, este în discuții cu clubul Orlando City din liga nord-americană de fotbal (MLS), a anunțat, luni, o sursă apropiată negocierilor, citată de AFP. Griezmann, în vârstă de 34 de ani, golgheterul din toate timpurile al echipei madrilene (210 goluri), ar putea ajunge în cele din urmă în … The post Antoine Griezmann negociază cu o nouă echipă appeared first on spotmedia.ro.
17:30
Consiliul Concurenței autorizează cu unele condiții preluarea magazinelor La Cocoș de către grupul care deține Kaufland și Lidl # SportMedia
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat cu anumite condiții tranzacţia prin care grupul Schwarz, prin intermediul prin Project Brazil Beta GmbH, preia Supermarket La Cocoş SA, în urma investigaţiei derulate de autoritate în acest caz. Supermarket La Cocoş este activ pe piaţă prin intermediul unor magazine de comerţ cu amănuntul în Ploieşti (două magazine), Bucureşti … The post Consiliul Concurenței autorizează cu unele condiții preluarea magazinelor La Cocoș de către grupul care deține Kaufland și Lidl appeared first on spotmedia.ro.
17:30
Guvernul adoptă reforma administrației și pachetul de relansare economică. 13.000 de concedieri, bugete reduse, amenzi majorate și facilități fiscale pentru firme # SportMedia
Guvernul urmează să adopte azi, într-o ședință extraordinară programată la ora 18:00, două ordonanțe de urgență esențiale: una privind reforma administrației publice și reducerea cheltuielilor, cealaltă vizând un pachet de relansare economică destinat mediului de afaceri și investitorilor. Decizia vine după luni de negocieri tensionate în Coaliție, cele două pachete fiind promise încă din toamna … The post Guvernul adoptă reforma administrației și pachetul de relansare economică. 13.000 de concedieri, bugete reduse, amenzi majorate și facilități fiscale pentru firme appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Kelemen Hunor îl susține fățiș pe Viktor Orban: 90% din maghiarii din România sigur îl vor vota # SportMedia
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, îl susține la alegerile parlamentare din 12 aprilie din Ungaria pe actualul premier Viktor Orban, acesta fiind, în opinia sa, varianta cea mai bună în actualul context politic. ”E o chestiune despre care am mai discutat. Eu am mai spus o dată, de două ori, de trei ori, nu știu de … The post Kelemen Hunor îl susține fățiș pe Viktor Orban: 90% din maghiarii din România sigur îl vor vota appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Daniel Dăianu, la 4 ani de război: Efectele asupra UE și asupra României. ”Fără o integrare profundă, UE va fi dominată de SUA și China” # SportMedia
Invadarea Ucrainei în 2022 a amplificat o succesiune de crize care au lovit economiile europene în ultimii ani, de la pandemie la explozia prețurilor la energie, iar România a resimțit puternic aceste șocuri, arată președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, în contextul în care pe 24 februarie se împlinesc patru ani de la declanșarea războiului de agresiune … The post Daniel Dăianu, la 4 ani de război: Efectele asupra UE și asupra României. ”Fără o integrare profundă, UE va fi dominată de SUA și China” appeared first on spotmedia.ro.
15:30
FCSB pregătește schimbări importante în echipă. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că pregătește schimbări importante în echipă în perioada de transferuri din vară. Stoica a precizat faptul că FCSB trebuie să reîmprospăteze liniile și a spus că, în vară, vor mai sosi doi sau trei jucători noi. „N-o … The post Transferuri la FCSB: Roș-albaștrii pregătesc schimbări importante appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au scăzut în ianuarie 2026, acesta fiind primul declin înregistrat după luna iunie 2025. Datele publicate marți de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) arată că piața auto din România a înregistrat cel mai mare declin – 33,5%, transmite Reuters. Asociația, care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori … The post Piața auto din România a avut cel mai puternic declin din UE în ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Fostul consilier prezidențial Cristian Preda și-a rupt diploma de doctor, în direct, la TV (Video) # SportMedia
Politologul Cristian Preda, fost consilier prezidențial pentru educație și cercetare în mandatul președintelui Traian Băsescu, și-a rupt diploma de doctor luni seară, în direct la Digi24. El și-a motivat gestul afirmând că este o reacție la noile măsuri de austeritate pregătite de Guvern, care includ și reducerea la jumătate a indemnizației pentru titlul științific de … The post Fostul consilier prezidențial Cristian Preda și-a rupt diploma de doctor, în direct, la TV (Video) appeared first on spotmedia.ro.
15:30
George Pușcaș (29 de ani) este noul atacant al lui Dinamo. „Câinii” au oficializat, marți, transferul atacantului liber de contract. Pușcaș a semnat cu Dinamo până în vara lui 2027 și vine să-și „resusciteze” cariera și să încerce să ajungă din nou la echipa națională a României. „Bine ai venit, George Pușcaș! Suntem bucuroși să … The post George Pușcaș, prezentat oficial la Dinamo appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Războiul din Ucraina în imagini: 4 ani de emoție, sacrificiu, rezistență și fărâme de umanitate (Galerie foto) # SportMedia
Cei patru ani de război sunt imposibil de descris în cuvinte, dar imaginile exprimă perfect ceea ce trăiesc ucrainenii. Au trecut 1.462 de zile de război în care au murit sute de mii de oameni nevinovați, iar distrugerile provocate de agresiunea Moscovei sunt greu de cuantificat. Patru ani în care ucrainenii nu-și permit să cedeze … The post Războiul din Ucraina în imagini: 4 ani de emoție, sacrificiu, rezistență și fărâme de umanitate (Galerie foto) appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Șoseaua din centrul Galațiului s-a surpat, iar o mașină de gunoi a căzut în groapă (Video) # SportMedia
Șoseaua din centrul oraşului Galaţi s-a surpat, iar un camion de la Ecosal, regia de salubritate locală, a căzut în groapa formată. “Este un accident de teren. Se intervine acum în regim de urgenţă pentru semnalizare, identificarea cauzelor şi remediere”, a transmis Biroul de presă al Primăriei municipiului Galaţi la solicitarea Monitorul de Galaţi. Incidentul … The post Șoseaua din centrul Galațiului s-a surpat, iar o mașină de gunoi a căzut în groapă (Video) appeared first on spotmedia.ro.
15:30
Ziua 1462 și patru ani de război Ursula von der Leyen, a zecea oară la Kiev. Mesaje de solidaritate și sprijin pentru Ucraina. Atacurile rușilor continuă (Foto & Video) # SportMedia
Azi se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, iar numeroși lideri străini au mers la Kiev pentru a transmite mesaje de solidaritate şi susţinere. Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află la Kiev pentru a zecea oară. Ea a spus că Europa susţine cu fermitate Ucraina, … The post Ziua 1462 și patru ani de război Ursula von der Leyen, a zecea oară la Kiev. Mesaje de solidaritate și sprijin pentru Ucraina. Atacurile rușilor continuă (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
13:30
Care sunt mașinile rulate care au cel mai frecvent kilometrajul dat înapoi. Un model iese în evidență în România # SportMedia
Nu este mereu ușor să cumperi o mașină second-hand fiabilă. Unele mașini au daune ascunse și altele sunt vândute cu kilometrajul manipulat. Escrocii ascund problemele mașinilor și dau înapoi kilometrajul pentru a le crește artificial valoarea. Rezultatul este că noul proprietar plătește excesiv pe vehicul și probabil va trebui să suporte costuri mari de reparație … The post Care sunt mașinile rulate care au cel mai frecvent kilometrajul dat înapoi. Un model iese în evidență în România appeared first on spotmedia.ro.
13:30
CFR Cluj se laudă că are în lot un fotbalist „de geniu”. Prin vocea lui Daniel Pancu, antrenorul echipei, CFR Cluj a lăudat modul în care a crescut unul dintre fotbaliștii din Gruia. Este vorba despre Lorenzo Biliboc (19 ani), fotbalist adus de la echipa de juniori a lui Juventus Torino. Pancu susține că Biliboc … The post CFR Cluj anunță că a găsit un fotbalist de geniu appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Aplicarea Legii 141/2025, care a eliminat mai multe scutiri de la plata contribuției la sănătate (CASS), a generat în ultimele cinci luni din 2025 venituri suplimentare de aproximativ 1,86 miliarde de lei la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Cea mai mare parte a sumei, respectiv circa 1,83 miliarde de lei, provine … The post Pensionarii au plătit CASS de 1,83 miliarde de lei în 5 luni appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Scandal și luptă pentru putere la Primăria Capitalei. Băluță spune că la PMB e „grup infracțional organizat” condus de „groful” Ciucu. Insistă cu un proiect inutil, pentru un mecanism care există deja # SportMedia
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță – care e și președintele PSD București – a făcut scandal la ședința de Consiliu General convocată de grupul politic pe care îl reprezintă. Și a acuzat existența unui „grup infracțional organizat” în PMB, condus de „groful Ciprian Ciucu”. Ședința convocată de PSD pentru a reafirma nevoia de respectare a … The post Scandal și luptă pentru putere la Primăria Capitalei. Băluță spune că la PMB e „grup infracțional organizat” condus de „groful” Ciucu. Insistă cu un proiect inutil, pentru un mecanism care există deja appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Medvedev a amenințat Europa cu o invazie „ca în 1945”. Replica MAE: „Dima, ca în 1989, rușii primesc doar bilete dus” # SportMedia
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a publicat, marți, un mesaj în care amenința Europa cu o invazie ca în ’45. Ministerul român de Externe i-a dat prompt replica. „Kaja, șobolanul blond, a spus că face eforturi pentru a se asigura că sute de mii de foști militari ruși nu vor intra niciodată … The post Medvedev a amenințat Europa cu o invazie „ca în 1945”. Replica MAE: „Dima, ca în 1989, rușii primesc doar bilete dus” appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Am văzut drone căzând la Isaccea, la Ismail și lângă Chilia Nouă în atacurile rusești de la Gurile Dunării, chiar când această regiune și-a recăpătat importanța strategică odată cu blocada din Marea Neagră. Războiul ruso-ucrainean, extins prin efectele lui economice, geopolitice și militare până la Dunăre, a adus cu el spectrul neliniștilor istorice și al … The post De ce se teme România să nu enerveze Rusia appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Presa din Africa de Sud, despre accidentarea suferită de Ngezana: „Nu vede luminița de la capătul tunelului” # SportMedia
FCSB a anunțat că Siyabonga Ngezana va fi indisponibil o perioadă lungă, iar presa din Africa de Sud a reacționat. Ngezana, unul dintre cei mai buni fundași centrali din Superliga în ultimele două sezoane, a făcut multe gafe și a avut evoluții slabe în actuala stagiune. FCSB a pus evoluțiile sale slabe pe seama unei … The post Presa din Africa de Sud, despre accidentarea suferită de Ngezana: „Nu vede luminița de la capătul tunelului” appeared first on spotmedia.ro.
13:30
La împlinirea a patru ani de război în Ucraina, liderii de la București au transmis mesaje de sprijin și solidaritate pentru Kiev. Ucraina luptă pentru noi toți și menține securitatea întregului continent cu un curaj și o rezistență admirabile, a transmis președintele Nicușor Dan. Într-o postare pe Facebook, ilustrată cu o fotografie în care apare … The post Patru ani de război. Mesajele transmise de liderii de la București appeared first on spotmedia.ro.
13:30
Ziua 1461 și patru ani de război Ursula von der Leyen, a zecea oară la Kiev. Mesaje de solidaritate și sprijin pentru Ucraina. Atacurile rușilor continuă (Foto & Video) # SportMedia
Azi se împlinesc patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, iar numeroși lideri străini au mers la Kiev pentru a transmite mesaje de solidaritate şi susţinere. Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află la Kiev pentru a zecea oară. Ea a spus că Europa susţine cu fermitate Ucraina, … The post Ziua 1461 și patru ani de război Ursula von der Leyen, a zecea oară la Kiev. Mesaje de solidaritate și sprijin pentru Ucraina. Atacurile rușilor continuă (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Un român din regiunea Cernăuți luptă de patru ani împotriva rușilor și dă asigurări că va rămâne pe front atâta timp cât este nevoie de el. Vasile Palamariuc are 45 de ani și este din comuna Voloca. Din prima zi a invaziei ruse, etnicul român a decis să plece pe front, iar acum se află … The post Un român din regiunea Cernăuți luptă de patru ani împotriva rușilor (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:30
CFR Cluj a venit cu un anunț important în ceea ce privește transferurile. Prin vocea lui Daniel Pancu, antrenorul echipei, CFR Cluj a anunțat că „jucătorii nu mai vor să plece”. Meriton Korenica sau Matei Ilie erau jucătorii cu șanse mari de a părăsi CFR Cluj în această iarnă, după plecările lui Louis Munteanu și … The post CFR Cluj, anunț despre transferuri appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Ucrainenii traversează cea mai grea iarnă din cei patru ani de război. În pofida bombardamentelor și a distrugerii infrastructurii energetice, ei spun că nu sunt dispuși să renunțe. De unde își extrag oamenii forța? Într-un moment în care, în urma atacurilor rusești masive asupra instalațiilor energetice, regiuni întinse ale Ucrainei, în special capitala Kiev, se … The post Cum rămân ucrainenii neclintiți după patru ani de război appeared first on spotmedia.ro.
11:30
4 ani de război. Armand Goșu: Aderarea Ucrainei la UE ar putea fi salvarea ei, dar și a Europei # SportMedia
Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, într-o formă sau alta, ar putea fi salvarea acestei țări, dar și a Europei, consideră Armand Goșu, istoric și analist politic, expert în spațiul ex-sovietic. ”Aderarea, într-o formă sau alta, a Ucrainei, că poate să adere doar pe niște capitole, ar putea fi atât pentru Ucraina salvarea, dar nu e … The post 4 ani de război. Armand Goșu: Aderarea Ucrainei la UE ar putea fi salvarea ei, dar și a Europei appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va încheia în acest an. 1 din 3 consideră că Rusia ar putea declanșa un nou conflict în Europa (Infografice) # SportMedia
Doar trei din zece români cred că războiul din Ucraina se va încheia în 2026 printr-un acord de pace, potrivit unui nou sondaj INSCOP. De asemenea, aproape o treime dintre cei intervievați consideră că în următorii trei ani Rusia ar putea declanșa un nou război în Europa. Întrebați în ce măsură cred că războiul din … The post Doar 3 din 10 români cred că războiul din Ucraina se va încheia în acest an. 1 din 3 consideră că Rusia ar putea declanșa un nou conflict în Europa (Infografice) appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Americanul Floyd Mayweather și filipinezul Manny Pacquiao, două legende ale boxului, se vor înfrunta din nou într-un meci profesionist, după mai bine de unsprezece ani de la prima lor confruntare, pe 19 septembrie la Las Vegas, a anunțat viitorul difuzor Netflix, citat de AFP. Mayweather (48 ani) și-a anunțat vineri reîntoarcerea în ring, în timp … The post Floyd Mayweather și Manny Pacquiao se înfruntă din nou, după 11 ani appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Profesorul Corneliu Bjola susține că România se află într-o stare de paralizie decizională provocată de acțiunile Rusiei, în timp ce vecinii de peste Prut au reușit să inverseze un proces de capturare a statului de către Kremlin. Decizia strategică de a secretiza sprijinul acordat Ucrainei a lăsat un spațiu liber care a fost imediat ocupat … The post Maia Sandu a reușit acolo unde Iohannis și Nicușor Dan au dat chix appeared first on spotmedia.ro.
11:30
Iubirea, prin lentila psihiatriei. „Am putea fi tentați să punem diagnostice serioase”. Obsesie, atașament sau dragoste # SportMedia
Ce este, de fapt, iubirea? O emoție, o alegere, o nevoie biologică sau o formă sofisticată de „nebunie” temporară? De la filosofi antici la neuro-cercetători moderni, omenirea a încercat să explice forța care ne răstoarnă lumea interioară și ne schimbă chimia corpului în câteva secunde. Am stat de vorbă cu medicul specialist în psihiatrie Mara … The post Iubirea, prin lentila psihiatriei. „Am putea fi tentați să punem diagnostice serioase”. Obsesie, atașament sau dragoste appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.