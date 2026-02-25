„Inter, eliminată de Bodo/Glimt sau play-off fără FCSB, care e rușinea mai mare?”. Răspunsul dat în direct de Mihai Stoica
Fanatik, 25 februarie 2026 01:50
Lui Mihai Stoica i s-a adresat o întrebare pe un subiect sensibil după ce Interul lui Cristi Chivu a fost eliminat din Champions League de Bodo/Glimt. Cum a răspuns oficialul de la FCSB
Legendarul Fabio Capello a făcut praf tactica lui Cristi Chivu pentru Inter – Bodo/Glimt 1-2: „Fumau o țigară până să ajungă mingea la ei” # Fanatik
Eșecul suferit de Inter cu Bodo/Glimt, 1-2, care a dus la eliminarea din Champions League, l-a făcut pe Fabio Capello să fie critic la adresa lui Cristi Chivu, tehnicianul formației italiene.
Ilie Dumitrescu șochează după ce Interul lui Cristi Chivu a fost eliminat din Champions League de Bodo/Glimt: „Mă așteptam!” # Fanatik
Ilie Dumitrescu a analizat eșecul suferit de Interul lui Cristi Chivu în returul cu Bodo/Glimt, iar fostul mare internațional a oferit un verdict surprinzător.
Cristi Chivu, descumpănit total după dezastrul lui Inter din Champions League: „Am încercat totul”. Explicațiile rușinii cu Bodo/Glimt # Fanatik
Cristi Chivu, prima reacție după eliminarea lui Inter Milano din Champions League în fața lui Bodo/Glimt! Cum a explicat rușinea trăită de echipa sa
Imagini ale deznădejdii! Lautaro Martinez, distrus în tribune, și Thuram, în lacrimi după Inter – Bodo/Glimt 1-2. Foto # Fanatik
Inter a fost eliminată din Champions League de Bodo/Glimt, după ce și manșa retur a fost una sub așteptări pentru trupa lui Cristi Chivu, iar imaginea cu Lautaro Martinez a devenit virală.
Ce notă a luat Cristi Chivu după Inter – Bodo/Glimt și eliminarea dezastruoasă din UEFA Champions League. „Dezamăgire totală” # Fanatik
Nota obținută de Cristi Chivu, după ce Inter a cedat cu 1-2 contra lui Bodo/Glimt în manșa retur a dublei din play-off-ul pentru optimile UEFA Champions League.
„Catastrofă și lacrimi!”. Presa din Italia, nemiloasă cu Interul lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League în fața lui Bodo/Glimt! # Fanatik
Presa din Italia a reacționat instant după ce Interul lui Cristi Chivu a fost eliminat în mod rușinos de Bodo/Glimt din Champions League!
Jackpot ratat! Câți bani au pierdut Cristi Chivu și Inter după eliminarea rușinoasă din UEFA Champions League # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu a părăsit UEFA Champions League în faza play-off-ului, „nerazzurrii” fiind eliminați de Bodo/Glimt. Eșecul este unul dezastruos atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.
Președintele lui Inter a făcut anunțul despre Cristi Chivu! Cum a comentat varianta Diego Simeone # Fanatik
Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, a clarificat situația în care se află Cristi Chivu, după ce presa din Spania a anunțat că Diego Simeone ar avea un pre-contract cu „nerazzurrii”.
Xavi revine! Naționala care îl vrea pe fostul antrenor de la FC Barcelona pentru Cupa Mondială # Fanatik
Xavi este dorit de o echipă națională cu obiective îndrăznețe la Cupa Mondială! Antrenorul este liber de contract de un an și jumătate, după plecarea de la FC Barcelona
Meme Stoica l-a distrus pe fotbalistul care l-a îngropat pe Cristi Chivu în Inter – Bodo/Glimt: „De asta a renunțat Pep Guardiola la el”. Video # Fanatik
Cristi Chivu a fost „îngropat” în Inter - Bodo/Glimt din Champions League de unul dintre favoriții săi de la Inter! Meme Stoica îl criticase chiar recent dur pe fotbalist
Ronaldo a venit la meciul lui Chivu și a avut un dialog neașteptat cu Capello: „Gata, nu mai vreau!”. Ploaie de vedete pe „Meazza”. Foto # Fanatik
Ronaldo Nazario, fostul jucător al lui Inter, a ales să meargă la meciul echipei lui Cristi Chivu din play-off-ul Champions League, contra celor de la Bodo/Glimt, și a oferit o fază ce a stârnit hohote de râs.
Cristiano Ronaldo, mesaj superb pentru Lindsey Vonn. Ce i-a transmis după accidentarea de la Jocurile Olimpice de iarnă # Fanatik
Cristiano Ronaldo a lăsat un comentariu sugestiv pentru Lindsey Vonn, schioarea care și-a rupt piciorul la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina. Ce i-a spus.
Surpriză uriașă pentru Ianis Hagi în Turcia! Ce s-a întâmplat după antrenamentul lui Alanyaspor. Video # Fanatik
Ianis Hagi a avut parte de o vizită surpriză după antrenamentul efectuat alături de coechipierii de la Alanyaspor. Cine a fost prezent la baza clubului din Turcia.
Două posturi vizate pentru transferuri la Dinamo după venirea lui Puşcaş! Căpitanul Cîrjan, criticat: “Vorbeşte mai mult decât joacă!” # Fanatik
Dănuț Lupu a analizat echipa lui Dinamo și a spus de ce mai are nevoie pentru a se bate la titlu. Ce a spus despre căpitanul Cătălin Cîrjan.
Unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei României din ultimii ani ar putea să prindă transferul carierei la finalul acestui sezon competițional.
Pep Guardiola, pe urmele lui Gică Hagi și Ioan Ovidiu Sabău! Antrenorul lui Manchester City, surprins într-un loc special pentru fotbalul românesc. Foto # Fanatik
Pep Guardiola a fost surprins într-un loc cu totul și cu totul special. Antrenorul lui Manchester City îi calcă pe urme lui Gică Hagi și Ioan Ovidiu Sabău.
Motivul pentru care Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid! Ce l-a supărat pe Zeljko Kopic şi care sunt jucătorii care au rămas datori: „Acolo este problema noastră!” # Fanatik
Zeljko Kopic a tras linie după finalul etapei a 28-a. Deși a pierdut derby-ul cu Rapid, scor 1-2, Dinamo e în continuare pe locul 2 în SuperLiga. Ce jucători l-au dezamăgit pe antrenorul croat
Cât costă să petreci ziua de 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Meniu de 5 stele pentru doamnele și domnișoarele din România # Fanatik
Ce preț are distracția de 8 martie, în locația care poartă numele fostei tenismene Simona Halep. Ce primesc doamnele și domnișoarele care ajung în Poiana Brașov.
Cristi Chivu, veste de ultimă oră despre viitorul lui Inter! Totul depinde de meciul cu Bodo/Glimt # Fanatik
Formația pregătită de Cristi Chivu, Inter, are un meci crucial cu Bodo/Glimt, în returul play-off-ul din Champions League, iar în funcție de rezultat urmează să se stabilească un detaliu important.
FCSB - Metaloglobus a fost cel mai urmărit meci al etapei, depășind clar derby-ul Rapid - Dinamo la audiențe. Campioana domină clasamentul ratingurilor TV din 2026.
Ion Duvac, psihologul acuzat de hărțuire, se prezenta drept ofițer SIE! Ce recomandare le-a făcut președintelui Nicușor Dan și premierului într-un podcast: „Dacă nu, se prăbușesc” # Fanatik
Ion Duvac, psihologul acuzat că își hărțuia pacientele, se prezenta drept ofițer în rezervă al SIE și a făcut, de-a lungul timpului, analizele mai multor figuri politice de la noi
De ce și-a ales George Pușcaș la Dinamo un număr care nu le convine fanilor și motivul ieșit din comun pentru care și-a luat permis de port armă. Video # Fanatik
George Pușcaș și-a ales la Dinamo un număr care nu este deloc pe placul fanilor. Care este motivul atipic din spatele acestei decizii
Șoc în fotbalul mondial: penalizare cu 60 de puncte și retrogradare în liga a 3-a pentru fosta adversară a CFR-ului # Fanatik
O grupare implicată în cupele europene în sezonul 2023-2024 a ajuns în colaps din cauza problemelor financiare și a retrogradat după ce a fost depunctată cu 60 de puncte.
Clauza secretă a lui Daniel Pancu în contractul cu CFR Cluj! Ce propunere de prelungire îi fac şefii ardelenilor. Exclusiv # Fanatik
Iuliu Mureșan visează la un nou titlu de campion cu CFR Cluj și vrea să facă acest lucru cu Daniel Pancu antrenor. Ce propunere de prelungire îi vor face șefii ardelenilor
Secretul celor 9 victorii consecutive de la CFR Cluj: “Plecarea lui Louis Munteanu a adus liniştea la echipă!” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit care este secretul celor 9 victorii consecutive obținute de CFR Cluj în SuperLiga. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre strategia lui Daniel Pancu.
Europa, victimă colaterală în războiul contra cartelurilor. Uciderea celui mai căutat traficant din lume ar putea muta frontul drogurilor pe continentul nostru # Fanatik
Uciderea în Mexic a baronului drogurilor "El Mencho" ar putea declanşa un "efect de balon", iar Europa riscă să devină principala destinaţie pentru cocaină şi fentanil.
Diego Simeone, în locul lui Cristi Chivu la Inter? Italienii au risipit misterul: „Va semna la finalul sezonului” # Fanatik
Presa din Italia a reacționat după informațiile apărute în Spania cu privire la posibilitatea ca Diego Simeone să îl înlocuiască pe Cristi Chivu pe banca lui Inter.
Adrian Porumboiu laudă arbitrajul Iulianei Demetrescu: “A fost impecabilă! Ar putea să arbitreze oricând FCSB – Dinamo” # Fanatik
Arbitrajul Iulianei Demetrescu din meciul FCSB - Metaloglobus 4-1 a fost apreciat de Adrian Porumboiu. În opinia fostului mare arbitru, aceasta e capabilă să conducă și un derby al campioanei cu Dinamo.
FCSB, din nou în Ghencea? Cu Arena Națională „blocată”, Gigi Becali a aruncat bomba: „E o idee bună” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat revenirea celor de la FCSB pe stadionul Ghencea. Arena Națională urmează să fie indisponibilă la finalul sezonului, dar și la începutul stagiunii viitoare.
Dinamo mai dă o lovitură! După George Pușcaș, legenda clubului semnează: „Totul este stabilit” # Fanatik
Andrei Nicolescu a anunțat ce se întâmplă cu legenda lui Dinamo! După George Pușcaș, un alt nume important este gata să semneze un nou contract în Ștefan cel Mare
Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a întâmplat între mămica din Bacău și răpitoare: „E o nebunie să credem” # Fanatik
Cazul geamănului nou-născut răpit anul trecut de o tânără de 19 ani de la o maternitate din Bacău e readus în atenția publică, iar FANATIK a aflat noutățile din această telenovelă care bate orice serial sud-american
Victor Pițurcă l-a auzit pe ministrul Apărării și a ieșit la atac: „Îmi pare rău pentru suporterii FCSB. Becali a repetat de 1.000 de ori” # Fanatik
Victor Pițurcă susține modificarea legii pentru ca Steaua să poată promova în Superliga și reacționează la declarațiile ministrului Apărării și la poziția lui Gigi Becali.
Fostul jucător de la FCSB a semnat cu Universitatea Craiova: „Mai tehnic decât Radu Drăgușin” # Fanatik
A fost oficializat transferul unui fost jucător de la FCSB la Universitatea Craiova! Fotbalistul a fost comparat cu Radu Drăgușin: „Mai tehnic decât el”
Gigi Becali a anunțat principala favorită la titlu în SuperLiga: ”Câștigă campionatul la pas! Singurul ghinion al lor ar fi să intrăm noi în play-off” # Fanatik
Cine este principala favorită la titlu în SuperLiga, din punctul de vedere al patronului celor de la FCSB. Gigi Becali este convins că această echipă va lua la pas trofeul, dar cu o condiție.
Prejudiciu uriaș la o primărie din România. S-a discutat inclusiv despre scoaterea ei la licitație după ce a blocat banii europeni: „Au fost ținute în curtea cuiva” # Fanatik
Riscă o primărie să fie scoasă la licitație pentru recuperarea unui prejudiciu de 1,2 milioane euro? Descoperă ce bunuri sunt vizate și cum continuă activitatea administrației locale.
Cristi Chivu, campion cu Inter în Serie A?! Giovanni Becali a făcut toate calculele. Meci crucial cu Bodo/Glimt # Fanatik
Cristi Chivu și echipa sa, Inter, sunt în pole-position pentru titlul din Serie A. Giovanni Becali a dat verdictul despre traseul românului. Ce spune acesta despre meciul nerazzurrilor cu Bodo/Glimt din Liga Campionilor.
Surpriză uriașă! Marius Ștefănescu și-a reziliat contractul cu Konyaspor! În acest sezon, jucătorul a evoluat și pentru FCSB # Fanatik
Marius Ștefănescu, fostul jucător de la FCSB, a rămas liber de contract! Fotbalistul român și-a reziliat înțelegerea cu Konyaspor după doar 7 luni. Ce urmează.
Lovitura dată de cea mai bogată româncă, cu o avere de 800 de milioane de dolari. A semnat cu soția lui Leo Messi # Fanatik
Pasul important pe care l-a bifat cea mai bogată femeie din România. Dezvăluirea are legătură cu partenera de viață a celebrului fotbalist argentinian Leo Messi.
Live video UEFA Champions League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Cristi Chivu pregătește remontada cu Bodo/Glimt # Fanatik
Returul play-off-ului pentru optimile Champions League este gata să ofere numele echipelor care vor merge mai departe. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre meciuri, de la marcatori, la scoruri finale și reacții.
Edi Iordănescu, ofertă de ultimă oră din Turcia! Răspuns dat pe loc de fostul selecționer al României # Fanatik
Edi Iordănescu nu a mai antrenat de când a renunțat la proiectul de la Legia Varșovia, însă în ultima săptămână a avut mai multe discuții! Fostul selecționer a primit o ofertă de ultimă oră din Turcia
Adrian Porumboiu scoate scheleții din dulap: „Radu Petrescu a trântit un meci. Trebuia exclus pe viață!”. Istvan Kovacs, în „corpul de balet” al lui CFR Cluj. Exclusiv # Fanatik
Adrian Porumboiu, fostul finanțator al lui FC Vaslui, susține că Istvan Kovacs, Ovidiu Hațegan și Cristi Balaj formau, pe vremuri, „corpul de balet” al lui CFR Cluj.
Ofri Arad, debut la FCSB! Mihai Stoica a dat verdictul: „Va face parte din coloana vertebrală a echipei”. Anunţă noi transferuri tari # Fanatik
Ofri Arad a debutat cu succes la FCSB. Cu el titular, campioana en-titre a învins-o cu 4-1 pe Metaloglobus. Mihai Stoica e impresionat de israelian și a promis că vor mai veni jucători de genul
Adrian Ilie, câştig fabulos cu 50 de lei pariaţi: “La ultimul meci nu mai ştiam cu cine să ţin!” # Fanatik
Adrian Ilie a dat lovitura. Ce câștig fabulos a obținut „Cobra” cu doar 50 de lei pariați și la ce meci a stat cu sufletul la gură până la final.
Andrei Nicolescu, dezvăluiri despre salariul lui George Pușcaș la Dinamo: „E o sumă corectă” # Fanatik
George Pușcaș a semnat cu Dinamo și încearcă să revină la forma care l-a consacrat, după o perioadă dificilă. Andrei Nicolescu a oferit detalii despre situația medicală și salariul atacantului.
