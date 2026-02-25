Rusia. De la Tolstoi la Alina Mungiu-Pippidi
Contributors.ro, 25 februarie 2026 05:00
Război sau pace. Pseudo-jurnal de pe frontiera de Est, cea mai nouă carte a politologului Alina Mungiu-Pippidi, apărută la editura ieșeană Polirom, are ca temă principală de reflecție ceea ce numim îndeobște și foarte adesea otova “Rusia”. Indiferent dacă ne referim la ceea ce a fost până în 1991 Uniunea Sovietică, la Rusia devenită mai […] Articolul Rusia. De la Tolstoi la Alina Mungiu-Pippidi apare prima dată în Contributors.
• • •
Alte ştiri de Contributors.ro
Acum 5 minute
05:40
Introducere De unde vine sănătatea publică în România comunelor și orașelor? Cum variază aceasta în timp și în spațiu, controlând, prin procedee statistice, alți factori relevanți? Acestea sunt principalele întrebări ale analizei de față. La nivel național situația este clară: România se afla, la nivelul anului 2024, în grupare țărilor cu cea mai mică speranță […] Articolul Starea de sănătate publică în localitățile României apare prima dată în Contributors.
Acum 15 minute
05:30
Una dintre principalele poziții exprimate de Bolojan și susținătorii săi este că actuala configurație a distribuției bugetare nu mai poate fi susținută. Cu alte cuvinte, banii din buget sunt insuficienți pentru a-i mai putea împărți ca până acum. În acest moment, trei întrebări elementare se impun oricui are un minim simț practic: Cea mai presantă […] Articolul Dincolo de „cârpeală”: modernizarea radicală a instrumentelor guvernării apare prima dată în Contributors.
Acum o oră
05:00
Război sau pace. Pseudo-jurnal de pe frontiera de Est, cea mai nouă carte a politologului Alina Mungiu-Pippidi, apărută la editura ieșeană Polirom, are ca temă principală de reflecție ceea ce numim îndeobște și foarte adesea otova “Rusia”. Indiferent dacă ne referim la ceea ce a fost până în 1991 Uniunea Sovietică, la Rusia devenită mai […] Articolul Rusia. De la Tolstoi la Alina Mungiu-Pippidi apare prima dată în Contributors.
Acum 24 ore
08:40
Războiul din Ucraina la patru ani – bilanțul primei etape dintr-o confruntare care abia a început # Contributors.ro
Astăzi se împlinesc patru ani de la începutul agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei. Nimeni nu ar fi pariat inițial pe o asemenea durată, iar finalul acestui război nu este încă la orizont. Ceea ce părea de neimaginat și absolut spectaculos în zorii zilei de 24 februarie 2022, astăzi nu mai trezește aproape nicio emoție. Zilnic, […] Articolul Războiul din Ucraina la patru ani – bilanțul primei etape dintr-o confruntare care abia a început apare prima dată în Contributors.
08:10
La patru ani de la declanşarea invaziei ruse împotriva Ucrainei, viitorul pe care îl imaginează naţiunile noastre nu mai poate fi acelaşi. Războiul şi pacea au încetat să mai fie simple concepte, parte din conversaţia intelectuală sau politică. Tranşeele, barbaria şi oroarea au revenit în Europa, după şapte decenii. Iar întoarcerea la anii de dinainte […] Articolul 2026: Rusia şi noi apare prima dată în Contributors.
Ieri
09:10
Dacă datele care indică de ceva vreme – probabil un deceniu – o realitate tulburătoare sunt reale, impasul învățământului preuniversitar este una, unde calitatea absolvenților lasă de dorit, cu toate că analfabetismul funcțional mult trâmbițat se localizează preponderent, din punct de vedere geografic, în cele mai sărace zone ale României și în categoriile sociale, în […] Articolul Analiză. Societate și educație în România – o himeră a subdezvoltării apare prima dată în Contributors.
08:20
Sistemul educațional din România traversează o criză fără precedent. Situația este gravă, dar nu pare că i-ar păsa cu adevărat cuiva. Moralul cadrelor didactice este, probabil, la cel mai scăzut nivel din ultimele zeci de ani. Au existat și înainte situații incerte, dar, cel puțin în cazul unei minorități, speranța de mai bine o […] Articolul Învățământul sub asediu apare prima dată în Contributors.
07:10
Deșteptarea înseamnă, înainte de orice, prima ieșire la rampă a trupei de adolescenți pe care managerul interimar Victoria Balint și de acum fostul director artistic al Trupei Iosif Vulcan, regizorul Bobi Pricop (aici nu are cum să nu îmi vină în minte zicerea franțuzească plus ça change, plus c’est la même chose), au creat-o cu […] Articolul Adolescenții zilelor noastre apare prima dată în Contributors.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Naufragiul spiritului în modernitatea digitală: o căutare a scrierii de aur prin arhetipurile noastre eterne # Contributors.ro
Ne întrebăm de multe ori: cum am ajuns să trăim într-o lume atât de superficială, în care nu ne regăsim și nu ne reprezintă? Nu ne găsim locul, trăim din melancolia trecutului și ne uităm cu frică la generația tânără care pare fără viitor, deprimată și cu probleme de identitate, agresivă și fără valori. Ne […] Articolul Naufragiul spiritului în modernitatea digitală: o căutare a scrierii de aur prin arhetipurile noastre eterne apare prima dată în Contributors.
11:30
De la particule la algoritmi: Cum decide un „demon” ce devine vizibil în Univers și pe Internet # Contributors.ro
Demonul lui Maxwell este un experiment imaginar inventat în secolul al XIX‑lea pentru a explica ceva foarte simplu: cum poate cineva să sorteze haosul fără să consume energie. În loc de molecule rapide și lente, astăzi avem fluxuri de informație care circulă prin platforme, algoritmi și rețele. Iar întrebarea lui Maxwell devine brusc actuală: cine […] Articolul De la particule la algoritmi: Cum decide un „demon” ce devine vizibil în Univers și pe Internet apare prima dată în Contributors.
20 februarie 2026
12:20
Educația și cercetarea nu sunt priorități ale guvernanților români. Aș fi tentat să spun că nu au prea fost niciodată. Unii politicieni, care ne sunt concetățeni, nici măcar nu-și găsesc diploma de bacalaureat pe care pretind că o au, alții și-au plagiat tezele de doctorat, de la prim-miniștri la miniștri ai dreptății, apărării sau ordinii […] Articolul Paradoxul sporului de doctorat: merit penalizat, impostură ignorată apare prima dată în Contributors.
07:00
Introducere Situația actuală pare contradictorie: sistemul financiar este stabil, cursul nu este sub presiune, lichiditatea există — și totuși activitatea încetinește. Explicația nu se află într-un șoc recent, ci într-un mecanism acumulat în timp. Ani la rând cererea totală a crescut mai repede decât producția internă, iar diferența a fost acoperită prin finanțare externă și […] Articolul Criza economică ca ajustare structurală apare prima dată în Contributors.
06:50
Întreaga surprinzătoarea și sensibila poveste din Familie de închiriat se petrece în zilele noastre într-un Tokyo supertehnologizat, însă pe mai departe fidel tradițiilor de fier și politeții exemplare. Ceea ce face ca, oricât de dificile ar fi situațiile în care ajung să fie puse unele dintre personaje, acestea să nu uite să-i salute ceremonios pe […] Articolul Antidot la singurătatea extremă? apare prima dată în Contributors.
19 februarie 2026
06:50
Tabloul demografic al României în anul 2025. O scădere naturală a populației de 94 mii locuitori # Contributors.ro
Imaginea este extrem de negativă, în toate regiunile și natalitatea și mortalitatea au avut evoluții negative, recul la natalitate și creștere la mortalitate, corolarul fiind spor natural negativ general. Situația cea mai gravă s-a înregistrat în cele 3 regiuni din Sudul țării, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia și Sud-Est. Articolul Tabloul demografic al României în anul 2025. O scădere naturală a populației de 94 mii locuitori apare prima dată în Contributors.
18 februarie 2026
20:30
De ce avem nevoie de bugetare participativă și de colaborare reală între autorități și cetățeni # Contributors.ro
Eșecul implementării programelor de bugetare participativă în România – în ultimii trei ani numărul orașelor mari care, cel puțin teoretic, implementau programul a scăzut de la 16 la 5, iar bugetele alocate de la aproximativ 40 de milioane RON la 3 milioane RON – indică o problemă mai profundă a relației dintre autoritatea publică locală […] Articolul De ce avem nevoie de bugetare participativă și de colaborare reală între autorități și cetățeni apare prima dată în Contributors.
07:20
1. Crize Extrem de curajoasă decizia tânărului regizor Ricz Ármin de a monta cea mai cunoscută și mai jucată piesă a lui Ödön von Horváth în regim de spectacol de studio. Dramaturgul, un cosmopolit, un veritabil cetățean al lumii, trăitor ba la Viena, ba la Budapesta ori la Berlin, pare-se chiar și în Statele Unite, […] Articolul Spectacole ale Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara (II) apare prima dată în Contributors.
17 februarie 2026
09:30
O experiență veche cu dl. Ilie Bolojan, pe atunci secretar general al guvernului. Și amenințător de actuală pentru premier # Contributors.ro
Acum aproape 20 de ani, firma de servicii de publicitate pe care o conduceam își desfășura activitatea într-un spațiu comercial stradal dintr-un imobil aparținând Regiei Protocolului de Stat, pe baza unui contract de închiriere. După câțiva ani fără probleme, cu chiria achitată lunar, am primit o veste teribilă: la finalul anului contractul nu va mai […] Articolul O experiență veche cu dl. Ilie Bolojan, pe atunci secretar general al guvernului. Și amenințător de actuală pentru premier apare prima dată în Contributors.
09:00
Prezentul material încearcă o schițare a structurii și dinamicii emigrației românești spre Germania, în context european. Accentul este pus pe principalii poli de atracție europeană a românilor, în calitate de prim context al emigrării lor spre Germania. Este, după știința noastră, una dintre puținele analize focalizate pe o principală țară de atracție a emigrării din […] Articolul Românii din Germania în contextul „hexagonului” european de atracție migratorie apare prima dată în Contributors.
09:00
Discursul secretarului de stat Marco Rubio de la München a ȋnsemnat radiografia unui moment pe care ȋl traversăm şi pe care nu ȋl mai putem ignora. Trecutul despre care am crezut că ne va fi viitor etern este, ȋn această clipă, doar trecut. Istoria ȋn mişcare, spre a reveni la clasica lectură aroniană, ne obligă […] Articolul Descurajare şi curaj : despre dinamica unei noi lumi apare prima dată în Contributors.
08:30
Un nou pas înainte pentru aderarea la OCDE: România accelerează în domeniul datelor deschise # Contributors.ro
În ultimii doi ani, România a trecut printr-o transformare vizibilă în domeniul guvernării bazate pe date, urmare a adoptării Strategiei Naționale privind Datele Deschise, care a mutat politica de open data din zona declarativă în cea operațională. Rezultatele Indexului OURdata 2025, publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, confirmă acest lucru: România obține un scor […] Articolul Un nou pas înainte pentru aderarea la OCDE: România accelerează în domeniul datelor deschise apare prima dată în Contributors.
16 februarie 2026
13:00
Câteva observații cu privire la calcularea ratelor de creștere a Produsului Intern Brut (PIB) # Contributors.ro
Publicarea datelor statistice referitoare la ratele de creștere ale PIB este privită, de fiecare dată, cu mare interes de comunitatea economiștilor și de mediul politic. Informațiile incluse în comunicatul de presă privind PIB – date semnal sunt sumare, rezumându-se la prezentarea ratelor de creștere trimestriale și anuale, calculate pe baza datelor brute și a celor […] Articolul Câteva observații cu privire la calcularea ratelor de creștere a Produsului Intern Brut (PIB) apare prima dată în Contributors.
07:40
În perioada 5-8 februarie, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely și Teatrul German de Stat din Timișoara au organizat un showcase comun, ocazie nu doar de a-și prezenta invitaților din țară și străinătate ca și publicului fidel cele mai recente producții, ci și de a provoca la dezbateri referitoare la starea actuală și viitorul teatrului […] Articolul Spectacole ale Teatrului Maghiar de Stat din Timișoara apare prima dată în Contributors.
07:20
Tensiuni pe piața energiei – Între reglementare și concurență neloială Tentativa de a limita adaosul furnizorilor, dublată de extinderea subvențiilor până în 2027, pare mai degrabă o perdea de fum pentru a proteja profiturile uriașe ale companiilor energetice de stat și furnizorilor. Cu un stat care deține 70% din producția de energie electrică și controlează […] Articolul Energia – bomba socială a României: Liderii tac, poporul plătește! apare prima dată în Contributors.
07:00
Prima înșiruire de la capătul acestui comentariu este lista materiilor prime critice inventariate în European Critical Raw Materials Act, o lege elaborată de Uniunea Europeană în 2024. A doua, este lista mineralelor strategice, din același document. Când UE s-a trezit din reveria Green Deal, realizând că toate mineralele strategice și materiile prime critice pentru industriile […] Articolul Destin tragic pentru România. Probabil iar va trebui să alegem între UE și SUA apare prima dată în Contributors.
15 februarie 2026
07:00
Dioxidul de carbon poate fi consideratcea mai importantă substanță din biosferă…Mediul unic și benign al Pământuluipentru ființele vii depinde, desigur,în mod fundamental de relația sacu o stea mică și stabilă, soarele;dar această relație este modulatăîn mod esențial de dioxidul de carbon.Roger Revelle, 1985 Viața de pe Pământ poate fi înțeleasă ca un mod ingenios al […] Articolul CO₂, entropia și emergența vieții ca fenomen geologic apare prima dată în Contributors.
14 februarie 2026
07:40
Introducere Un raport recent al Organizației Națiunilor Unite sugerează că leul românesc este supraevaluat în termeni reali cu aproximativ 10%. O astfel de evaluare ridică întrebări importante privind relația dintre inflație, cursul de schimb și structura economiei. Ce semnificație are această supraevaluare și cum a fost posibilă acumularea ei în timp sunt aspectele pe care […] Articolul Când stabilitatea ascunde dezechilibre — liniștea înșelătoare a cursului valutar apare prima dată în Contributors.
13 februarie 2026
20:20
„Conferința de Securitate de la München din 2026 are loc într-un moment de profundă incertitudine. Rareori în istoria recentă a conferinței au existat atât de multe întrebări fundamentale pe masă în același timp: despre securitatea Europei, reziliența parteneriatului transatlantic și capacitatea comunității internaționale de a gestiona o lume din ce în ce mai complexă și […] Articolul Emoții și polarizare la conferința de securitate de la münchen apare prima dată în Contributors.
12:50
Identitățile Iașului. Monumentele de for public ca urme ale unei memorii fracturate # Contributors.ro
Comunitățile mature, într-o formă sau alta, sunt contemporane cu strămoșii lor. Ei nu sunt ,,îngropați de tot”, fiind convocați periodic de nevoile prezentului. Monumentele acestora din Iași sunt, în general, cunoscute. În ultimele două decenii, istoricul Andi Mihalache și regretatul Sorin Iftimi au radiografiat în amânunt subiectul. De aceea, o altă dezbatere despre Iași și […] Articolul Identitățile Iașului. Monumentele de for public ca urme ale unei memorii fracturate apare prima dată în Contributors.
12:30
Dilemele relansării economice a României. Economie de piață și economie de stat într-o combinație paradoxală # Contributors.ro
Guvernul a prezentat recent un amplu pachet de măsuri fiscale și investiționale pentru relansarea economică a României. Aceste măsuri, precum și absența, cel puțin deocamdată, a unui program de privatizare a celor peste 1.000 de întreprinderi de stat sugerează că el are încă o concepție economică etatistă, după care statul trebuie să dețină rolul central […] Articolul Dilemele relansării economice a României. Economie de piață și economie de stat într-o combinație paradoxală apare prima dată în Contributors.
07:20
Inspirat în bună parte din viața campionului american la tenis de masă Marty Reismen, una dintre vedetele sportive ale anilor’50, Marty Suprem mi se pare a fi un film de tip recital. Recital al actorului Timothée Chalamet. Nominalizat la o mulțime de categorii ale premiilor Oscar, nu mai puțin de nouă la număr, filmul, cu […] Articolul Un film de tip recital apare prima dată în Contributors.
12 februarie 2026
09:40
Tinerii, potrivit mai multor sondaje realizate în câteva state, consideră privilegiul mobilității mai important decât dreptul de vot. Cu alte cuvinte, pentru ei, mobilitatea – înțeleasă mai ales ca posibilitatea de a migra – este o virtute superioară apartenenței (naționale).[1] Și mai este ceva, dacă populismul sporește alarmant, tinerii nu doresc să-l suporte[2] sau să […] Articolul Tinerii, mobilitatea și diluarea loialității naționale apare prima dată în Contributors.
09:30
România a dorit să facă parte din Uniunea Europeană. Aderarea la UE a depins, însă, de îndeplinirea unor condiții, majoritatea acestora fiind legate de respectarea unor criterii generale – precum statul de drept, disciplina bugetară sau stabilitatea macroeconomică. Cu dificultate, România reușește să fie acceptată, deși nu îndeplinește complet aceste condiții. Ulterior aderării, guvernarea este […] Articolul De la reglementare la politici publice: o condiție a reformei reale apare prima dată în Contributors.
11 februarie 2026
08:20
Din câte se pare, Julian Barnes a scris romanul Plecare, plecări, apărut în limba română în anul 2026, la editura bucureșteană Nemira Fiction în traducerea lui Radu Paraschivescu, în vremea și imediat după pandemie (există, de altfel, în carte destule referințe la Covid și la întâmplările din acea vreme, este marcată chiar și datarea intervalului […] Articolul Ultimul apare prima dată în Contributors.
10 februarie 2026
12:00
În februarie 2026 Europa va fi intrat deja în cel de-al cincilea an al unuia dintre cele mai lungi şi sângeroase conflicte din istoria recentă a continentului: agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este semnul tragic al dezordinii mondiale ce pare imposibil de stăvilit prin recursul la instrumentele dreptului şi diplomaţiei. 2026 ţine de această serie a […] Articolul 2026: un timp al incertitudinilor apare prima dată în Contributors.
11:40
Analiza genealogică a sistemului cultural românesc arată că actuala criză nu poate fi explicată exclusiv prin factori conjuncturali. Ea nu este rezultatul unei subfinanțări temporare, al unor decizii administrative nefericite sau al unor conflicte ideologice punctuale. Criza este, în esență, structurală. Ea derivă din tensiunea dintre o paradigmă instituțională moștenită și o realitate socială profund […] Articolul De la stat cultural la ecologie culturală apare prima dată în Contributors.
9 februarie 2026
14:00
Înainte de a răspunde la întrebarea „ce este genomul”, mă gândesc că majoritatea cititorilor s-au familiarizat deja cu noțiuni primare de genetică, fie în școală, fie prin vizionarea de filme sau lecturarea diverselor articole din presă, și nu în ultimul rând prin ceea ce a însemnat pandemia SARS-CoV-2. În ultima vreme, am observat o utilizare […] Articolul Harta Genomică a României: de ce avem nevoie de un „genom de referință”? apare prima dată în Contributors.
13:50
70 de ani de la noaptea începutului despărțirii de stalinism. Raportul secret al lui N.S. Hrușciov din 24/25 februarie 1956 # Contributors.ro
”Manevra politică a conducerii sovietice- Raportul secret- este asemănătoare unei manevre disperate luate cu 160 de ani înainte: După căderea lui Robespierre, Convenția, complice a terorii generalizate, mai ales din Vendée, a organizat, cu sprijinul lui Fouché, procesul vestitului Carrier, organizatorul crimelor prin înec din Nantes; condamnarea și execuția acestui țap ispășitor au avut rolul […] Articolul 70 de ani de la noaptea începutului despărțirii de stalinism. Raportul secret al lui N.S. Hrușciov din 24/25 februarie 1956 apare prima dată în Contributors.
05:50
Mi s-a întâmplat să văd admirabilul spectacol cu Rinocerii lui Ionesco, montat pe scena Teatrului de Comedie de regizorul Vlad Massaci, la sfârșitul lunii ianuarie a anului 2026. Adică la aproape două luni de la momentul premierei oficiale și la ceva mai mult de când montarea a ieșit la public într-o suită de avanpremiere. În […] Articolul Refuzul de a fi suboameni apare prima dată în Contributors.
8 februarie 2026
06:00
Banii din pachetul de relansare economică trebuie să meargă la construcția de fabrici, uzine și combinate. Mă tem însă că iar vor ajunge la prietenii și consultanții oamenilor din partide # Contributors.ro
Cea mai buna veste a începutului de an este, nu pachetul de relansare economică, ci declararea drept entitate strategică a combinatului siderurgic Liberty Galați. Este un pas uriaș pentru a sprijini siderurgia din România. Toți producătorii de mâncare, chimie, energie și apărare de la noi ar trebui declarați obiective strategice. Ne-am distrus în ultimii 10 […] Articolul Banii din pachetul de relansare economică trebuie să meargă la construcția de fabrici, uzine și combinate. Mă tem însă că iar vor ajunge la prietenii și consultanții oamenilor din partide apare prima dată în Contributors.
7 februarie 2026
07:50
Existența noastră nu este decât o scurtă licărirede lumină între două eternități de întuneric.V. Nabokov, Speak, Memory (trad. pers.) Ca idee, noi ne reprezentăm veșnicia drept cevape care nu poți s-o înțelegi, ceva uriaș, imens!Dar de ce trebuie să fie neapărat ceva imens?Ia închipuiți-vă că de fapt veșnicia nu este decâto chițimie oarecare, ceva ca […] Articolul „Creierele Boltzmann” și invincibila entropie apare prima dată în Contributors.
07:20
„Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare parte datorită prim-ministrului Orbán. Am fost mândru să-l SUSȚIN pe Viktor pentru realegere în 2022 și sunt onorat să o fac din nou.”[1] – Donald J. Trump Marți, 13 ianuarie ac., președintele Ungariei, Tamás Sulyok, […] Articolul Primăvara electorală a Ungariei apare prima dată în Contributors.
6 februarie 2026
10:20
Libertatea mentală în era inteligenței artificiale: de ce avem nevoie de drepturi ale spiritului uman # Contributors.ro
Ascensiunea inteligenței artificiale a marcat un punct de cotitură radical în modul în care umanitatea înțelege și protejează ceea ce numim „mintea”. De-a lungul secolelor, filosofia a distins mintea ca fiind cel mai intim loc al persoanei, sanctuarul libertății interioare. Dar în era IA, unde algoritmii pot modela, prezice și influența gândurile umane, însăși intimitatea […] Articolul Libertatea mentală în era inteligenței artificiale: de ce avem nevoie de drepturi ale spiritului uman apare prima dată în Contributors.
09:50
Introducere Desigur, există mai multe drumuri. Cel mai scurt este cel al principiilor. Nu voi da o listă completă de principii, pentru că lumea se schimbă, situațiile sunt diferite chiar în aceeași societate, la un timp dat și nu este cazul aici și acum să intrăm într-o analiză tehnică. Important este ca o astfel de […] Articolul Cum poți ajunge la o cultură publică a anti plagiatului, la doctorat? apare prima dată în Contributors.
07:30
Hamnet, cel mai recent film al regizoarei Chloé Zhao, deja multipremiat la felurite festivaluri internaționale și cu multiple nominalizări la Oscarurile de anul acesta este, înainte de orice, o foarte frumoasă poveste de dragoste. Aceea dintre un tânăr pe nume Will și o tânără pe nume Agnes care se căsătoresc, în pofida prejudecăților și a […] Articolul ARTĂ apare prima dată în Contributors.
5 februarie 2026
19:00
Scriu cele ce urmează în contextul în care sistemul educațional din România plutește în derivă. Și nu e vorba de eșecuri succesive (cu una-două excepții notabile din cele peste treizeci de ministeriate de după 1989) de a-l reforma, schimba, ci, mai ales, de absența dureroasă a unei gândiri care să permită dezvoltarea intelectuală a celor […] Articolul Gândirea și discursul care schimbă Școala apare prima dată în Contributors.
08:10
Domnul Ilie Bolojan, prim-ministrul în exercițiu al României la începutul anului 2026, continuă austeritatea în educație. Dacă restul populației suportă costurile statului printr-o nouă rafală de taxe și impozite, iar mediul privat mare, nu cel mic, este scutit de efortul general al consolidării unui stat ciuruit de datorii și arierate, adunate din alte împrumuturi anterioare […] Articolul Cum să mai tăiem din educație? apare prima dată în Contributors.
4 februarie 2026
18:10
Istoricul Armand Goșu explică de ce nu este posibilă o pace durabilă între Rusia și Ucraina. Interviu # Contributors.ro
Astăzi, 4 februarie, au reînceput negocierile de la Abu Dhabi, între reprezentanții Ucrainei, Federației Ruse și cei ai SUA. Deși presa occidentală vorbește de unele progrese, de garanții militare acordate Ucrainei, presa de la Moscova le transmite analiștilor vestici să aibă grijă ce fumează, că au halucinații, spune istoricul Armand Goșu, într-o reacție rapida pentru […] Articolul Istoricul Armand Goșu explică de ce nu este posibilă o pace durabilă între Rusia și Ucraina. Interviu apare prima dată în Contributors.
15:30
Este suficientă o programă școlară bună? Despre formarea judecății profesorului de fizică # Contributors.ro
Să pornim de la o realitate recentă: noua programă școlară pentru clasa a IX-a la disciplina Fizică face parte dintre cele care sunt apreciate – în general – pe bună dreptate. Este o veste bună într-un domeniu în care schimbările curriculare produc adesea contestări legitime. Deci, în principiu, avem ce să predăm. Dar acest lucru […] Articolul Este suficientă o programă școlară bună? Despre formarea judecății profesorului de fizică apare prima dată în Contributors.
10:50
12,5 milioane de locuitori și-au schimbat domiciliul în anii 1990-2024. De unde și unde au plecat # Contributors.ro
O schimbare de domiciliu este un eveniment cu multe implicații pentru individ, pentru familie (gospodărie), pentru numărul populației pe localități, județe, regiuni de dezvoltare. Articolul de mai jos este dedicat schimbărilor survenite în România în migrația internă a populației după anul 1989 în contextul noilor realități politice, economice și sociale. Acest fenomen demografic are două […] Articolul 12,5 milioane de locuitori și-au schimbat domiciliul în anii 1990-2024. De unde și unde au plecat apare prima dată în Contributors.
08:10
Marius Manole are acum 47 de ani. Este unul dintre cei mai cunoscuți actori români. Joacă mult și nu doar la Teatrul Național din București, acolo unde este angajat cu contract de muncă pe viață, lucru relativ rar pentru cei din generația lui, ci și în teatre sau producții independente. Nu prea cred să aibă […] Articolul Mărturisirile lui Marius Manole apare prima dată în Contributors.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.