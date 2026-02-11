Ultimul
Din câte se pare, Julian Barnes a scris romanul Plecare, plecări, apărut în limba română în anul 2026, la editura bucureșteană Nemira Fiction în traducerea lui Radu Paraschivescu, în vremea și imediat după pandemie (există, de altfel, în carte destule referințe la Covid și la întâmplările din acea vreme, este marcată chiar și datarea intervalului […] Articolul Ultimul apare prima dată în Contributors.
Din câte se pare, Julian Barnes a scris romanul Plecare, plecări, apărut în limba română în anul 2026, la editura bucureșteană Nemira Fiction în traducerea lui Radu Paraschivescu, în vremea și imediat după pandemie (există, de altfel, în carte destule referințe la Covid și la întâmplările din acea vreme, este marcată chiar și datarea intervalului […] Articolul Ultimul apare prima dată în Contributors.
În februarie 2026 Europa va fi intrat deja în cel de-al cincilea an al unuia dintre cele mai lungi şi sângeroase conflicte din istoria recentă a continentului: agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei este semnul tragic al dezordinii mondiale ce pare imposibil de stăvilit prin recursul la instrumentele dreptului şi diplomaţiei. 2026 ţine de această serie a […] Articolul 2026: un timp al incertitudinilor apare prima dată în Contributors.
Analiza genealogică a sistemului cultural românesc arată că actuala criză nu poate fi explicată exclusiv prin factori conjuncturali. Ea nu este rezultatul unei subfinanțări temporare, al unor decizii administrative nefericite sau al unor conflicte ideologice punctuale. Criza este, în esență, structurală. Ea derivă din tensiunea dintre o paradigmă instituțională moștenită și o realitate socială profund […] Articolul De la stat cultural la ecologie culturală apare prima dată în Contributors.
Înainte de a răspunde la întrebarea „ce este genomul”, mă gândesc că majoritatea cititorilor s-au familiarizat deja cu noțiuni primare de genetică, fie în școală, fie prin vizionarea de filme sau lecturarea diverselor articole din presă, și nu în ultimul rând prin ceea ce a însemnat pandemia SARS-CoV-2. În ultima vreme, am observat o utilizare […] Articolul Harta Genomică a României: de ce avem nevoie de un „genom de referință”? apare prima dată în Contributors.
70 de ani de la noaptea începutului despărțirii de stalinism. Raportul secret al lui N.S. Hrușciov din 24/25 februarie 1956 # Contributors.ro
”Manevra politică a conducerii sovietice- Raportul secret- este asemănătoare unei manevre disperate luate cu 160 de ani înainte: După căderea lui Robespierre, Convenția, complice a terorii generalizate, mai ales din Vendée, a organizat, cu sprijinul lui Fouché, procesul vestitului Carrier, organizatorul crimelor prin înec din Nantes; condamnarea și execuția acestui țap ispășitor au avut rolul […] Articolul 70 de ani de la noaptea începutului despărțirii de stalinism. Raportul secret al lui N.S. Hrușciov din 24/25 februarie 1956 apare prima dată în Contributors.
Mi s-a întâmplat să văd admirabilul spectacol cu Rinocerii lui Ionesco, montat pe scena Teatrului de Comedie de regizorul Vlad Massaci, la sfârșitul lunii ianuarie a anului 2026. Adică la aproape două luni de la momentul premierei oficiale și la ceva mai mult de când montarea a ieșit la public într-o suită de avanpremiere. În […] Articolul Refuzul de a fi suboameni apare prima dată în Contributors.
Banii din pachetul de relansare economică trebuie să meargă la construcția de fabrici, uzine și combinate. Mă tem însă că iar vor ajunge la prietenii și consultanții oamenilor din partide # Contributors.ro
Cea mai buna veste a începutului de an este, nu pachetul de relansare economică, ci declararea drept entitate strategică a combinatului siderurgic Liberty Galați. Este un pas uriaș pentru a sprijini siderurgia din România. Toți producătorii de mâncare, chimie, energie și apărare de la noi ar trebui declarați obiective strategice. Ne-am distrus în ultimii 10 […] Articolul Banii din pachetul de relansare economică trebuie să meargă la construcția de fabrici, uzine și combinate. Mă tem însă că iar vor ajunge la prietenii și consultanții oamenilor din partide apare prima dată în Contributors.
Existența noastră nu este decât o scurtă licărirede lumină între două eternități de întuneric.V. Nabokov, Speak, Memory (trad. pers.) Ca idee, noi ne reprezentăm veșnicia drept cevape care nu poți s-o înțelegi, ceva uriaș, imens!Dar de ce trebuie să fie neapărat ceva imens?Ia închipuiți-vă că de fapt veșnicia nu este decâto chițimie oarecare, ceva ca […] Articolul „Creierele Boltzmann” și invincibila entropie apare prima dată în Contributors.
„Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare parte datorită prim-ministrului Orbán. Am fost mândru să-l SUSȚIN pe Viktor pentru realegere în 2022 și sunt onorat să o fac din nou.”[1] – Donald J. Trump Marți, 13 ianuarie ac., președintele Ungariei, Tamás Sulyok, […] Articolul Primăvara electorală a Ungariei apare prima dată în Contributors.
Libertatea mentală în era inteligenței artificiale: de ce avem nevoie de drepturi ale spiritului uman # Contributors.ro
Ascensiunea inteligenței artificiale a marcat un punct de cotitură radical în modul în care umanitatea înțelege și protejează ceea ce numim „mintea”. De-a lungul secolelor, filosofia a distins mintea ca fiind cel mai intim loc al persoanei, sanctuarul libertății interioare. Dar în era IA, unde algoritmii pot modela, prezice și influența gândurile umane, însăși intimitatea […] Articolul Libertatea mentală în era inteligenței artificiale: de ce avem nevoie de drepturi ale spiritului uman apare prima dată în Contributors.
Introducere Desigur, există mai multe drumuri. Cel mai scurt este cel al principiilor. Nu voi da o listă completă de principii, pentru că lumea se schimbă, situațiile sunt diferite chiar în aceeași societate, la un timp dat și nu este cazul aici și acum să intrăm într-o analiză tehnică. Important este ca o astfel de […] Articolul Cum poți ajunge la o cultură publică a anti plagiatului, la doctorat? apare prima dată în Contributors.
Hamnet, cel mai recent film al regizoarei Chloé Zhao, deja multipremiat la felurite festivaluri internaționale și cu multiple nominalizări la Oscarurile de anul acesta este, înainte de orice, o foarte frumoasă poveste de dragoste. Aceea dintre un tânăr pe nume Will și o tânără pe nume Agnes care se căsătoresc, în pofida prejudecăților și a […] Articolul ARTĂ apare prima dată în Contributors.
Scriu cele ce urmează în contextul în care sistemul educațional din România plutește în derivă. Și nu e vorba de eșecuri succesive (cu una-două excepții notabile din cele peste treizeci de ministeriate de după 1989) de a-l reforma, schimba, ci, mai ales, de absența dureroasă a unei gândiri care să permită dezvoltarea intelectuală a celor […] Articolul Gândirea și discursul care schimbă Școala apare prima dată în Contributors.
Domnul Ilie Bolojan, prim-ministrul în exercițiu al României la începutul anului 2026, continuă austeritatea în educație. Dacă restul populației suportă costurile statului printr-o nouă rafală de taxe și impozite, iar mediul privat mare, nu cel mic, este scutit de efortul general al consolidării unui stat ciuruit de datorii și arierate, adunate din alte împrumuturi anterioare […] Articolul Cum să mai tăiem din educație? apare prima dată în Contributors.
Istoricul Armand Goșu explică de ce nu este posibilă o pace durabilă între Rusia și Ucraina. Interviu # Contributors.ro
Astăzi, 4 februarie, au reînceput negocierile de la Abu Dhabi, între reprezentanții Ucrainei, Federației Ruse și cei ai SUA. Deși presa occidentală vorbește de unele progrese, de garanții militare acordate Ucrainei, presa de la Moscova le transmite analiștilor vestici să aibă grijă ce fumează, că au halucinații, spune istoricul Armand Goșu, într-o reacție rapida pentru […] Articolul Istoricul Armand Goșu explică de ce nu este posibilă o pace durabilă între Rusia și Ucraina. Interviu apare prima dată în Contributors.
Este suficientă o programă școlară bună? Despre formarea judecății profesorului de fizică # Contributors.ro
Să pornim de la o realitate recentă: noua programă școlară pentru clasa a IX-a la disciplina Fizică face parte dintre cele care sunt apreciate – în general – pe bună dreptate. Este o veste bună într-un domeniu în care schimbările curriculare produc adesea contestări legitime. Deci, în principiu, avem ce să predăm. Dar acest lucru […] Articolul Este suficientă o programă școlară bună? Despre formarea judecății profesorului de fizică apare prima dată în Contributors.
12,5 milioane de locuitori și-au schimbat domiciliul în anii 1990-2024. De unde și unde au plecat # Contributors.ro
O schimbare de domiciliu este un eveniment cu multe implicații pentru individ, pentru familie (gospodărie), pentru numărul populației pe localități, județe, regiuni de dezvoltare. Articolul de mai jos este dedicat schimbărilor survenite în România în migrația internă a populației după anul 1989 în contextul noilor realități politice, economice și sociale. Acest fenomen demografic are două […] Articolul 12,5 milioane de locuitori și-au schimbat domiciliul în anii 1990-2024. De unde și unde au plecat apare prima dată în Contributors.
Marius Manole are acum 47 de ani. Este unul dintre cei mai cunoscuți actori români. Joacă mult și nu doar la Teatrul Național din București, acolo unde este angajat cu contract de muncă pe viață, lucru relativ rar pentru cei din generația lui, ci și în teatre sau producții independente. Nu prea cred să aibă […] Articolul Mărturisirile lui Marius Manole apare prima dată în Contributors.
Note despre Venezuela, Trump și dilema (sau iluzia…) privitorului: schimbare sau spectacol? # Contributors.ro
Începutul anului 2026 găsește Venezuela undeva între captură și captivitate. A fost capturat un dictator, dar Venezuela rămâne (cel puțin pentru moment) captivă regimului și unui alt stat ce pretinde să o conducă (administreze) de la distanță. Articolul Note despre Venezuela, Trump și dilema (sau iluzia…) privitorului: schimbare sau spectacol? apare prima dată în Contributors.
Întrebarea momentului este dacă și când SUA vor ataca Iranul și ce consecințe vor exista. Dificil de dat un răspuns, în condițiile în care forțele armate ale SUA iau poziții în jurul Iranului. Intenția SUA este de a slăbi regimul ayatollahului de la Teheran. Este foarte posibil ca, în eventualitatea unei intervenții SUA, regimul să […] Articolul Va interveni SUA în Iran? apare prima dată în Contributors.
Sistemul medical românesc pare din nou atras de o soluție administrativă cu aer de rigoare dar potențial problematică plecând de la presupunerea că acesta va fi constrâns să se „disciplineze” dacă fixăm un prag numeric sever. În proiectul de criterii pentru încadrarea spitalelor în categoria celor de importanță strategică apar două prevederi care, la prima […] Articolul Reinternarea – o țintă administrativă cu potențial clinic periculos apare prima dată în Contributors.
Începând din 2014, spațiul mediatic și rețelele de socializare în limba română au fost invadate de știri care anunțau un colaps iminent și sistemic al României, comentarii critice fără suport real la adresa Occidentului, articole care propun revenirea societății românești un conservatorism controversat cu accente religioase și impregnat de discurs naționalist tributar extremei drepte din […] Articolul Rusia și „măsurile active” fals ortodoxe împotriva Occidentului și a României apare prima dată în Contributors.
O introducere prin întrebări și răspunsuri sintetice La întrebarea din titlu se poate răspunde diferit, funcție de perspectiva adoptată și datele disponibile. În cazul de față am pornit de la o întrebare de sondaj, la nivelul Uniunii Europene (EU), care solicită subiecților o aprecierea în legătură cu răspândirea corupției în propria țară. Și despre […] Articolul Cât de răspândită este corupția în 19 țări europene? apare prima dată în Contributors.
Într-una dintre cele mai frumoase și mai citate cărți ale sale, marele, regretatul teatrolog de origine română George Banu compară soarta teatrului în zilele noastre cu aceea a livezii de vișini din celebra piesă a lui Cehov. Nu, teatrul nu moare, însă pe măsură ce timpul trece, rolul lui este acela de a se adresa […] Articolul Un Firs din zilele noastre apare prima dată în Contributors.
În România (şi nu numai), ideea de „artist” a fost mereu un amestec de talent, rețele, noroc și instituții care îți ștampilează existența; identitatea artistului se contura prin radio, televiziuni, case de discuri, festivaluri şi „oamenii din industrie”. Așa că atunci când pe scena publică apare Lolita Cercel, un proiect muzical „cu față” și „voce”, […] Articolul Lolita Cercel și apocalipsa „autenticității” apare prima dată în Contributors.
Dezbaterea publică a programelor școlare ne-a oferit ocazia să exersăm încă o dată și cu patos democrația deliberativă pe rețelele sociale. Intelectuali de marcă sau de duzină, îngrijorați de lipsa de viziune reciprocă, au construit multiple argumente pro sau contra studierii unor discipline în mod tematic sau cronologic. Presupun că ne-a surprins pe toți diferența […] Articolul Doamna de Cum gândim? apare prima dată în Contributors.
Lumea trăiește într-o policriză care pulsează ca un motor supraîncălzit: războaie care se extind, lanțuri de aprovizionare care se rup la primul șoc, prețuri la facturi care împing spre sărăcie energetică, pandemii care nu se lasă uitate. Totul pare fragil, reversibil, aproape provizoriu. Dar istoria are un mod brutal de a ne reaminti că există […] Articolul Ce se întâmplă când planeta decide să ne reamintească cine conduce, de fapt? apare prima dată în Contributors.
O ficțiune administrativă: profesori de Istorie vs. profesori de „Istoria evreilor. Holocaustul” și „Istoria comunismului din România” # Contributors.ro
Ficțiunea administrativă poate deveni realitate atunci când interpretarea legii este forțată până la absurd, când deciziile se iau doar din pix, fără o privire de ansamblu asupra consecințelor pe care le pot produce solicitări lipsite de sens. Efectele se reverberează direct în școli: relația profesor–elev este afectată de pierderea continuității, normele didactice se stabilesc artificial, […] Articolul O ficțiune administrativă: profesori de Istorie vs. profesori de „Istoria evreilor. Holocaustul” și „Istoria comunismului din România” apare prima dată în Contributors.
Uniunea Europeană și-a vândut „Marele Salt Verde” ca pe un basm tehnologic și moral: locuri de muncă „verzi”, energie solară și eoliană ieftină și abundentă, emisii de CO2 în cădere liberă și prosperitate pentru toți. După două decenii, bilanțul arată însă altceva: o notă de plată uriașă pentru gospodării și industrie, competitivitate erodată și un […] Articolul Green Deal – glonțul tras de Europa în propriul picior apare prima dată în Contributors.
Povestea pe care ne-o spune în ceva mai puțin de 2 ore filmul Mercy s-a petrecut, sau, mă rog, se va petrece câțiva zeci de ani mai încolo de zilele noastre. Atunci când azi mult discutata, apreciata, demonizată inteligență artificială (AI) va fi omniprezentă și ne va cunoaște și controla întreaga existență. Chris Raven (mulțumitor […] Articolul Justiție și inteligență artificială apare prima dată în Contributors.
Discursul public din România este marcat de discuții aprinse cu privire la măsurile fiscal-bugetare, luate sau preconizate de guvern pentru stabilizarea situației financiare a țării pe termen lung. Deși datele arată un rezultat ușor mai bun decât s-a estimat în noiembrie anul trecut, aceste măsuri sunt prezentate de opoziție și de o parte a mass-media […] Articolul Probleme economice ale României în 2026 apare prima dată în Contributors.
O recenzie a cărții Russia and Modern Fascism: New Perspectives on the Kremlin’s War Against Ukraine. Editată de Ian Garner și Taras Kuzio. Cu o prefață de David Satter (=Soviet and Post-Soviet Politics and Society, Vol. 292). Stuttgart: ibidem-Verlag, 2025. Distribuită și de Columbia University Press. ISBN: 9783838220154. 350 pagini. Eticheta „fascism” a devenit un […] Articolul Cât de fascist este regimul lui Putin? apare prima dată în Contributors.
Trăim vremuri tulburi. Indiferent în ce bulă socială ne-am afla, ce credințe și convingeri am avea, există un element comun care apare constant: frica. Chiar și în bulele extremiste, unde la suprafață domină furia și ura, în spate se află tot frica: de schimbare, de pierdere, de necunoscut, de viitor. Această frică este alimentată de […] Articolul Întoarcerea la rațiune apare prima dată în Contributors.
În acest an, 24 ianuarie a adus la Iași o schimbare: manifestările oficiale pentru celebrarea Unirii Principatelor Române au început abia la 15:00, oră la care, tradițional, totul se încheia. Această decizie a fost determinată de alegerea președintelui Nicușor Dan de a fi prezent în prima parte a zilei la Focșani. Locul scenei pentru oficiali […] Articolul Bătălia pentru 24 ianuarie apare prima dată în Contributors.
Câteva aspecte despre contextul internațional actual și Forumul Economic de la Davos # Contributors.ro
Dacă ne uităm la contextul global actual și la unele poziții exprimate la Davos[i] anul acesta, cred că este important să fie înțelese mai bine 3 aspecte principale. În primul rând, numeroase evoluții pe plan internațional în ultimul timp, precum și multe poziții exprimate la Forumul Economic de la Davos, reflectă faptul că SUA este […] Articolul Câteva aspecte despre contextul internațional actual și Forumul Economic de la Davos apare prima dată în Contributors.
Portofelul digital european este definitoriu pentru următorul deceniu dar România pare a-l trata nu ca o oportunitate ci doar o obligație. La finalul acestui an portofelul digital european EUID Wallet trebuie să fie disponibil cetățenilor români. La finalul anului viitor companiile din domenii reglementate (serviciile bancare și financiare, telecom, șamd.) au obligația să accepte portofelul […] Articolul Ce facem cu portofelul digital european apare prima dată în Contributors.
După alte câteva lucrări cum nu se poate mai interesante, centrate asupra unor aspecte din istoria României secolului al XX lea, ca, de pildă, relația dintre Ceaușescu și Securitate, dictatura antonesciană și raporturile ei cu Hitler, sau fascinantul ca și născătorul de controverse interbelic românesc, profesorul britanic Dennis Deletant publică în colecția de specialitate a […] Articolul Și necesară, și reușită apare prima dată în Contributors.
Într-un articol din decembrie 2025 arătam că progresul economiei românești a fost impresionant (în 2024 am ajuns la 77,9% din PIB mediu pe locuitor al țărilor din UE, la paritatea puterii de cumpărare, față de doar 34,6% în 2006, înainte de intrarea în UE), dar că riscăm să intrăm în capcana venitului mijlociu – dacă […] Articolul Schimbare de paradigmă: adio, împrumuționism! apare prima dată în Contributors.
Investiție în sens, nu vânătoare de boți: biografia națională în contextul războiului hibrid # Contributors.ro
Introducere Sezonul electoral 2024-2025, marcat de o puternică interferență hibridă a Federației Ruse, a expus vulnerabilitățile României față de acest tip de conflict. Însă, pe plan extern, România a devenit și mai vulnerabilă în 2025, în contextul turbulențelor din relația transatlantică amplificate de doctrina administrației Trump, care pare să își fi făcut o țintă din […] Articolul Investiție în sens, nu vânătoare de boți: biografia națională în contextul războiului hibrid apare prima dată în Contributors.
„În practică, să trebuiască să convingi două treimi dintre membrii BoP[1] să se opună direct lui Trump în diverse chestiuni înseamnă o ștachetă de blocare mult prea ridicată. Acei membri care vor ieși din rând riscă umilința diplomatică de a fi concediați de Trump ca și cum ar fi concurenți la emisiunea «Ucenicul». Acesta a […] Articolul Dați-mi un „board of peace” și vom stăpâni lumea! apare prima dată în Contributors.
Cum să schimbăm motorul mașinii în mers? Despre trecutul și prezentul școlii nostre # Contributors.ro
Una din modalitățile cele mai simple de a destabiliza și, finalmente, de a distruge pe cineva constă, mai întâi, în a-i cere să facă – în același timp – mai multe lucruri diferite, care se pot multiplica nesfârșit. Iar apoi, al doilea pas constă în a te declara nemulțumit de orice face. Exact acesta […] Articolul Cum să schimbăm motorul mașinii în mers? Despre trecutul și prezentul școlii nostre apare prima dată în Contributors.
Economia cu cea mai rapidă expansiune din Uniunea Europeană în ultimele două decenii riscă să stagneze dacă nu își va crește substanțial investițiile în cercetare și educație, aflate în prezent la un nivel extrem de scăzut. Ȋn ultimul deceniu, datorită creșterii economice robuste, România și-a câștigat pe bună dreptate porecla de „tigru economic.” Puțini sunt […] Articolul Tigrul economic românesc rămâne fără combustibil apare prima dată în Contributors.
Instinctul punitiv al statului. Despre legislația de scandal și inutilitatea ei previzibilă # Contributors.ro
De fiecare dată când o faptă penală deosebit de gravă captează atenția publicului, statul român reacționează reflex, aproape pavlovian: înăsprește pedepsele, elimină individualizarea pedepselor, reduce vârsta răspunderii penale etc.. Nu este o reacție rațională, ci una emoțională. Un instinct primar, de apărare simbolică, prin care statul își afirmă autoritatea nu atât în fața infractorului, cât […] Articolul Instinctul punitiv al statului. Despre legislația de scandal și inutilitatea ei previzibilă apare prima dată în Contributors.
Oana Țoiu, trebuie să reconstruim cultura industrială și patriotismul economic dacă vrem să reparăm deficitul de balanță comercială al României # Contributors.ro
În ultimul an politicieni, profesori, economiști, analiști, consultanți, lobbiști, gazetari și o grămadă de chibiți, toți spun că importăm mult și exportăm puțin, pentru că nu mai avem fabrici, uzine și combinate. Este bine că subiectul este în centrul atenției, dar este cam tardiv. Ultima apariție, Ministrul de Externe Oana Țoiu, a spus la Davos: […] Articolul Oana Țoiu, trebuie să reconstruim cultura industrială și patriotismul economic dacă vrem să reparăm deficitul de balanță comercială al României apare prima dată în Contributors.
1.Jocuri de iubire și putere Voi urma exemplul Sânzianei Stoican, semnatara adaptării și regiei spectacolului cu piesa Leonce și Lena de la Teatrul Bacovia din Bacău, și voi începe și eu cu o scurtă notă bio-bibliografică referitoare la Georg Büchner. Dramaturg mort tânăr, la doar 24 de ani, Büchner a fost autorul a numai trei […] Articolul Clasicii pe scenă (II) apare prima dată în Contributors.
Interviu cu Bogdan-George Rădulescu (ISPRI) EK: Domnule Rădulescu, în curând se împlinesc patru ani de la începutul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. Există tot felul de explicații pentru acest război. De exemplu, se susține că de fapt nu este un război între Rusia și Ucraina, ci un război proxy între Rusia și Occident (EU sau […] Articolul Un război ideologic? Motivele expansionismului rusesc apare prima dată în Contributors.
„It ain’t what you know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.”[1] – Mark Twain Am văzut și revăzut filmul „The Big Short” (2015) – „Brokerii apocalipsei” (titlul cu care a rulat la noi). Un film excelent în opinia mea, ce are la bază un scenariu smart, […] Articolul Amintiri despre viitor: Davos, se pregătește Munchen apare prima dată în Contributors.
Nimic nu este mai devastator pentru o naţiune decât festivismul kitsch ce se revarsă asupra sa, sufocându-i demnitatea şi spiritul critic. În clipa în care demagogia domneşte nimic nu se mai poate ridica pe acest teren al rătăcirii colective. Patriotismul, ca sentiment al comunităţii şi al solidarităţii cu cei de dinaintea noastră, devine imposibil de […] Articolul 24 ianuarie: despre patrie şi destin apare prima dată în Contributors.
„Niciun inch prietenului sau dușmanului” spunea istoricul și scriitorul rus Nikolai Karamzin (1766-1826)[1] și „Unde a fost ridicat steagul rusesc, nu ar mai trebui coborât niciodată”, continua țarul Nicolae I (1796-1855).[2] Acestea sunt doar două dintre maximele geopolitice de anvergură ale perioadei țariste de după Petru I cel Mare. Acestuia i-a fost atribuit celebrul testament, […] Articolul Noi vrem pământ! Revanșe, ambiții și influențe globale apare prima dată în Contributors.
1.Cadru terminologic; 2.România comunistă – psihiatria ca represiune; 3. Post-2000 – psihiatria ca depozit instituțional al vulnerabilității. O speță CEDO; 4. Cooperarea judiciară în materie penală – psihiatria selectivă. O speță CJUE; 5. Spețe derivate în care s-a invocat argumentul psihiatric; 6.Concluzii Abstract: Psihiatria ocupă o poziție particulară la intersecția dintre politică, medicină și drept: […] Articolul Psihiatrie și drept. Avataruri ale biopoliticii apare prima dată în Contributors.
