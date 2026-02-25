Cât costă să cumperi un an de vechime pentru pensie în 2026: Cum ar putea crește contribuția lunară dacă salariul minim se majorează

04:20

Preşedintele american Donald Trump susține acum discursul în faţa sesiunii comune a Congresului, prima sa cuvântare importantă în faţa legislatorilor de la revenirea la Casa Albă. Evenimentul are loc într-un moment tensionat pentru președinția sa, în care nivelul de aprobare al președintelui SUA este în scădere, neliniștea crește cu privire la Iran, americanii au de luptat cu costul vieții, iar alegerile intermediare din noiembrie se apropie. Presa americană a precizat săptămâna aceasta că nu se poate vorbi despre tradiţionalul discurs despre Starea Uniunii, pe care preşedinţii îl ţin anual în faţa Congresului, ci Trump va ține unul de prezentare a priorităţilor şi de evidenţiere a activităţii desfăşurate până acum. „Voi avea un discurs lung”, a scris liderul de la Casa Albă, luni, pe reţelele sociale. „Avem multe de discutat”, a promis el.