Curtea de Apel Alba Iulia judecă contestația la prelungirea arestului preventiv în cazul sibiencei acuzate că și-a ucis mama
StirileProtv.ro, 25 februarie 2026 07:20
Judecătorii de la Curtea de Apel Alba Iulia sunt aşteptaţi să se pronunţe miercuri asupra contestaţiei la prelungirea măsurii arestării preventive depuse de Amiana Păştină, femeia acuzată că şi-a ucis mama pentru a-i moşteni averea.
• • •
Acum 5 minute
07:30
Doi șoferi au murit și o adolescentă a fost rănită într-un accident pe un drum național din Sibiu. Cum s-a produs tragedia # StirileProtv.ro
Doi șoferi au murit și o adolescentă a fost grav rănită marți în urma unui accident petrecut pe un drum național din județul Sibiu.
07:30
Cinci procurori, evaluați miercuri pentru șefia DIICOT. Printre ei, actualul procuror-șef Alina Albu și un procuror militar # StirileProtv.ro
Cinci candidați concurează miercuri pentru funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în fața comisiei de la Ministerul Justiției.
Acum 15 minute
07:20
07:20
Donald Trump, discurs record de două ore în Congresul SUA. Mesaj „prudent” înaintea alegerilor intermediare # StirileProtv.ro
Preşedintele Donald Trump a ţinut un discurs-record despre Starea Uniunii, în care şi-a lăudat realizările, a făcut unele afirmaţii false şi şi-a atacat repetat adversarii democraţi, dar nu a mai făcut afirmaţii care să şocheze ca în alți ani.
Acum 8 ore
00:00
Liga Campionilor: Eliminare amară pentru Cristi Chivu. Inter – Bodo/Glimt 1-2, iar italienii ratează calificarea în optimi # StirileProtv.ro
Inter-ul lui Cristi Chivu a suferit o eliminare rușinoasă din Liga Campionilor, după ce a fost înfrânt și acasă de norvegienii de la Bodo/Glimt. Revelația nordică au învins echipa italiană cu 2-1, după ceo învinseseră și în tur, cu 3-1.
Acum 12 ore
22:50
O tânără este acuzată că a ucis doi bărbați după ce a căutat pe ChatGPT informații despre doze letale, în Coreea de Sud # StirileProtv.ro
O tânără de 21 de ani din Coreea de Sud a fost pusă sub acuzare pentru uciderea a doi bărbați, după ce anchetatorii au descoperit că a căutat în mod repetat pe ChatGPT informații despre efectele combinării medicamentelor cu alcoolul.
22:30
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seară, că reducerea cheltuielilor din universități va fi aplicată din toamna acestui an și a precizat că sporul acordat pentru titlul de doctor nu este o practică întâlnită în vestul Europei.
22:30
Pachet de relansare economică a României. Statul vrea să treacă de la creștere economică pe consum la una bazată pe producție # StirileProtv.ro
Pachetul de relansare economică nu este un pachet care să vizeze doar anul 2026, ca scheme de finanţare vizează economia României până în 2032 şi avem 5 miliarde de euro pentru toate schemele, a anunţat marţi seara ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
22:30
Ilie Bolojan: Trebuie să creştem vârsta de pensionare. Nu mai e cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie # StirileProtv.ro
Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că principala problemă cu care se confruntă România este că noile generaţii sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie, iar în câţiva ani nu va mai avea cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie.
22:20
Un mecanic de locomotivă din Australia a fost concediat după ce a făcut un gest surprinzător în timpul serviciului # StirileProtv.ro
Un mecanic de locomotivă cu vechime din Australia, concediat după ce ar fi făcut salutul nazist în timpul serviciului, a pierdut definitiv lupta în instanță pentru a-și recupera postul.
22:10
Val de căldură în februarie: aproape 30°C în sud-vestul Franţei, recorduri istorice doborâte # StirileProtv.ro
Temperaturi de peste 25 de grade Celsius şi aproape de 30 de grade Celsius s-au înregistrat marţi în sud-vestul Franţei, prilej cu care au fost doborâte mai multe recorduri de căldură pentru luna februarie, vremea blândă ''fiind demnă de o lună mai''.
22:00
Șoferii români pot avea permisele suspendate dacă nu își plătesc amenzile. Care sunt prevederile adoptate de Guvern # StirileProtv.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți seară că în pachetul de reforme a fost inclusă și prevederea de suspendare a permisului de conducere pentru neplata amenzilor.
21:50
Un câine, singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din Peru, soldată cu 15 morți. A fost găsit lângă trupul stăpânului # StirileProtv.ro
Un căţel este singurul supravieţuitor al prăbuşirii unui elicopter militar care a ucis duminică toate cele 15 persoane aflate la bord, inclusiv şapte minori, în statul sud-american Peru, au anunţat marţi forţele aeriene peruviene, potrivit AFP.
21:50
Chinezii prezintă mândri caruselul cu cai adevărați: ”Îți aduc noroc instantaneu”. Cât costă 5 minute de chin # StirileProtv.ro
O importantă provincie turistică din China se laudă cu o distracție ciudată: caruselul cu cai adevărați. Organizatorii taxează o repriză de 5 minute de chinuire a animalelor cu echivalentul a circa 19 lei.
21:30
Rogobete: Spitalele publice şi serviciile de ambulanţă sunt exceptate de la tăierea de 10% a cheltuielilor de personal # StirileProtv.ro
Spitalele publice şi serviciile de ambulanţă sunt exceptate de la tăierea de 10% a cheltuielilor de personal, a anunţat marţi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, după aprobarea în Guvern a OUG privind reforma administraţiei.
21:10
Horoscop 25 februarie 2026, cu Neti Sandu. O zi în care trebuie să avem grijă de sănătate # StirileProtv.ro
Horoscop 25 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. Sunteți prinși cu tot felul de treburi acaparatoare și o să încercați să faceți ceva și pentru sufletul vostru.
21:00
O rezervație naturală din Europa ascunde peisaje spectaculoase. Vizitatorii o descriu drept „magie pură”. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
O rezervație naturală din Bridlington, Marea Britanie, te conduce prin păduri luxuriante până la plaja sa spectaculoasă, înconjurată de stânci albe și un golf retras, un loc ideal pentru drumeții și priveliști uimitoare.
20:50
Trump cere publicarea fișierelor despre OZN-uri, dar experții temperează așteptările # StirileProtv.ro
Întrebările legate de ceea ce ar putea ști guvernul federal al SUA despre viața extraterestră din cosmos — sau poate chiar de pe Pământ — au alimentat imaginația, teoriile conspirației, literatura SF și filmele de succes, scrie CBS News.
20:20
Rusia își plânge de milă și spune că a fost obligată să invadeze Ucraina. Kremlinul face referire directă și la Moldova # StirileProtv.ro
Rusia susține după 4 ani de război că a fost obligată să invadeze Ucraina, într-o agresiune pe care și acum o numește tot ”operațiune militară specială”. Moscova se plânge apoi de rusofobia Europei și arată cu degetul explicit către Republica Moldova.
20:20
Studiu: Strategia timpurie de schimbare a tratamentului oncologic poate crește șansele de vindecare # StirileProtv.ro
Strategia de schimbare timpurie a tratamentului oncologic ar putea influenţa şansele de vindecare.
20:10
Zeci de polițiști protestează față de creșterea vârstei de pensionare, în Piața Victoriei. Au cerut demisia premierului # StirileProtv.ro
Zeci de poliţişti protestează, marţi, în Piaţa Victoriei din Capitală, faţă de proiectul prin care Guvernul vrea să mărească vârsta de pensionare a personalului din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne.
20:10
Consiliul Naţional al Dizabilităţii acuză Guvernul: „Tăiaţi drepturi garantate şi le înlocuiţi cu ajutoare temporare” # StirileProtv.ro
Preşedinta Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România, Daniela Tontsch, acuză Guvernul că a adoptat din nou măsuri fără consultarea persoanelor cu dizabilităţi.
20:00
Zelenski dezvăluie pentru prima dată buncărele secrete din Kiev unde a coordonat contraofensiva Ucrainei. VIDEO # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a publicat marți, pentru prima dată de la începutul războiului, un video dintr-un vast complex de buncăre sub Kiev, de unde a fost coordonată contraofensiva ucraineană.
19:50
SVR, divizia de basme a Rusiei. Un nou delir marca Putin: Anglia și Franța vor să-i ofere Ucrainei arme nucleare # StirileProtv.ro
Rusia acuză Anglia și Franța că vor să-i ofere Ucrainei arme nucleare, într-o nouă ieșire delirantă a SVR, serviciul secret rus transformat într-o veritabilă divizie de basme. SVR inventează frecvent narațiuni absurde, multe cu trimitere și la România.
19:40
10.000 de militari au fost desfășurați pe străzi, în Mexic, după uciderea liderului de cartel. Turiști blocați în stațiuni # StirileProtv.ro
Autorităţile din Mexic au desfășurat aproape 10 mii de militari pe străzi pentru a restaura liniștea şi a asigura securitatea populaţiei într-o țara cuprinsă de violențe.
19:40
Cum vor suna noile alarme Ro-Alert. Situația de pericol extrem în care alertele vor fi fără niciun fel de sunet # StirileProtv.ro
Din luna mai vom primi mai puține mesaje Ro-Alert cu alarmă stridentă. Sistemul este în curs de perfecționare, astfel încât vor fi introduse și alte tipuri de alerte, dar cu sunet mai scurt si mai discret.
19:40
România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip de carne inedită. E peste tot în jurul nostru # StirileProtv.ro
În timp ce preferam porcul, România se numără printre principalii exportatori, de carne de melc, din Europa. Potrivit datelor INS, producția a ajuns anul trecut, la aproape 3 mii de tone, iar mare parte, a mers la export, în special în Franța.
19:40
Nord-estul SUA, paralizat de furtuna de zăpadă: strat de peste 90 cm și stare de urgență la New York # StirileProtv.ro
Viscolul care a bulversat milioane de americani din nord-estul Statelor Unite se îndreaptă acum,spre Canada după ce a lăsat în urmă numeroase probleme.
19:30
Proiect de lege: Gospodarii din mediul rural pot câștiga bani primind turiști în curte. Ce condiții trebuie să îndeplinească # StirileProtv.ro
Gospodarii din mediul rural și-ar putea suplimenta veniturile dacă acceptă să primească în curte musafiri cărora să le arate cum este viața la țară.
19:20
Proiect de lege: Pedepse mai mari cu 50% pentru agresorii cadrelor medicale, în urma violențelor frecvente din spitale # StirileProtv.ro
Imagini revoltătoare surprinse de camerele de supraveghere într-un spital din România arată cum un medic este lovit de rudele unei paciente, chiar în timpul unei intervenții de urgență.
19:20
Sancțiuni mai dure în școli. Elevii riscă până la 4 puncte la purtare pentru abateri noi și încălcări neașteptate # StirileProtv.ro
În mijlocul anului școlar, tot mai mulți directori, susținuți de comisiile de disciplină, adaugă la regulamentul intern niște sancțiuni pentru noi abateri ale elevilor, cu care se confruntă pentru prima oară.
19:20
Majoritatea cuplurilor din România țin banii la comun. Ce risc își asumă partenerii: „Este foarte important să avem dovezi” # StirileProtv.ro
Astăzi sărbătorim Dragobetele, iar mulți români își declară iubirea. Doar că nu de puține ori, dragostea trece și prin portofel. Conform unui studiu recent, un tânăr din 3 mărturisește că problemele financiare i-au afectat relația.
19:10
Sindicaliştii din Guvern cer blocarea OUG privind reforma administraţiei: „Proiect vulnerabil constituţional” # StirileProtv.ro
Sindicatul Angajaţilor din Aparatul de Lucru al Guvernului îi solicită premierului Ilie Bolojan să nu adopte în forma actuală proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reforma administraţiei publice şi să retrimită proiectul la analiză tehnico-juridică.
19:10
Scandal la şedinţa CGMB. Băluţă îi acuză pe angajaţii Primăriei că au constituit un „grup infracţional” condus de Ciucu # StirileProtv.ro
A fost multă gălăgie marți la Primăria Capitalei, după ce un proiect controversat, pe tema facturilor la apă caldă și căldură, nu a fost dezbătut în Consiliul General.
19:00
Vladimir Putin, mesaj pentru Ucraina și susținătorii ei: „Vor merge până la un punct extrem şi apoi vor regreta” # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a apreciat marţi că adversarii Rusiei probabil înţeleg care vor fi implicaţiile unui atac nuclear asupra acesteia sau a trupelor sale.
18:50
Cargo 200, secretul cel mai prost păstrat al lui Putin în Ucraina. Kremlinul continuă să ascundă adevărul de populația rusă # StirileProtv.ro
Armata rusă a pierdut peste 300.000 de oameni în cei patru ani de război din Ucraina, potrivit unor surse independente.
Acum 24 ore
18:30
Administraţia Prezidenţială explică de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după decizia CCR # StirileProtv.ro
Administraţia Prezidenţială explică, marţi, de ce Nicuşor Dan nu a promulgat legea privind pensiile magistraţilor, după ce judecătorii CCR au declarat constituţională legea.
18:20
PSD îl vrea pe Victor Ponta în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre # StirileProtv.ro
PSD îl vrea pe Victor Ponta în Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre.
18:10
Pescăruș lovit de mingea degajată de portar, resuscitat pe teren de căpitanul echipei. ”Mai important decât campionatul” # StirileProtv.ro
Intervenţia rapidă a unui fotbalist a readus la viaţă un pescăruş după ce pasărea a fost lovită de minge în timpul unui meci din Turcia, a relatat agenţia Anadolu.
18:00
Bulgaria se ține tare: ”Rusia este țară agresoare”. Președinta compară războiul din Ucraina cu Al Doilea Război Mondial # StirileProtv.ro
Bulgaria își menține poziția fermă împotriva războiului moscovit din Ucraina și susține, și prin președinta sa interimară, Iliana Yotova, că Rusia este o țară agresoare. Yotova compară chiar războiul din Ucraina cu Al Doilea Război Mondial.
17:50
Oana Ţoiu: O pace dictată prin forţă nu este pace. Vom continua să susţinem Ucraina # StirileProtv.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, transmite că România a ales în 2022 să fie de partea corectă a istoriei, susţinând Ucraina, dar şi că va continua pe acest drum.
17:50
Parlamentul votează noul Avocat al Poporului în 10 martie. Mandatul lui Renate Weber a expirat în 2024 # StirileProtv.ro
Plenul comun al Camerei Deputaţilor şi Senatului se reuneşte pe 10 martie pentru a vota un nou Avocat al Poporului. Tot atunci vor fi aleși membri în conducerea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi un consilier la Curtea de Conturi.
17:50
Raport: Femeile care au fugit din Ucraina se confruntă cu un nivel ridicat de violență fizică, sexuală și psihologică în UE # StirileProtv.ro
Refugiatele ucrainene se confruntă cu niveluri ridicate de violență fizică, sexuală și psihologică în statele UE în care s-au stabilit, potrivit unui raport publicat marți de Agenția UE pentru Drepturi Fundamentale.
17:40
Un preot din Dolj şi-a construit ilegal o păstrăvărie şi chiar un baraj pe un pârâu # StirileProtv.ro
Un preot din judeţul Dolj a fost amendat de Garda de Mediu după ce şi-a construit ilegal o păstrăvărie şi chiar un baraj pe un pârâu.
17:40
Au apărut imaginile cu momentul în care medicul din Maramureș a fost lovit cu pumnul de un individ, la Urgențe. VIDEO # StirileProtv.ro
A fost arestat preventiv individul care a agresat un medic în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Borșa, Maramureș. A apărut acum și înregistrarea incidentului violent.
17:30
Analist: “Există riscul ca România să sufere pierderi de teritoriu. Se poate întâmpla chiar în acest an” # StirileProtv.ro
România este astăzi un stat atât de slăbit încât există riscul să nu facă față unei intensificări a presiunilor externe și, din această cauză, să sufere pierderi teritoriale, în viitorul imediat.
17:30
Nicuşor Dan, discuții cu Bolojan despre vizita la Bruxelles şi implementarea PNRR: Avem nevoie de aceste resurse europene # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat, marţi, cu Ilie Bolojan despre vizita pe care premierul o va efectua joi, la Bruxelles, dar şi implementarea PNRR.
17:30
Un poștaș a fost despăgubit cu aproape 15.000 de euro după ce i s-a interzis să înceapă munca la ora 5 dimineața, în UK # StirileProtv.ro
Un poștaș a primit echivalentul a 14.818,32 de euro despăgubiri de la Royal Mail după ce i s-a interzis să înceapă munca la ora 5 dimineața.
17:30
Analist politic: Percepția unor români despre războiul din Ucraina nu e întâmplătoare, ”fac jocul rușilor" # StirileProtv.ro
Istoricul și analistul de politică externă Armand Goșu este de părere că rezultatele celui mai recent sondaj INSCOP, privind războiul din Ucraina, reprezintă rezultatul unor campanii de manipulare sistematică, nu al unor întâmplări.
17:30
Bloomberg: SUA ar vrea să pună capăt războiului din Ucraina până pe 4 iulie. Aliații NATO sunt însă sceptici # StirileProtv.ro
Bloomberg a relatat, citând aliați NATO, că Statele Unite ar căuta să pună capăt războiului ruso-ucrainean până pe 4 iulie, când SUA marchează Ziua Independenței.
