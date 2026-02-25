Proiect de candidat. Procuror militar aspirant la funcția de Procuror General: „Justiția din România este profund disfuncțională”

12:10

La patru ani de la declanșarea războiului în Ucraina, o profesoară din Kiev stabilită la Iași împărtășește zi de zi frica pentru viața celor dragi. „În fiecare zi îmi sun soțul — nu întreb dacă a mâncat sau a dormit, ci doar dacă trăiește", spune aceasta într-un interviu pentru Ziarul de Iași. Halyna Vlasenko este […]