Proiect de candidat. Procuror militar aspirant la funcția de Procuror General: „Justiția din România este profund disfuncțională”
PressHub, 25 februarie 2026 08:20
Un raport de analiză privind starea sistemului judiciar din România, întocmit de Bogdan Pîrlog, procuror militar și candidat pentru funcția de Procuror General al României, descrie justiția drept „profund disfuncțională" și avertizează asupra unui regres sever al statului de drept. În proiectul de candidat, Pîrlog pornește de la rolul constituțional al statului și al justiției,
• • •
Acum 5 minute
08:40
Analiză: Am văzut drone căzând la Isaccea, la Ismail și lângă Chilia Nouă în atacurile rusești de la Gurile Dunării, chiar când această regiune și-a recăpătat importanța strategică odată cu blocada din Marea Neagră, transmite Deutsche Welle. Războiul ruso-ucrainean, extins prin efectele lui economice, geopolitice și militare până la Dunăre, a adus cu el spectrul neliniștilor
08:40
Procuror candidat Tatiana Toader: „Magistrații nu au nevoie de garanții penale suplimentare. Egalitatea în fața legii trebuie respectată” # PressHub
Tatiana Toader, candidată pentru funcția de procuror-șef al Direcția Națională Anticorupție, a declarat marți, în cadrul interviului susținut la Ministerul Justiției, că magistrații nu au nevoie de garanții suplimentare în fața legii penale față de ceilalți cetățeni. Întrebată despre revenirea competenței de investigare a infracțiunilor comise de magistrați în atribuțiile DNA, Tatiana Toader s-a pronunțat
Acum 30 minute
08:20
Proiect de candidat. Procuror militar aspirant la funcția de Procuror General: „Justiția din România este profund disfuncțională” # PressHub
Un raport de analiză privind starea sistemului judiciar din România, întocmit de Bogdan Pîrlog, procuror militar și candidat pentru funcția de Procuror General al României, descrie justiția drept „profund disfuncțională" și avertizează asupra unui regres sever al statului de drept. În proiectul de candidat, Pîrlog pornește de la rolul constituțional al statului și al justiției,
Acum o oră
08:10
Parlamentul European cere garanții ferme pentru Ucraina și noi sancțiuni împotriva Rusiei. Volodymyr Zelensky solicită 90 de miliarde € și calendar clar de aderare # PressHub
La patru ani de la invazia rusă la scară largă, Parlamentul European a adoptat marți, 24 februarie o rezoluție prin care solicită garanții de securitate „solide și credibile" pentru Ucraina și continuarea sancțiunilor împotriva Moscovei, inclusiv accelerarea decuplării energetice. În plen, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, conectat prin video, a cerut implementarea împrumutului UE de 90
Acum 2 ore
07:00
La patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei, nu mai putem vorbi doar despre un război convențional la granițele Europei, ci despre o confruntare sistemică, în care dimensiunea militară, geopolitică și informațională se împletesc cu transformări profunde în interiorul societăților din regiune. Războiul ruso-ucrainean a redesenat frontiere simbolice, a accelerat procese identitare
Acum 12 ore
23:10
Martie bate la ușă și, odată cu el, vine și acel sentiment familiar, un amestec de nerăbdare, entuziasm și, recunoaștem, un pic de panică. Pentru că, indiferent cât de organizate suntem în rest, când vine vorba de cadouri florale, întrebarea rămâne aceeași an de an: ce flori aleg? Fie că vrei să surprinzi pe cineva
20:50
Aktual24 |De ce ar trebui suspendat dreptul de vot al Ungariei in cadrul UE. Tot mai mulți oficiali cer această măsură: ”Budapesta profită masiv de fondurile UE de ani de zile, în timp ce încalcă valorile UE” # PressHub
UE a vrut să transmită un semnal puternic Rusiei printr-un nou pachet de sancțiuni. Însă prim-ministrul ungar Orban blochează din nou decizia. Mai mulți politicieni solicită acum contramăsuri decisive, transmite Aktual24. Având în vedere poziția obstrucționistă a guvernului ungar față de politica ucraineană sub premierul Viktor Orbán, politicienii europeni cer consecințe. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, președinta Comisiei
Acum 24 ore
18:40
Patru ani de război în Ucraina (IV): 12 ani de Crimeea rusească. Ce înseamnă asta pentru România? # PressHub
Se împlinesc 12 ani de la anexarea Crimeii, iar peninsula nu este nici acum recunoscută ca parte a Federației Ruse. În practică însă, Europa trăiește de peste un deceniu cu o Crimeea militarizată și integrată în sistemul strategic al Moscovei, iar din 2014, Zona Economică Exclusivă a Rusiei se învecinează de facto cu cea a României. Pentru a înțelege contextul în care se află Crimeea astăzi, trebuie
16:20
DNA întârzie publicarea raportului pe 2025, în timp ce candidații îl citează la interviuri # PressHub
În timp ce se desfășoară interviurile pentru posturile de procurori șefi ai parchetelor și candidații citează din raportul pe 2025 al DNA, acest raport nu este publicat pe site-ul instituției la cinci zile de la prezentarea bilanțului. Pe site-ul www.pna.ro este publicată doar o sinteză a raportului pe 2025, nu întregul document unde ar trebui
14:20
Parlamentului European (LIBE): Andrés Ritter propus la șefia Parchetul European, după Laura Codruța Kövesi # PressHub
Comisia Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European a votat în favoarea numirii lui Andrés Ritter în funcția de Procuror-șef european, deschizând oficial etapa finală a succesiunii la conducerea EPPO. Candidatul, în prezent adjunct al procurorului-șef european, a obținut 52 de voturi pentru, 10 împotrivă și 6 abțineri, iar decizia
13:10
Romsilva sub semnul întrebării: nereguli semnalate în procedura de selecție pentru conducere # PressHub
Procedura de selecție pentru șefia Romsilva este acuzată de impostură și nereguli grave, potrivit unei analize publicate de România Curată. Un candidat, fost secretar de stat, pretinde în CV că a fost coferențiar universitar, deși nu a ocupat această funcție, fraudă considerată mai gravă decât plagiatul. În CV-ul depus la concursul pentru șefia Romsilva, Ionuț
13:00
Vlad Grigorescu, candidat la șefia DNA vrea digitalizare totală, controlul informațiilor și focus pe marea corupție # PressHub
Vlad Grigorescu, procuror DIICOT care a lucrat înainte la DNA susține în interviul pentru șefia Direcției că dorește digitalizarea totală a instituției, va securiza orice informație care iese din DNA și că se va ocupa de marea corupție. Nu l-a întrebat nimeni din comisie de ce a plecat de la DNA. „Consider că astăzi semnalele
12:10
„În fiecare zi îmi sun soțul: nu întreb dacă a mâncat sau a dormit, ci dacă trăiește” — mărturia unei profesoare din Kiev, la patru ani de război # PressHub
La patru ani de la declanșarea războiului în Ucraina, o profesoară din Kiev stabilită la Iași împărtășește zi de zi frica pentru viața celor dragi. „În fiecare zi îmi sun soțul — nu întreb dacă a mâncat sau a dormit, ci doar dacă trăiește", spune aceasta într-un interviu pentru Ziarul de Iași. Halyna Vlasenko este
11:20
Deși, la prima vedere, blocul ridicat fără autorizație pe strada Heliului, în culoarul de zbor al Aeroportului Băneasa, pare opera unor investitori marginali, o investigație realizată de NewsCenter.ro arată că în spatele construcției se află o rețea extinsă de dezvoltatori imobiliari conectați prin legături de familie și afaceri, care au construit zeci de imobile în
10:50
Blocaj la Bruxelles: al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei nu a fost adoptat, presiunea trebuie mutată pe Moscova # PressHub
După ce miniștrii de externe nu au ajuns la un acord privind cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusia, blocul comunitar se confruntă cu tensiuni interne privind strategia de presiune economică și politică în războiul din Ucraina. Kaja Kallas a spus că Uniunea Europeană trebuie să clarifice ce așteaptă de la Moscova — inclusiv
10:00
Viorel Cerbu, candidat la șefia DNA: achiziții unice pentru centrul operativ unic și o Direcție mai transparentă pentru societate # PressHub
Procurorul Viorel Cerbu candidează pentru șefia DNA. El a arătat în cadrul interviului de la ministerul Justiției că anul trecut a crescut stocul de dosare la DNA, vrea un centru operativ de integrare a datelor care privesc serviciul tehnic, centru stabilit la nivel de Parchet General. Vrea un centru operativ de integrare a datelor, vrea
09:40
COMUNICAT DE PRESĂ. Arta de a trăi cu incertitudinea, ca forță vitală în muzică și în viață: dirijorul Paul Daniel și pianistul Lucas Debargue într-o conversație deschisă publicului la Ateneul Român # PressHub
Filarmonica George Enescu invită publicul la o întâlnire unică cu dirijorul Paul Daniel și pianistul Lucas Debargue, miercuri, 25 februarie, de la ora 18.00, într-o conversație despre a lăsa loc incertitudinii – în artă, ca și în viață – într-o lume animată de continuă schimbare. Aceasta este următoarea ediție Talks re: Music & Beyond, găzduită
Ieri
08:40
Costul certificatelor de carbon, o nouă povară pentru Liberty Galați: până la 300 mil. € anual # PressHub
Pe lângă suma estimată de peste 700 milioane € pentru vânzarea combinatului și alte 200 milioane € pentru repornirea sa completă, certificarea emisiilor de CO₂ în cadrul sistemului EU ETS reprezintă o povară suplimentară semnificativă pentru Liberty Galați, obligând compania sau viitorul proprietar să plătească costuri ridicate pentru respectarea standardelor europene de mediu, relatează Viața
07:10
Patru ani de război în Ucraina (III): Zelenski, ascensiunea și uzura unui președinte de război # PressHub
În noiembrie 2015 apărea primul sezon al celebrului serial satiric „În slujba poporului" cu actorul ucrainean de limbă rusă (pe atunci) Volodimir Zelenski în rolul principal. În serial, Zelenski este un profesor de istorie care candidează la președinție și o câștigă, cu promisiunea de a curăța țara de corupție. În timpul campaniei prezidențiale din 2019, viața a bătut filmul. Intrarea spectaculoasă a președintelui Zelensky pe scena politică a promis
23 februarie 2026
22:10
Consiliul Uniunii Europene aprobă prima listă comună a UE de țări sigure și înăsprește regulile privind „țara terță sigură”, înainte de aplicarea Pactului pe migrație # PressHub
Consiliul Uniunii Europene a adoptat formal prima listă comună a UE de țări sigure de origine și a revizuit conceptul de „țară terță sigură", două instrumente menite să accelereze și să uniformizeze procedurile de azil în statele membre. Noile reguli vor începe să se aplice la 12 iunie 2026, odată cu restul Pactul privind migrația
22:00
Protest în direct: Cristian Preda își rupe diploma de doctor, criticând austeritatea din mediul academic # PressHub
Politologul, rectorul Facultății de Științe politice a Universității București și fostul consilier prezidențial Cristian Preda și-a rupt diploma de doctorat în timpul unui interviu televizat acordat Digi24. „Diploma asta de doctor a ajuns o simplă hârtie" a declarat acesta. Gestul său vine ca o reacție la măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan din mediul academic,
21:20
Parlamentul European blochează ratificarea acordului tarifar cu Statele Unite. Numai 36% din americani aprobă politicile administrației Trump # PressHub
Parlamentul European a înghețat luni ratificarea acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, pe fondul îngrijorărilor că noul val de tarife anunțat de președintele american Donald Trump încalcă termenii înțelegerii transatlantice convenite vara trecută. Citește și: Curtea Supremă anulează tarifele impuse de Trump, dar tarifele nu se vor evapora – PRESShub Liderii comisiei pentru comerț au luat decizia
20:10
Analiză: Românii în marea lor majoritate nu au încredere că țara ar fi pregătită să facă față unui atac al Rusiei și nu mai vor să se bazeze pe tehnica hazardului, relatează Deutsche Welle. Românii disprețuiesc felul dilematic și nehotărât în care răspund liderii români amenințărilor externe, nu le place că dronele rusești sunt lăsate să intre
19:20
Aktual24 |FSB acuză oficial Marea Britanie că a încercat să-l ucidă pe generalul GRU: ”Creierul sunt serviciile secrete ucrainene” # PressHub
Moscova a dat vina pe Marea Britanie pentru tentativa de asasinat asupra locotenentului general Vladimir Alekseyev, un ofițer superior din cadrul Direcției Principale a Statului Major General (GRU) a Rusiei, relatează Aktual24. Alekseev, o figură cheie în organizarea forțelor mercenare auxiliare ale Rusiei, a fost împușcat pe 6 februarie în blocul său. A supraviețuit atacului
18:00
Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în defavoarea europarlamentarului PSD Dan Nica, în procesul său cu statul român. Politicianul a fost acuzat de DNA că, în perioada în care a ocupat funcția de Ministru al Comunicațiilor (2012-2014), ar fi comis abuz în serviciu, dar dosarul său a fost clasat, în 2018, pe motiv de
17:00
Voineag propune mai puține rechizitorii și mai multe acorduri de vinovăție pentru reducerea costurilor din justiție # PressHub
Actualul șef al DNA, Marius Voineag, candidează la funcția de adjunct al procurorului general al României. El vrea dezvoltarea serviciului tehnic al Parchetului General la fel ca cel al DNA și vrea cât mai multe acorduri de recunoaștere a vinovăției pentru a reduce costurile cu anchetele. Voineag a explicat că doar 4,2 % din soluțiile
16:30
Proces întrerupt după ce Horațiu Potra ar fi leșinat în sala de judecată. O ambulanță a fost chemată la Curtea de Apel București # PressHub
Procesul lui Horațiu Potra de luni a fost suspendat temporar, pe motiv că inculpatului i s-a făcut rău. O ambulanță s-a deplasat la fața locului, iar paramedicii i-au acordat primul ajutor lui Potra, relatează Digi24. În timpul procesului de la Curtea de Apel București, în care este implicat Horațiu Potra, s-a decis o întrerupere și
16:00
După ce am urmărit cele trei interviuri pentru posturile de conducere ale Parchetului General, pot spune care sunt alegerile viitoare ale ministrului Justiției: procuror general Cristina Chiriac și adjunct Marius Voineag. Odată cu promovarea celor doi, se schimbă și paradigma privind politica penală a României, strategie pusă la cale de păpușarii din culise. Pe viitor,
15:20
Stelian Ion cere explicații privind presupusa intervenție politică în DIICOT: Alina Albu, sub semnul întrebării înaintea unui nou mandat # PressHub
Fostul Ministru al Justiției, Stelian Ion (USR) a criticat, luni, conducerea DIICOT-ului. Printr-o postare, acesta a reacționat la legăturile Ministrei Justiției din 2024, Alina Gorghiu (PNL) cu șefa DIICOT, Alina Albu. Într-un apel telfonic, Gorghiu ar fi felicitat-o pe Albu pentru tratarea unui caz în care erau implicați membri ai Gărzii de Mediu, numiți de
13:50
Dosarul „tentativei de loviturii de stat”: Georgescu și Potra află dacă vor fi judecați pe fond # PressHub
Călin Georgescu,
13:30
Bogdan Pîrlog, candidat la șefia Parchetului General: „Întoarcerea societății împotriva sistemului judiciar e rezultatul unor nemulțumiri” # PressHub
Bogdan-Ciprian Pîrlog, candidat la funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), a afirmat, luni, că în prezent percepția magistraților este că sistemul se află „într-o profundă criză” și că „întoarcerea societății împotriva sistemului judiciar e rezultatul unor nemulțumiri” „În acest moment, consider că, alături de o […] Articolul Bogdan Pîrlog, candidat la șefia Parchetului General: „Întoarcerea societății împotriva sistemului judiciar e rezultatul unor nemulțumiri” apare prima dată în PRESShub.
13:10
Europol a coordonat „Allies 2026”: România, printre cele 12 state care au simulat atacuri hibride asupra infrastructurii energetice și rețele de trafic finanțate cu criptomonede # PressHub
România a participat, alături de alte 11 state membre UE, la exercițiul „Allies 2026”, organizat între 9 și 12 februarie la Haga de Europol, pentru a testa reacția comună în fața amenințărilor hibride. Scenariile au inclus atacuri coordonate asupra infrastructurii energetice – cu deplasări ale suspecților inclusiv pe teritoriul României – și operațiuni de trafic […] Articolul Europol a coordonat „Allies 2026”: România, printre cele 12 state care au simulat atacuri hibride asupra infrastructurii energetice și rețele de trafic finanțate cu criptomonede apare prima dată în PRESShub.
13:00
Pensionari încoace și încolo: cum reformele îi lasă pe mulți fără statut clar și fără protecție socială # PressHub
Modificările recente ale legislației privind pensiile speciale și vârsta de pensionare au creat o situație paradoxală în România, în care unii cetățeni se regăsesc fără statut clar — „nici șomer, nici pensionar” — fiind trimiși „pe drumuri” pentru a-și obține drepturile sociale, potrivit unei analize Sud-Vest.ro. Dimineața lui Stelică B nu începe cu planuri de […] Articolul Pensionari încoace și încolo: cum reformele îi lasă pe mulți fără statut clar și fără protecție socială apare prima dată în PRESShub.
12:50
Patru ani de război în Ucraina: Presiunea din negocieri trebuie mutată pe Rusia. Al 20-lea pachet de sancțiuni, blocat de Ungaria (Kaja Kallas) # PressHub
La patru ani de la începerea invaziei ruse în Ucraina, coordonatoarea politicii externe a UE, Kaja Kallas, avertizează că presiunea în discuțiile de pace a fost pusă greșit pe Kiev și trebuie reorientată către Moscova, „agresorul”, care trebuie să facă concesii reale. La sosirea la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles, Kallas a declarat că […] Articolul Patru ani de război în Ucraina: Presiunea din negocieri trebuie mutată pe Rusia. Al 20-lea pachet de sancțiuni, blocat de Ungaria (Kaja Kallas) apare prima dată în PRESShub.
12:10
Constantin Toma (PSD): Nu-l mai atacați pe Bolojan. Strategia partidului ne costă electoral # PressHub
Primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD) a lansat o critică la adresa strategiei propriului partid. Într-un interviu de luni acordat RFI, edilul a declarat că guvernarea Bolojan a adus primele rezultate pozitive, iar formațiunea sa ar trebui să înceteze atacurile la adresa premierului. Totodată, acesta a avertizat că lipsa unei poziții clare a social-democraților (care oscilează […] Articolul Constantin Toma (PSD): Nu-l mai atacați pe Bolojan. Strategia partidului ne costă electoral apare prima dată în PRESShub.
10:40
Dosarele vechi, evaziunea fiscală și violența domestică, prioritățile Cristinei Chiriac dacă ajunge procuror general # PressHub
Șefa DNA Iași a declarat în cadrul interviului pentru funcția de procuror general al României că și-a depus candidatura deoarece Ministerul Public are nevoie de stabilitate și coerență pentru a consolida încredrea în justiție. Vizibil emoționată, Cristina Chiriac a arătat că în are în vedere, în principal, rezolvarea dosarelor vechi și cele care privesc infracțiunile […] Articolul Dosarele vechi, evaziunea fiscală și violența domestică, prioritățile Cristinei Chiriac dacă ajunge procuror general apare prima dată în PRESShub.
10:30
Planul de reformă administrativă în județul Iași: unirea comunelor propusă în proiectul regionalizării # PressHub
În cadrul propunerilor de reformă administrativă legate de regionalizare, județul Iași ar putea vedea unificarea a trei comune într-una singură. Scenariul, discutat pe fondul modificărilor administrative la nivel național, urmărește optimizarea resurselor și reducerea fragmentării administrativ-teritoriale, transmite Ziarul de Iași. Opt regiuni în locul celor 41 de județe. Ideea redesenării hărții administrative a României e […] Articolul Planul de reformă administrativă în județul Iași: unirea comunelor propusă în proiectul regionalizării apare prima dată în PRESShub.
09:10
R. Moldova și Cipru, negocieri pentru un Acord de securitate socială. Garanții pentru cetățenii moldoveni care lucrează în Cipru # PressHub
Republica Moldova și Cipru inițiază negocieri pentru a semna un Acord de securitate socială, a anunțat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, după întrevederea cu omologul său cipriot, Marinos Moushouttas, precum și cu ministra adjunctă a Protecției Sociale, Clea Hadjistephanou Papaellina, informează Radio Moldova. Documentul ar urma să ofere garanții suplimentare cetățenilor moldoveni care […] Articolul R. Moldova și Cipru, negocieri pentru un Acord de securitate socială. Garanții pentru cetățenii moldoveni care lucrează în Cipru apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Marcăm 4 ani de la invazia la scară largă a Ucrainei. În curând se împlinesc 12 de la anexarea Crimeei. 18 de la invazia Georgiei. 50 de la actul final de la Helsinki și 55 de la Ostpolitik, reconcilierea Germaniei de Vest cu Uniunea Sovietică și Republica Socialistă Polonia. Ce treabă are una cu alta? […] Articolul Patru ani de război în Ucraina (II): fructul otrăvit al energiei apare prima dată în PRESShub.
07:00
Platforma de Promovare a Protecției Jurnalismului și a Siguranței Jurnaliștilor, aflată sub egida Consiliului Europei, a emis o alertă de amenințare a libertății presei prin hărțuire judiciară referitoare la rețeaua PRESSHUB și la jurnalista Brîndușa Armanca, sub titlul Investigative Journalist Brîndușa Armanca and PressHub Face Multiple Defamation Lawsuits (Jurnalista de investigație Brîndușa Armanca și Presshub se confruntă […] Articolul Alertă europeană de hărțuire în justiție pentru jurnalista Brîndușa Armanca și PRESSHUB apare prima dată în PRESShub.
22 februarie 2026
21:10
Regimul iranian ar putea fi gata să încheie un acord cu Trump, pe măsură ce protestele reîncep în Teheran # PressHub
În acest weekend, în Iran au avut loc proteste conduse de studenți, care au coincis cu începutul noului semestru universitar și cu cea de-a 40-a zi de doliu pentru multe dintre miile de persoane ucise de forțele de securitate la începutul lunii ianuarie. Sâmbătă, activiști pro și anti-regim au protestat la cinci universități din Teheran, […] Articolul Regimul iranian ar putea fi gata să încheie un acord cu Trump, pe măsură ce protestele reîncep în Teheran apare prima dată în PRESShub.
20:10
Aktual24 | Avertismentul unui fost șef de stat: ”Amintiți-vă că Putin este ofițer KGB, nu aveți încredere în el!” # PressHub
Fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a avertizat că negocierile de pace cu Rusia trebuie purtate doar dintr-o poziție de forță și că liderul rus Vladimir Putin nu poate fi considerat un partener de încredere, scrie Aktual24. Poroșenko a formulat două reguli esențiale pentru orice negociere cu Kremlinul. „În primul rând și cel mai important, […] Articolul Aktual24 | Avertismentul unui fost șef de stat: ”Amintiți-vă că Putin este ofițer KGB, nu aveți încredere în el!” apare prima dată în PRESShub.
19:40
Se decid viitorii lideri ai Parchetului General. Activitatea DNA Iași, sub lupa interviurilor # PressHub
Luni încep interviurile pentru ocuparea funcţiei de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție, interviuri care vor fi susținute de Cristina Chiriac și Bogdan Pîrlog. Tot luni, actualul șef al DNA, Marius Voineag, va susține interviul pentru funcția de adjunct al Parchetului General. Cristina Chiriac este șefa DNA Iași. […] Articolul Se decid viitorii lideri ai Parchetului General. Activitatea DNA Iași, sub lupa interviurilor apare prima dată în PRESShub.
19:30
A fost lansat proiectul „Timişoara Revoluţionară”, o platformă care promovează companii, echipe şi oameni care dezvoltă la Timişoara soluţii cu impact internaţional # PressHub
Primăria Timişoara a lansat oficial proiectul „Timişoara Revoluţionară”, o platformă care aduce în prim-plan poveştile oraşului, dintr-o perspectivă inedită, vorbind despre tehnologie, industrie, cercetare, sustenabilitate şi impact global, informează Agerpres. „Identitatea Timişoarei, ca oraş al inovaţiei şi al premierelor, nu este un clişeu, ci o realitate vie. Spiritul nostru inovator nu aparţine trecutului, ci se […] Articolul A fost lansat proiectul „Timişoara Revoluţionară”, o platformă care promovează companii, echipe şi oameni care dezvoltă la Timişoara soluţii cu impact internaţional apare prima dată în PRESShub.
18:10
Muzeul Fluierelor Lumii, un loc unic ce spune povestea sonoră a comunităților din lumea întreagă # PressHub
Singurul muzeu din lume dedicat fluierelor se află în comuna Mălaia, o aşezare din nordul judeţului Vâlcea cu tradiţie în păstorit, fiind gândit ca un loc unic în care cei care vor să afle despre patrimoniul sonor al culturii universale o pot face atât prin intermediul instrumentelor muzicale, cât şi a poveştilor spuse de oameni […] Articolul Muzeul Fluierelor Lumii, un loc unic ce spune povestea sonoră a comunităților din lumea întreagă apare prima dată în PRESShub.
17:10
Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite, în funcţie de tipul şi gravitatea situaţiei # PressHub
Mesajele RO-ALERT vor avea, pe viitor, sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, în acest context fiind dezvoltate mai multe niveluri de alertă, a anunțat, duminică, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Arafat a precizat că demersul se află în lucru […] Articolul Raed Arafat: Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite, în funcţie de tipul şi gravitatea situaţiei apare prima dată în PRESShub.
15:40
Un sfert din bugetul local, în cea mai săracă zonă a țării, se duce pe plata angajaților din aparatul administrativ # PressHub
Situația localităților din județul Botoșani urlă după o reformă administrativă, ca toată țara, de altfel. România funcționează după o împărțire teritorială dată de o lege promulgată 1968, despre care a început să se discute în 1965, odată cu noua constituție. Toate țările europene s-au modernizat. Până și Albania are regiuni, zone metropolitane bine definite, care […] Articolul Un sfert din bugetul local, în cea mai săracă zonă a țării, se duce pe plata angajaților din aparatul administrativ apare prima dată în PRESShub.
13:30
Groenlanda: Trump anunță că trimite o navă-spital spre insula arctică, pe care nimeni nu a cerut-o # PressHub
Președintele american Donald Trump anunță că trimite o navă-spital în Groenlanda — oficial, pentru a ajuta bolnavii. Decizia nu a fost discutată în prealabil cu Danemarca, aliat NATO al SUA, reiese din declarațiile oficiale de la Copenhaga. Mișcarea riscă însă să tensioneze din nou relațiile dintre Washington și Copenhaga și să erodeze și mai mult […] Articolul Groenlanda: Trump anunță că trimite o navă-spital spre insula arctică, pe care nimeni nu a cerut-o apare prima dată în PRESShub.
13:10
Program național major de screening pentru cancerul de sân lansat la Cluj: 119.000 de femei vizate # PressHub
Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță din Cluj-Napoca a lansat proiectul „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA” (SMIS 35209), cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân derulat până acum în România. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite, realizate atât prin unități mobile, cât și în cadrul a […] Articolul Program național major de screening pentru cancerul de sân lansat la Cluj: 119.000 de femei vizate apare prima dată în PRESShub.
10:00
Departamentul pentru Situații de Urgență, după ce doi medici au fost agresați în spitale: O societate care îşi agresează salvatorii îşi vulnerabilizează propriul drept la protecţie # PressHub
Lovirea unui medic în timpul resuscitării unui pacient sau în timpul intervenţiei într-o situaţie critică reprezintă un act de o gravitate extremă, a transmis sâmbătă Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă. Reacţia DSU vine după ce, vineri seara, un medic aflat în serviciul de gardă al Spitalului Orăşenesc din oraşul Borşa a fost agresat fizic în […] Articolul Departamentul pentru Situații de Urgență, după ce doi medici au fost agresați în spitale: O societate care îşi agresează salvatorii îşi vulnerabilizează propriul drept la protecţie apare prima dată în PRESShub.
