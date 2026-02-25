Starea traficului, 25 februarie 2026. Circulația este oprită în Gorj, între localitățile Novaci și Rânca

17:50

Parlamentarii europeni l-au ovaționat aproape două minute, în picioare, pe Volodimir Zelenski după discursul susținut azi prin videoconferință. Președintele ucrainean le-a cerut europenilor să spună clar când va intra Ucraina în UE, nu doar să promită sprijin. El spune că o dată concretă de aderare ar împiedica Rusia să blocheze Ucraina pe termen lung și să dezbine Europa. Parlamentul European a adoptat, cu o majoritate covârșitoare, o rezoluție prin care condamnă agresiunea Rusiei, cere retragerea trupelor ruse, susține aderarea Ucrainei la UE, solicită sancțiuni mai dure împotriva Moscovei și garanții de securitate solide pentru Ucraina, comparabile cu protecția oferită de NATO. Mai mulți eurodeputați l-au criticat pe premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru că a blocat noi sancțiuni împotriva Rusiei.