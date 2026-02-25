EXPLICATIV. Ce se schimbă pentru primării, bugetari, șoferi și companii

09:00

Apar infomaţii noi despre accidentul teribil din Brăila, în care părinţii unei fetiţe de numai şase ani au murit într-o clipă, după ce maşina în care se aflau a fost pur şi simplu spulberată. Tânărul care era la volan şi a intrat în plin în maşina familiei nu este la prima greşeală gravă. Luna trecută, s-a răsturnat cu maşina pe acelaşi drum, nu departe de locul accidentului de acum. Iar acum 4 ani, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan. Judecătorii au fost înţelegători cu el atunci şi au considerat infracţiunea. "o întâmplare nefericită". Copila, rămasă acum singură pe lume, a supravieţuit miraculos accidentului care i-a răpit ambii părinţi.