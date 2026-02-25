Şeful Pentagonului îi dă un ultimatum companiei Anthropic pentru a ridica restricţiile asupra AI-ului său
News.ro, 25 februarie 2026 08:50
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a dat un ultimatum, marţi, start-up-ului de inteligenţă artificială (AI) Anthropic pentru a ridica toate restricţiile privind utilizarea AI-ului său de către Pentagon. Tânăra companie californiană are termen până vineri, la ora 24:00, ora României, pentru a se conforma, în caz contrar ministrul intenţionând să recurgă la o lege adoptată în 1950 care permite obligarea unei întreprinderi private să producă bunuri pentru apărarea naţională, relatează AFP.
• • •
Venus Williams a rămas fără victorie în acest an, după ce a pierdut marţi meciul din primul tur cu sportiva australiană Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 1-6, la ATX Open din Austin, Texas.
John Davidson a acordat primul său interviu şi a explicat ticurile sindromului Tourette după ce a strigat insulte la premiile BAFTA: „Am simţit un val de ruşine” # News.ro
John Davidson, activistul scoţian pentru sindromul Tourette şi cel care a inspirat „I Swear”, a intrat în atenţia publicului la cea de-a 79-a ediţie a Premiilor BAFTA, când ticurile sale vocale involuntare au perturbat ceremonia, inclusiv o izbucnire de insulte rasiste în timp ce vedetele din „Sinners”, Michael B. Jordan şi Delroy Lindo, au înmânat un premiu. Într-un interviu exclusiv prin e-mail acordat publicaţiei Variety, Davidson îşi spune perspectiva asupra a ceea ce s-a întâmplat, inclusiv ce măsuri de precauţie şi măsuri de siguranţă se aştepta ca BBC şi BAFTA să ia înainte de a participa la ceremonie.
Brazilia: 30 de morţi şi aproape 40 de dispăruţi, în urma unor inundaţii şi alunecări de teren # News.ro
Autorităţile din Brazilia au anunţat că 30 de persoane au murit şi alte 39 sunt date dispărute în urma unor inundaţii şi alunecări de teren care au avut loc în regiunea Minas Gerais, potrivit AFP.
Instagram lansează o aplicaţie de Google TV, care oferă acces la clipurile video ale platformei pe televizoarele şi restul dispozitivelor care folosesc acest sistem de operare.
Fiica lui Martin Short, Katherine, a murit luni la Los Angeles. Ea avea 42 de ani, anunţă Variety.
Iranul, subiectul de politică externă căruia Trump i-a acordat cea mai mare atenţie în discursul despre Starea Uniunii. El a spus că preferă diplomaţia, dar pregăteşte terenul pentru un eventual război # News.ro
Preşedintele Donald Trump a spus, în discursul său despre starea naţiunii, că preferă o soluţie diplomatică la criza cu Iranul, dar, în acelaşi timp, a prezentat argumente în favoarea unui potenţial război împotriva Republicii Islamice, remarcă Axios.
Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti: O mare problemă pentru noi este să înţelegem, să respectăm nişte ore de vizită într-un spital / Ce spune despre cei care agresează medici şi nu respectă regulile # News.ro
Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, prof.univ.dr. Cătălin Cîrstoiu, s-a referit la cazurile recente în care medici au fost agresaţi în spitale şi a spus că în România este o mare problemă să înţelegem că există ore de vizită şi reguli în spitalele publice. El a precizat că aparţinătorii sau chiar pacienţii care devin agresivi au avut tangenţă şi cu spitale din străinătate, iar acolo respectă toate regulile.
Warner Bros. Discovery confirmă o ofertă mai mare din partea Paramount şi spune că boardul o va evalua în raport cu acordul existent cu Netflix # News.ro
Warner Bros. Discovery a anunţat marţi că a primit o ofertă revizuită şi mai mare din partea Paramount Global şi a Skydance Media pentru preluarea companiei, ofertă care va fi analizată în conformitate cu termenii acordului deja semnat cu Netflix, relatează CNBC.
Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti: A merge la serviciu înseamnă nu doar să-ţi respecti programul, ci înseamna să munceşti/ Eu, de exemplu, anul trecut am făcut 760 şi ceva de intervenţii chirurgicale # News.ro
Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, prof.univ.dr. Cătălin Cîrstoiu, a declarat că medicii care lucrează în spitalele publice trebuie să înţeleagă că a merge la serviciu înseamnă să şi muncească acolo. Cătălin Cîrstoiu a precizat că el numai anul trecut a avut peste 760 de intervenţii chirurgicale.
Preşedintele Donald Trump a ţinut un discurs record ca lungime despre starea naţiunii, dar nu a menţionat publicarea, luna trecută, de către Departamentul de Justiţie a 3 milioane de dosare legate de finanţistul Jeffrey Epstein sau legea pe care a semnat-o în noiembrie şi care impunea publicarea acestora, deşi documentele respective au tulburat nu numai Statele Unite, ci au avut consecinţe juridice şi alte ţări, în special în Marea Britanie şi Franţa.
Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti: Sunt spitale publice în lumea asta, în Europa, în care medicii n-au contracte de muncă pe durată nedeterminată / Au contracte negociate # News.ro
Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, prof.univ.dr. Cătălin Cîrstoiu, a declarat că sunt spitale în Europa în care medicii nu sunt angajaţi pe perioadă nedeterminată şi că au contractele negociate. Dacă un medic are rezultate bune, îşi poate negocia salariul.
Startupul de inteligenţă artificială Anthropic a anunţat marţi o actualizare majoră pentru instrumentul său dedicat angajaţilor din birouri, Claude Cowork, pregătindu-l pentru utilizare la scară enterprise, transmite CNBC.
Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, Cătălin Cîrstoiu: Un spital mare trebuie să aibă mai mulţi sateliţi în care să existe o colaborare eficientă / Vom începe o colaborare între Spitalul Universitar şi Spitalul Judeţean Buzău # News.ro
Managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti, prof.univ.dr. Cătălin Cîrstoiu, a explicat de ce sunt necesare consorţiile dintre spitale şi a precizat că un spital mare trebuie să aibă mai mulţi ”sateliţi”. O astfel de colaborare va începe între Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi Spitalul Judeţean din Buzău. Va fi o colaborare medicală, pentru început, până se va definitiva forma juridică a consorţiului.
Centrul Infotrafic: Circulaţia rămâne oprită pe DN 67C, între localităţile Novaci şi Rânca, din cauza viscolului/ Restricţii pe DN 5D, în judeţul Giurgiu, pe sensul către vama cu Bulgaria/ Trafic îngreunat pe A1, în Giurgiu, din cauza unui accident # News.ro
Circulaţia rutieră rămâne oprită, miercuri dimineaţă, pe DN 67C, între localităţile Novaci şi Rânca, judeţul Gorj, din cauza viscolului din zona montană înaltă, anunţă Centrul Infotrafic. Totodată, sunt restricţii pentru autovehiculele cu masa mai mică de 7,5 tone pe DN 5D, în judeţul Giurgiu, pe sensul către vama cu Bulgaria, din cauza lucrărilor la podul Giurgiu-Ruse. Traficul este îngreunat pe A1, în judeţul Giurgiu, pe sensul spre Capitală, din cauza unui accident.
Curtea Constituţională dezbate miercuri sesizările AUR cu privire la desemnarea membrilor Consiliilor de Administraţie ale Televiziunii Române şi Radioului Public / Ce a reclamat AUR # News.ro
Curtea Constituţională dezbate miercuri sesizările AUR cu privire la desemnarea membrilor Consiliilor de Administraţie ale Televiziunii Române şi Radioului Public. AUR reclama inclusiv că a primit un singur loc în în cele două Consilii de administraţie, în timp ce PNL, USR şi UDMR, formaţiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere..
Curtea de Apel Alba Iulia are pe rol, miercuri, contestaţia privind prelungirea arestării preventive în dosarul femeii din Sibiu acuzate că şi-a ucis mama pentru a intra în posesia averii acesteia # News.ro
Judecătorii de la Curtea de Apel Alba Iulia sunt aşteptaţi să se pronunţe miercuri asupra contestaţiei la prelungirea măsurii arestării preventive depuse de Amiana Păştină, femeia acuzată că şi-a ucis mama pentru a-i moşteni averea. Cea de-a doua inculpată din dosar, asistenta medicală care ar fi ajutat-o pe Păştină, nu a contestat decizia privind prelungirea perioadei de arest.
Savannah Guthrie oferă până la 1 milion de dolari pentru informaţii despre mama sa, într-un nou videoclip făcut public # News.ro
Familia lui Nancy Guthrie oferă până la 1 milion de dolari pentru informaţii care să ducă la găsirea ei, a declarat marţi, cu lacrimi în ochi, prezentatoarea emisiunii ”Today”, Savannah Guthrie, într-un videoclip postat pe Instagram, la mai mult de trei săptămâni după ce mama sa a dispărut din casa ei din deşert, în mijlocul nopţii, potrivit CNN.
Rădăcinile preşedintelui Donald Trump ca vedetă de emisiuni de televiziune de tip reality-show au strălucit în timpul discursului său privind starea naţiunii, pe măsură ce a punctat anunţurile politice cu invitaţi surpriză, premii şi alte momente care subliniau ce înţelege el prin a face un spectacol bun, comentează CNN. Ironie, glume, teatralitate, dramatism, mimici - toate fac parte din recuzita lui Donald Trump.
Novo Nordisk reduce cu până la 50% preţurile de listă ale medicamentelor pentru obezitate GLP-1 în SUA, pentru a scădea costurile pacienţilor asiguraţi # News.ro
Producătorul danez Novo Nordisk a anunţat marţi că va reduce cu până la 50% preţurile listă lunare ale unor tratamente populare pentru obezitate şi diabet în Statele Unite, începând cu 1 ianuarie 2027, pentru a uşura povara financiară a pacienţilor asiguraţi, transmite CNBC.
Regele Harald al Norvegiei, în vârstă de 89 de ani, a fost internat marţi în spital pe insula spaniolă Tenerife, suferind de o infecţie şi de deshidratare, a anunţat palatul regal într-un comunicat, citat de Reuters.
Meta semnează un mega-contract pentru cipuri AI cu AMD, la doar câteva zile după angajamentul pentru milioane de GPU-uri Nvidia # News.ro
Meta Platforms a anunţat marţi un acord multianual de amploare cu Advanced Micro Devices, la scurt timp după ce a confirmat că va utiliza milioane de procesoare Nvidia pentru extinderea infrastructurii sale de inteligenţă artificială, transmite CNBC.
Directorul Muzeului Luvru din Paris a demisionat, la câteva luni după jaful de mare amploare al bijuteriilor coroanei Franţei dintr-unul dintre cele mai vizitate muzee din lume, scrie BBC.
UPDATE - Donald Trump a ţinut un discurs record despre Starea Uniunii, într-un context intern şi internaţional complicat: „Trăim epoca de aur a Americii” / „Ar trebui să am şi al treilea mandat”/ JD Vance va conduce „războiul împotriva fraudei” - VIDEO # News.ro
Preşedintele Donald Trump a ţinut, marţi seara, de la ora 21:00, ora Washingtonului, un discurs-record despre Starea Uniunii, în care şi-a lăudat realizările, a făcut unele afirmaţii false şi şi-a atacat repetat adversarii democraţi, dar nu a mai făcut afirmaţii care să şocheze, aşa cum s-a întâmplat anul trecut. Discursul a abordat sumar subiectele de politică externă, Ucraina fiind doar menţionată în treacăt, în timp ce în privinţa Iranului a repetat că nu-i va permite să aibă arma nucleară. „Prudenţa” neobişnuită a lui Donald Trump pare să semnaleze miza alegerilor din acest an, când republicanii vor încerca să păstreze controlul Congresului. Guvernatoarea Virginiei, Abigail Spanberger, va prezenta răspunsul democraţilor, o parte din aceştia boicotând discursul preşedintelui.
A treia zi de interviuri pentru desemnarea şefilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT. Miercuri, sunt programaţi cei cinci candidaţi pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism # News.ro
Interviurile pentru desemnarea şeffilor Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT, continuă miercuri cu cei cinci candidaţi înscrişi pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Federaţiile sindicale din Educaţie, protest la Palatul Cotroceni: Şcoală săracă – Ţară needucată / Protestul este autorizat pentru 500 de persoane # News.ro
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret şi Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater organizează, miercuri, un protest la Palatul Cotroceni. La evenimentul care se derulează sub sloganul ”Şcoală săracă – Ţară needucată” ar urma să participe 500 de persoane.
Fermierii britanici cer păstrarea accesului la substanţe pentru protecţia culturilor în noul acord cu UE # News.ro
Fermierii din Marea Britanie trebuie să poată continua cultivarea plantelor modificate prin editare genetică şi utilizarea produselor de protecţie a culturilor interzise în prezent în Uniunea Europeană, dacă Londra ajunge la un nou acord cu blocul comunitar, a declarat marţi preşedintele National Farmers Union, relatează Reuters.
Principala organizaţie patronală europeană, BusinessEurope, a cerut Uniunii Europene să menţină permisele gratuite de emisii pentru industrii, intensificând presiunea asupra oficialilor care pregătesc o reformă majoră a pieţei europene de carbon, relatează Reuters.
Dosarele Epstein scot la lumină modul în care miliardarii îşi finanţează investiţiile prin împrumuturi garantate cu artă # News.ro
Un împrumut de 484 de milioane de dolari obţinut de miliardarul Leon Black şi dezvăluit în cele mai recente documente din dosarele Epstein evidenţiază una dintre cele mai dinamice şi profitabile zone ale lumii artei: creditele garantate cu opere de artă, relatează CNBC.
Administraţia Trump, dată în judecată de 15 state democrate, după reducerea numărului vaccinurilor recomandate copiilor # News.ro
În total 15 state democrate anunţă marţi că lansează proceduri împotriva administraţiei Trump, contestând reducerea numărului vaccinurilor recomandate copiilor, pe care aceasta a aplicat-o şi pe care o critică drept contrară ştiinţei, relatează AFP.
Bărbat ucis prin împuşcare de poliţie în nord-estul SUA, după ce omoară prin înjunghiere patru persoane la Tacoma, lângă Seattle # News.ro
Patru persoane au fost ucise prin înjunghiere, marţi, iar presupusul lor agresor a fost ucis de către poliţie, în apropiere de Seattle, în nord-estul Statelor Unite, anunţă autorităţile locale, relatează AFP.
Cseke Attila: Şi cumpărătorul de clădiri, terenuri sau mijloace de transport va trebui să facă dovada plăţii tuturor impozitelor, nu doar vânzătorul/ Lista cu debitorii persoane fizice, publicată la nivel local # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, marţi seară, că Ordonanţa privind reforma administraţiei instituie obligativitatea şi a celui care cumpără clădiri, terenuri sau maşini să dovedească plata tuturor impozitelor locale. şi nu doar vânzătorul, aşa cum este astăzi în legislţie. Ministrul a precizat că actul normativ mai prevede posibilitatea publicării, la nivel local, a listei debitorilor persoane fizice care nu şi-au plătit taxele locale.
Ministrul Energiei: Companiile româneşti pot obţine profituri de până la 250 milioane de euro anual, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, marţi seară, că a semnat la Washington, în numele României, declaraţia comună pentru consolidarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale în Europa Centrală şi de Est. El a precizat că, astfel, companiile româneşti pot obţine profituri de până la 250 milioane de euro anual.
Liga Campionilor: Interul lui Chivu nu s-a revanşat, 1-2 cu Bodo/Glimt, şi a ratat calificarea în optimi # News.ro
Echipa norvegiană Bodo/Glimt a învins marţi seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia italiană Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, în manşa a doua a returului play-off-ului Ligii Campionilor.
Cseke Attila: Peste 600 de posturi de poliţişti locali vor fi reduse la nivel naţional. Se instituie noi norme de reprezentare/ Ce se modifică la autorităţile locale comunale # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, marţi seară, că la nivel naţional vor fi reduse peste 600 de posturi de poliţişti locali, precizând că, în acest sens, vor fi instituite noi norme de reprezentare. Cseke a precizat că la nivelul anului 2024, doar 644 de unităţi administrativ-teritoriale îşi puteau acoperi, din venituri proprii, cheltuielile de personal, restul până la 3.228 neputând face acest lucru. Potrivit ministrului Dezvoltării, în cazul autorităţilor locale comunale Executivul şi Coaliţia au căzut de acord să fie instituite alte două trepte de norme de personal.
Formula 1: Christian Horner afirmă că Max Verstappen nu este responsabil pentru demiterea sa de la Red Bull # News.ro
La şase luni după ce a fost concediat de Red Bull Racing, Christian Horner afirmă, în emisiunea „Drive to survive” care va fi difuzată vineri, că Max Verstappen şi anturajul său „nu sunt responsabili” pentru demiterea sa.
JO de iarnă: După abandonul din proba de mass-start, italianul Giacomel a suferit o intervenţie cardiacă # News.ro
Biatlonistul italian Tommaso Giacommel, medaliat cu argint la proba de ştafetă mixtă la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina şi actualul ocupant al locului al doilea în Cupa Mondială, a suferit o intervenţie cardiacă şi va trebui să respecte două săptămâni de repaus, a anunţat marţi Federaţia Italiană de Sporturi de Iarnă (Fisi).
Preşedintele american Donald Trump urmează să încerce marţi, la Capitoliu, să-i convingă pe americanii nemulţumiţi şi pe republicanii febrili - într-un ”discurs despre starea Uniunii”, totodată un discurs de campanie - că ”epoca de aur” pe care le-a promis-o este la îndemână, relatează AFP.
Premierul Ilie Bolojan anunţă că va propune ministru la Educaţie după ce revine din vizita de lucru de la Bruxelles # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, marţi seară, că va face o nominalizare pentru funcţia de ministru al Educaţiei după ce revine din vizita de lucru de la Bruxelles.
Scandalul Prestianni-Vinicius continuă: Argentinianul spune că brazilianul l-a făcut „pitic” # News.ro
Suspendat provizoriu de UEFA după acuzaţiile de insulte rasiste la adresa lui Vinicius Jr în timpul meciului de baraj din Liga Campionilor împotriva Real Madrid, jucătorul de la Benfica Lisabona, Gianluca Prestianni, ar fi explicat că altercaţia a fost declanşată de remarci legate de înălţimea sa.
Cseke Attila, despre suspendarea permiselor pentru neplata amenzilor de circulaţie: E un mecanism foarte clar stabilit. Dreptul de a conduce se suspendă după 105 zile de la contravenţie/ Posesorul nu trebuie să vină să predea permisul/ Ce spune Bolojan # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a făcut, marţi seară, clarificări în privinţa suspendării permiselor auto pentru neplata amenzilor de circulaţie, precizând că este un mecanism „foarte clar stabilit”, cu perioade de timp „foarte bine delimitate”. Potrivit lui Cseke, dreptul de a conduce se suspendă după 105 zile de la emiterea procesului-verbal de contravenţie, iar posesorul nu trebuie să vină să predea permisul la Poliţia Rutieră, ci în evidenţele acestei instituţii va apărea faptul că s-a suspendar dreptul de a conduce pentru persoana respectivă.
