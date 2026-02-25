Şeful Pentagonului îi dă un ultimatum companiei Anthropic pentru a ridica restricţiile asupra AI-ului său

09:00

John Davidson, activistul scoţian pentru sindromul Tourette şi cel care a inspirat „I Swear”, a intrat în atenţia publicului la cea de-a 79-a ediţie a Premiilor BAFTA, când ticurile sale vocale involuntare au perturbat ceremonia, inclusiv o izbucnire de insulte rasiste în timp ce vedetele din „Sinners”, Michael B. Jordan şi Delroy Lindo, au înmânat un premiu. Într-un interviu exclusiv prin e-mail acordat publicaţiei Variety, Davidson îşi spune perspectiva asupra a ceea ce s-a întâmplat, inclusiv ce măsuri de precauţie şi măsuri de siguranţă se aştepta ca BBC şi BAFTA să ia înainte de a participa la ceremonie.