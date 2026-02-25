Bărbat aflat în Arestul IPJ Maramureş, la spital după ce ar fi încercat să se sinucidă/ El ar fi fost supărat din cauză că familia a refuzat să îl viziteze

09:20

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, declară miercuri, după adoptarea pachetului de măsuri de relansare economică, că este un instrument strategic de 5 miliarde de euro, cu aplicare din acest an până în 2032, care transformă radical modelul de dezvoltare al economiei româneşti: de la consum la investiţii, la inovaţie, valoare reală adăugată şi producţie autohtonă. Ministrul le transmite antreprenorilor şi reprezentanţilor mediului de business să urmărească informaţiile suplimentare şi ghidurile care vor fi publicate de Ministerul Finanţelor şi ANAF şi să se adreseze ministerului pentru informaţii suplimentare privind accesarea formelor de sprijin.